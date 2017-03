Faltan Medina, Moreira y Borge

Your Rating User Rating : 0 ( 0 votes )

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua informó que existe una orden de aprehensión en contra del ex –gobernador César Duarte Jaques, acusado de peculado, pero que como su tocayo de apellido, pero de origen veracruzano, el señor huyó, así de fácil.

La PGR ya solicitó a la Interpol emitir la ficha roja para localizar al ex –mandatario chihuahuense, lo mismo hizo hace casi medio año con Javier Duarte de Ochoa y hasta la fecha, ni sus luces, el ex –gobernador de Veracruz pasea su impunidad por uno de esos paraísos fiscales en donde les dan entrada a los corruptos, sin ningún problema.

En el caso de César Duarte, el actual gobernador de la norteña entidad, Javier Corral, asegura que se encuentra en El Paso Texas, un lugar en donde se han escondido algunos personajes perseguidos por las autoridades judiciales del país y que nunca encontraron.

Extraña que ambos personajes que fueron señalados con mucha anticipación a que dejaran el encargo, huyeron con una gran facilidad, lo que obliga a preguntar ¿quién les protegió la salida? Seguramente que hay una mano detrás para que los Duarte se fugaran, ¿no lo cree usted así?

Eso da motivo a pensar que en sus atracos convidaron a alguien más, que en sus derroches estuvieron personajes del primer círculo del gobierno federal, de otra forma no se explica, el por qué, que hasta ahora no hayan pisado la cárcel.

Como tampoco se explica por qué Rodrigo Medina, Humberto Moreira y Roberto Borge, sigan gozando de libertad luego del daño que causaron al erario de las entidades que gobernaron, ¿Complicidades? ¿Quién los protege?

Pocos se acuerdan pero el hoy gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares se montó en el caso de los Porkys de Costa de Oro, para conseguir la candidatura y posteriormente la gubernatura y hasta patrocinó la defensa de la joven Daphne Fernández, que le encargó a su amigo, Jorge Winckler Ortiz actual Fiscal en su gobierno y a quien en sus narices, el juez Anuar González Hemadi, concedió el amparo a uno de los implicados, Diego Cruz, que podría salir de la cárcel muy pronto. Afortunadamente y gracias a las redes sociales, el Consejo de Judicatura tomó cartas en el asunto y decidió suspender al supuesto impartidor de justicia, aunque con eso no basta…Se registraron todos los aspirantes a la gubernatura del Estado de México, para la cual sólo tres tienen posibilidades reales, Alfredo del Mazo del PRI, Josefina Vázquez Mota del Pan y Delfina Gómez de Morena, por cierto Del Mazo declaró al salir del Instituto Electoral que hará una campaña de propuestas y no caerá en la desacreditación y dice la verdad porque de la guerra sucia se encargan otros miembros de su equipo como Jorge Carlos Ramírez Marín que para eso se las pinta sólo…Las actividades ilícitas del ahora ex –fiscal de Nayarit, Edgar Veytia, preso en Estados Unidos, acusado de lavado de 250 millones de dólares, las conocía el gobernador, Roberto Sandoval, pero por algún motivo no lo denunció. Veytia cayó justo en donde Donald Trump goza con las corruptelas de funcionarios mexicanos y seguramente, en este caso, le sacará provecho.

