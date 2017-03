Julia, el primer personaje de Plaza Sésamo con autismo

NUEVA YORK, 20 de marzo (AlMomentoMX).- El programa Plaza Sésamo busca que todos se sientan aceptados con Julia, su primer personaje con autismo.

La marioneta ha existido en ilustraciones impresas y digitales desde hace más de un año, donde es la protagonista de una campaña creada por Sesame Workshop llamada “Sesame Street and Autism: See Amazing in All Children”.

Julia ha aparecido en libros, videos, aplicaciones y páginas web con el objetivo de promover un mejor entendimiento hacia el autismo, una enfermedad descrita como “una serie de condiciones caracterizadas por desafíos con las habilidades sociales, comportamientos repetitivos, comunicación verbal y no verbal, además de por fortalezas y diferencias únicas”.

El personaje debutará en la televisión para el episodio Meet Julia, que estrenará en Estados Unidos el 10 de abril. Mientras tanto, la campaña de Julia continuará en internet.

El desarrollo de Julia y de todos los demás componentes de esta campaña requirió años de consultas con grupos, expertos y familias dentro de la comunidad del autismo, explicó Jeanette Betancourt, vicepresidenta de Impacto Social para Estados Unidos de Sesame Workshop.

“En Estados Unidos, uno de cada 68 niños es diagnosticado con trastorno de espectro autista”, señaló.

Agregó: “queremos promover un mejor entendimiento y reducir el estigma que suele asociarse con estos niños. Estamos modelando la forma en que niños y adultos miran al autismo desde una perspectiva basada en la fortaleza: encontrar cosas que todos los niños compartan”.

