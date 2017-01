Exigen UNTA y CODUC remoción de funcionarios de SAGARPA

CIUDAD DE MÉXICO, 13 de enero (AlmomentoMX).- Con el compromiso del Oficial Mayor de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Sagarpa, Marcelo López Sánchez, de que el próximo miércoles 18 de enero quedarán pagados en su totalidad los adeudos por alrededor de 320 millones de pesos, la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, UNTA, y la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas, CODUC, levantaron el plantón que durante cuatro días mantuvieron en la dependencia.

En la mesa presidida por la Subsecretaria de Desarrollo Rural, Mely Romero Celis, los dirigentes de las dos organizaciones campesinas, Álvaro López Ríos y Marco Antonio Ortiz pidieron fincar responsabilidades y cesar a los funcionarios responsables de no haber otorgado a tiempo los recursos de diversos programas productivos, considerados en el Presupuesto de Egresos 2016.

“Ese fue uno de los acuerdos para levantar el plantón” informó Marco Antonio Ortiz, dirigente de CODUC, eso quedó establecido y ya queda en la cancha del Secretario Calzada”

Dijo el dirigente campesino que, ante las pruebas que evidencian las complicidades para no entregar apoyos por 6 millones de pesos del Programa de Huertos Familiares a 3 mil mujeres, la Subsecretaria Romero Celis les pidió hacerle llegar un oficio donde efectivamente se hicieron los cambios en la documentación “Y yo me comprometo a que ese funcionario se va a ir” refiere Marco Antonio Ortiz.

Esto es posible, abundó, por el circuito de corrupción que hay entre varias delegaciones y áreas de la dependencia con proveedores que, si no son aceptados por los productores, dejan negativo tu expediente y no entregan los recursos, a pesar de ser acuerdos con las organizaciones. Los funcionarios que en su momento les negaron el apoyo a los compañeros y no se los entregaron a tiempo tienen que asumir un pago político” reclamó.

Por otro lado, y para garantizar que se cubran en su totalidad los adeudos pendientes, los delegados de Chihuahua, Oaxaca, Tlaxcala, San Luis Potosí, Veracruz, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Puebla, Guanajuato, Coahuila, Guerrero, Sinaloa, y Tamaulipas fueron llamados a las oficinas centrales de la Sagarpa donde quedarán como “garantes” y no se van a ir hasta que se resuelvan todos los asuntos convenidos informó el líder de la CODUC.

Durante los cuatro días que duró el plantón, los campesinos de la CODUC hicieron “semáforos informativos” en el cruce de avenida Cuauhtémoc y Municipio Libre de la ciudad de México, en donde aprovechaban los altos de los semáforos para protestar por el incremento a las gasolinas y reclamar al gobierno federal dar marcha atrás a la medida.

