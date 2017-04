Hartos de las promesas en Edomex

A menos de un mes de iniciadas las campañas políticas, los mexiquenses están hartos de las promesas de los candidatos a la gubernatura del Estado, a quienes sólo les falta prometer viajes a la luna. El hartazgo es tal, que amenaza seriamente con una gran abstención en la votación del 4 de junio. La gente no se las cree.

Josefina Vázquez Mota la panista, asegura que será la gobernadora del empleo –alguien en la contienda presidencial de 2006 dijo lo mismo-, Alfredo del Mazo, el priísta, el gobernador de las mujeres, Delfina Gómez, la gobernadora de la Educación.

El Estado de México, es la entidad más violenta del país, tiene el liderato en femenicidios, registra un alto grado de secuestros, tiene a la policía más corrupta del país y para colmo, los grupos de la delincuencia organizada –Caballeros, Familia, CJNG- se mueven como pez en el agua en cinco municipios en donde los narcos han sentado sus reales.

Arturo Montiel, Enrique Peña Nieto y Eruviel, Ávila los tres últimos priístas que gobernaron el Edomex, nunca cumplieron con sus compromisos, no pudieron ni siquiera con la ola de asaltos que día a día sufren los trabajadores que tienen que trasladarse a la Ciudad de México, a realizar las labores, para llevar el sustento a sus hogares, sea por la autopista a Pachuca, sea por la que va a Querétaro.

Las policías –municipal y estatal- repito, son las más corruptas, del país, pero no sólo eso, la Procuraduría General de Justicia del Estado es un nido de ratas, que sólo actúan cuando el afectado es un personaje importante o por la presión de la sociedad civil los que obliga a actuar. Ante un femenicidio o un secuestro los familiares de las víctimas tienen que entrarle con una lana, sino que se olviden de la investigación, la que por cierto en la mayoría de los casos no llega a ningún lfo.

¿De dónde sacan Josefina, Alfredo y Delfina que van a resolver el problema de la inseguridad? Lo mismo dijeron sus antecesores y los mexiquenses, pese a que se los firmaron ante notario, siguen esperando, quieren salir de sus casas con la seguridad de que regresen sin ser asaltados.

La verdad es que ninguno de los tres – que son los que tienen posibilidades- ha mostrado, la más mínima, imaginación para atraer a los votantes, por eso el fantasma del abstencionismo ronda por tierras donde, hasta ahora, manda el Grupo Atlacomulco.

En Matamoros, Tamaulipas, la fracción priísta en el cabildo de la fronteriza ciudad frenó una iniciativa de la oposición para eliminar de algunas colonias y calles el nombre del ex –gobernador, Tomás Yarrington, preso en una cárcel italiana, ¿lo sabrá Enrique Ochoa Reza?…Más les vale a los priístas no apostarle a que Javier Duarte de Ochoa diga que le dio dinero a Andrés Manuel López Obrador, le podía salir el tiro por la culata, más que la cantidad que dicen le dieron al tabasqueño recibieron los tricolores, Enrique Jackson, José Murat y Carlos Salomón, entre otros…Al grito de viva la impunidad, Karime Macías viajó este jueves rumbo a Londres en donde gastará parte de los millones que su esposo se robó del erario veracruzano, lo que viene a aumentar la sospecha de que hubo arreglo para que el ex –gobernador, se entregara, a la justicia mexicana. Es ingenuo pensar que lo localizaron porque siguieron a sus hijos, cualquiera sabe que cuando un delincuente huye le ponen “campana” a sus familiares, así se dice en el argot de la policía cuando intervienen los teléfonos de los cercanos y les ponen guardia permanente en sus domicilios, Duarte sabía que así los tenían.

