Estado de los ESTADOS

Lilia Arellano.

“Las guerras no nos enseñan a amar a nuestros enemigos, sino a odiar a nuestro aliados”: W. L. George.

• Jaloneos y reacomodos México-EU

• Amagan demócratas paralizar gobierno de Trump

• A Peña Nieto se le reduce el margen de maniobra

• Defensa de inmigrantes con herramientas digitales

• Ofensiva política de PRI contra la izquierda: PML

• Más pobres por reforma energética: Arquidiócesis

• Enrique Ochoa defiende a Flavino Ríos en Veracruz

Ciudad de México, 13 de Marzo de 2017.- Problemas internos y externos, reacomodos y medición de fuerzas se resienten en Estados Unidos y México ante la imposición de las nuevas políticas del presidente Donald Trump, las cuales han tensado los lazos entre las dos naciones. En EU, la minoría demócrata en el Senado estadounidense amagó con un posible cierre del Gobierno Federal, a partir del 29 de abril, si la mayoría republicana incluye fondos para construir el muro fronterizo con México en el paquete presupuestal para financiar el resto de 2017. En México, al gobierno de Enrique Peña Nieto se le va reduciendo el tiempo y su margen de maniobra para establecer su estrategia de alianza con el nuevo gobierno estadounidense, la recuperación de la confianza del sector privado, la militarización del país y la supeditación del Poder Legislativo.

Inmigrantes y grupos comunitarios en defensa de los derechos civiles lanzaron en Estados Unidos una serie de nuevas herramientas digitales para contrarrestar las políticas antiinmigrantes de Trump. En Miami, en la costa Este, en el mayor movimiento de resistencia nacional, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) lanzó el fin de semana durante un taller la plataforma, PeoplePower.org., la cual utiliza herramientas digitales para comunicase y ayudar a capacitar voluntarios para hacerle resistencia a “las políticas ilegales” del presidente Trump por todo el país.

En el Oeste, un grupo de activistas por el medio ambiente vandalizaron el lujoso club del presidente Trump en el Sur de California podando un mensaje contra el mandatario en la grama cerca del quinto hoyo. El grupo, autodenominado “anonymous environmental activst collective” –en español, algo como “colectivo anónimo de activistas medioambientales”- envió un video al diario Washington Post en el que aparecían cuatro personas escalando la cerca del Trump National Golf Club in Rancho Palos Vedes, un exclusivo campo con vista al océano ubicado a 50 kilómetros al sur de Los Ángeles.

Ninguna de estas movilizaciones o las marchas o cualquier manifestación de rechazo a las políticas del magnate suponen un cambio en las determinaciones adoptadas y, al tiempo, queda de manifiesto la doble cara del gobierno norteamericano, con Demócratas o Republicanos. Según se ha venido informando, en el mandato de Barack Obama, en un lapso como el registrado por DT, se generó un número mucho mayor de deportaciones sin provocar la serie de inconformidades ahora presentadas, todo se hizo a las calladas, en lo oscurito, informando solamente a los países que, como México, también les convenía mantenerse en silencio.

CONFRONTACIÓN TRUMP-OBAMA

La confrontación entre la nueva administración de Trump con la anterior de Barack Obama sube de nivel. Kellyanne Conway, asesora de la Casa Blanca, admitió no tener evidencia alguna que respalde las aseveraciones del presidente Donald Trump de que el gobierno de Barack Obama intervino las líneas telefónicas del entonces candidato republicano durante la campaña. “La respuesta es que no tengo evidencia alguna y estoy muy satisfecha de que la comisión de inteligencia de la cámara está investigando”, señaló.

Esta respuesta difícilmente apaciguará las críticas hacia las denuncias de Trump, hechas por Twitter, de que los teléfonos de la Torre Trump estaban intervenidos. Jammes Clapper, quien fue director de inteligencia nacional bajo la presidencia de Obama, rechazó contundentemente las acusaciones. La Comisión de Asuntos Fronterizos de la Cámara de Representantes le pidió a la Casa Blanca facilite pruebas de sus acusaciones para este lunes. Al escribir estas líneas todavía no se habían presentado.

Rodeadas de un pasado en el cual se incluye la remoción de un presidente por “escuchas” desde la Casa Blanca, las acusaciones solamente logran subir de nivel en determinados momentos. Según se vio y escuchó en la conferencia de prensa ofrecida desde la mañana del lunes, el tema no llega a más, ni con la mención de Rusia o las referencias sobre la misma China en diferentes etapas tanto dentro del gobierno como en las oficinas de campaña de quien hoy ocupa el trono de EU.

Mientras en Washington, en una carta enviada al líder republicano del Senado, Mitch McConnell, los demócratas advirtieron: incluir los fondos para construir el muro fronterizo con México en paquete presupuestal para financiar el resto de 2017, no sería apropiado ante varios asuntos no resueltos sobre la construcción de la valla por parte de la administración de Trump. “Sería inapropiado incluir dichos fondos en una iniciativa de gastos obligatoria que es necesaria para que la mayoría republicana que controla el Congreso evite un cierre del Gobierno tan temprano en la Administración del Presidente Trump”, dice la carta firmada por el líder demócrata Chuck Schumer.

La administración Trump tiene fondos para funcionar hasta el próximo 28 de abril y necesita la aprobación del Capitolio antes de esa fecha de un plan presupuestal complementario para cubrir sus operaciones por el resto del año fiscal 2017, el cual concluye el 30 de septiembre. A fin de ser avalada por el Senado, la propuesta presupuestal necesita 60 votos en el Senado y los republicanos sólo cuentan con 52 votos por lo cual necesitan la cooperación de algunos demócratas. El miércoles, el Departamento de Seguridad Interna prevé presentar las bases de la licitación para el diseño y construcción de algunos tramos del muro fronterizo con México, pero no sería hasta mayo cuando culminaría el proceso de selección entre los cientos de empresas que han mostrado interés.

EPN CON MENOR MARGEN

En México, al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se le reduce el margen de maniobra. José Antonio Meade, secretario de Hacienda, indicó analizan cómo responder a la reforma fiscal impulsada por el presidente Trump, de establecer un Impuesto de Ajuste Fronterizo cuyos fondos podrían ser utilizados para financiar en parte un muro entre las dos naciones, y admitió también México tiene menos espacio para emprender cambios tributarios. “México está un proceso en donde está buscando reducir su nivel de deuda como porcentaje del PIB, estabilizarlo y que vaya siendo más pequeña en el tiempo”. Los niveles de deuda de México han aumentado drásticamente en los últimos años y el Gobierno ha prometido recortar el gasto y alcanzar un superávit primario.

Estas declaraciones son la mejor muestra del papel actual de las autoridades mexicanas: doblaron las manos. Así todos aquellos llamados a la unidad, las aseveraciones sobre denuncias ante organizaciones internacionales oponiéndose a la construcción del muro, los apoyos a los expulsados, las denuncias sobre el proceder de expulsión cuando no se tenían registros de delincuencia, las aperturas en los consulados, etcétera, pasaron a engrosar el catálogo de mentiras y verborrea del mexiquense, mismo seguramente incluido en las páginas más negras de nuestra historia.

En tanto y con el objetivo de reunirse con la comunidad mexicana y presentar demandas de protección para los migrantes ante la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Andrés Manuel López Obrador inició una gira de tres días por Nueva York y Washington. El propósito del aspirante presidencial de Morena, además de manifestar su apoyo moral a la comunidad mexicana en Estados Unidos, es poner a su disposición el equipo de abogados y traductores que se está integrando para defenderlos de una posible deportación. “Estamos haciendo un agrupamiento de abogados y traductores que puedan ponerse a la disposición de los migrantes que enfrenten juicios de deportación. Muchos de ellos no hablan inglés o no un inglés suficiente para un juicio legal”, señaló Héctor Vasconcelos, secretario de Mexicanos en el Exterior y Asuntos Internacionales de Morena.

Obras son amores y no buenas razones.

PRI SE LANZA CONTRA LA IZQUIERDA

La estrategia del PRI en el plano político es desatar una ofensiva política y mediática contra la izquierda, hay un endurecimiento oficial orquestado por “un gobierno de mano dura que aliente la pulverización del sistema electoral con las candidaturas independientes”, destacó Porfirio Muñoz Ledo, conocedor de los entresijos del priísmo. El ex embajador señala: “el PRI está en una pérdida de credibilidad tremenda y no tiene siquiera quinceañera, no tiene candidato, la caballada está flaca”. Ha trascendido que, “espulgando” posibilidades entre los miembros del gabinete, solamente les queda el doctor José Narro, de quien, dicen, portaría la bandera tricolor de la candidatura.

El politólogo indica se atienen a: conservar el poder por las malas artes. ¿Qué están tratando de hacer en lugar de denunciar a Donald Trump en todos los foros internacionales? Desean llegar a un pacto con el presidente estadounidense de modo que ellos se conviertan en el grupo de confianza de Trump. A ello se suma la ley de seguridad interior, la cual es una manera de militarizar al país. Quieren quedarse en el poder por las malas artes y destruir a la oposición. Ya el presidente del PRI, Enrique Ochoa Reza dijo que el líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador está enfermo, ¡eso es tremendamente significativo!, me parece casi una amenaza y la sociedad no ha reaccionado en contra eso”.

Y tal campaña llega a los clásicos rumores. Los tricolores junto con blanquiazules y amarillos se aprestan a la esparción de ellos con una tan flaca memoria que les impide recordar no son estos tiempos similares a aquellos en los cuales lograron convertir al tabasqueño en “un peligro para México”. Frente a los rumores esparcidos por el PRI de un presunto deterioro de la salud de López Obrador, Héctor Vasconcelos, secretario de Mexicanos en el Exterior y Asuntos Internacionales de Morena, respondió: está “mejor que nosotros, sus colaboradores. Menos cansado. Tiene una resistencia física verdaderamente impresionante. Está activo, yo diría que siete días a la semana, pero está estupendamente bien”.

MÁS POBRES POR REFORMA ENERGÉTICA: IGLESIA

Hasta la llegada de EPN al poder, el apoyo del clero era muy claro, fuerte, decidido. Se tendrá presente el llegar al extremo de invalidar el matrimonio eclesiástico de Angélica Rivera para poder llevar a cabo una “boda real”, de ensueño para el circo con el cual han pretendido gobernar. Sin embargo la Iglesia ha resentido la crisis económica al perder no solamente feligreses sino muchos ingresos. Las limosnas, las aportaciones económicas han disminuido drásticamente y de ahí se desprenda una crítica permanente a través de su órgano semanal de información.

En el ámbito social, la Arquidiócesis Primada de México, encabezada por el cardenal Norberto Rivera Carrera –quien estando a punto de irse es cuando saca a relucir su lado crítico y el de apoyo a quienes son despojados-, advirtió: la reforma energética crea más pobres. A través del semanario Desde la fe consideró: “es sumamente cuestionada por su impacto social que desestabiliza el futuro de los sectores más vulnerables”. Argumentó los beneficios de esta reforma “enriquecen a pocos y lamentablemente comienza a crear nuevas generaciones de pobres”.

Cada día los usuarios de y consumidores en el país “se rascan los bolsillos para que, centavo a centavo, contadas manos aglutinen la riqueza, a pesar de las promesas de que todos, sin excepción, se beneficiarían con las reformas”. La población es la menos beneficiada con la reforma y recordó: “el “mazazo” en el alza de los energéticos de inicios de año hizo sentir la presión social que cambio la estrategia en la liberación de precios, lo que originó una cancelación en el aumento de los precios de las gasolinas del mes de febrero para pasar a la fluctuación diaria de las tarifas que han variado de cinco a ocho centavos en el precio en las 90 regiones del país”.

“El resultado es más que evidente -destacó la Arquidiócesis-. Aunque negado por las autoridades hacendarías, la inflación de más de más de 4% en el primer bimestre del año impactó la economía de las familias mexicanas”. Otra desventaja para los ciudadanos a raíz de esta reforma es el incremento en el precio de los energéticos ordinarios, luz y gas. Consideró la reforma energética “se desinfla por la insuficiencia argumentativa que la pretende defender. Marañas y marañas, verborrea y retórica muestran lo que jamás se previó cuando fue creada”.

Destacó: “no hubo sensibilidad social y mucha voracidad excusada en demagogia, que nos recetan todos los días con la pueril advertencia: “De no haberse liberado el precio de los energéticos, se hubieran recortado programas sociales”. Lo que menos ha interesado es que la riqueza llegue a los que menos tienen. “Discretos ajustes, con cosméticos arreglos de austeridad, engañan al público cuando salen a la luz escandalosas notas sobre qué altos funcionarios ganan más.

“De acuerdo con las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, con motivo del análisis de la Cuenta Pública 2005, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), principales órganos para combatir la pobreza y el hambre, otorgaron millonarios contratos sin mediar licitación algún”. Y puntualizó: “las reformas estructurales van por ese camino: el de la desigualdad”.

PRIISTAS CONTRA PANISTAS EN VERACRUZ

El dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, acusó al gobernador panista de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, de poner en marcha una venganza política contra el ex mandatario interino de la entidad, Flavino Ríos, quien fue detenido y encarcelado en el penal de Pacho Viejo, luego de que una juez determino ejecutar una orden de aprehensión y dar prisión preventiva por su presunta participación en la fuga de Duarte. Ríos reconoció públicamente, en noviembre, haber facilitado un helicóptero a su antecesor los días 13 y 14 de octubre, justo después de pedir licencia al cargo.

“La exigencia ciudadana de castigo a la corrupción en Veracruz es una máxima que no puede ser desvirtuada con una venganza política”, dijo y demandó al gobierno de Yunes aclarar las acusaciones en contra del ex gobernador interino y actual con apego a la ley. No pocos han manifestado extrañeza ante el ordenamiento judicial: prisión preventiva. Más aun cuando la reforma y la puesta en marcha de nuevos dictados tiende a vaciar las cárceles y a eliminar los ilegales arraigos. Y es que bajo la presunción de inocencia no puede ni debe mantenerse privados de su libertad a quienes están apenas bajo investigación y no existen comprobaciones firmes sobre su culpabilidad.

Para el senador del PRI, Héctor Yunes Landa, se trata de un distractor. “Es una cortina de humo, es algo que tenía preparado para distraer la atención ahora que se cumplen los 100 días de su gobierno, porque hay una gran molestia con la falta de resultados, por el incremento de la inseguridad, por el despido de los burócratas y por el tema del endeudamiento”, afirmó. Para el perredista Fernando Belauzarán, Ríos es un chivo expiatorio. “Agarren al pez gordo. El punto central es que el pez gordo, Duarte, está fugado por complicidad federal. Para mi es evidente”, aseveró.

¿Dónde está Duarte? ¿Tiene un nuevo rostro? ¿Nos presentarán un cadáver asegurando es el? ¿Le ha sido tan sencillo a la pareja esconderse? ¿De donde les viene la protección o el consejo de la desaparición? ¿Es una ausencia pactada para mantener en silencio muchos otros asuntos relacionados directamente con fondos económicos desviados a Los Pinos? Son preguntas y nada más.

DE LOS PASILLOS

Para poder mantener al PRD como grupo parlamentario en el Senado de la República,

Luis Miguel Barbosa Huerta renunció al cargo de coordinador parlamentario del Sol Azteca y en su lugar se nombró a Raúl Morón Orozco. En rueda de prensa y respaldado por 15 senadores, informó esta decisión y también se ratificó a Dolores Padierna Luna como vicecoordinadora del PRD en la Cámara alta. Raúl Morón dijo está decisión se informará a la presidenta nacional del PRD, Alejandra Barrales… En tanto y llenos de ambición, algunos de los interesados en respaldar a AMLO van por el dinero a cambio de la negociación, de permanecer fieles a los grupos perredistas en donde recienten conocer la experiencia del voltión…

A pesar de haberse instalado un nuevo operativo con 500 soldados y 100 policías estatales, el estado de Guerrero vivió el día más violento en lo que va del año: 22 personas fueron asesinadas; ocho de ellas en Chilapa; en Acapulco se sumaron 4 asesinatos; en Cuajinicuilpa, 2; en Coyuca de Benítez, 3; en Iguala, 3; uno más en Ometepec, otro en Zihuatanejo y otro en Tlapa… En el caso de Chilapa, cinco de las ocho personas asesinadas fueron calcinadas en un taxi la noche del domingo en el boulevard Eucaria Apreza, a 100 metros de distancia de un retén militar. La ola de violencia en Chilapa, atribuida a la llegada de un grupo delictivo autodenominado Gente Nueva, ha dejado en los últimos seis días 19 personas asesinadas.

Lo invitamos a visitar nuestra página www.liliaarellano.com

Esperamos sus comentarios al correo:Lilia_arellano@yahoo.com; Facebook LiliaArellanoOficial y twitter @Lilia_Arellano1.

Comentarios

Comentarios