Fueron los mismos acarreados

Quienes estuvieron en las concentraciones, perredista, del sábado y morenista del domingo –zócalo y Monumento a la Revolución- pudieron observar que muchos de los que llenaron la plaza con los amarillos también lo hicieron con los de morado.

Pudieron observar que el famoso músculo no es otra cosa que el escandaloso acarreo que en pleno siglo XXI siguen realizando las izquierdas, la derecha y el centro, las viejas prácticas partidistas, los viejos vicios que no se atreven a superar nuestros partidos políticos.

“Acá las tortas”, tortas, refrescos, naranjas, plátanos, hasta camisetas fueron repartidos a la multitud que se concentró el fin de semana para dizque mostrar la fuerza de la izquierda y, luego. las cifras que 200 mil en una y que más en la otra.

Al diablo con su músculo, diría el clásico, lo cierto es que los partidos políticos se aprovechan de una población, no en pocos casos, en extremo pobre que asiste a los mítines para ver que le dan, además de que se les facilita el transporte para trasladarse desde sus lugares de origen al lugar del evento.

Cientos de vehículos del transporte público fueron estacionados alrededor del zócalo capitalino, como cerca del Monumento a la Revolución, en ellos se realizó el acarreo de la masa que, como apunto al inicio de esta columna, muchos fueron los mismos.

Al final los discursos triunfalistas, lo mismo sucede en las campañas políticas por las gubernaturas en disputa para el mes de junio, en especial en el Estado de México en donde hasta despensas se reparten en los actos de campaña que vienen realizando los candidatos.

¿Cuánto le cuesta al pueblo de México que los partidos muestren el “músculo”?, mucho dinero, ¿lo sabrán las autoridades electorales?

Es inminente la salida de Alejandra Barrales de la dirigencia nacional del PRD, los “Chuchos” ya tienen listo el relevo y una “salida digna” para la ex –sobrecargo fue su regreso al Senado y su incorporación a la presidencia del Instituto Belisario Domínguez que ocupaba, Miguel Barbosa. En los próximos días se sabrá el nombre de quien dirigirá la elección de candidato amarillo para el 2018, que será, sino sucede otra cosa, Miguel Ángel Mancera, Manerita, el patrocinador del acarreo perredista del sábado… En Oaxaca en donde Alejandro (Alí) Murat gobierna a control remoto, en ocasiones desde su lujoso departamento en Nueva York, la Unión de Comunidades de la Zona Norte del Istmo de Tehuantepec, reporta la detención y asesinato de uno de sus dirigentes, Benjamín Juárez José en la cárcel del municipio de Matías Romero Avendaño…También en Morelos, mientras Graco Ramírez presume logros de su gobierno en la Urbe de Hierro, matan al empresario Juan Manuel Bernal organizador de la Feria de Primavera de Cuernavaca baleado a plena luz del día en la Ciudad de la Eterna Primavera…Después de la detención del ex –gobernador de Tamaulipas, Tomas Yarrington Ruvalcaba, la que sigue es la de Javier Duarte, quien está localizado y quien enfrentará el proceso en libertad es el ex –mandatario interino de Veracruz, Flavino Ríos Alvarado, quien está seguro de demostrar que no incurrió en los delitos que se le acreditan, producto de la sed de venganza de Miguel Ángel Yunes Linares.

