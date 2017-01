¿Qué hubiera hecho usted compadre?

Your Rating User Rating : 0 ( 0 votes )

Cuenta un chiste que ya con bastantes copas de más encima y entrados en confianza fraterna un par de compadres se decidieron a contar sus más oscuros secretos;

-Compadre, debo decirle que soy homosexual

-No compadre no me diga eso…

-Si compadre soy homosexual.

-Mire compadre, homosexuales fueron Leonardo Da Vinci, Miguel Angel Buonaurroti, Oscar Wilde… pero usted compadre, usted es simplemente un puto.

De esta manera cabe recordar lo siguiente;

Ernesto Che Guevara pasó a quienes se enriquecieron con Batista por juicio sumario y a muchos condenados les metió un balazo el mismo.

Vlad Tepes empaló a la nobleza que le traicionó y colocó sus cuerpos a la vista de sus enemigos y el poderoso Imperio Otomano.

Gengis Khan asesinó a los jefes de tribus que no aceptaron formar el que llegó a ser el imperio más grande de la historia.

José Stalin desconfiaba de todos sus allegados y llevó a cabo varias purgas en su gobierno, asesinando incluso a los favoritos.

Iván el terrible mandó asesinar a los boyardos para tomar su lugar como Zar de todas las Rusias.

Napoleón Bonaparte cambió todo, desde la influencia de la iglesia, el calendario, y además enfrentó al país más poderoso de aquel entonces, Inglaterra.

Enrique VIII terminó con la influencia del papado, algunos de sus consejeros murieron decapitados y otros emasculados.

Adolfo Hitler desterró y asesinó a todos aquellos que permitieron y se aprovecharon del tratado del humillante Tratado de Versalles.

Alejandro Magno enfrentó, el mismo a la ofensiva, al imperio más poderoso hasta entonces conocido, el Persa.

Emiliano Zapata se levantó en armas para enfrentar a un gobierno opresor y asesino dirigido por las elites financieras y militares del Porfiriato.

Francisco Villa enfrentó a los grandes hacendados, redistribuyó la riqueza entre los pobres, fundó escuelas y burló a los gringos.

Lazaro Cardenas expropió la industria petrolera extranjera, dio asilo a exiliados españoles republicanos, constituyentes de la ideología socialista mexicana.

Qin Shi Huang unificó los estados imperiales chinos, derogó el feudalismo, evitó y vigiló la acumulación de poder entre sus gobernadores.

César Augusto inició su ciclo con la llamada Pax Augusta, evolucionó el sistema de tributos, diplomacia y caminos en el imperio romano.

Simón Bolivar, enfrentó el poder del imperio español en América, sus ideales de independencia y soberanía inspiraron la independencia de pueblos enteros.

Saladino enfrentó la acometida cristiana, unificó el oriente medio, estratega y diplomático mantuvo control sobre el mundo musulmán y cristiano en medio oriente.

Es evidente que por afortunados o no, criminales o justos que fueran cada uno de los personajes anteriores, todos ellos lucharon por la independencia, la soberanía y sobre todo el bienestar de lo que consideraban su legado.

Lo que tenemos en México desde hace muchos años son tipejos de la más baja ralea humana que sólo han dejado que los poderes extranjeros se adueñen de nuestro legado, nuestra herencia, nuestra tierra, nuestra soberanía, nuestra cultura y nuestro futuro.

Literalmente se han prostituido a cambio de las migajas del capitalismo y la globalización, y ahora como putas que son, preguntan ¿qué hubieran hecho ustedes?

-Victor Roccas

