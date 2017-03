Estado de los ESTADOS

Your Rating User Rating : 0 ( 0 votes )

Lilia Arellano.

“Para el que teme todo se agita”: Sófocles

• Estrategia del miedo

• Va Zavala a Washington por la candidatura

• Edomex: gran ejemplo de antidemocracia

• PAN y PRD pelean la compra de sufragios

• En formación fracción senatorial de AMLO

• Videgaray mantiene sometimiento ante EU

Ciudad de México, 7 de Marzo de 2017.- La campaña por la Presidencia de la República está a toda marcha, aunque faltan 16 meses para la elección federal. Andrés Manuel López Obrador gana día a día más ventaja sobre sus posibles oponentes del PRI, quienes no levantan ningún entusiasmo ante el electorado, y del PAN, con Margarita Zavala a la cabeza impulsada por su esposo Felipe Calderón, quien ve lejos regresar a Los Pinos, ahora como príncipe consorte. De ahí la implementación de la estrategia del miedo, no solo en México, como lo hizo Enrique Peña Nieto en el pasado aniversario del PRI, sino también en Estados Unidos, en donde la panista se encuentra tratando de convencer al equipo de Donald Trump de lo inconveniente que será para su administración el tener un gobierno populista en México.

La elección en el estado de México es una batalla clave en la búsqueda de la Presidencia de la República para los tres partidos. El tope de gastos de campaña fijado por el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), al cual se deberán ajustar los candidatos contendientes por la gubernatura mexiquense en la jornada electoral del próximo 4 de junio, de 285 millones 566 mil 771 pesos 27 centavos, es el más elevado de toda la historia de los comicios locales para gobernador, y evidencia la manga ancha a los partidos, particularmente el PRI y al PAN, para captar y comprar el voto de los electores, pues cada uno de los candidatos podrá erogar diariamente 4 millones 759 mil pesos.

El tope es mayor a lo autorizado el año pasado para las elecciones de gobernador en 13 estados: en Veracruz se autorizaron 87 millones 183 mil pesos; en Tamaulipas, 103 millones 380 mil; Oaxaca, 62 millones 820 mil; y Chihuahua, 49 millones 390 mil pesos. Ese tope de gastos es 10 veces mayor al autorizado en la campaña de gobernador de Zacatecas el año anterior, de 25 millones 390 mil pesos, y de Hidalgo, donde se autorizaron 22 millones 320 mil.

Dentro de esta batalla electoral participan Alfredo del Mazo Maza, de la coalición PRI-PVEM-Panal; Josefina Vázquez Mota, del PAN, la cual ya tiene en su “cochinito” al menos 900 millones de pesos “donados” por la propia administración de Peña Nieto a través del Instituto de Mexicanos en el Exterior (IME), lo cual evidencia el “Plan B” del Grupo Atracomulco, en caso de no ganar su candidato; y Delfina Gómez Álvarez, de Morena, hija de un trabajador de la construcción quien tiene muy nerviosos al abanderado priísta de rancio abolengo político y a la Vázquez Mota, ex abanderada presidencial de Acción Nacional. La alianza PRD-PT aún no define abanderado, pero dado el resquebrajamiento interno que resienten podrían terminar apoyando al PRI o al PAN.

Por cierto, Morena ya presentó ante la Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia de hechos, presumiblemente constitutiva de delitos, contra Josefina Vázquez Mota y servidores públicos que financiaron Juntos Podemos, la organización de la candidata del PAN al gobierno del Estado de México, por cerca de mil millones de pesos. De acuerdo a lo señalado por Horacio Duarte, representante de Morena ante el INE, los involucrados, además de Vázquez Mota, el Instituto de Mexicanos en el Exterior y el gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez, pudieron incurrir, entre otros ilícitos, en peculado y desviación de recursos públicos.

Los partidos políticos definieron a sus candidatos a la gubernatura y movieron el tablero de ajedrez electoral. De acuerdo a una reciente encuesta de un diario capitalino, PRI, Morena y PRD subieron puntos, mientras el PAN y la opción independiente bajaron. Al consolidarse la alianza con los partidos PVEM, PANAL y Encuentro Social, colocó al aspirante priísta Alfredo del Mazo con posibilidades de triunfo frente a Vázquez Mota y Gómez Álvarez, pues permitirá al abanderado del PRI aparecer cuatro veces en la boleta. Vázquez Mota, tras tomar protesta como candidata del PAN a la gubernatura, perdió la delantera que tenía hace un mes. Y Delfina Gómez, de Morena, ha venido sumando puntos en cada encuesta desde agosto del año pasado, lo cual ha incrementado el nerviosismo en los cuarteles del PRI y del PAN, desde donde se han redoblado los ataques a López Obrador para bajar a su candidata.

ZAVALA QUIERE CONVENCER A TRUMP

La fallida administración federal de Enrique Peña Nieto ha hecho un daño tremendo a las aspiraciones electorales del PRI en el Estado de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz. En el pasado reciente, ya lo llevo a perder seis gubernaturas: Veracruz, Aguascalientes, Quintana Roo, Chihuahua, Durango y Tamaulipas, a las cuales contribuyeron los propios ex gobernadores.

Incluso en los análisis de riesgo del gobierno de Estados Unidos, contextualizados por el discurso del presidente Donald Trump contra el Tratado de Libre Comercio y los migrantes, se habla abiertamente de que el beneficiado de las desavenencias entre los dos países es López Obrador. También los inversionistas extranjeros están analizando las posibilidades de la victoria del líder nacional de Morena en las elecciones de 2018. Les llama la atención las declaraciones del tabasqueño en el sentido de someter a consulta ciudadana las reformas económicas de Peña Nieto, las cuales son altamente impopulares.

Ante la ventaja de López Obrador en el importante escenario político de Estados Unidos, a Margarita Zavala le urgía seguirle los pasos. A la aspirante a la candidatura del PAN le armaron una apretada agenda en Washington: visitó el Capitolio, se reunió con líderes de migrantes, y ofreció una conferencia en al Atlantic Council junto a Michael Chertoff, el ex secretario de Seguridad Interna de EU. Ahí advirtió: Estados Unidos tiene que analizar qué tipo de vecino quiere en su frontera sur pues la elección presidencial de 2018 en México ya corre el riesgo de polarización y de relajación en seguridad y comercio. “En ese momento está México: está decidiendo entre una vuelta al pasado, entre volver a hablar de enemigos imaginarios”, siguiendo el mismo guión de Los Pinos y el PRI apenas el sábado pasado.

En la sede del Atlantic Council en Washington, Zavala citó el caso de Venezuela y la llegada al poder de Hugo Chávez en 2002 como advertencia para la actual administración del presidente Donald Trump. “La gente no se dio cuenta del riesgo que representaba Hugo Chávez sin la parte democrática con un enorme autoritarismo, con un discurso de confrontación y polarización. Y además después de Chávez llegó Maduro lo cual resulta peor… Estados Unidos también tiene que ver eso. Y todos tenemos que ver eso: ¿qué queremos de vecinos? ¿Cómo queremos ser los vecinos? ¿Qué queremos para la región?, cuestionó la esposa de Felipe Calderón.

Zavala concluyó: “y sí, en 2018, las elecciones presidenciales están marcadas, lo están por un enorme riesgo a la polarización, al odio, a la relajación de políticas públicas como la de seguridad, a la relajación de políticas de intercambio. En esa perdemos todos”. La aspirante presidencial del PAN también publicó un editorial en el diario The Washington Post titulado: “¿Dejarán los estadounidenses que Trump destruya las relaciones entre México y Estados Unidos”, donde llamó al republicano a una alianza basada en el respeto mutuo.

AMLO SUMA ALIADOS

El dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, suma ya el respaldo de 11 senadores en funciones, y puede en los hechos conformar su propio grupo parlamentario en la Cámara alta. Los senadores que estando en la bancada del PRD militan en Morena son Mario Delgado, Zoé Robledo y Rabinadranath Salazar. Los senadores del PT que también están sumados al proyecto del aspirante presidencial son Manuel Bartlett, Layda Sansores, David Monreal y Carlos Manuel Merino, suplente del senador perredista Adán Augusto López.

A ellos recién se agregaron Lorena Cuellar y Luz María Beristáin, quienes manifestaron abiertamente su respaldo al político tabasqueño. Cuellar firmó el mes pasado en Tlaxcala el Acuerdo Político de Unidad por la Prosperidad del Pueblo y el Renacimiento de México, convocado por López Obrador. A su vez, Baristain, senadora por Quintana Roo, expresó en sus redes sociales sería insensato no respaldar a López Obrador.

Este martes también la senadora del PRD, Iris Vianey Mendoza, anunció estar dispuesta a respaldar a López Obrador, con la intención de construir una sola candidatura desde la izquierda rumbo a las de 2018. Los senadores del PRD que respaldan al dirigente de Morena son Miguel Barbosa, Lorena Cuellar, Luz María Beristáin e Iris Vianey Mendoza.

Esta última explicó: “admiro a Andrés Manuel López Obrador, reconozco su tesón, su lucha, creo que es el candidato mejor posicionado, pero además el más bien visto por la ciudadanía. Desde el PRD lucharemos para impulsar una candidatura común de todas las izquierdas, ya sea con Andrés o con cualquier otro candidato de izquierda que esté posicionado para ello”.

ANTE TRUMP, EPN NO DA UNA

El secretario de Seguridad Nacional estadounidense, John Kelly, confirmó consideran una propuesta para separar a madres e hijos que crucen ilegalmente a Estados Unidos desde México. “Sí, estoy considerando –con el fin de disuadir más al movimiento a lo largo de esta red terriblemente peligrosa- exactamente eso”, dijo Kelly en respuesta a una pregunta en una entrevista de CNN sobre informes de prensa que adelantaban este posible cambio en la política estadounidense.

Ante eso, el gobierno de México comunicó al de Estados Unidos su “preocupación” por la posibilidad de que se separe a las familias mexicanas al ingresar a ese país. “De inmediato hicimos ver al Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos nuestra preocupación por el daño irreversible que una situación de estas puede causar en el seno de muchísimas familias mexicanas que están en esta condición”, dijo el canciller Luis Videgaray, en una conferencia de prensa en el Senado.

Como siempre, el funcionario dijo: “el gobierno federal espera que la administración estadounidense no tome esa decisión. Esperamos que la opinión del gobierno mexicano incida en la decisión que finalmente se tome por el gobierno de Estados Unidos ante esta posibilidad que ha sido anunciada”.

DE LOS PASILLOS

Datos divulgados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el Banco de México revelan: el saldo de la cartera vencida entre los usuarios de préstamos al consumo llegó en enero de este año al nivel más alto en 26 meses. En enero, el monto de la cartera vencida en créditos al consumo llegó a 37 mil 985.5 millones de pesos, cantidad que representó un incremento de 14.42 por ciento respecto del nivel registrado en el mismo mes de 2016. Es la cantidad más alta en este renglón desde la registrada en diciembre de 2014, cuando fue de 33 mil 197 millones de pesos….

Las ganancias de los bancos siguen creciendo: el conjunto de los bancos que opera en el país obtuvo en enero utilidades por 14 mil 500 millones de pesos, cifra 80.89 por ciento superior a la del mismo mes de 2016. El crecimiento de las ganancias se explica, “en gran medida”, por el resultado de intermediación de dos instituciones a las que la CNBV no identifica, que les reportó ganancias por cinco mil millones de pesos por valuación de divisas (se beneficiaron de movimientos en el tipo de cambio)….

