Fallece a los 90 años la leyenda del Rock, Chuck Berry

CIUDAD DE MÉXICO, 19 de marzo, (AlMomentoMX).- Charles Edward Anderson Berry, más conocido como Chuck Berry, falleció hoy a los 90 años en su casa de Missouri. La policía de dicha entidad informó que servicios de emergencia atendieron una llamada de urgencia, pero cuando llegaron al domicilio no pudieron reanimar al músico, detalló la BBC.

El deceso del legendario ícono del rock sucedió alrededor del mediodía. El guitarrista, catalogado como uno de los mejores de todos los tiempos, tuvo sus tiempos de gloria en las décadas de los 50 y 60. Por tal razón, es considerado como uno de los artistas más influyentes de ese género; siendo uno de los precursores del rock & roll. Gracias a canciones como Maybellene, Roll Over Beethoven, Rock and Roll Music, y Johnny B. Goode, Berry redefinió los elementos del rhythm and blues, creando así las bases del rock and roll.

La revista Rolling Stone lo posicionó en el quinto lugar de su lista The Immortals, que reúne a los mejores artistas musicales, superado sólo por The Beatles, Bob Dylan, Elvis Presley y The Rolling Stones, y como el sexto mejor guitarrista de todos los tiempos. Asimismo, Johnny B. Goode, su canción más popular, es considerada la mejor de guitarra de la historia del rock and roll, según la misma publicación.

