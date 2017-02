Famosa y sexy conductora salvadoreña es detenida por nexos con “El Chapo” Guzmán

SAN SALVADOR, EL SALVADOR, 8 de febrero (AlmomentoMX).- Pamela Posada, La presentadora de televisión cayó junto a 25 personas en El Salvador. La acusan de transportar la droga del cártel mexicano a su país. En el mismo operativo, también fue aprehendido José Cipriano Rivera Meléndez, ex jugador de la selección nacional.

La Policía Nacional Civil de El Salvador dio a conocer por medio de su cuenta de Twitter la captura de Pamela Posada, famosa locutora y conductora, por su presunta implicación en la estructura del narcotráfico internacional, y de haber sido la encargada de operaciones logísticas para mover droga en Guatemala.

Las autoridades han explicado que su captura ocurrió tras una investigación que inició desde finales de 2015, tras incautar grandes cantidades de cocaína provenientes de Colombia y Ecuador.

Hace once meses, el 31 de marzo de 2016, cuando la estructura de la que supuestamente es parte Posada ya estaba en el ojo de las investigaciones fiscales y policiales, la locutora hizo una publicación “melancólica-reflexiva” -como ella misma la calificó- en vísperas de su cumpleaños número 26, en su fanpage de Facebook.

“A mi edad ya he hecho de todo, estuve y deje de estar, confie, amé, lloré, me desesperé, grité, seguí cada uno de mis impulsos y no me arrepiento de nada, no hay nada más rico que dejarse fluir por la libertad con la que todos nacemos”, publicó en esa ocasión la ahora detenida.

Posada antecedió este texto diciendo que a sus entonces “casi 26 años” “puedo decir que ya pasé por mi etapa de berrinches, mi etapa materialista, mi etapa de ‘yo tengo la razón’, mi etapa de sentirme invencible, la de fiesta y locuras, mi etapa conformista”.

A eso agregó: “En algún momento decidí no conformarme ni con mucho, ni con poco, sino conformarme con ser feliz, estar bien, ser libre de decidir qué paso tomar en mi vida y rodearme de amor”.

Antes de este texto, Posada incluyó en la publicación frases como “No nací para la rutina, siempre me aburrió” o cuestionamientos como “¿de qué sirve ser modelo a seguir para muchos, y no serlo ni para nosotros mismos?”.

Posada también había publicado sobre la poca utilidad de “una vida llena de apariencias” o de “llenarse la cara de maquillaje y andar arreglado el cabello cuando la verdadera belleza está en el alma”.

“¿Por qué mirar por un agujero de la pared cuando podemos salir y mirar todo el cielo?”, había cuestionado también en una “reflexión” que concluía con no confundir la felicidad “con cosas que se acaban y que no nos llevaremos”.

Claudia Marcela Martínez Posada, conocida como Pamela Posada, fue presentadora del programa juvenil El Sótano, además de locutora de radio Urbana, en El Salvador.

La bella conductora fue detenida por las autoridades salvadoreñas junto a 25 personas —la mayoría, pescadores artesanales—, ligadas a los cárteles mexicanos de Sinaloa y del Golfo y que recibían órdenes de un capo guatemalteco extraditado en noviembre pasado a Estados Unidos, informaron fuentes oficiales.

De acuerdo con la Policía salvadoreña, los detenidos “realizaban labores de logística para el trasiego” de unos 500 kilogramos de drogas semanalmente en su camino hacia Estados Unidos y que llegan desde Ecuador.

“Los cargamentos provenían de Ecuador y cruzaban el Pacífico, donde los pescadores artesanales se ocupaban del abastecimiento de combustible de las lanchas rápidas, así como del traslado de los cargamentos hacia Iztapa en Guatemala”, detalló el cuerpo de seguridad.

La Fiscalía salvadoreña señaló que la estructura era liderada en El Salvador por José Leonidas Gómez y “operaba para el guatemalteco Marlon Francesco Monroy Meoño”, extraditado a Estados Unidos en noviembre pasado y que colaboraba con los citados cárteles mexicanos.

Las detenciones se dieron en los departamentos de Libertad (centro), Sonsonate (oeste), Usulután (sudeste) y San Salvador, todos con costa en el Pacífico, y fueron incautadas 14 lanchas, 10 motores fuera de borda, 4.000 dólares, 5 armas y aparatos de localización por satélite.

Añadió que también está arrestado el pescador José Cipriano Rivera, ex jugador de la selección nacional de fútbol playa.

La Policía del país centroamericano explicó que “las investigaciones del caso se han desarrollado desde hace dos años” y se iniciaron a raíz de dos decomisos de cocaína entre 2015 y 2016, en los que fueron arrestadas “al menos nueve personas que también pertenecían a esta red de narcotráfico”.

Según un informe del Departamento de Estado estadounidense presentado en marzo de 2016, el 90% de la cocaína que llegó al país norteamericano en el primer semestre de 2015 pasó por Centroamérica.

El documento señala que en El Salvador las bandas utilizan lanchas motoras y barcos comerciales para introducir drogas ilegales a lo largo de la costa del país y para proveer gasolina a los barcos que se dirigen al norte.

A mediados de enero de 2017, las autoridades salvadoreñas desbarataron una red centroamericana de narcotráfico con la detención de 4 personas. Era dirigida por el ex policía José de la Cruz Claros Amaya, arrestado el 10 de enero en Guatemala y requerido por la Justicia de Estados Unidos.

En 2016, las fuerzas de seguridad incautaron más de 10 toneladas de narcóticos prohibidos, una cifra récord para este país, de los que 9.988,71 kilogramos fueron cocaína y 635,54 kilogramos de marihuana.

AM.MX/fm

The post Famosa y sexy conductora salvadoreña es detenida por nexos con “El Chapo” Guzmán appeared first on Almomento.Mx.

Powered by WPeMatico

Comentarios

Comentarios