Fan de 19 años, pieza clave para recuperar el jersey de Brady

CIUDAD DE MÉXICO, 5 de abril (AlMomentoMX).- Dylan Wagner, un coleccionista de 19 años de edad, fue la clave para que el FBI pudiera recuperar los jerseys de Tom Brady, los cuales fueron robados por el periodista mexicano Mauricio Ortega.

La camiseta de Tom Brady recuperada por las autoridades.

Foto: AP

De acuerdo con el diario CBS Boston, Wagner es fanático de los Patriotas de Nueva Inglaterra y ayudó a investigadores federales a recuperar dos jerseys perdidos del quarterback Tom Brady.

Coleccionista de recuerdos deportivos, Wagner siguió a detalle la investigación del robo del jersey utilizado por Brady en el Super Bowl LI y cuando supo que también había desaparecido la camiseta del jugador de Patriotas con la que ganó el Super Bowl XLIX “sabía exactamente quién la tenía”.

En diciembre pasado, Dylan vendió a Mauricio Ortega una camiseta a través de la plataforma eBay y se intercambiaron fotografías de sus colecciones de la NFL, pues ambos comparten el mismo gusto.

“(Mauricio Ortega) me envió 30 fotos de su colección. En el centro estaba el jersey del Super Bowl 49 de Tom Brady. Le pregunté: ‘¿Cómo la conseguiste?’, y me contestó: ‘te diré después’”, dijo Wagner a CBS Boston.

Días más tarde, Dylan mostró las fotografías que intercambió con Ortega a uno de sus mejores amigos, Christopher Arone, quien se desempeña como agente de la ATF de Boston, la agencia encargada del control de alcohol, tabaco, armas de fuego y explosivos en los Estados Unidos.

El joven aseguró que proporcionó las dos direcciones que le había dado Mauricio Ortega meses antes para cerrar su operación de compra-venta por eBay.

“Christopher Arone me dijo que el vídeo no probaba nada. Sin las fotos que le envié no habrían podido conseguir una orden de registro para entrar en el sótano de Ortega, en el que aparecieron las camisetas”, señaló.

Dylan espera que esa historia tenga un final feliz para él: “me encantaría tener la suerte de conocer a Brady algún día. Sería un sueño hecho realidad. Estoy muy contento de que le hayan devuelto sus camisetas”.

