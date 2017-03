José José hospitalizado

CIUDAD DE MÉXICO, 14 de marzo (AlmomentoMX).-.- Desde hace una semana, José José, el “Príncipe de la canción”, fue hospitalizado al encontrársele un tumor, sin embargo su familia a guardado silencio y ha declarado que sólo es un chequeo médico.

Fuentes señalan que el cantante se encuentra en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán” de la Ciudad de México, debido a que le fue detectado un tumor en la cavidad abdominal.

Desde el fin de semana pasado han trascendido rumores sobre el estado de salud del “Príncipe de la Canción”, por lo que él mismo y sus hijas Marisol y Sarita han aclarado a través de Twitter que está en la capital “por estudios de rutina”.

Queridos amigos! Papá @JoseJoseOficial se encuentra muy bien. Solo vino a #CDMX a chequeo médico como cada año. No hay de qué preocuparse!

— Marysol Sosa (@Marysol_Oficial) 10 de marzo de 2017

“Gracias a todos por sus atentas llamadas; me encuentro en México en mis estudios de rutina. Un abrazo cariñoso a todos. Bendiciones”, tuiteó el Príncipe.

Gracias a todos por sus atentas llamadas; Me encuentro en México en mis estudios de rutina. Un abrazo cariñoso a todos. Bendiciones!

– JJ

— José José (@JoseJoseOficial) 11 de marzo de 2017

Cabe recordar que el intérprete de El Triste se tiene que someter a revisiones periódicas para descartar posibles secuelas del síndrome de Lyme que padece.

Siempre se hace su chequeo en México desde hace más de 20 años. Solo porque se enteraron esta vez ya asumen que anda grave

— Sara Sosa (@Sari_Official) 10 de marzo de 2017

Mi papá está muy bien y agradesco que se preocupen. Gracias a Dios tenemos a mi papi por muchos años más Que viva el Príncipe!

— Sara Sosa (@Sari_Official) 10 de marzo de 2017

Apenas el pasado viernes, usuarios de esta red social lo “mataron” y crearon el hashtag #HastaSiempreJoséJosé, el cual se volvió viral.

AM.MX/fm

