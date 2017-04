Gobernadores compran impunidad

Hace no mucho tiempo un secretario de finanzas del PRI nacional comentó cómo llegaban las aportaciones de los gobernadores al partido, en efe y en cajas donde antes fueron empacados huevos para su venta.

Los gobernadores, no todos, pero sí algunos, aportan a las finanzas de los partidos, dinero del erario estatal, desde hace mucho tiempo, con esas y otras aportaciones en otros niveles de gobierno, muchos han garantizado su impunidad por años.

En el caso de Tomás Yarrington, no es la excepción, el ex –gobernador de Tamaulipas, hizo durante su administración grandes aportaciones a su partido y a algunos de sus cuates en el gobierno federal, aunque al final le falló.

Al PRI, el ahora preso en Italia aportaba 2 millones de pesos mensuales, de los cuales 1 millón entraban en las arcas del partido y los otros dos iban a la casa del dirigente nacional en turno, en sus respectivas cajas de huevo.

Otra de las entidades esplendidas ha sido siempre el Estado de México.

Por eso, ahora Eduardo Buscaglia, analista en temas de lavado de dinero dice que si Tomás es extraditado a los Estados Unidos, su canto podrían salpicar hasta niveles inimaginables.

Otro caso es de Javier Duarte de Ochoa, el prófugo ex –gobernador de Veracruz, quien con sus aportaciones al proyecto político de Enrique Peña Nieto, pensó que había comprado su impunidad, pero los excesos lo perdieron.

¿Cuántos aviones más mandó repletos de billetes al aeropuerto de Toluca?

Pero no hay que olvidar que los casos de Yarrington y Duarte tienen un origen, el de sus inventores, el primero producto del senador Manuel Cavazos Lerma y el segundo del ex –cónsul en Barcelona, Fidel Herrera Beltrán, ambos son los padres de esas creaturitas y, de que la delincuencia organizada tomara el mando en los dos estados colindantes.

¿Dígame si esto no es una medida electorera, el gobierno del Estado de México amplió el plazo para el pago de la tenencia vehicular hasta el mes de mayor? o ¿los volantes que fueron aventado desde un helicóptero en Texcoco, desde luego para darle un raspón a Delfina Gómez quien es realmente que le preocupa al PRI por el derrumbe que tuvo Josefina Vázquez Mota en su primera semana de campaña? Por cierto si usted circula por la autopista que va de los Indios Verdes hasta Tecámac, puede ver que la guerra por la colocación de espectaculares al borde de la carretera, la gana la abanderada del PAN, tiene cuatro por cada uno del candidato del PRI, Alfredo del Mazo y tres por cada uno de Juan Zepeda. No se aprecia ninguno de la candidata de Morena…Fracasó Cesarito Camacho en sus presiones para que el diputado priísta, Alejando Armenta retirara su firma del acuerdo firmado el domingo ante Andrés Manuel López Obrador. Lo que no sabe Camachito es que más miembros de su bancada se adherirán al proyecto del tabasqueño en las próximas semanas…Pocos saben, pero Tomás Yarrington trabajó cerca de Carlos Salinas de Gortari cuando el innombrable era Secretario de Programación y Presupuesto en el sexenio de Miguel de la Madrid.

