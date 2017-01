¡Vamos al carajo! ¿qué pasa con el mexicano común? ¿está esperando que un cabrón de tupé naranja haga una declaración desde los Estados Unidos para sentirse identificado con la situación de millones de inmigrantes ilegales y crisis humanitaria en México? ¡puta madre esas condiciones han existido desde hace décadas! y gobiernos del PRI y PAN junto con representantes de partidos e iniciativa privada se han arrastrado hasta los presidentes gringos demócratas y republicanos a besarles los huevos en agradecimiento por mal emplear y explotar a los paisanos y no tener que preocuparse al darles trabajo en su propio país, como es su obligación, resultando la frontera así un molino de carne muy productivo para los gandallas de allá y los de acá, y el territorio de México el mayor cementerio del mundo.

O el mexicano promedio espera a Dennise Maerker acompañando una marcha y declarando su indignación ante un presidente que le agarra las nalgas a las putas gringas, si, ese que nos cobrará el muro a nosotros y nuestros bisnietos (¿apenas se dio por aludida sobre las agresiones al sexo femenino y se le antojó declararlo en USA? ¿y por que no se une a los mítines por los feminicidios aquí en México?) ¡ah pero eso si, entonces decenas de miles corean a estas pinches viejas a tambor batiente no por que sean conscientes sino por que se sienten atraídos por la idea implantada de que Trump es el origen de todos los males que acechan el futuro de México!.. ¡¡¡Qué puta memoria tan pobre tiene el pinche mexicano!!!

¿Acaso se dieron cuenta muchos mexicanos de que György Schwartz o George Soros (multimillonario judio-sionista) aparentemente donó 90 millones de dólares para los movimientos feministas y de izquierda “light” que pretendieron frustrar el inicio de la presidencia de Trump?

¿Y saben acaso que este parásito judío ha amparado la guerras en Siria y Medio Oriente, que ha promovido la migración de musulmanes desplazados a Europa con el único fin de desestabilizar a la Unión Europea, de su participación en la primavera ucraniana y toda la debacle causada en la región, así como innumerable cantidad de actos reprobables?

¿Y saben los mexicanos que este malparido fue el poder tras la campaña de Hillary Clinton, otra parásito?

O prefieren leer a un ojete manipulador como Jorge Ramos cual si fuera el escribano de dios y se sienten informados, ¿sabe el mexicano promedio que la hija de Jorge Ramos trabajaba para Hillary Clinton y es gato del lobby judío norteamericano?

¡¡¡Por eso nos consideran prole!!! no por pendejos, nacos, jodidos o indios sino peor, por acarreables, cualquier imbécil encumbrado por la mercadotecnia y la demagogia promovido por la publicidad nacional y extranjera se convierte de ipso facto en la consciencia nacional personificada. ¡Por eso tenemos a Quique como presidente o a cualquier otro hijo de la chingada emanado de la misma putrefacta política nacional que nos tiene de rodillas ante cualquier efigie que represente una infinitesimal esperanza!

Investiguen, me lleva la chingada, hay centenares de paginas en internet para informarse, multitud de investigadores y escritores mexicanos, estadounidenses, canadienses, venezolanos, cubanos, rusos, franceses, alemanes, ingleses, que tiene opiniones bien sustentadas no solo de sus países y continentes sino de México.

Comparen portales de información, piensen, analicen y saquen conclusiones propias de cada fuente.

Hay pendejos que me reclaman -es que tu solo lees en La jornada, RT, Hispan TV o Sputnik y son propaganda socialista- ¿y que putas madres creen que son CNN, DW, El Pais, Univisión, ForoTV, El Financiero, etc? ¿y cuál socialismo? Rusia, China y hasta Irán están inmersos en el juego del capitalismo hasta el tuétano.

Mis fuentes de información son muchas, entre portales informativos, políticos, geopolíticos, regionales, ideológicos, filosóficos, principalmente artículos, libros, casi nada de vídeos.

A uds. los caballeros ya dejen de ver tanta pornografía que en si no lo considero malo, pero carajo den oportunidad a reactivar la circulación en la cabeza.

A uds. damitas, ya dejen de estar perdiendo tanto tiempo con las dietas y consejos sobre el amor, la moda y los chismes del jet set de su pueblo, son hermosas, la pareja llegará en el momento adecuado y conocer la vida de enajenados narcisistas no mejorará la suya.

A uds, jóvenes, la vida no es solo alcanzar el éxito que otros esperan de uds. ni la fama mediante un carro del año, ropa departamental y una actitud perdonavidas, y cultiven primero la mente, después el cuerpo.

A uds. jovencitas, supérense, respétense y aprovechen esta libertad e igualdad de genero que se esta gestando en la sociedad, el matrimonio puede esperar, y el príncipe azul puede estar buscando a una princesa también de cuento.

A uds. los adolescentes estudien y lean, pero no lean cualquier pendejada, aprendan a leer y sobre todo que leer, alguien me decía “me gusta leer a Enrique Krauze” y esta bien leer a un ojete de vez en cuando pero lean a Taibo II, V. Riva Palacio, F. Martín Moreno, a Howard Zinn, vaya pues hasta a Zunzunegi, y tantos otros. autores y temas.

Y a todos, ¡por su madre!, ya llevamos al menos 10 generaciones de acarreados, intentemos al menos sacar adelante una generación consciente, que cuestione, que piense.

Y dejen de decirle a los niños que ellos son el futuro de la nación, nosotros somos el presente y si seguimos actuando como hasta ahora, pensando en que la vida es bella, que el optimismo y la alegría deben llenar nuestros corazones y que el arcoiris siempre nos llevará hacia la felicidad, de seguir así no quedará ninguna nación (prácticamente ya no la hay), ni siquiera un pinche futuro.

Ya no hay camino correcto, no hay camino alternativo, ni un camino al cual retornar, no hay ningún camino que transitar hacia un futuro, debemos construir un nuevo camino de manera diferente y con protagonistas diferentes.

-Victor Roccas

