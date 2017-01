Generación de “Baby Boomers”, con mayor riesgo por hepatitis C

Ilustrativa/Foto: Noticias 24.

CIUDAD DE MÉXICO, 17 de enero, (AlMomentoMX).- De acuerdo con el Center for Disease Control and Prevention (CDC), tres de cada cuatro personas con hepatitis C pertenecen al grupo poblacional que nació entre 1945 y 1965, denominada la generación Baby Boomers, pues pudieron contraer la enfermedad en las décadas de los setenta y ochenta.

El doctor Enrique Wolpert Barraza, presidente del Comité Científico de la Fundación Mexicana para la Salud Hepática (FundHepa), detalló que “la mayoría de Baby Boomers pudieron contagiarse del Virus de la hepatitis C (VHC), a través del contacto con sangre contaminada y productos no esterilizados antes de que comenzara la prueba de detección generalizada del suministro de sangre en 1992”.

Aunado a lo anterior, el CDC refiere que la heptatitis C es una de las principales causas del trasplante de hígado. Por ello, recomienda que la prueba de escrutinio en la sangre se realice en toda la población, en especial, a la generación Baby Boomers.

Por último, el doctor Wolpert recalcó la importancia del diagnóstico oportuno de la hepatitis C ya que “los pacientes tratados a tiempo han encontrado una esperanza y mejorado considerablemente su calidad de vida, una vez que han logrado la cura virológica”.

