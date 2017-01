INVI realizó más de 21 mil acciones de vivienda en 2016

CIUDAD DE MÉXICO, 31 de diciembre (AlmomentoMX).- Con la finalidad de cumplir el objetivo de entregar hogares nuevos, créditos para mejoramiento, escrituras que dan certeza jurídica a las familias y apoyos de renta a personas que habitaban en zona de riesgo, el Gobierno de la Ciudad de México, a través del Instituto de Vivienda de la CDMX (INVI), benefició a más de 84 mil habitantes de la capital del país durante 2016 por la generación de más de 21 mil acciones.

Mediante el Programa de “Vivienda en Conjunto” se beneficiaron con la entrega de su vivienda a más de mil 900 familias en nueve delegaciones.

Algunos predios entregados fueronSan Isidro No. 180, Lago Wetter No. 103, Lauro Aguirre No. 15, Calle 15 No. 327, Alfalfar No. 7, Chapultepec No. 342, Río San Joaquín No. 247-249, Canela No. 244 y República de Paraguay No. 78, por mencionar algunos.

Todas las unidades habitacionales fueron desarrolladas en zonas que cuentan con equipamiento urbano, servicios, infraestructura, acceso a vialidades primarias, secundarias y con condiciones adecuadas de movilidad que permiten su integración a las diferentes redes de transporte público, esto redundará en mejores oportunidades de desarrollo y convivencia familiar a sus habitantes.

Las viviendas entregadas cuentan con características de sustentabilidad que contribuyen al ahorro, tales como: calentadores solares, dispositivos ahorradores de energía eléctrica, WC con sistema dúo, llaves y regaderas economizadoras de agua, botes separadores de basura y, cuando es viable, plantas tratadoras de aguas residuales.

Del total de familias beneficiadas, 87 por ciento corresponde a grupos vulnerables de atención prioritaria, en los cuales se encuentran madres solteras, jefas de familia, adultos mayores y personas con discapacidad.

Asimismo, durante este ejercicio se hizo entrega de dos mil 44 escrituras que dan certeza jurídica al mismo número de familias.

En cuanto a ayudas de renta, se otorgó a 2 mil 115familias, en beneficio de más de 8 mil habitantes en las 16 delegaciones, los cuales vivían en situación de riesgo, ya sea estructural, geológico, hidrometeorológico, físico-químico o afectadas por obra de gobierno. En la zona poniente se atendieron, principalmente, las delegaciones Magdalena Contreras, Álvaro Obregón, Cuajimalpa y Tlalpan.

Al centro de la ciudad se dio atención, especialmente, a inmuebles afectados por daño estructural, principalmente en las delegaciones Cuauhtémoc, Benito Juárez y Miguel Hidalgo, entre otras.

Por lo que respecta al “Programa de Mejoramiento de Vivienda” se otorgaron 12 mil 510 acciones de vivienda, distribuidas de la siguiente forma: 7 mil 133 financiamientos autorizados para mejoramiento y ampliación de vivienda; 3 mil 171 para vivienda nueva progresiva y 2 mil 206 subsidios para sustentabilidad. Estas acciones han permitido beneficiar a más de 50 mil habitantes de la ciudad.

De las acciones anteriores, 66 por ciento favoreció directamente a mujeres jefas de familia.

Con estos programas se refrenda el compromiso del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, de impulsar que la gente vuelva a encontrar la opción de vivienda sustentable en su ciudad, que no tenga que irse a otros lugares y sus familias puedan desarrollarse en un hogar seguro y digno.

