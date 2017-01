Fortalece a México unión de sectores de producción: Titular STPS

Foto: Comunicación Social STPS.

CIUDAD DE MÉXICO, 18 de enero, (AlMomentoMX).- El titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), Alfonso Navarrete Prida destacó la contribución de los profesionales del derecho a tener un país más sólido y, en representación oficial del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto atestiguó el Cambio del Consejo Directivo de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE).

El secretario de Trabajo y Previsión Social afirmó ante ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, legisladores e integrantes de la ANADE que el país está mejor posicionado en los sectores productivos: “a los que muchos abogados aquí presentes representan y eso nos hace ver claramente hacia adelante […] No hay que escatimar esfuerzos y resultados logrados, no por el Gobierno, sino por los representantes de los sectores de la producción, en particular el empresarial”, comentó.

Navarrete Prida, destacó que gracias a la capacidad de los empresarios de dialogar con un juicio crítico, México tiene hoy el mayor número de empleos formales en su historia, de mexicanos con prestaciones y seguridad social, en una economía decreciente.

El evento contó con la presencia del recién designado presidente de la ANADE, Alfonso Guati Rojo Sánchez, y del saliente Ricardo Cervantes Vargas. En tanto que la toma de protesta del Consejo directivo para el periodo lectivo, estuvo a cargo de Francisco Breña Garduño, fundador de la asociación.

