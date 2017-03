H2O, La travesía de la gotita secuestrada

Rosa Ángela Canales Escobar

Sí, yo Soy H2O, la gotita más deseada por todos. Se preguntaran ustedes como es que estoy aquí presa, enclaustrada en un viejo camión metálico y hediondo para ser vendida. Yo, que soy el líquido indispensable para la vida, voy a ser comercializada de la manera más indigna, como si fuera mercancía. Yo que nací libre, hija de las nubes, diáfana, bella y en una noche de invierno.

El ruido de los coches a toda velocidad en la Ciudad de México perfora mis oídos. Todo esto es consecuencia del desabasto de agua en esta ciudad, o de las ganancias que pueden obtener por venderme. Yo soy muy importante no solo aquí, sino a nivel mundial y es que la escases de gotitas como yo podrían provocar inclusive una guerra a nivel mundial.

Yo debería de viajar libre desde el sistema Cutzamala hasta cada uno de sus hogares, pero la corrupción ha visto en mí una forma despiadada de lucrar. Adolfo Serrano es el conductor que está mañana será el encargado de llevarme a cualquier morada inclusive puede ser la tuya. Él es un empleado del gobierno que gana un sueldo de $5,400 pesos mensuales, pero insatisfecho con su salario abusa de la necesidad de los que me necesitan y cobra una “PROPINA” de $600 a $ 650.00. Cuando el servicio debería de ser gratuito. El descarado manifiesta que es necesaria esa exorbitante cantidad de dinero para regresar y proveer el servicio. Este es el caso de una pipa pública, pero hay otros más canallas que han visto la necesidad de los pobres y tienen pipas privadas de agua potable en la CDMX.

Para operar una de estas es muy fácil, solo se requiere acudir al piso No. 16 del edificio de sistema de agua en Izazaga, entregar la documentación personal de la empresa, un certificado de sanidad del tanque, así la comisión Federal para la protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) comprueba que el camión cumpla con los requisitos técnicos de la Norma Oficial Mexicana O13-SSA1-1993.

De esta forma la pipa queda inscrita con número de placa y empresa responsable en el padrón de pipas de agua potable con fines comerciales. Háganme el favor, y de esta forma nos pueden vender con un precio que oscila entre los $1,200 hasta los $1,500 pesos. Una verdadera tiranía cuando todos los ciudadanos pagan el servicio de agua mensual al gobierno. Si pudiera denunciaría a todos estos pícaros. Hoy en la mañana escuché a una maestra de la escuela primaria “Ejército Constitucionalista” de la colonia Renovación que muy molesta le dijo a Serrano:

─Vengo por una pipa, tenemos 600 niños tomando clases y no hay agua, ya la tenemos pedida, no me voy a mover del camión para que no se desvié. Antes de subirse al asiento del copiloto, aclaró que no daría propina pues era agua para los niños.

Awww como me gustaría quedarme con esos niños, y dejar de viajar en este decrepito camión.

Está solo es una de las tantas historias que he escuchado durante mi travesía, una vez escuché decir a una señora que prefería usar agua de lluvia y desinfectarla con cloro para lavar trastes y ropa, y después guardarla en tambos porque es muy pobre y no puede pagar por el servicio de pipa.

Otra de las tranzas que puedo revelarles de mis captores es que muchas veces dicen que desinfectan el agua y que cumple con los requisitos de purificación, cuando yo misma he visto con estos ojitos coquetos que el sistema de saneamiento es muy simple solo nos aplican un “químico” cada dos días, que por cierto he de decir que sabe y huele horrible y si nos ponemos rojas es porque se pasaron de la cantidad indicada y solo nos combinan con otras amiguitas como yo, para que el color quede transparente y estar listas para ser vendidas.

Escuché que la delegada en Tlalpan dijo conocer está patética situación y que exhortaba a la ciudadanía a denunciar cualquier acto de corrupción, que solo sería necesario dar a conocer los datos del conductor, horario de servicio y el número de pipa.

Pero como todo en este país solo se queda en una simple queja, te ofrecen que van a resolver el problema cuando todos son parte del putrefacto sistema de corrupción.

Si creen que lo han leído todo, están equivocados el 40% del agua que se distribuye a través de pipas en el D.F. se hace de manera ilegal. Por ejemplo: en el año 2015 en San Bartolo Ameyalco un grupo de operadores y dueños de empresas de pipas tuvieron un enfrentamiento con la policía capitalina, debido a la construcción de una línea de suministro que permitiría la llegada de gotitas como yo a las casas del pueblo y con esto terminaría el lucrativo negocio de los piperos. Además los vecinos denunciaron que la obra hidráulica que se construyó tenía la finalidad de desviar el agua de manantial hacia la lujosa zona de Santa Fe.

Yo creo que existe una gran desigualdad social porque los que más padecen de la falta de suministro de majas como yo, son personas de bajos recursos económicos, he escuchado historias de personas que tienen 20 años de padecer este mal, y que inclusive ya se han acostumbrado a bañarse en cinco minutos.

Leí en un periódico recientemente que hay una nueva iniciativa de establecer una ley que regulé al padrón de piperos, a cargo del Sistema de Agua, para que los permisos sean renovados cada año. En caso que el agua se venda por encima de las tarifas autorizadas, las empresas serán multadas con un monto de 500 a 3,000 días de salario mínimo. Así como la utopía de que para el año 2025 se alcance la autosuficiencia del vital líquido en la ciudad de México.

Ha pasado un día más y todas mis amigas fueron depositadas en cisternas, botes, baldes y yo sigo aquí esperando escapar de mi encierro, queriendo ser libre. Soñando poder un día saciar la sed de un niño, limpiar el cuerpo de un anciano, rociar una planta, cumplir con mi ideal en este mundo, resbalarme contenta en algún jardín, transparente, esfumarme con los rayos del sol, ascender a los cielos, evaporarme y resurgir, tal vez en forma de lluvia, nieve o granizo… y por fin convertirme en una gotita libre.

