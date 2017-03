Estado de los ESTADOS

Your Rating User Rating : 0 ( 0 votes )

Lilia Arellano.

“Cambia antes de que tengas que hacerlo”: Jack Welch

• Con EU, empezó la “guerra”

• Si rechazan el azúcar, no entrará fructuosa

• Toneladas del dulce varadas en los barcos

• Videgaray: “clases” de diplomacia cubana

• PGR y TSJ, atacan Constitución capitalina

• Otro fraude con: el Auditorio de Tecámac

• Heladísimas relaciones Federación – Q. Roo

Ciudad de México, 10 de Marzo de 2017.- Ante el mal sabor de boca existente y provocado por la incertidumbre al no contar con un gobierno federal firme, seguro y legítimo, el azúcar y la fructuosa llegan a poner otro “dulce” en las agrias negociaciones a iniciar allá por los meses de junio o julio, si Donald Trump, no ordena otra cosa, sobre el tan traído y llevado Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Ya se verá hasta donde llega ese apoyo brindado, según los funcionarios mexicanos, por Canadá para esta ronda de acuerdos. Wilbur Ross, secretario estadounidense de Comercio, aseguró este viernes en las próximas semanas notificará al Congreso su intención de revisar el TLCAN y, una vez transcurridos 90 días se iniciaría la renegociación. Mientras tanto, se tomarán precauciones contra las hormigas y, como sucedió con los aguacates, tal vez baje el precio del kilo de azúcar.

Tras cancelarse los permisos vigentes para exportar el azúcar a Estados Unidos, un barco con entre 20,000 y 30,00 toneladas del edulcorante quedó en puerto, reportó el presidente de la cámara azucarera de México, Juan Cortina. “Hay muchos afectados. Había otros que tenían barcos ya en camino y los cancelaron”, añadió el empresario, quien detalló: los 54 permisos cancelados de 23 ingenios involucran a entre 100,000 y 120,000 toneladas de azúcar. El gobierno mexicano canceló los permisos para evitar posibles sanciones ante una mala interpretación por parte del Departamento de Comercio de Estados Unidos de los acuerdos que rigen el comercio de azúcar entre ambos países desde finales del 2014.

Durante una conferencia de prensa ofrecida junto con su homólogo mexicano, Idelfonso Guajardo, Ross indicó su despacho ya inició conversaciones para ambas cámaras del Congreso, pero dijo no disponer de una fecha específica. A su vez, explicó Guajardo, el gobierno mexicano inició consultas con el sector privado y el Congreso en febrero y aseguró estará listo en mayo para comenzar a negociar, una vez los gobiernos de Estados Unidos y Canadá hayan cumplido su requisitos internos.

En tanto Ross señaló aún no han decidido si tendrán lugar dos negociaciones bilaterales simultáneas o una trilateral, tras subrayar “más nos preocupa la sustancia”, Guajardo señaló que tras sus conversaciones con Canadá ambos países prefieren abordar las negociaciones en un marco trilateral. Ross y Guajardo no adelantaron temas sobre la revisión del TLCAN, pues trataron el tema de la importación de azúcar y la exportación de fructuosa.

AZÚCAR VS FRUCTUOSA

Los dos funcionarios sostuvieron el intercambio comercial se debe mantener entre ambos países pues la industria del azúcar y el jarabe de maíz son similares, así que el mercado es uno solo. El jueves, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) elevó su pronóstico de importaciones de azúcar desde México hasta los 1,054 millones de toneladas durante el actual ciclo 2016/17, el cual cierra a fines de septiembre, frente a la previsión previa de compras por 972,000 toneladas.

En el mes de abril de 2014, el Departamento de Comercio inició una investigación sobre las exportaciones mexicanas de azúcar, la cual suspendió en diciembre de ese año a cambio de que México limitara sus exportaciones e impulsara un precio mínimo al azúcar enviado a Estados Unidos.

Washington inició una revisión administrativa en febrero de 2016. Ross anunció que la fecha límite del 4 de abril para que su despacho concluya esa revisión fue pospuesta hasta el 1 de mayo. “La extensión dará más tiempo para que Estados Unidos y México acuerden una solución en los temas serios que hemos identificado en los acuerdos actuales”, dijo, sin dar más detalles.

Los denominados “acuerdos de suspensión” firmados en diciembre del 2014, los cuales rigen el comercio de azúcar, evitaron una guerra comercial y establecieron precios mínimos y cuotas de los tipos del edulcorante que las fábricas mexicanas pueden enviar a Estados Unidos, poniendo fin al libre comercio pactado en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Estados Unidos y México estaban en conversaciones para renegociar los acuerdos, pero éstas se suspendieron al concluir el gobierno del ex presidente Barack Obama en enero. El presidente de la cámara azucarera, Juan Cortina, dijo por su parte aún no hay fecha para retomarlas.

El empresario advirtió si Estados Unidos cancela los acuerdos, los empresarios azucareros exigirán al Gobierno mexicano frene el ingreso de la fructuosa de ese país. “Si nos cierran el mercado de azúcar en Estados Unidos, nosotros como industria mexicana vamos a exigirle enérgicamente a nuestro Gobierno frene inmediatamente la entrada de fructuosa”, destacó.

Cortina subrayó: “hemos tratado de privilegiar el diálogo y los acuerdos con Estados Unidos. No estamos de acuerdo en permitir que nos vuelvan proveedores de materia prima a un monopolio en Estados Unidos cuando nosotros hemos dejado plenamente abierta la entrada de fructuosa en México”.

Si el azúcar sale del tratado, explicó, Estados Unidos será el más perjudicado porque se impediría el ingreso de fructuosa, el cual no tiene otro mercado que México, quien importará 1.3 millones de toneladas este año. “Si algo así sucediera (salir del TLCAN) los que tienen más que perder es Estados Unidos. El azúcar mexicana de todas manera la van a tener que importar”, dijo.

APOYO CUBANO

En medio de la crisis resentida por México ante las presiones del presidente de EU, Donald Trump, de construir un muro en la frontera común, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, agradeció este viernes el respaldo y las muestras de amistad y afecto que ha recibido México de parte del gobierno y el pueblo cubano.

En La Habana, donde el canciller mexicano se encuentra participando en la XXII Reunión Ordinaria del Consejo de Ministros de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), Videgaray subrayó: “México es una nación soberana y nos “fortalece enormemente el respaldo de las naciones de América Latina, el Caribe y por supuesto del pueblo hermano de Cuba”.

Seguramente como se encuentra en su etapa de “aprendizaje”, Videgaray optó por, muy diplomáticamente, hacerse de la vista gorda para evitar le recordaran la cancelación a una reunión de países latinoamericanos en la cual era en extremo importante la presencia mexicana. Prefirió seguir la ruta marcada por la agenda estadounidense y dio por un hecho se sabía del respaldo de México, aunque no supo ni siquiera para qué. Si sabe interpretar encontrará un guante blanco en el rostro.

ATACAN CONSTITUCIÓN DEL DF

La Procuraduría General de la República (PGR) solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaré inválidos 39 artículos de la Constitución de la Ciudad de México. También el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad presentó este viernes una controversia constitucional contra los artículos 35 y 37, argumentando violan la autonomía e independencia del Poder Judicial local. El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, respondió: el logro de promulgarla nadie lo quita, aunque el gobierno federal se empeñe en atacarla.

Durante la inauguración del Laboratorio de Revisión de Obras de la Contraloría General capitalina, Mancera subrayó: “el logro de la Constitución por más que el gobierno federal se empeñe en estar atacando y diciendo, no se lo quita nadie a la Ciudad de México”. La petición de la PGR aún no ha sido aceptada y, por lo tanto, al escribir estas líneas aún no se había designado a un ministro para realizar el análisis de la acción de inconstitucionalidad formulado por el Ministerio Público Federal.

Algunos artículos de la Constitución capitalina invaden la esfera de facultades pertenecientes al Congreso de la Unión, alegó la PGR, quien presentó el documento a través de la Oficialía de Partes. Los temas de impugnación se relacionan con la integración de la Asamblea Legislativa, las facultades del Congreso de la Ciudad de México para establecer leyes en el ámbito de procuración de justicia y la creación de un sistema de sanciones para los funcionarios que incurran en actos ilícitos.

A su vez, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad presentó este viernes una controversia constitucional contra los artículos 35 y 37, argumentando violan la autonomía e independencia del Poder Judicial local. En el 35, se establece que el Consejo de la Judicatura se integrará por siete consejeros designados por el Consejo Judicial Ciudadano y, de ellos, sólo tres deberán contar con carrera judicial. Además, el presupuesto del Tribunal Superior de Justicia será elaborado por el Consejo de la Judicatura. Y el 37 señala que, de los 11 integrantes del Consejo Judicial Ciudadano, 7 deberán ser profesionales en derecho. Los magistrados consideran, en la controversia ante la Suprema Corte de Justicia, estos ordenamientos merman la capacidad de autodeterminación del Tribunal.

A pesar de las controversias constitucionales, Mancera confía en que ésta marcará una pauta para la realización de cambios en la Constitución federal. “Ahí van a quedar prendidos los focos rojos de lo avanzado del planteamiento de la Constitución de la Ciudad de México”, aseguró. El conductor del gobierno de la capital de la República considera todos estos señalamientos y la publicidad con la cual rodearán este asunto abonará y mucho a sus aspiraciones de participar en la contienda del 2018. Lo aprobado y hasta lo rechazado le servirá de referente de adecuación de leyes… si gana.

LA FEDERACION DA LA ESPALDA A QUINTANA ROO

En Cancún dicen “inauguraron” el nuevo hospital general, el Jesús Kumate II. Algo está sucediendo en el estado, entre las relaciones del mandatario Carlos Joaquín González y la Federación. Porque resulta esperaron muchos meses, desde octubre, para obtener una fecha dentro de la agenda presidencial a fin de poner en marcha al nosocomio y ahora resulta no se presentó ni el Ejecutivo Federal y ni siquiera el responsable de la SS, José Narro. Llegó a bote pronto un subsecretario. Ahora que, tal vez ya sabían se buscaba una ceremonia y nada más, porque no habrá operación alguna ni traslado de pacientes sino hasta dentro de un par de meses y eso quizá. No terminan de señalar faltantes y daños y de quejarse una y mil veces de que todo está mal, incluyendo los equipos todavía debidamente guardados. Dicen es inexistente el visto bueno de la Cofepris e incluso ésta Comisión ha determinado no se encuentra el personal capacitado para brindar el servicio ofrecido en el nuevo hospital. También advirtió carecen de los permisos obligatorios, etcétera. ¿Con personal médico y enfermeras laborando desde hace muchos años en el Kumate I, carentes de preparación para ejecutar sus labores, han enfrentado miles de quintanarroenses a las enfermedades?

Si a lo anterior se agrega la intención de desmantelar el ya considerado “viejo” hospital para, supuestamente, reequipar otros centros de salud, nos encontramos abiertamente con la reproducción de incongruencias. Se ha dicho una y otra vez son carísimas las instalaciones ocultas de los nosocomios por lo tanto trasladar equipos, camas, quirófanos a otros puntos es tan absurdo como convertir al inmueble en oficinas. La planeación del edificio visitado hoy data de hace más de una década, por lo tanto el número de camas se presentó como suficiente. Sin embargo para estas fechas no tiene la capacidad necesaria y contar con un centro de salud alterno e incluso con especialidad resulta ideal. Nos dicen, quienes de esto saben, utilizarlo para las áreas materno-infantil es más que posible y hasta pueden incluir el área oncológica tan necesaria y demandada. ¿Será que Peña y Narro se negaron a venir porque sólo se abrirían las puertas de un edificio para enfermos sin enfermos; un área de trabajo para médicos y enfermeras sin médicos ni enfermeras? ¿No quisieron escuchar la cadena de señalamientos sobre los desvíos económicos de la pasada administración en la construcción del inmueble? ¿La Federación manda a cada entidad a rascarse con sus propias uñas sin bendiciones de índole alguna y, por supuesto, mucho menos las necesarísimas de orden económico? Algo huele y muy mal…

Para acabarla de amolar, en cualquier momento empezará la cifra que señale a las “víctimas colaterales”, a ciudadanos fallecidos en enfrentamientos, en balaceras como la ocurrida en céntricas avenidas de Cancún entre policías y bandidos. Carecer de una verdadera estrategia para combatir a la delincuencia que día a día va apropiándose de los principales puntos de atracción turística y de las ciudades con el mayor número de habitantes, viene convirtiendo el presente en una auténtica pesadilla. Los dirigentes de agrupaciones empresariales están a punto de tomar drásticas medidas para exigirle al gobierno atienda este renglón y todos los pendientes en donde se resalta que, ante la inseguridad reinante y la pérdida de playas, están abonando a perder la posición turística ganada con años de trabajo y promociones, además de generar más pobreza de la existente…

Es de tal magnitud la irresponsabilidad en estos renglones que ni siquiera funcionan los filtros carreteros ni los ubicados en la zona hotelera, las cámaras siguen sin funcionar y a nivel municipal anuncian una dotación de patrullas como si el vehículo lo fuera todo, cuando no es sino una forma más de hacerse de mucho dinero para aumentar el patrimonio familiar del alcalde cancunense al rentarlas pagando hasta tres veces el valor y entregándoselas a los mismos policías de siempre, a los mal pagados, peor uniformados, sin capacitación en el manejo de armas y sin seguro de vida, arrastrando por si fuera poco, añejos resentimientos ante el cúmulo de demandas no resueltas. Y a nivel estatal… por las mismas. Los federales, mientras tanto, pueden encontrarse en los cafés, restaurantes, por las noches en bares y cantinas y no precisamente vigilando sino más bien, degustando… ¿Cuánto cuesta esta inutilidad? ¿Cuánto pagan por los hospedajes y la alimentación y cuáles los resultados?.. Porque el reporte de un ajusticiado cada 24 horas sigue vigente…

DE LOS PASILLOS

En el marco de la Iniciativa Mérida y como parte de la colaboración bilateral para atacar la manufactura y distribución de drogas sintéticas y precursores químicos, el gobierno de Estados Unidos donó a las fuerzas de seguridad de México casi 900 mil dólares en equipo de protección personal, como trajes, guantes y máscaras, los cuales ayudarán a desmantelar y destruir de manera segura los narco laboratorios, informó la Embajada de EU…. Sólo deberán localizarlos… También traerlos y por supuesto habrán de medírselos los uniformados mexicanos, mucho más chaparritos que los de allende la frontera… ¿O será para equipar a los suyos, para evitar sea notoria la intervención de los policías estadounidenses? ¿Así todos igualitos y seguros?…

El Auditorio Metropolitano de Tecámac, inaugurado este viernes por el presidente Enrique Peña Nieto, salió muy caro. El costo se elevó de 430 a 600 millones de pesos, 40 por ciento más. Además, el tiempo de construcción pasó de 307 a 553 días, de acuerdo al reporte de la Auditoría Superior de la Federación en su informe de la Cuenta Pública 2015… La empresa Construcción Valle de Toluca, responsable de la obra, informó ejecutaron conceptos no considerados en el proyecto original y aumentaron el aforo…

La Comisión Nacional del Agua reportó en 2015 el gasto de 20 millones de pesos destinados a una obra, pero ni la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ni el propio personal de Conagua la pudieron localizar… La ASF registró anomalías en el manejo de 28.4 millones de pesos de recursos públicos para la Construcción de la Tercera Línea de Conducción de Agua del Sistema Cutzamala… Además, se detectó que la Conagua también duplicó el pago de 2 millones 808 mil pesos en conceptos extraordinarios números EXT-042 y EXT-065, en el costo indirecto del contratista… ¡Aguas! Con tanto negocio hecho con el vital líquido…

Por tercera semana consecutiva subió el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) el cual se cobra a la gasolina Magna y Premium. A partir de este sábado y hasta el viernes 17 de marzo la cuota de este impuesto para la gasolina Magna será de 3.45 pesos por litro, con un aumento de 30 centavos, y para el diésel de 3.74 pesos por litro, con un aumento de 0.36 centavos; mientras que la cuota para la Premium se mantuvo en 3.64 pesos por litro, su tasa máxima para este año…. Las cuotas aplicadas en la semana que termina fueron 3.15 para la verde, 3.64 para la roja y 3.38 para el combustible que en su mayoría ocupa el transporte para mercancías y personas: diésel… Las cuotas para la gasolina Magna y diésel se acercan a su cuota máxima para el año: 4.30 pesos por litro y 4.73 pesos por litro, respectivamente… ¿No que tanto movimiento con estos precios a los combustibles nada tenía que ver con la captación de mayores impuestos? ¿Y los gasolineros de marca extranjera también van a tazar con esos impuestos sus gasolinas importadas directamente? Porque ellos no tienen producción, si acaso el servicio de entregarlas y con eso…

Lo invitamos a visitar nuestra página www.liliaarellano.com

Esperamos sus comentarios al correo: lilia_arellano@yahoo.com ;

Facebook.com/LiliaArellanoOficial y twitter @lilia_arellano1

Comentarios

Comentarios