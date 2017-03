CIUDAD DE MÉXICO, 16 de marzo (AlMomentoMX).- Jugadores de los 22 clubes de la Major League Soccer (MLS), incluido el delantero mexicano Giovani Dos Santos, se unieron a la campaña “No Cruces la Línea”, la cual tiene como objetivo acabar con la discriminación y el racismo que se viven en los estadios de futbol de Estados Unidos.

“Sin importar que tan intensa sea la rivalidad, tenemos un mismo objetivo: poner fin a la discriminación. No al sexismo, no a la homofobia, no al racismo, no a la discriminación. Sin excusas, sin excepciones, respetamos nuestro juego, respetamos a nuestros compañeros, estamos juntos”, mencionan.

El proyecto liderado por la MLS WORKS, un grupo de la liga profesional de futbol de Estados Unidos dedicado a iniciativas filantrópicas, representa el compromiso de proporcionar un entorno de igualdad, dignidad y respeto a los clubes, jugadores, socios y aficionados.

“‘No cruces la línea’, continuará enfatizando el compromiso de la liga en contra de la discriminación y promover una atmósfera de diversidad, igualdad e inclusión en la comunidad del fútbol. Los aficionados están invitados a tomar el juramento en contra de la discriminación, prejuicios o acoso de cualquier índole”, aseguró la MLS.

La misión de la MLS es que los aficionados “tomen juramento” contra la discriminación y al hacerlo en línea, su perfil de redes sociales se integra a un mosaico virtual donde podrán conocer a diversos aficionados de todo Estados Unidos.

AM.MX/dsc

The post Jugadores de la MLS se unen a campaña “No Cruces la Línea” contra el racismo appeared first on Almomento.Mx.

Powered by WPeMatico

Comentarios

Comentarios