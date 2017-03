Kate del Castillo prófuga en el primer tráiler de “Ingobernable”

CIUDAD DE MÉXICO, 2 de marzo (AlMomentoMX).- Netflix reveló el primer avance oficial de Ingobernable, serie protagonizada por Kate del Castillo. Este drama, marca el regreso de la actriz a la televisión, esta vez en el exitoso servicio de streaming.

En el primer adelanto de la producción, Emilia Urquiza (Del Castillo), la primera dama de México, le exige el divorcio a su esposo, el presidente de la República Diego Nava (Erik Hayser).

Sin embargo, su vida dará giro tras la muerte del mandatario, al convertirse en la primera sospechosa de su asesinato.

“Si ustedes creen que saben cómo buscarla, Emilia Urquiza sabe perfectamente cómo esconderse”, dice la voz de una mujer en el avance.

“Si tú crees que me has visto pelear, no has visto nada”, señala el personaje Del Castillo.

En los avances anteriores, se había dejado ver los problemas que existían entre la pareja presidencial. En este tráiler se muestra que los problemas concluyen con la inesperada muerte de Diego Nava.

Ingobernable estará compuesta por 15 capítulos y llegará a la plataforma digital el próximo 24 de marzo.

Por otra parte, Kate del Castillo aseguró que con el último amparo que ganó quedó demostrado que no tiene vínculos con el narco y que no lavó dinero.

“El último amparo se ganó porque el juez le dijo que ya; ya saben que no tengo ningún vínculo con el narco, que no lavé dinero, que no se me entregó dinero”, dijo en entrevista con Carmen Aristegui.

A finales de enero, un tribunal federal dejó sin efecto la orden de localización en contra de Kate del Castillo, que fue librada el año pasado para que compareciera en calidad de testigo en la averiguación previa que se integró contra Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

La actriz se dijo ilusionada con la idea de que pronto podrá retomar su vida y su carrera como actriz ya que sus problemas legales le impidieron ocuparse de algunos proyectos.

“Yo tengo la ilusión de que ya pronto voy a estar libre; de que mis problemas legales se acaben. No me encontraron nada porque no hice nada malo. Quiero retomar mi vida normal y mi carrera como actriz porque dejé muchas cosas de lado para dedicarme a esto”, dijo.

La actriz agradeció el apoyo mostrado por Netflix y por el productor de la serie, Epigmenio Ibarra, quienes apostaron por ella cuando las autoridades comenzaron a investigarla por su presunta relación con el líder del Cártel de Sinaloa.

