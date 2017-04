Intentan asesinar a la hija de Roxana Chávez

CIUDAD DE MÉXICO, 6 de abril (AlmomentoMX).- Roxana Chávez denunció que su hija fue atacada por una mujer a la salida de su casa. La sospechosa le clavó un cuchillo en la garganta sin más explicación.

Indicó que en el país impera la impunidad y la indiferencia de las autoridades, pues hasta el momento no han hecho nada para esclarecer lo que sucedió.

“Aquí no pasa nada, tienes que llegar con la persona muerta para que te hagan caso”, agregó.

Indicó que el ataque a su hija fue afuera de su casa, la estaban esperando. “Se trata de una persona que la conoce, pues hasta estúpida fue que avisa cuando va a atacar”.

Manifestó que se ha puesto un plazo para que las autoridades hagan algo, de no ser así, “Yo no me voy a quedar quieta, voy a llegar hasta las últimas consecuencias”.

