Estado de los ESTADOS

Lilia Arellano

“¿Cuantas veces de un error siempre se empieza?”: Miguel de Cervantes

• Atacan “la gallina de los huevos de oro” turística

• Interrogantes de acciones autoridades y ls mafias

• Sin estrategias contra el crimen en Quintana Roo

Marzo 17, 2017.- Se ha considerado dentro del gobierno federal, tanto en las áreas económico-hacendarias, como en aquellas en donde las relaciones con el extranjero forman en el presente un punto muy relevante, el turismo se ha convertido en el sustituto del petróleo, en la moderna “gallina de los huevos de oro”, una en la cual, expresó el Ejecutivo Federal, se fincan las esperanzas de mantener el mínimo desarrollo reportado por especialistas para los próximos dos años. Sin embargo y en virtud de encontrarse el mayor porcentaje de las inversiones en poder de grupos del exterior y por lo tanto no se ven en el futuro inmediato dentro de los puntos de atracción para hacer negocios como los acostumbran en la administración actual, van dejando caer amenazantes losas, de peso extraordinario, imposibles de soportar cuando la inseguridad reina justo en los sitios considerados de mayor atractivo para los visitantes.

A las percepciones de poder llegar a tierras peligrosas se suma la serie de interrogantes sobre la actuación de las autoridades sobre los grupos delincuenciales. Si en el pasado reciente se hacían conjeturas con respecto a la impunidad con la cual se desempeñan grupos ligados al narcotráfico, a la trata de blancas, al secuestro, al robo de vehículos, marcando la posibilidad de contar con protección para delinquir obtenida en los niveles más altos de gobierno, la fuga de personajes clave dentro de la organización otrora presidida por Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, y supuestamente comandada a raíz de su última detención por El Mayo Zambada y la descendencia de El Azul Esparragoza, viene a dar una confirmación difícil de mantener en silencio o de negar.

¿Por dónde se fugaron cinco peligrosos reos de la cárcel de Aguruto, en Culiacán? Hasta el cierre de estas líneas seguía siendo el misterio sujeto a una de esas investigaciones en las cuales se buscan chivos expiatorios y se exime a las autoridades de alto nivel, igual como se hizo en la fuga del Guzmán Loera, cuando es de sobra conocida la complicidad creada desde la oficinas centrales del gobierno federal. Por lo pronto el jefe de seguridad del penal huyó y el Fiscal asegura le hicieron a la PGR la petición para trasladar a los fugados a un penal de alta seguridad, es decir, se lavan las manos. Inclusive encuentran, a manera de no salir embarrados, la forma de exponer la necesidad de contar con policías confiables al saber solo 60 de 300 de ellos aprobaron el examen de control de confianza.

Mientras en Sinaloa continúan buscando la forma de no cargar con la responsabilidad sobre este escape, siguen surgiendo las afirmaciones de un gran canje. Curiosamente de los cinco fugados, 2 fueron internados desde el 2014 y los otros tres en los primeros meses de este año. El 18 de enero, aprehendieron al hijo de Juan José Esparragoza Moreno, mejor conocido como El Azul, una de las cabezas más importantes y visibles del cártel de Sinaloa.

El 18 de febrero próximo pasado fue detenido el jefe de escoltas del hijo de Guzmán Loera, quien se desempeñaba también al frente de la seguridad de El Mayo Zambada. Francisco Javier Zazueta, ha sido considerado dentro del grupo clave a cargo de las operaciones y el cuidado de materias primas del comercio de este grupo así como de sus ganancias. Con la orden para ser extraditado dictada por un juez, Alfonso Limón Sánchez, tenía bajo su responsabilidad el mercado de entrega de cocaína en California y por lo tanto operaba financieramente los ingresos para Zambada. Su captura fue el 10 de noviembre del 2014 y la de otro de los lugartenientes del cártel Jesús Peña González, el 20 de febrero de ese año. También dentro del mes de noviembre, pero el día 17, llevaron tras las rejas a Rafael Guadalupe Félix.

Como se recordará, justo en ese mismo año, en el 2014, el 8 de junio, se dio a conocer la supuesta muerte de El Azul Esparragoza y tal evento fue, inclusive, confirmado por uno de sus hijos. Sin embargo y a raíz de estas fugas en donde quedan expuestas las relaciones de las autoridades con el cártel protegido durante los sexenios presidenciales panistas, se duda del fallecimiento de quien fuera uno de los integrantes del trío más poderoso dentro del grupo de redes mafiosas del narcotráfico. Aunque también se multiplican las interrogantes y éstas aparecen con rigor y miedo en boca de expertos en el renglón seguridad y de estudiosos de la conducta delictiva.

Se advierte una inexplicable “manga ancha” para, por ejemplo, reunir en un solo penal a quienes tienen todas las posibilidades de llevar a cabo acciones de todo tipo, entre ellas, escaparse o vivir muy cómoda y elegantemente celda acondicionada en tanto se aseguran pasan los vendavales y pueden andar por las calles con sus equipos de seguridad de siempre, sin necesidad de reforzarlos. Tampoco puede aceptarse estuviesen justo en la tierra en donde hasta se les admira, en Sinaloa. Todo este conjunto conforma un paquete de prebendas de las cuales surgen versiones sobre los acuerdos adoptados con El Chapo para entregarse voluntariamente, aceptando todo el circo armado por la autoridad presumiendo una inexistente captura.

Como se sabe la violencia, los ajustes de cuentas, los enfrentamientos entre los grupos de mafiosos del narco se ha incrementado en las últimas fechas y se dice debido al incumplimiento de los pactos hechos antes de llevar de nueva cuenta a Guzmán Loera tras las rejas. Uno de ellos gira en torno a la certeza ofrecida de no ser extraditado, de permitir a sus operadores seguir recibiendo instrucciones para garantizar permanencia, control y hasta desarrollo de sus cárteles. Y si eso significó un compromiso para el gobierno, El Chapo pidió la liberación de quienes fueron aprendidos en el 2014 y tal acuerdo tampoco tuvieron intenciones de cumplirlo.

Ante la impotencia de poder justificar una salida de la prisión legal, siguiendo los ordenamientos y protocolos de rigor así como una indiscutible aplicación de la ley, optaron por sugerir y proteger la famosa fuga, otra más en donde no aparece un solo responsable y como en los cuentos y series de suspenso: “nadie sabe y nadie supo”. Es claro no se harán esperar las detenciones sobre custodios, se llevará al director del penal y a su familia a vivir días o tal vez semanas de incertidumbre. Al final y si logran vencer las investigaciones de terceros referentes a este caso, veremos deambular libremente a quienes resulten señalados.

REPERCUSIONES EN TIERRAS LEJANAS

Si los señores del narco se han visto afectados por incumplimientos gubernamentales, la forma de responder es agitar las aguas, generar disturbios y poner a temblar a gobierno y ciudadanos de los puntos de atracción turística, de aquellos en donde intentan apaciguar las demanda ciudadanas porque se generan automáticamente los empleos y se mantienen porcentajes de crecimiento y desarrollo superiores a la media nacional. Desplumar a la “gallina de los huevos de oro”, parece ser la intención llevada a cabo tanto en Quintana Roo como en Baja California Sur, dos puntos de primer orden en los mapas mundiales.

Si la venganza es dulce y se come fría, el cártel de Sinaloa la está disfrutando. No solamente vuelve a generar animadversión sobre Peña Nieto y muestra claramente la incapacidad del gabinete responsable de justicia encabezado por el hidalguense Miguel Ángel Osorio Chong, sino se agrega la generación de otros grupos inconformes. En el caso de la joya del Caribe mexicano, de Cancún, de la Riviera Maya, las reuniones de diversas agrupaciones tanto empresariales como ciudadanas ha presentado una serie formal de reclamos vista por el gobierno estatal como “un asunto mediático”, en el cual consideran la existencia de fuertes intereses.

Según declaran quienes están al frente de las organizaciones participantes en una gran rueda de prensa para denunciar el grado de inseguridad, de alarmante inseguridad registrada en el presente en calles, hoteles, plazas, discotecas, playas y distintas zonas habitacionales del destino turístico más importante del país, han sido numerosas sus peticiones de audiencia con el gobernador sin haber recibido, hasta la fecha, respuesta. El temor se hace presente con mayor rigor cuando se menciona la forma en la cual se liquidó a Acapulco y el rumbo hasta ahora seguido en esta parte del Caribe.

Llaman al gobierno a “despertar”, a darse cuenta de la realidad, demandan su actuación mediante una estrategia en la cual también se involucre a la sociedad pero de manera ordenada, siguiendo un ordenamiento cuyo objetivo sea recuperar la seguridad. Hablan de los pocos resultados cuando cada quien emprende acciones en las cuales va recuperando su seguridad, pero dañando o dejando fuera la de la comunidad. Si se toman los antecedentes sobre la residencia de familias de la mafia asentadas en la Península, de las cuales mucho se habla en Mérida para permanecer tranquilamente durante la semana pero con casas de playa en Cancún, Bonfil, Puerto Morelos, Playa del Carmen, Puerto Aventuras y en zonas con gran protección ecológica en Tulum y Bacalar, podría esperarse la llegada de otra nueva “camada” de malosos.

Los puntos mencionados además de poderles proporcionar descanso y muchos placeres, son también parte del mapa de mercado de los estupefacientes y de ahí se mencione de manera permanente y como justificación el enfrentamiento entre “cárteles por el control de la plaza”. Ya los habitantes no ponen en tela de duda la complicidad de las mafias con el gobierno municipal, con el estatal y la protección brindada desde la federación. Los ejemplos sobran. En Benito Juárez cuya cabecera es Cancún, proliferan “tiendas” con venta durante 24 horas de bebidas embriagantes, en cuyo interior se practica la prostitución. Se ven en las regiones por decenas y no hay ningún elemento dentro de las direcciones encargadas de fiscalizar y otorgar permisos de funcionamiento, capaz de hacer su trabajo y clausurarlas. Es más, no se acercan ni a recibir las dádivas semanales entregadas.

Esta forma de aportación suma millones de pesos y se compara con la forma agresiva con la cual se presentan los inspectores a los comercios establecidos legalmente y ejercen todo tipo de presiones y supuestas revisiones solo calmadas con una buena aportación personal y el pago, si cuentan con algún antecedente, de una multa. Obviamente el alcalde conoce de estas actuaciones e inclusive de algunos otros actos de extorsión en los cuales aparenta, cuando le son denunciados, interés en erradicarlos aunque, días después, el denunciante comprueba la existencia de su bendición en estas actuaciones.

A nivel estatal no parecen encontrar el hilo de la madeja. Quienes han estado, al igual que el gobernador, al frente del municipio Solidaridad antes de su división para crear el de Tulum, saben de la organización y actuación de las mafias. Desde hace ya varias décadas se dejó al descubierto esta práctica en la cual se convirtió a comerciantes y empresarios en víctimas. Incluso quien fue nombrado dentro del gabinete, en una nueva plaza dentro de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ramón Martín Azueta, fue agredido a balazos dentro de su vehículo cuando transitaba la carretera de Playa a Cancún, muriendo quien fungía como su contador. Los disparos los hicieron de vehículo a vehículo. Antes y ahora ponen de moda las ejecuciones al estilo colombiano.

Se supone habiendo sido autoridad, el operador considerado como “brazo armado” del mandato joaquinista cuenta con experiencia. A ello puede unirse el papel desempeñado en la titularidad de la policía del actual Secretario de Seguridad, Ángel del Campo, durante casi dos trienios. En su haber también se encuentra un ataque con arma de fuego. Opiniones van y vienen dentro de ese grupo y las determinaciones siguen ausentes y tan visibles como la retirada del general Bahena, justo por presiones ejercidas desde ese impenetrable grupo que actúa como el viejo refrán: “ni comen, ni dejan comer”. Ni cumplen y se hacen cargo, pero tampoco aparecen dispuestos a abandonar la ubre gubernamental.

Sin estrategias claras y rumbo definido, el cambio de nombre, de hombres en el gabinete no tiene ningún caso y la negación solo representa la necesidad de no perder una mal entendida autoridad, de convertir en inaceptable cualquier referencia con una decisión ya tomada, en este caso, los nombramientos. Dentro de poco los trabajadores del turismo, los cuales en Cancún solamente suman más de 250 mil, se unirán a las protestas porque dañar al destino, alejar las ocupaciones exitosas, los dejará sin empleo. Por lo visto, los daños tienden a multiplicarse de no poner en marcha un plan serio, real para combatir la inseguridad en todas y cada uno de sus manifestaciones y esto es y seguirá siendo responsabilidad de primera mano tanto en los municipios como el gobierno estatal. El federal ya se ha visto durante décadas, no puede.

PISTA PRESIDENCIAL

El actual panorama electoral de México y la ventaja de Andrés Manuel López Obrador en la carrera presidencial frente a los otros partidos, con la posibilidad de ganar la próxima elección en una vuelta con el 30 por ciento de los votos, tiene muy nerviosos al gobierno de Enrique Peña Nieto, por quien sus estrategas debieron pasar a la ofensiva. Miguel Ángel Osorio Chong, titular de la Secretaría de Gobernación y el aspirante puntero del PRI, exigió a AMLO salir “de su zona de confort” y presentar ante el Ministerio Público pruebas de sus dichos sobre la presunta responsabilidad de las fuerzas armadas en el caso Iguala. Con todo cinismo en la audiencia temática de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el gobierno del mexiquense volvió a defender la llamada “verdad histórica”, frente a las acusaciones de los padres de las víctimas de que el Estado mexicano ha mentido constantemente para no llegar a la verdad de lo ocurrido.

La fuerza de las manifestaciones en las principales plazas del país muestra la popularidad de la cual goza el tabasqueño entidad por entidad, como este viernes en Veracruz, en donde en la plaza principal de Jilotepec, “la multitud avanzó con él. Le tomó casi 15 minutos cruzar entre el tumulto de felicitaciones, selfies y micrófonos que le pusieron enfrente hasta llegar al lugar en donde estaba estacionado su carro”, como reportó el diario inglés The Economista. “Este escenario es una perspectiva que emociona a algunos mexicanos y aterroriza a otros”, señaló la publicación quien hace referencia a los más de 20 años en el terreno de la política mexicana.

Muchos, -particularmente en los grupos poderosos- ven en él la amenaza de un populista carismático que castiga a las empresas, debilita a las instituciones y hace retroceder las normas”. Pero The Economista hace una aclaración muy necesaria para estos días pues “México, al igual que algunos de los países más ricos podría voltear a ver una política más drástica”. También resalta los votantes están enfurecidos por la corrupción, el crimen, que está aumentando de nuevo y el débil crecimiento económico”, por lo que es probable que esta vez, el tercer intento para el candidato a la presidencia, AMLO tenga mayor oportunidad de llegar. “AMLO se ha mostrado bastante más renovado él está tratando de ser menos divisivo” y “ha sido más amigable con los negocios” y resalta: “por ahora, López Obrador tiene el campo político sólo para él. Morena es básicamente un partido de un solo hombre, lo que significa que su cuota de transmisiones de propaganda partidaria puede centrarse en promoverlo”.

Esto ha aterrorizado al mandato de Peña Nieto y Osorio Chong le pide a AMLO presentar pruebas contra actos del Ejército y entregar evidencias al Ministerio Público, cuando pasaron los días, meses y años y las autoridades no han podido ni siquiera señalarnos “En donde están los 43 estudiantes de Ayotzinapa”, por citar sólo un ejemplo, pero podríamos agregarle una larga cadena de violaciones a derechos humanos en el país a lo largo no sólo del régimen de Enrique Peña NIeto, sino también de Felipe Calderón y Vicente Fox por citar sólo a los mandatarios de este siglo.

Todos se lanzan contra el tabasqueño, desde el vocero de la Presidencia, hasta el más débil presidente nacional del PRI que se recuerde en este siglo, Enrique Ochoa, pasando por supuesto por Osorio Chong, el cual sin ninguna pena firma convenios para intentar ofrecer empleo a los mexicanos deportados de Estados Unidos. Hasta en eso les ha sacado ventaja pues ésta semana realizó una visita a Estados Unidos y solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ataje a las políticas antimexicanas de Donald Trump. La visita de AMLO a territorio estadounidense irritó al hidalguense, tanto lo relacionado con el tema Ayotzinapa y su señalamiento contra las fuerzas armadas como la estrategia de aparecer como defensor del país.

REITERA GOBIERNO VERDAD HISTÓRICA

En la sesión de la CIDH dirigida por la comisionada Esmeralda de Troitiño, el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Mario Patrón, destacó el gobierno de México sigue ocultando datos valiosos en la indagatoria para dar con el paradero de los 43 normalistas y se ha negado “de manera vergonzosa” a averiguar las irregularidades cometidas en la investigación. Padres y madres de los estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 lamentaron que el Estado no ha hecho nada por encontrar a sus hijos, y en cambio si ha tratado de encubrir a diversos funcionarios acusados de manipular la indagatoria oficial sobre Ayotzinapa.

Los padres y madres de los normalistas lamentaron: “han sido 30 meses (desde la desparición de sus hijos) de puras mentiras del gobierno. No hay nada nuevo para nosotros”. Además presentaron un video en donde el ex visitador de la PGR, Alejandro Chávez Flores, admite haber sido presionado para cambiar un estudio donde señala irregularidaes graves de dicha institución en el caso Iguala. Los funcionarios de la PGR y las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores aseguraron que el Estado mexicano ha mostrado voluntad para resolver el tema y enumeraron una serie de acciones de búsqueda para comprobarlo, además del hecho de que han sido detenidas 128 personas acusadas de participar en la agresión contra los normalistas.

Algunos comisionados de la CIDH plantearon diversas preguntas a los representantes del gobierno –las cuales no encontraron respuesta por parte de los funcionarios. Pero, el representante legal de los padres, Vidulfo Rosales, desmintió la supuesta voluntad del Estado para resolver el caso y urgió a que se ponga fecha definitiva para resolver diversas peticiones, como la investigación sobre los celulares de las víctimas y la consignación de policías federales y municipales presuntamente involucrados en la desaparición.

Durante el cierre del acto, el subsecretario de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, tuvo la desfachatez de decir que el gobierno ha sido “sensible” a la exigencia de los padres de tomar en cuenta otras líneas de investigación diferentes a la “verdad histórica”, según la cual los 43 normalistas fueron asesinados en el basurero de Cocula y sus cenizas esparcidas en el río San Juan. Mario Patrón, director del Centro Prodh- indicó que esa declaración contraviene las observaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, en el sentido de que el asesinato e incineración de los normalistas no habría sidol posible en los términos descritos por el gobierno de México.

“INDIGNANTE”

Este viernes, una vez más, familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde septiembre de 2014 señalaron “es indignante” lo que el gobierno mexicano ha hecho en el llamado caso Iguala “y que a 30 meses de ocurridos los hechos no tenga capacidad para esclarecer lo sucedido”. Frente a las instalaciones de la Procuraduría General de la República, Emiliano Navarrete, padre de José Ángel Navarrete González, recordó que “desde abril de 2016, cuando se fueron los expertos internacionales, la PGR no ha tenido ni la voluntad de detener a dos de los agentes de la Policía Federal que participaron en la privación ilegal de la libertad de los 43 normalistas, en la desaparición de nuestros hijos.

Esta manifestación, en la cual participaron también integrantes de la Coordinadora Plan de Ayala, del Sindicato de Telefonistas y los jornaleros de San Quintín, fue uno más de los actos alternos a la realización del encuentro de algunos padres de los 43 normalistas con integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, Estados Unidos.

DE LOS PASILLOS

Ahora que la OCDE menciona los excelentes resultados de la aplicación de sus reformas estructurales, desde San Cristóbal de las Casa, Chiapas, y hasta Morelia, Michoacán, miles de maestros adheridos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), estudiantes padres de familia mantienen sus manifestaciones en contra de las reformas estructurales.

