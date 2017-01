¡Este puto resentimiento!

Your Rating User Rating : 0 ( 0 votes )

Claro que soy un resentido, casi enfermo de ello, como no serlo en una sociedad que no ha cumplido los más elementales preceptos bajo los cuales se supone se erige, se rige y sirve.

¿Cómo no ser un resentido? si de quienes autoridad emana son tan corruptos como el peor delincuente imaginado.

¿Cómo no estar resentido? si se estudia la historia, si se conoce, si se entiende y todos la ignoran.

¿Cómo no ser un resentido? si la presencia del hombre no ha causado más que deterioro y sufrimiento al resto de los seres vivos.

¿Cómo no estar resentido? si la ambición de unos pocos rige la miseria de millones de convencidos.

¿Cómo no ser un resentido? si la idolatría es el yugo de miles de millones que creen en la sumisión y el perdón.

¿Cómo no estar resentido? si la justicia emana de la moral que a su vez supura de hombres corruptos, hipócritas y embusteros.

¿Cómo no ser un resentido? si la medida del éxito es la inconsciencia.

¿Cómo no estar resentido? si hay millones de hambrientos de un lado del mundo y millones de toneladas de comida en la basura en el hemisferio opuesto.

¿Cómo no ser resentido? si un dogma con 1800 años de intolerancia, segregación, manipulación, hipocresía, y demás mezquindades es la base del activismo social mexicano de oposición.

¿Cómo no estar resentido? si millones de niños no tendrán oportunidad digna de desarrollo a causa de la ignorancia institucionalizada. ¿Cómo no ser un resentido? si la mejor probabilidad de igualdad que nos ofrece el estado es la muerte.

¿Cómo no estar resentido? si la única diferencia entre un indígena americano y un europeo la hace el dinero.

¿Cómo no ser un resentido? si la imagen del dios creador en todo el continente americano es rubio y de ojos azules.

¿Cómo no estar resentido? si nuestros hermanos lo son en la pobreza pero nunca en la riqueza.

¿Cómo no ser un resentido? si dios, amor, compasión, democracia, perdón, son palabras con las que apuñalan vilmente, y por la espalda a los vulnerables, los peores hombres y mujeres.

¿Cómo no estar resentido? si los jerarcas de la iglesia católica viven en una simonía escandalosa mientras millones de sus víctimas esperan su perdón.

¿Cómo no ser un resentido? si el consumismo ha quebrantado el sentido de la vida.

¿Cómo no estar resentido? cuando cientos de miles de millones han esperado durante siglos el nacimiento de uno y olvidan la muerte diaria de cientos de miles de inocentes.

¿Como no ser resentido? si el amor se confunde con la auto complacencia, el egoísmo, la dependencia y las ganas de cagar.

¿Como no estar resentido? si los demagogos tienen más audiencia que lectores una biblioteca.

¿Cómo no ser un resentido? si una niña en México tiene más posibilidades de terminar ejerciendo la prostitución que llegar a ser una profesionista exitosa y respetada

¿Cómo no estar resentido? si cualquier anciano en México está más cerca de ser mendigo que jubilado.

¿Cómo no ser un resentido? si el sueño de la mayoría de los adolescente es tener más dinero, y no el tener más consciencia.

¿Cómo no estar resentido? si en aras de una supuesta paz, prometida e inexistente, vivimos violentados diariamente.

¿Cómo no ser un resentido? si escucho y leo a viejos pendejos, iguales a mi, que aún creen en la política mexicana, la elecciones y el sistema de gobierno mexicano, la religión, la fe, las inversiones extranjeras, etc, como la solución a nuestros males.

¿Cómo no ser resentido? si llevamos 100 años de un imaginario “desarrollo” que nos ha llevado al retroceso social.

¿Cómo no estar resentido? si los mismos hijos de la chingada que nos han traicionado en el pasado son los adalides del futuro.

¿Cómo no ser un resentido? si los últimos 35 años de gobierno sólo han empeorado las ya existentes crisis.

¿Cómo no estar resentido? si cada sexenio aparecen los patriotas que van a salvar a México sólo para arrugarse en el momento decisivo ante los interese$ y directiva$ de una oligarquía.

¿Cómo no ser un resentido? si ni trabajando de sol a sol mis nietos podrán pagar las deudas que el estado adquiere para mantener felices a las familias de tanto parásito que nos gobierna

¿Cómo no estar resentido? si no hay manera, ni intención de quitarles lo robado, los sustraído, los miles de millones de dólares desviados a todos esos gobernantes, empresarios, políticos que forman la delincuencia organizada mexicana.

¿Cómo no ser un resentido? si un borracho genocida y su cónyuge en reboso, un pendejo hocicón y su arpía, un títere de porcelana y su güila han sido la mayor calamidad para las últimas 4 generaciones, y junto con sus respectivas cortes palaciegas, quieren seguir mamando de la ubre de la indolencia y estulticia.

¿Cómo no estar resentido? si las candidaturas se sustentan siempre en las mismas castas doradas que no han permitido a la sociedad salir del subdesarrollo, la dependencia y la corrupción, candidatos de obsolescencia reprogramables al arbitrio de la kakistocracia.

¿Cómo no ser un resentido? si hay imbéciles que creen que el resentimiento social acumulado durante décadas se alivia rezando, perdonando, confiando, marchando, esperando, teniendo fe, optimismo o hablando bien de México.

¿Cómo no ser resentido? si los corruptos son cada día mas ricos y los honrados cada día más pobres.

¿Cómo no estar resentido? si además a cada mexicano se le acumula más que pagar por lo que los multimillonarios políticos se adjudican y roban a través de los impuestos que nos imponen y nos cobran.

¿Cómo no ser un resentido? si existen todavía millones de razones individuales en cada mexicano pobre, desempleado, vulnerado, violentado, criminalizado, discriminado, agredido, desaparecido, torturado, secuestrado, muerto y tantos más motivos para sentir, coraje, inconformidad, impotencia, desagrado, desilusión, tristeza, pero sobre todo, e increíblemente, desesperación ante quienes aún consideran todas las anteriores y otras tantas razones, frivolidades o banalidades de facto, como así lo consideran los mantenidos del sistema.

Y sin otra justificación lo acepto, soy un resentido pero además, junto con mi familia y amigos, estamos increíblemente encabronados.

-Victor Roccas.

