Invita Enrique de la Madrid al sector turismo a fortalecer el mercado interno

ACAPULCO, GUERRERO, 30 de marzo (AlmomentoMX).-El Secretario de Turismo (Sectur), Enrique De la Madrid Cordero, hizo un llamado a funcionarios de turismo y de fomento económico de todo el país para fomentar el mercado interno de México desde el sector turístico y dar así preferencia al mercado local, estatal y nacional en la satisfacción de insumos, por encima de los bienes de importación.

Durante el “Tianguis Turístico de México, Acapulco 2017”, el titular de la Sectur dijo que se han detectado oportunidades extraordinarias de fomento al mercado interno desde las industrias hotelera, restaurantera, de aviación, de cruceros y de transporte para que en vez de comprar todos los bienes y servicios en el extranjero se adquieran con proveedores nacionales.

Expuso que tan sólo los ramos restaurantero y hotelero representan una derrama económica de importancia por lo que si se trabaja en coordinación y se hace uso de la capacidad de colaboración entre las áreas de turismo y fomento económico de los diferentes gobiernos del país se logrará incorporar a los compradores a la plataforma “Conéctate al Turismo” y vincularlos así con proveedores nacionales certificados.

“Si en estas condiciones no somos capaces de generar empresas en México y empleos, francamente no me imagino con cuales”, advirtió De la Madrid Cordero, quien añadió que cuando el gobierno usa su capacidad de convencimiento y les pide a los empresarios que hagan un esfuerzo adicional, se abre una gran oportunidad de negocios.

“Primero hay que buscar si hay posibilidad de proveer algo localmente, si no se puede, cuando menos ver si se es capaz de proveerse regionalmente y ya sino se puede cuando menos que se provea del país”, abundó el titular de Sectur.

“Conéctate al Turismo” representa una plataforma para la generación de más de mil 200 citas de negocios entre 45 gerentes de compras y más de 250 proveedores mexicanos de sectores como alimentos frescos y procesados, materiales de construcción, muebles, textiles, decoración, higiene, limpieza, material eléctrico, entre muchos otros.

Cabe precisar que la industria hotelera y restaurantera en México registran compras de bienes y servicios que superan los 9 mil millones de dólares (según datos de Global Insight), de las cuales se estima que, en algunos casos, hasta 60 por ciento corresponden a importaciones.

