Impiden acceso a periodistas de CNN, The NYT y otros a reunión con Sean Spicer en la Casa Blanca

Foto: CBS News.

WASHINGTON, 24 de febrero, (AlMomentoMX).- Periodistas de CNN, el New York Times, Politico y Los Angeles Times les fue negado el acceso para atender la reunión con el Secretario de Prensa y Comunicación del presidente Donald Trump, Sean Spicer agendada este viernes.

Spicer autorizó que sólo ingresaran algunos medios entre los que se incluyen Breibart News, The One America News, The Washington Times, ABC, CBS, The Wall Street Journal y Fox News, la mayoría de corte consevador.

Sin embargo, reporteros de la revista Time y Associated Press (AP), medios que fueron requeridos también, boicotearon la reunión ante la situación, mientras la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca también se encuentra protestando.

AM-MX/mlac

