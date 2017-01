Investigarán a exgobernador de Sonora por el caso de la Guardería ABC

CIUDAD DE MÉXICO, 11 de enero (AlMomentoMX).- Un juez federal ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) investigar al exgobernador de Sonora, Eduardo Bours, y al exprocurador de Justicia estatal, Abel Murrieta, por su presunta responsabilidad en el incendio en la guardería ABC en 2009.

Este fallo judicial revocó la decisión de la PGR de no investigar al exmandatario ni al hoy diputado federal del PRI, en el incendio donde 49 niños perdieron la vida.

“Hace meses interpusimos una demanda en contra la PGR porque aún no tenían bajo investigación al ex gobernador Eduardo Bours y al ex Procurador de Justicia del Estado, Abel Murrieta Gutierrez, por su responsabilidad en los hechos del incendio de la Guarderia ABC y todas las anomalías que hicieron para desviar las pruebas e implantar falsas”, dijo la madre de un niño fallecido en el incendio.

El juez determinó que se lo indague por su probable responsabilidad en delitos contra la procuración de justicia y posible alteración ilícita del lugar de los hechos y obstaculización de la investigación, informó la organización Manos Unidas por Nuestros Niños, la cual indicó que el dictamen del juez federal fue emitido el pasado 23 de diciembre.

Según la organización, ambos exfuncionarios ordenaron “alterar y perturbar el lugar de los hechos” para evitar investigaciones que se centraban en el foco del incendio -la secretaría de Hacienda- e incluso introdujeron “documentos apócrifos” para que el peso de las acusaciones recayeran en el personal de la guardería.

De acuerdo con Gabriel Alvarado Serrano, abogado de Manos Unidas por Nuestros Niños, se pudo comprobar que un documento en el que se responsabilizaba a las trabajadoras del IMSS era apócrifo, lo que comprueba la alteración de las pruebas por parte de la procuraduría de Sonora.

Dentro de la investigación también se contempló a Juan Carlos Lam, ex secretario particular de Bours, como autor intelectual del incendio, aseveró el litigante.

