Generar cambios no es fácil, pero ese es el reto y la responsabilidad que debemos asumir: Eufrosina Cruz

Oaxaca, 28 de Marzo (AlmomentoMX).-La diputada indígena Eufrosina Cruz participó como panelista en el foro denominado “Una siento en la mesa: Cinco pasos para hacer que la política latinoamericana sea más diversa” , realizado por las Américas Society y el Council of the Americas.

En el foro la diputada, compartió el trabajo que ha realizado durante más de una década, a favor de las mujeres y de los indígenas de México, donde impulsó la reforma al artículo segundo de la Cosntitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, buscando garantizar a mujeres y hombres indígenas su derecho a votar y ser votados en condiciones de igualdad. Así como el artículo 25 de la Constitución Política de Oaxaca, donde se garantiza a las mujeres su derecho a ser elegidas a cualquier cargo público.

Cabe destacar que en el 2007, Cruz Mendoza buscó ser alcalde en su municipio, lo que le fue impedido por el sistema de usos y costumbres locales. La asamblea local invalido los votos a su favor, lo que le impidió convertirse en presidenta municipal.

Sobre su actividad política Eufrosina señala, “Soy indígena y me siento orgullosa de serlo, de defender mi historia, mis raíces y mi lengua; pero también entendí que esto no es un impedimento y que tenía que romper mis miedos. Generar cambios no es fácil, pero ese es el reto y la responsabilidad que debemos asumir”.

Junto a la diputada oaxaqueña, estuvieron como invitados el activista chileno de la comunidad LGBT, Jaime Parada Hoyl y el primer diputado afrodescendiente en Uruguay, Edgardo Ortuño; quienes se reunieron para exponer e intercambias estrategias para crear una política más incluyente, en la que se acrediten la participación de las mujeres, afrodescendientes, discapacitados, lesbianas, gay, bisexuales y transexuales (LGBT) e indígenas.

A esto se añade el objetivo del foro que es ser una organización líder en la promoción del dialogo en el mundo, así como en la discusión de temas estratégicos de política exterior, desarrollo, cultura, economía, derechos humanos y política.

