Harry Styles estrena su primer canción como solista (+Video)

CIUDAD DE MÉXICO, 7 de abril (AlMomentoMX).- Harry Styles, ex integrante de One Direction, lanzó “Sign of the times”, canción que marca el inicio de su faceta como solista.

Apenas se lanzó el tema, miles de fans del cantante lo ‘aplaudieron’, algunos otros grabaron videos y los subieron a YouTube para compartir su emoción por la nueva canción de Styles.

En menos de 24 horas, el video lleva más de un millón de reproducciones en la plataforma de videos más popular del mundo.

Incluso, las fanáticas de Harry Styles, de 23 años, han convertido el título de su nueva canción en trending topic —y que ya se ha colocado en los primeros puestos de descargas de iTunes.

“Estoy nervioso, a mí me gusta, espero que a los otros también”, dijo el cantante en un programa radiofónico de la BBC en el que se presentó la canción. “Es un poco extraño… siento que he estado hibernando en el estudio durante mucho tiempo. Y es momento de dar a luz”, agregó.

Para su nuevo álbum, el intérprete se mudó hasta Jamaica para poder estar en un país donde no tiene demasiadas distracciones. Aunque los ritmos de ese país no parecen haber influido en su música, pues su nueva canción es una balada.

El próximo 15 de abril se publicará el videoclip oficial de “Sign of the times”. Un trabajo para el que se ha colgado de un helicóptero, dirigido por el director y músico Yoann Lemoine, quien ha trabajado con Taylor Swift o Lana del Rey.

