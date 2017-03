Estado de los ESTADOS

Lilia Arellano.

“La violencia crea más problemas sociales que los que resuelve”: Martín Luther King.

• Incontrolable violencia

• Se percibe “mano negra” para generar terror

• Inseguridad genera la paralización ciudadana

• ¿Ataque planeado en puntos turísticos clave?

• Primero Guerrero, le siguen Q. Roo y B.C.S.

• Claros mensajes de las mafias a las policías

Ciudad de México, 14 de marzo de 2017.- Nuevamente, México resiente una estrategia de terror. Otra vez sacuden la percepción ciudadana sobre una violencia fuera de control para endurecer aún más el aparato policíaco del país, el cual no ha servido de prácticamente nada. No parece casualidad el incremento de ejecuciones y éstas peguen directamente en puntos turísticos clave: Guerrero, Quintana Roo y Baja California así como también en el estado donde se realizarán las elecciones más importantes de este año, señalado como cuna del actual mandatario federal: el Estado de México. Las acciones parecen tiros de precisión y exhiben una vez más la ya endeble estructura de seguridad en el país y al puntero priísta en la carrera por la presidencia de la República, Miguel Ángel Osorio Chong, designado como responsable del gabinete de seguridad, posición en la cual ha tenido el peor de los desempeños.

Cancún sufrió un ataque brutal, de los que tienen mensaje cifrado entre pandilleros y uniformados. El inicio se presentó cuando es eliminado a tiros un policía municipal en el interior de su patrulla cuando se encontraba estacionado a un costado de la plaza de Toros frente a Plaza Solare. Este lugar, la zona, la misma Plaza, ha sido ya escenario en reiteradas ocasiones de asesinatos inclusive dentro de los locales comerciales, de restaurantes y bares por lo que ahora luce sola y la demanda de los arrendadores gira sobre el propietario del lugar exigiendo se cancele el cobro de renta hasta en tanto no garanticen la seguridad.

El otro ataque armado fue también contra elementos de la Policía Municipal en la Avenida Yaxchilan, en el corazón del centro de la ciudad sede del punto de mayor referencia turística internacional. Los heridos, dos hombres y una mujer, aún permanecen internados en el hospital en situación delicada. Si bien ya suman una treintena de ejecuciones las llevadas a cabo durante los primeros dos meses y medio del presente año, estos últimos eventos se suman al llevado a cabo en contra de la Fiscalía, con lo cual queda de manifiesto el reto de los maleantes a las autoridades y, dicen quienes de esto saben, forma parte de la exhibición de la complicidad con la cual vienen actuando, dejando en claro alguien está incumpliendo su parte, lo prometido, lo acordado.

Las abatidas se ejecutaron a unos días de la temporada vacacional de “spring breakers”, la segunda de ellas al estilo de la mafia colombiana, disparando desde motocicletas, desde vehículos en movimiento, igual que se hiciera en el inmueble de la máxima autoridad en materia de impartición de justicia. Como era de esperarse e incluso se había anunciado con las respectivas alertas al gobierno, las cancelaciones en reservaciones no se han hecho esperar. Por lo pronto los hoteleros hablan de 5 mil de ellas como resultado de las alertas del Departamento de Estado de EU a los estudiantes universitarios estadounidenses sobre la incidencia delictiva en algunas zonas de México. La información advirtió a los turistas sobre los peligros en los 14 estados del país, incluyendo Baja California Sur, Guerrero y Quintana Roo.

Frente a estos sangrientos hechos, sacan al presidente Enrique Peña Nieto a llamar a las Fuerzas Armadas del país “institución de instituciones” para inaugurar los festejos por el Centenario de la Escuela Médico Militar. Un mal redactado mensaje a través de las señales de moda es toda la referencia hacia el grave peligro en el cual se encuentra la otra “gallina de los huevos de oro”, la que aún queda sin encontrarse del todo inmersa en la corrupción nacional galopante. Ninguna mención se hace sobre el número de entidades sobre las cuales enfoca sus baterías el vecino del Norte, las cuales representan casi el 50 por ciento del territorio nacional. El silencio también significa estar consciente de ser ese porcentaje el sujeto a la tutela de cárteles.

En tanto, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, señala “no me cansaré de defender a la PF y a militares”, mientras los mexicanos, policías, ciudadanos, amas de casa, estudiantes, defensores de los derechos humanos, periodistas, siguen cayendo, llenado en diversas regiones del país los cementerios, descubriendo las fosas y terrenos clandestinos desde donde se reportan aparecen decenas, cientos de osamentas. La Gendarmería parece o mejor dicho es un ente fantasma, inexistente, sólo visible en las facturas de hotel, pago de viáticos y transporte, consumo de bebidas y alimentos proporcionados en los lugares a los cuales, dicen, aseguran, los mandan a realizar resguardos.

El hidalguense señala: “seguramente no ven las armas con las que se enfrentan”, cuando a lo largo de todo este sexenio, la seguridad pública fue una prioridad presupuestal. Miles de millones de pesos han sido destinados cada año para cubrir los requerimientos de los cuerpos policíacos del peñanietismo, para que ahora se quejen de falta de recursos. ¿A dónde fueron a parar todas esas montañas de dinero a lo largo del sexenio? ¿A los bolsillos de quién se han desviado todos esos billetes? De los calificativos hacia los actos corruptos dos son aplicables de la manera más drástica a quienes los provocan o se enriquecen con ellos: la seguridad y los niños. Porque igual desaparecen los fondos destinados a procurarles desayunos escolares y asistencia.

Todo en el papel se ve muy bien pero en la realidad no. Señalan que la bolsa de casi 7 mil millones de pesos para apoyar el combate al crimen es distribuida con base en el tamaño de la población y el número de delitos cometidos, principalmente. Este año, el Estado de México y la Ciudad de México se llevarán 14 por ciento de los recursos totales disponibles para ese fin vía subsidio federal operado por la Secretaría de Gobernación (SG). Esto representa 495.3 y 450.4 millones de pesos para cada entidad. Sin embargo, es precisamente el Estado de México una de las entidades más castigadas por el crimen, el cual se ha cebado contra las mujeres.

Las organizaciones policíacas de la entidad ya perdieron la cuenta de cuántas son. Hacen y rehacen sus expedientes para aparentar que el problema ya se resolvió, pero ni siquiera se encubrió. En las últimas horas, siete personas fueron asesinadas en Ecatepec y Teotihuacán; cuatro de ellas en el primer municipio, y tres mujeres en el segundo, de acuerdo a los reportes de las corporaciones policíacas. El Estado de México, junto con Michoacán y Guerrero son las entidades donde los cárteles se han reagrupado. Los despliegues de prevención y contención simplemente no han funcionado, la escala de crímenes sigue a pesar del envío y presencia de unos 500 elementos del Ejército y 100 de la policía estatal en los municipios de Chilapa de Álvarez y Zitlala, en la Montaña Baja de Guerrero.

Dentro de todo este escenario y visto en muchas ocasiones tan deleznable proceder, es imposible descartar un objetivo: despertar terror en la población. Sentirse inseguro, expuesto, paraliza a los ciudadanos, los hace reflexionar sobre su entorno y dejar de exigir a quienes tienen la obligación, la responsabilidad de garantizar seguridad, olvidándose de que es ese el motivo de su contratación y por lo cual cobran salarios altísimos además de auto asignarse guardaespaldas hasta para la familia política, seguros de vida y bonos de respaldo. En tiempos electorales la paralización es otra de las formas de control con las cuales se aseguran el triunfo quienes tienen en ese momento el poder.

AMLO RECURRE A CIDH CONTRA TRUMP

Si el adversario del dirigente de Morena en la contienda por la presidencia decide el PRI, acompañado de sus satélites sea Miguel Ángel Osorio Chong, titular de Gobernación, habrá de advertirle se encuentra totalmente empequeñecido frente a la situación de inseguridad actual, en tanto su competidor electoral avanza no sólo en territorio nacional sino en ciudades importantes de los EU, aunque los informantes oficiales se empeñen en hacer creer lo contrario. Andrés Manuel López Obrador, presentó ya la solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra de dos órdenes ejecutivas del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a fin de proteger a indocumentados en ese país.

El gobierno de México permanece completamente subordinado, sumiso, callado ante la prepotencia de Donald Trump, destacó López Obrador a los medios al llegar a la mencionada Comisión. El aspirante a la presidencia de México informó recogió 12 mil firmas para pedir a la CIDH la emisión de medidas cautelares a favor de inmigrantes que viven ilegalmente en Estados Unidos y que han resultado afectados por la política migratoria del magnate. Mientras Enrique Peña Nieto adopta una postura cautelosa ante inclusive las ofensas recibidas, el tabasqueño criticó la “campaña de odio” de Trump contra los inmigrantes mexicanos, lo acusó de violar las leyes de derechos humanos, calificó su plan para construir un muro en la frontera de herramienta propagandística y dijo ansiaba encargarse de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

López Obrador, ex candidato presidencial en 2006 y 2012, ofreció una conferencia de prensa en la capital estadounidense al final de una gira que lo llevó a reunirse con inmigrantes mexicanos en Los Ángeles, Chicago, El Paso en Texas y Phoenix en Arizona. Ahí criticó duramente a Peña Nieto, a quien acusó de haberse “dejado sobajar” durante una llamada telefónica sostenida en enero con Trump, cuyo gobierno calificó como “neofascista” por achacarle a los inmigrantes los problemas de la economía estadounidense. Mostró su convencimiento de que la renegociación del Tratado Comercial de América del Norte no comenzará antes de que los mexicanos escojan a su próximo mandatario en julio de 2018, porque “tanto en Washington como en México, en palacio las cosas caminan despacio”. Agregó que de llegar a Los Pinos buscará una relación respetuosa, de amistad y cooperación” con su vecino del norte.

Al comienzo de esta semana un pequeño grupo de activistas que pedía justicia por la desaparición forzada de 43 estudiantes en el sur de México y demandaba el esclarecimiento de otros 3 asesinados en el mismo punto, en Ayotzinapa, irrumpió la reunión del también ex jefe de gobierno de la capital mexicana con inmigrantes en un iglesia de Manhattan. Este miércoles, López Obrador calificó el incidente como un acto de provocación lamentable. “El reclamo –dijo- tiene que ser a Peña y a las fuerzas armadas, no a nosotros”. Aunque también debiera agregarse deben dirigirse las exigencias hacia el mexiquense y las denuncias en contra de los grupos de control de gobierno, son ellos los provocadores de la salida de connacionales.

El abogado Netzaí Sandoval, quien viaja con AMLO, dijo que en sus dos solicitudes ante la CIHD alega que las políticas migratorias estadounidenses violan los derechos a la no discriminación, la unificación familiar, el acceso a la justicia, la propiedad privada y al salario de los inmigrantes, protegidos por la legislación internacional. Especificó que pidió medidas cautelares para 30 inmigrantes de México y Guatemala y adelantó que podría solicitar más en el futuro.

The Associated, pidió un comentario al órgano adscrito a la OEA, sin obtenerlo de inmediato. Ese organismo tiene la facultad de emitir este tipo de medidas para solicitar a un Estado prevenga daños irreparables a personas en situación de riesgo. En México las encuestas señalan los mexicanos desean elegir al conocido político que ha pasado años denunciando la forma en la cual se maneja la economía para atender los intereses extranjeros, lo cual atrae de lleno la atención del gobierno estadounidense, del ubicado inclusive en las cámaras, punto de reunión de Republicanos y Demócratas.

SIGUE DISPENDIO EN EDOMEX

La entrega de apoyos sociales en el Estado de México, donde se renovará la gubernatura este año, fue defendida por Carlos Marín, representante del PRI ante el Instituto Nacional Electoral (INE). “El Estado de México es la población más grande del país, es por lo tanto el mayor volumen de apoyos sociales que se demandan, y sería realmente de locos pretender que porque hay campaña política se suspendan esto apoyos”. Como “locos” han ordenado esta suspensión en todos los procesos locales y se advierte o supone no existen exenciones. Agregó que el desfile de funcionarios federales en eventos en territorio mexiquense está dentro de la legalidad. Respondió de esta manera los señalamientos de Horacio Duarte, representante del Movimiento de Regeneración (Morena), sobre una presunta compra de votos en la entidad. Esta actitud es claramente reveladora de la guerra emprendida para comprar votos, borrando así toda relación con la democracia y la celebración limpia de procesos electorales.

Mientras, en el PRD, el precandidato al Estado de México, Eduardo Neri, de la corriente Galileos, anunció el fin de su militancia debido a que, dijo, el CEN eligió como candidato a Juan Zepeda, de Alternativa Democrática Nacional. Tras reunirse con la presidenta del partido, Alejandra Barrales, confirmó su decisión. “Lo que hoy se va de aquí es lo que le pudo dar la definición, o le puede dar la definición a cualquiera de los demás contendientes, porque hoy se van de aquí con todos y cada uno de nosotros, 220 mil votos”, sostuvo. Neri rechazó la encuesta con la que se eligió al abanderado y que esta mañana iba a ser analizada en la reunión del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido.

El desmoronamiento del PRD avanza, está a la vista y los abusadillos incrustados en diversas corrientes, los que se mueven conforme va la marea y se acomodan bajo cualquier sombra están al asecho de Morena, organización en la cual debe prevalecer el orden y la cordura así como la suficiente información para no dejarse infiltrar por quienes han contribuido notablemente al empobrecimiento del país, aportando fuertes dosis a los señalamientos de corrupción política, a los señalados por no tener reparo en cambiar ideologías y poner al remate las conciencias. A los que en cada entidad se tienen perfectamente ubicados y son, para variar, los mismos de siempre.

SIN MEDICAMENTOS CONTRA INFLUENZA

No todas las farmacias del país tendrán a disposición el medicamento oseltamivir, prescrito para combatir la influenza, admitió el titular de la Cofepris, Julio Sánchez Tépoz, quien pidió a las personas que denuncien la falta del medicamento y quienes tengan la necesidad de adquirirlo, deberán comprobar bajo prescripción médica padecer influenza. El funcionario admitió que apenas en los tres laboratorios mexicanos donde se produce el genérico del Tamiflu, ubicados en el Estado de México, se encuentran bajo producción 250 mil unidades más.

Como si fuera una gracia, el funcionario aceptó durante la semana el IMSS hizo la compra pública del oseltamivir, lo cual ha provocado la escases. “El producto no se encuentra en todas las farmacias, es lógico por el número de unidades, de las más de 30 mil farmacias”, fue la explicación venida a la mente de bote pronto. Informó: la semana pasada fueron distribuidas 114 mil unidades en la red de farmacias privadas que corresponden a la Asociación Nacional de Farmacias (Anarfamex). Sin embargo, aceptó que el medicamento no estará a la venta en todas ellas, por lo que pidió a la población comunicarse al 01800335050 en caso de no encontrarlo.

Se marcó a este número y podemos asegurarle habrá de recibir respuesta si antes no el padecimiento se le transforma en salida del planeta. Sobre este ausencia de operadores telefónicos, Sánchez no tiene, todavía, explicación alguna.

DE LOS PASILLOS

La presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, señaló que la economía de Estados Unidos sigue desempeñándose bien, pero reconoció que las políticas fiscales podrían afectar al panorama económico. La Reserva Federal subió las tasas de interés por segunda ocasión en los últimos tres meses, decisión impulsada por el continuo crecimiento económico, los sólidos avances del empleo y por la confianza en que la inflación avanza hacia la meta del banco central…

Uno de los asesores del presidente estadounidense que ha abogado con fuerza por la aplicación de medidas proteccionistas adoptó el miércoles un tono conciliador sobre México, afirmando que desea que ambos países junto con Canadá formen una potencia regional manufacturera con normas de origen estrictas. Los comentarios del director del Consejo Nacional Económico de la Casa Blanca, Peter Navarro, a Bloomberg News impulsaron al peso mexicano muy cerca de su punto más alto desde que Trump ganó la elección presidencial de noviembre…

Luego de darse a conocer que una pequeña empresa mexicana se encontraba interesada en participar con la iluminación del muro fronterizo el cual pretende levantar Donald Trump, EcoVelocity informó encontrarse fuera del concurso, toda vez que el proyecto que diseñaron no cumplía con los requisitos del gobierno estadounidense: construirlo todo únicamente con materiales fabricados en aquel país. El propietario de EcoVelocity dijo decidieron retirar su propuesta para iluminar el muro y no habrá ninguna negociación…

Se camina tan mal en este país que de manera neutral se observa como van cayendo presidentes latinoamericanos bajo el señalamiento de corrupción, y en nuestro suelo sigue sin pasar absolutamente nada, inclusive hasta se lanzan a una nueva etapa de poder a través de las esposas, encumbradas “juanitas” de la política a la mexicana.

