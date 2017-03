Estado de los ESTADOS

Lilia Arellano.

“Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo”: Benjamín Franklin.

• A “ler” en inglés

• Ficción en el nuevo modelo educativo

• Carecen de maestros e infraestructura

• Se apresta Hacienda para subir predial

• A deuda 70% de remanente del Banxico

• Senado: perredistas siguen hechos bolas

Ciudad de México, 14 de Marzo de 2017.- Una vez más Palacio Nacional fue el lugar en donde se llevó a cabo una representación en donde los actores presumen de humor negro, hacen caracterizaciones de personajes preparados, encumbrados, capacitados para auto considerarse forjadores de nuevas generaciones justo en el centro de toda clase de carencias, desde aquellas reveladoras de la escases o nula presencia de principios como las fundamentales aparecidas en hogares y centros de estudios del país. Ahora se aspira, como antes cuando se dijo seríamos una Nación de primer mundo, o en los momentos en los cuales deberíamos prepararnos para administrar la riqueza, a contar con estudiantes cuyos conocimientos serán campo de batalla en industrias y empresas extranjeras ante lo valioso de su preparación académica.

“La revolución educativa más importante en casi un siglo” como lo señaló el presidente Enrique Peña Nieto, se ve muy pequeña para el tamaño del problema en ese sector presente en el país. El mexiquense queda a deber, una vez más, una de las cinco grandes metas nacionales con las cuales ascendió al gobierno: alcanzar un México con educación de calidad. Resulta tan difícil hacer realidad en el corto, mediano e inclusive largo plazo que hasta el presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), Graco Ramírez, señaló: al realizar las reformas se abre un periodo en el que los beneficiarios no verán los resultados de inmediato. O sea, terminará el sexenio y cuando llegue el próximo gobierno veremos el borrón y cuenta nueva, otras intenciones, otros propósitos y otro modelito.

Mientras el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, adoptó un tono tajante: “se logrará calidad sin concesiones políticas”, haciendo alusión a la imposición forzosa del nuevo modelo educativo el cual debió ser negociado con todo el magisterio, no sólo con la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) presidido por Juan Díaz de la Torre. Aunque bien desmenuzadas sus expresiones dejan ver muy claramente todo el entramado de orden político existente en decisiones en donde son otros los renglones de impacto y las especialidades deben verse desde todos los ángulos logrando esquemas de enseñanza, programas y proyecto educativo más allá del término de un mandato, ejecutado éste sin importar banderas partidistas.

Dentro del contexto de las reformas estructurales, la presentación del nuevo modelo educativo con bombo y platillo en Palacio Nacional debe analizarse con mucha atención y observar el rumbo hacia el cual se dirige: la privatización. Es indispensable ver con lupa las letras chiquitas del modelito pues pretenden establecer “una nueva generación de estudiantes en México de jóvenes bilingües”, sin contar con suficientes maestros capacitados para ese efecto; “curiosos, ingeniosos y autónomos, quienes usarán las tecnologías para inventar soluciones a problemas reales”, cuando es sabido la escases de estas herramientas en las escuelas y hogares de la mayoría de mexicanos; y “preocupados por el medio ambiente”, en planteles carentes de espacios naturales y sin infraestructuras.

El nuevo modelo educativo, según lo destacó el presidente Enrique Peña Nieto y el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, resalta conceptos innovadores que no se incluían en el tradicional sistema político. Ambos destacaron el inglés es una de las materias que se impartirán de manera obligatoria desde el preescolar, pero no señalaron con certeza de dónde van a sacar a todos los maestros para impartirlas, cuando es conocida la carencia de éstos a nivel nacional. Es tal el desconocimiento sobre su Patria que olvidan México es unpaís hispanoparlante, no anglófono pero, lo más grave es la práctica del novedoso modelo en donde para 35 millones de estudiantes, 2 millones de maestros y 260 mil centros escolares, según se ve en los datos oficiales, Nuño y Peña o Peña y Nuño, contemplan la contratación de mil 20 docentes con alto dominio del inglés y la capacitación de solamente 127 para la enseñanza superior.

El mexiquense hizo referencia al Siglo 20 tiempo en el cual el reto fue la cobertura y aseguró hoy es la calidad, favorecer e incluir a los que menos tienen y lograr el desarrollo integral de los alumnos. Pero la propia Secretaría de Educación Pública admite hasta la fecha las escuelas no reciben los apoyos y recursos necesarios para fortalecer y completar sus plantillas de maestros; los planteles no cuentan con infraestructura digna; el acceso a las tecnologías y conectividad es aún limitada hasta en las grandes urbes del país, y todo eso lo pretenden realizar con los recortados recursos asignados en el presupuesto de este 2017. Para el próximo año, el presupuesto se construyó con base en proyecciones del de este año, “y quedará sujeto a disponibilidad de recursos. Además, el contexto de austeridad por el que atraviesa la administración pública federal ha obligado a establecer objetivos que, sin dejar de ser ambiciosos, deben ser viables presupuestalmente”.

Las prisas corren pues para lograr que en agosto de 2018 se implemente el nuevo modelo educativo en todo el país, a partir del próximo mes deben distribuirse ejemplares de los planes y programas de estudio para los niveles preescolar, primaría y secundaría a 1 millón 213 mil 568 educadores. Y a partir de agosto de este año y hasta julio de 2018 un total de un millón 47 mil 563 profesores de educación básica revisarán y analizarán las ideas centrales de dichos planes y programas. En mil 162 escuelas, tan sólo una muestra representativa, se llevarán a cabo pruebas piloto (de junio de 2017 a junio de 2018) sobre el diseño e implementación de los planes y programas con base en la autonomía curricular, otorgada por la ley. Los pilotos se realizarán en pleno ciclo escolar: preescolar, 262 generales y 59 indígenas; primaría, 448 generales y 77 indígenas; secundaría 798 generales, 46 técnicas y 191 indígenas.

Nuevamente la imaginaria existente en la visión del gobierno federal y particularmente en este renglón les niega ver la realidad. No ha sido posible cumplir ni siquiera con la tan necesaria “escuela de tiempo completo”, en la cual se cuenta con alternativas para llenar las necesidades de mentores. Han sido incapaces de llevar a los centros de estudio ubicados en las zonas de mayor pobreza los tan ansiados desayunos escolares. Siguen sin dotar de sanitarios en condiciones dignas y de bebederos todos los inmuebles. Solamente por la ayuda y trabajo de los padres cuentan todavía con pupitres y los elementos primitivos para poder pedir a los maestros se esfuercen en la enseñanza.

Si se hubiesen cubierto renglones indispensables, abatido el analfabetismo, realizado proyectos educativos transexenales, llevado la educación hasta el último sitio de nuestra geografía y se contara con suficientes aulas y mentores así como con las herramientas necesarias del presente para obtener una enseñanza capaz de permitir el acceso al campo laboral de mexicanos en cualquier país extranjero, entonces ya veríamos real toda esa verborrea lanzada sin ningún respeto dentro de Palacio Nacional. Si antes de hablar inglés se logra salvar a los niños de la tuberculosis, se garantizan sus tres alimentos y una vida y futuro dignos, entonces dejaremos de temer sean en ese idioma las mentadas de madre.

AHORA VAN SOBRE EL PREDIAL

Dentro de las “sorpresas agradables” anticipadas en el balance público de este año por el titular de la Secretaría de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña, al participar en la Asamblea General de la American Chamber, nos encontramos con el lanzamiento de una ofensiva más al bolsillo de los mexicanos: el impuesto predial, el cual considera el funcionario podría ser un espacio para incrementar los ingresos públicos. Ante un reducido grupo y esperando pocos se enteren y lo comenten, el sucesor de Videgaray cocina otra reforma fiscal para enfrentar los efectos de la nueva política fiscal de Estados Unidos. Nuestro vecino comerá exquisiteces y aquí lavaremos los platos.

Meade admite: el espacio fiscal de México es estrecho para responder a la forma fiscal de EU. Esta contempla una reducción de la tasa de impuesto corporativa de 35 a 20 por ciento, la cual amortiguaría la menor recaudación por el denominado Border Adjustment Tax (BAT) que eliminaría la deducción de las importaciones. En México se recauda 0.2% del Producto Interno Bruto (PIB) por el cobro del predial, mientras que en América Latina el promedio es de 1.7% y en la OCDE 2.2 por ciento. En tanto en Estados Unidos es del 3.2% y en Inglaterra 4.4%. Meade. Se nos dejarán venir y de lleno con un incremento nunca antes visto.

Luis Foncerrada, director general del CEESP comentó: “hay muchas ciudades en las que no se cobra este impuesto por lo que la recaudación es baja. Lo que se debe hacer es un mayor esfuerzo para que las entidades federativas lo cobren bien, pues eso nos permitiría incrementar en 1.5 o 2 puntos del PIB la recaudación. Eso implicaría cambios en las participaciones que reciben, los estados y municipios los cuales están acostumbrados a recibir sólo dinero de la federación y hay muy poca transparencia y corrupción en el desvío de esos recursos”. Si los estados cobran bien sus prediales, generarían sus propios ingresos y no dependerían tanto de la federación, con lo que ya no recibirían tantos recursos federales y esos recursos se podrían utilizar en “cosas más importantes”. Esto contradice abiertamente la aseveración sobre la percepción de ser a raíz de la captación de ingresos propios que en estados y municipios se incrementó notablemente la corrupción.

Las “sorpresas agradables” a las cuales se refiere Meade Kuribreña son un remanente en el Banco de México “y la ley nos obliga a que 70 por ciento se utilice para pagar deuda y 30 por ciento para invertir en fondos, de tal suerte que mejore el balance público”. En la actualidad, la deuda de México representa el 50 por ciento del PIB y ante las alertas de calificadoras de riesgo, el gobierno tiene la meta de reducir esta proporción y alcanzar un superávit primario.,

Por el lado de los ingresos es difícil realizar acciones. No se puede reducir la tasa impositiva, porque en automático los ingresos bajan y en su mayoría los ingresos públicos se van a gastos ineludibles como el servicio de la deuda y a recursos a estados y pensiones. Ante la caída de los ingresos petroleros que comenzó en 2015, los impuestos han ayudado, sobre todo por la reforma fiscal, por lo que reducir ISR no sería una opción, al menos no el corto plazo.

Por el contrario, vamos a tener una fiscalización más dura por cuestiones de IVA; el gobierno tiene urgencia de que los ingresos tributarios sigan subiendo”, como bien señala Héctor Villarreal, director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Y como no tienen otra en cual apoyarse, la lista de causante cautivos será la pagana y ahora ésta crecerá notablemente al incluir todas las viviendas en propiedad, todas las construcciones acumuladas durante cientos de años y de las cuales, en un abrir y cerrar de ojos se convertirá el gobierno en el nuevo terrateniente.

DE LOS PASILLOS

Negocios son negocios. Las más de 60 empresas hispanas interesadas en la construcción del muro que el presidente Donald Trump quiere levantar en la frontera con México dejaron de lado las consideraciones políticas y patrióticas… La obra pretende completar el muro ya se levantado a lo largo de unas 354 millas en la franja fronteriza de California, Arizona, Nuevo México y parte de Texas hasta completar las 2 mil de frontera entre ambos países. De acuerdo con la convocatoria del gobierno, el muro se construirá en tres etapas, tendrá 30 pies de altura para impedir pueda ser escalada, resistente a daños intencionados y es un proyecto a realizarse tres años y medio de trabajo…

Los perredistas en el Senado de la República siguen hechos bolas. La Mesa Directiva de la Cámara alta determinó no reconocer ni a Dolores Padierna ni a Raúl Morón Orozco como coordinadores del PRD, con lo cual esa bancada se quedó sin líder senatorial… La presidencia del Senado determinó consultar a la Comisión de Reglamentos y Prácticas parlamentarias para encargarse de definir qué salida se le puede dar a este conflicto….

Tras ser hallado culpable de un presunto enriquecimiento ilícito de 33 millones 13 ml 379 pesos, un juez federal condenó a 8 años de prisión a Néstor Morena Díaz, ex director de Operaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). El juez Décimo Segundo de Distrito en procesos penales federales, Guillermo Urbina Tanús, resolvió que la PGR acreditó la responsabilidad plena del ex funcionario en el caso donde le imputan posesión de un yate, un Ferrari y unos terrenos, sin justificar los ingresos para adquirirlos…

Al fallar el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en inglés) deben explorarse nuevos acuerdos bilaterales entre sus miembros, cuando surgen frentes de proteccionismo, señaló Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores… En la ciudad chilena de Viña del Mar, representantes de las naciones que formaron el TPP, además de China y Corea del Sur, y los miembros de la Alianza Pacífico (Chile, Colombi, México y Perú) se reunieron para dialogar sobre las iniciativas de integración del Asia-Pacífico…

De acuerdo al informe más reciente del Colectivo Solecito Veracruzano, integrado por familiares de personas desaparecidas, al menos 253 cuerpos han sido exhumados de 120 fosas clandestinas descubiertas en un predio de Colonias de Santa Fe, en el norte del puerto de Veracruz. Las brigadistas iniciaron en agosto pasado los trabajos de búsqueda con apoyo de elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Gendarmería Nacional. El terreno donde se han realizado los hallazgos presuntamente era utilizado por miembros del crimen organizado para deshacerse de sus víctimas…

En el mes de enero, la producción de gas natural de Pemex cayó 15.5 por ciento, a 4 mil 421 millones de pies cúbicos diarios, en relación con el mismo mes de 2016; en tanto, el venteo a la atmósfera de ese combustible se elevó 12.1 por ciento, a 571 millones de pies cúbicos durante el mismo periodo. El año pasado, en el mes de enero se desperdició 9.7 por ciento del hidrocarburo extraído, y ahora, en el mismo mes de 2017 la cifra se elevó a 12.9 por ciento. Para revertir esta situación México requiere más inversión en infraestructura de captura, procesamiento y transporte, advirtió Michelle Foss, del Center for Energy Ecdonomics de la Universidad de Texas, en Austin.

