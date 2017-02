Gasolinazo y huachicoleo: el factor mafioso del sindicato petrolero

Your Rating User Rating : 0 ( 0 votes )

Falsamente inculpado de homicidio y de acopio de armas, en 1989, Joaquín Hernández Galicia, La Quina, líder del Sindicato Petrolero por más de cuarenta años, fue llevado a prisión, abandonado a su suerte por la CTM de Fidel Velázquez, y hasta por su mismo chofer, Carlos Romero Deschamps, su protegido, quien se prestó a lo que quisieron las vengativas huestes salinistas de aquel tiempo.

En el fondo, la pantomima penal fue armada desde Los Pinos por Carlos Salinas de Gortari, quien tenía escasas cinco semanas usufructuando ilegítimamente el poder presidencial, producto de una tenebrosa elección. Necesitaba urgentemente legitimarse. A como diera lugar. Escogió al líder petrolero, el mismo que había amenazado con una huelga general en caso de privatizarse Pemex, la cereza del pastel de aquel sexenio entreguista.

La Quina, que había llegado al mando del Sindicato cuando en 1958 López Mateos quiso deshacerse de la mafia petrolera de Pedro Vivanco García y Jaime J. Merino, fue considerado por Amnistía Internacional como preso político, pues desde la campaña de Salinas había descubierto los planes antimexicanos y desmanteladores de la soberanía de esa gavilla de economistas reaccionarios y pro yanquis, el Grupo de Los Pitufos, como el lider petrolero llamaba a los que tripulaban al hombrecito gris, Miguel de la Madrid Hurtado.

‎Si aún viviera La Quina, para la tolucopachucracia no sólo sería un sujeto peligroso, dado que defendía esforzadas conquistas obreras en salarios, condiciones generales de trabajo y alimentación familiar, abastecida desde granjas y huertos sindicales. Sería un traidor a la patria.

Al desnudo los usos y costumbres de la corrupción en Pemex

Lo que se observa hoy en los “entendimientos” entre “empresa productiva” y sindicato, simplemente no tiene nombre. Jamás hubiera pasado por la cabeza de ninguno de esos líderes que fueron el último bastión del nacionalismo obrero.

‎En la cima de todo el proceso de corrupción en el que están inodados directivos de Pemex y dirigentes sindicales, se encuentra el triángulo perverso, maquinado entre Vi(rey)garay, su lacayo Emilio Lozoya Austin y Carlos Romero Deschamps. Empresas enteras, como la mitad del Complejo Petroquímico Pajaritos, concesionadas a Antonio Del Valle, socio de Romero Deschamps, causantes de tragedias laborales y humanas, por voracidad e inexperiencia comprobada.

‎Un sistema de corrupción exhibido a ciencia y paciencia por la hija del sedicente líder, que llevó en el jet de su propiedad, con lujo de confort, a sus mascotas caninas a algún paseo rutinario por países exóticos del Medio Oriente. Habiéndolo difundido en redes digitales, la nota se viralizó de inmediato y puso al desnudo las prácticas, usos y costumbres de quienes tienen las riendas del único producto de exportación estatal que aún nos quedaba.

Sindicato de Pemex, infiltrado por la delincuencia organizada

Y así como ésas, varias. Como la acusación a cielo abierto que han hecho la Alianza Petrolera y el Frente Nacional Petrolero sobre las tomas clandestinas de gas, diesel, gasolina y otros derivados, de gasoductos y oleoductos que, hasta antes de que sean rematados a precios ridículos por los toluquitas, son controlados por el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.

‎Los grupos sindicales independientes han denunciado “la infiltración de la delincuencia y el crimen organizado en la dirigencia petrolera y la creación de carteles negros de energéticos y laboratorios clandestinos de medicamentos que causan enfermedades crónicas y degenerativas”, así como el saqueo de los ductos de Pemex en el territorio nacional. En las demandas de investigación involucran a los dirigentes de todas las secciones del STPRM.

Mega transa en la supervisión de almacenamiento y ductos

Salió a colación que hace diez años una empresa inglesa presentó a Pemex el sistema SCADA, para monitorear el almacenamiento, transporte y distribución de los hidrocarburos, como usted sabe, un área de interés que se reserva para el Sindicato en el Contrato Colectivo‎ de trabajo. El sistema cubriría los 8 mil 467 km. de poliductos y los 5 mil 156 km. de gasoductos.

En 2010 se trató de implementar ese esquema, mediante contrato 4500191633, con una compañía que agrupó ingenierías para los sistemas SCADA en 54 sistemas de transporte de la Red Nacional de Ductos de Pemex – Refinación y 7 poliductos seleccionados. Cuando el alcance del sistema quiso ampliarse para cubrir 47 ductos más y abarcar todo el territorio nacional, surgieron los problema$.

De inmediato, fue presentada en Pemex, con la aquiescencia del Sindicato, la fantasmal empresa Televent Energía, S.A. de C.V., supuestamente la mejor en el mercado internacional, y se pretendió sustituir a las empresas que habían demostrado capacidad y eficiencia en el manejo de esos sistemas de supervisión de ductos en el resto del mundo petrolero.

Sólo se supervisa el 18% de los ductos de todo el país

Por más vueltas que dieron las perjudicadas, el icónico Carlos Morales Gil –ahora palafrenero de Bailleres y Slim– entonces zar de la producción y exploración, y su empleado Luis Cand Damián, les ocultaron toda la información y los remitieron con Miguel Tame Domínguez, director de Pemex – Refinación.

Tame Domínguez –obvio, implicado en las negativas– les hizo saber que ya tenían una contraorden: que el sistema Scada estaba suspendido y que él no podía recibirlos hasta nuevo aviso, o hasta que Pemex decidiera la ejecución de ese programa vital para la empresa productiva estatal.

‎Esta situación sólo ha beneficiado a las bandas de delincuentes dedicadas a la ordeña y robo de hidrocarburos solapadas por el Sindicato de la empresa petrolera –o eso dice ser– y a sus altos directivos, ya que sí se contaba con el presupuesto autorizado y todas las tecnologías modernas para el monitoreo de la red nacional de ductos de todo tipo.

Producto de las transas descritas, actualmente una empresa patito de informáticos tiene el contrato, pero sólo puede monitorear el 18% de todos los ductos de Pemex, por instrucciones precisas de Carlos Romero Deschamps, jefe de la mafia en los tendidos y subterráneos.

Las pipas que distribuyen combustible, bisne de Romero

Item mas: En relación al escándalo internacional desatado en tribunales gabachos por la empresa petrolera Odebrecht, aquélla que confesó ante un tribunal de Estados Unidos haber sobornado a directivos de Pemex con la ilusión de conseguir adjudicaciones directas de contratos,‎ se sabe ya que fue Miguel Tame Domínguez quien recibió físicamente los once millones de dólares de ese moche jugo$o. También el que hizo la repartacha.

Para nadie es un secreto en la industria petrolera que Tame Domínguez es compadre, socio y protegido de Carlos Romero Deschamps, así como que de esos moche$ brasileños no fue ajeno Lozoyita Austin y su jefe Vi(rey)garay. Como usted sabe, todo es para el cochinito de la ambición presidencial del que se dice cuate de algunos conocidos del yerno de Trump.

Así como se sabe de que el área de distribución de hidrocarburos es manejada por Ricardo Aldana, desde la H. Comisión de Vigilancia del STPRM, y que las pipas‎ que reparten el producto a las gasolineras de todo el país las maneja en franco monopolio el sindicato del ex chofer de Joaquín Hernández Galicia.

Responsabilidad sindical en los aumentos al precio del gas LP

En esas manos estamos la inmensa mayoría de la población afectada por los excesivos impuestos al litro de carburante, para que ellos sigan manejando impunemente la importación de gasolinas.

Habrá que ver también la responsabilidad sindical en los exagerados aumentos al gas doméstico, que ya están empezando a irritar a los mexicanos. Así como el manejo político de la CTM, en manos de Polito Rodríguez, amigo de Romero Deschamps, el mismo cuyo sindicato de servicios reparte todo el gas que distribuye el monopolio de otras pipas. El gas es un derivado, ¿o no?

¿O usted qué hubiera hecho?, como pregunta aquél…

Índice Flamígero: Mientras el gobiernito analiza si “suaviza” los nuevos incrementos a los combustibles –anunciados para fines de esta misma semana y días subsecuentes–, las manifestaciones en contra de esas insensibles y autocráticas medidas no cesan en toda la geografía nacional. No sólo se demanda la reversa al llamado gasolinazo, también la renuncia de Enrique Peña Nieto. Preocupa, eso sí, que en Jiménez, Chihuahua, los policías estatales se hayan extralimitado y detenido a quienes sólo ejercían su derecho constitucional a manifestarse. + + + En las redes sociales, por cierto, es viral la propuesta de también “suavizar” las mentadas de madre a los autores del gasolinazo. + + + Me llena de confianza que en el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción esté Luis Manuel Pérez de Acha, un abogado que desde sus trincheras siempre ha combatido las mala$ práctica$ de los fruncionarios públicos, independientemente del partido al que estos pertenezcan. Los demás integrantes… ¡los mismos de siempre! ¡Los únicos ciudadanos que existen en el país!, ¿no cree usted? + + + Ahora resulta que, de acuerdo a don Alfredo Álvarez Barrón, el ocupante de la Casa Blanca –la de allá– se asemeja a Luis Vi(rey)garay, pues también es “Aprendiz”. Y El Poeta del Nopal aprovecha el comentario para hacernos llegar su muy inteligente epigrama:

El Sr. Trump nos sorprende

con cada nuevo decreto,

pero revela un secreto:

¡echando a perder se aprende!

www.indicepolitico.net / pacorodriguez@journalist.com / @pacorodriguez

