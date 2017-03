Estado de los ESTADOS

Your Rating User Rating : 0 ( 0 votes )

Lilia Arellano.

“No encuentres la falta, encuentra el remedio”: Henry Ford

• Corrupción e impunidad

• PRI y PVEM impiden investigar a Pemex y CFE

• Ganó Odebrecht aquí 1,429 millones de dólares

• Gobernadores corruptos en México, destaca EU

• Prisas de EPN por rematar la riqueza energética

• CJG: durmiendo con enemigos en Quintana Roo

Ciudad de México, 3 de Marzo de 2017.- La amplia red de complicidades entre los gobernantes, los legisladores y los integrantes del poder judicial en México, hacen imposible el combate a la corrupción y garantizan el saqueo de los recursos patrimoniales del país y la multiplicación de las “fortunas inexplicables” de servidores públicos. Los casos OHL y Odebrecht son un sobresaliente ejemplo de la complicidad entre funcionarios corruptos de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por sus tratos ilegales con esas trasnacionales, y los legisladores federales en la Cámara de Diputados, lo cual garantiza a políticos inmorales seguir operando impunemente, sin miedo a castigos o sanciones por su ilícita conducta.

En diciembre de 2016, la constructora Odebrecht aceptó el pago de sobornos a cambio de contratos, ante las investigaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre la utilización del sistema bancario estadounidense para realizar operaciones de lavado de dinero. La empresa brasileña accedió ante las autoridades de Estados Unidos al pago de 3 mil 500 millones de dólares en multas. La justicia estadounidense descubrió que Odebrecht utilizó una unidad de negocios oculta, a la que calificó como “departamento de sobornos” para el pago de aproximadamente 788 millones de dólares a funcionarios corruptos en al menos 12 países de América Latina y África, para obtener contratos de gobierno para obras de infraestructura.

El nombre de un funcionario de Pemex aparece en las investigaciones en Estados Unidos y Brasil como alguien que supuestamente recibió sobornos de la constructora en octubre de 2013 por más de 10 millones de dólares, a cambio de contratos en México. El nombre de este funcionario corrupto mexicano se dará a conocer el último día de mayo, conforme a las actuaciones judiciales en Brasil. En estos momentos continua la investigación multinacional sobre el modus operandi de la constructora brasileña. Testigos han puesto al descubierto la red de sobornos de Odebrecht. En México el caso está en manos de la PGR, la cual se ha caracterizado por hacer uso político de los resultados de las investigaciones, y de la Secretaría de la Función Pública, utilizada para exonerar a políticos cercanos a la Presidencia de la República, incluido el propio Peña Nieto.

Fue hasta el pasado mes de enero cuando el gobierno de México, a través de la PGR, solicitó a la Fiscalía General de Brasil información sobre el escándalo de corrupción en el que estarían implicados autoridades y funcionarios mexicanos con el conglomerado de construcción brasileño Odebrecht. Hasta el momento, las autoridades judiciales mexicanas sólo han señalado que investigan el caso, lo mismo que los órganos administrativos a través de la Secretaría de la Función Pública, mientras Pemex presentó una denuncia a la PGR y ha indicado que espera información de Estados Unidos, para saber si esta dependencia es la que recibió sobornos.

COMPLICIDAD LEGISLATIVA

Y en el Palacio Legislativo de San Lázaro, al sesionar por primera vez la Comisión Investigadora del Funcionamiento de los Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal Mayoritaria, legisladores del PRI y el Partido Verde rechazaron la propuesta de Morena para que los alcances del grupo de trabajo se extendieran hasta los acuerdos empresariales de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con OHL y Odebrecht. Los diputados priístas y verdes determinaron que ambas paraestatales quedaran fuera del ámbito de la investigación de esta comisión de la Cámara baja.

Vidal Llerena, de Morena, empujó para que se investigaran todos los contratos de Pemex, principalmente los acordados con la empresa Odebrecht, en particular los que tienen que ver con el proyecto de etanol 21, cuyos montos y condiciones se desconocen. Uno de los casos más serios de corrupción durante el sexenio de Felipe Calderón es precisamente éste, por lo que la comisión estaba obligada a investigar el tema. “Nuestra segunda responsabilidad más importante es fiscalizar al Ejecutivo y lo que se está mostrando aquí y veo que es del PRI, es que no hay voluntad de investigar a Pemex donde hay señalamientos muy claros de casos de corrupción durante el periodo de quienes fueron directores en la administración de Felipe Calderón y al principio de la de Enrique Peña Nieto”, destacó el legislador opositor.

Una investigación de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que preside Claudio X. González, reveló que la Presidencia de la República, durante la gestión de Felipe Calderón, y Pemex están involucrados en la investigación del caso “Lava Jato”, en Brasil, sobre los sobornos que la firma constructora internacional Odebrecht repartió en países de América Latina y en dos naciones africanas para obtener contratos por miles de millones de dólares.

Una de las evidencias que implica al gobierno mexicano es un correo electrónico entre Roberto Prisco Ramos y Alejandro Alencar, ambos funcionarios de Odebrecht, en el cual se detallan los preparativos para una reunión entre los entonces presidentes de México, Felipe Calderón, y de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, “cómo parte de su estrategia de negocios con Pemex”. En su investigación, denominada “La Conexión Odebrecht-Los Pinos, en tiempos de Calderón”, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad asegura haber tenido acceso a un expediente en el cual se da cuenta de la comunicación entre los dos ejecutivos de la firma. Ese mensaje “ha sido considerado como una prueba relevante por el juez brasileño Sergio Moro en una línea de investigación contra Lula por presuntamente haberse prestado a los intereses de Odebrecht usando su investidura como presidente de Brasil”, señala la organización.

Por supuesto que Calderón rechaza las imputaciones. En una carta aseguró es “absurdo” hubiera aceptado reunirse con el ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva impulsado por los ejecutivos de Braskem, la empresa petroquímica del grupo Odebrecht, y asegura: “en ningún caso las reuniones con el presidente de Brasil con inversionistas implicaron acuerdos al margen de la ley o que les confiriesen ventajas a éstos”.

CUANTIOSAS GANANCIAS

A través del pago de sobornos, la empresa brasileña Odebrecht consiguió adjudicaciones directas y otros tratos favorables para hacerse de obras de refinerías y gasoductos, según Mexicanos contra la Corrupción. En México, logró contratos que le significaron ganancias por 1,429 millones de dólares, de acuerdo a esa organización. Los contratos le fueron otorgados durante las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto a través de adjudicaciones directas, pagos superiores a los precios de mercado e incluso plazos ampliados para favorecer a la compañía.

Algunas de las principales obras asignadas a Odebrecht de manera irregular son los trabajos de modernización de tres refinerías: Minatitlán (Veracruz), Tula (Hidalgo) y Salamanca (Guanajuato). En todas hubo adjudicación directa, pagos con sobreprecios o ampliaciones presupuestales irregulares. En Minatitlán se presume que Odebrecht logró incrementar en 66% el precio de las obras. Gracias a los sobornos, el precio subió de 634.9 millones de dólares a 1,055 millones de dólares.

Otra de las obras ganada la empresa brasileña fue la construcción de la segunda etapa del gasoducto Los Ramones, de Nuevo León a San Luis Potosí, con una longitud prevista de 447 kilómetros. En 2014, Odebrecht dio más sobornos y obtuvo contratos sin licitar para labores en las refinerías de Tula, por 289.5 millones de dólares, y de Salamanca, por 85.2 millones de dólares.

Con todo, los sobornos pagados a funcionarios mexicanos ascendieron a sólo 10.5 millones de dólares, cifra a todas luces increíble frente a las ambiciones mostradas por los funcionarios mexicanos ligados al sector energético.

DESTACA EU GOBERNADORES CORRUPTOS DE MÉXICO

En su reporte anual sobre la situación de derechos humanos en el mundo, donde se dedica un capítulo a México de 36 páginas, el Departamento de Estado de Estados Unidos destacó las acusaciones por corrupción contra diversos ex gobernadores mexicanos, incluido el ex mandatario de Veracruz, Javier Duarte, aún prófugo de la justicia mexicana.

La dependencia encabezada por Rex Tillerson, también destaca las denuncias penales presentadas en agosto de 2016 por la Auditoría Superior de la Federación en contra de 14 gobiernos estatales, incluidos los de Chihuahua, Quintana Roo, Sonora y Nuevo León, por simular reintegros por más de 8 mil millones de pesos.

Dos páginas de un total de 36 abarca la sección sobre corrupción en el reporte para México. En ella se destaca el aval a la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción en junio de 2016, también se registran las críticas por permitir a los funcionarios ocultar datos de su declaración patrimonial.

APRESURAN NEGOCIO PETROLERO

Al gobierno de Enrique Peña Nieto le corren las prisas por consolidar el negocio privado petrolero. Este viernes, el inquilino de Los Pinos calificó como “momento histórico” la suscripción del primer contrato entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y la australiana BHP Billition, para explorar y extraer hidrocarburos del llamado bloque Trion.

Al igual que en la venta de la reforma energética al pueblo de México, donde prometió bajarían las tarifas eléctricas y el precio de las gasolinas, lo cual no ha ocurrido, en el futuro próximo habrá de recordarse con toda puntualidad las palabras del mexiquense quien señaló: al dejar de comprometer recursos del Estado para abrir espacio a que Pemex se modernice como empresa productiva y con oportunidad de asociarse con firmas privadas, el país podrá recuperar seguridad y soberanía energética y volver a ser “un país altamente productor de petróleo”. Esta asociación Pemex-empresa privada, implica una inversión estimada de 11 mil millones de dólares para explorar y extraer en un área del Golfo de México, según estimaciones, hasta cien mil barriles diarios.

Y aún hay más. En el resto del sexenio, la gestión de Peña Nieto contempla lanzar tres licitaciones petroleras más, reveló el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell. A la Ronda 2 se sumará una convocatoria más (la 2.4) para aguas profundas y para áreas terrestres no convencionales (gas y aceite de lutita). La Ronda 3 se realizará con dos licitaciones (la 3.1 y la 3.2), la primera para aguas someras y convencionales, y la segunda para aguas profundas y terrestres no convencionales. La convocatoria de la 2.4 se presentará en junio y la 3.1 en agosto de este año, mientras que la 3.2 será en abril de 2018. La adjudicación de los contratos de la 2.4 será en la primera semana de diciembre de 2017 y la 3.1 y 3.2 en febrero y octubre de 2018, respectivamente.

Según el secretario de Hidrocarburos de la Sener, Aldo Flores Quiroga, todavía están disponibles para licitación 90 por ciento de las reservas probadas y probables (2P) que asciende a dos mil 601 millones de barriles de petróleo crudo equivalente y 95 por ciento de los recursos prospectivos (84 mil 44 millones de barriles de petróleo).

O sea, el par de años que les quedan al frente del gobierno les servirán para continuar rematando uno de los más importantes patrimonios nacionales.

DURMIENDO CON EL ENEMIGO

Alguien habrá de rendir cuentas sobre muchos sucesos acontecidos en Quintana Roo, dentro del equipo de gobierno, en esos renglones muy importantes sobre los cuales fincaron las promesas de campaña. En reiteradas ocasiones se han enmarcado una serie de errores cometidos dentro de ese paquete de denuncias presentadas en contra de diferentes actores de la administración anterior, tanto de la estatal como de algunos municipios. Sin embargo, y tal vez ante el desconocimiento del Ejecutivo local al no ser el derecho su materia base, su profesión, se empeñan en continuar con las pifias, sin importar hasta donde éstas puedan caer en el ridículo. Aunado a ello se ubica a un pequeño grupo formando una barrera en torno al gobernador y no precisamente para hacerle el bien sino todo lo contrario.

Como se recordará, hace unos días se dieron a la tarea de realizar un cateo en una supuesta propiedad adjudicada, primero, al ex gobernador Roberto Borge. Conjeturas brotaron sin freno alguno, sin racionalidad, hasta llegar al señalamiento de conocer había en su interior cien o 200 millones de pesos. Frente a semejante barbaridad –dentro de una mansión en una de las colonias habitada por la alta sociedad es en donde encontraron más de 200 millones de dólares dados a guardar al chino-mexicano Shenli Ye Gon-, no tuvieron otra que señalar sería revisada y declarar se ignoraba lo contenido en su interior. Resultó ser esta casa propiedad de Edgar Manuel Montoya Méndez, y en ella se encontraban laborando varias personas: un abogado, un contador, secretarias, para las empresas del dueño del lugar.

Llegaron hasta los de la Marina a realizar el cateo, se instaló un retén sobre la avenida Bonampak, bajaron cerca de 20 uniformados portando armas largas y encapuchados. Solicitaron el retiro de los empleados y solamente dejaron al abogado, al contador y a una persona más. Les ordenaron los guiaran por todo el inmueble. Así se hizo y cuando llegaron a las cajas fuertes exigieron su apertura, lo cual tuvo lugar una vez solicitada la combinación necesaria en cada una de ellas. En el interior encontraron documentos y solamente una caja contenía un reloj y un par de alhajas, lo cual no sumaba ni siquiera un millón de pesos de valor.

El resultado fue no encontrar absolutamente nada de lo anunciado. No se llevaron ningún documento, tampoco el reloj y las otras piezas. Lo que si se llevaron fue un fiasco del cual, comentario entre ellos, los llevó a expresar: “vámonos de aquí, no hay nada”, además de quitarse las capuchas en señal de encontrarse sumamente molestos y ya sin importar les viesen la cara. Un par de días más tarde se vio al abogado de Edgar Manuel Montoya llegar a la vicefiscalía acompañado de otro abogado para firmar el acta de la revisión mencionada.

¿Quién les dijo encontrarían una fortuna escondida? ¿De ese tamaño tienen enemigos de entrada al mandato?

Por otra parte, llama mucho la atención el silencio en torno al general Eduardo Bahena Pineda, llegado a tierras quintanarroenses a principios del año y a quien no se le ha visto actuar. Según se dio a conocer por el propio Carlos Joaquín González, el famoso militar –condecorado por el Ducado de Luxemburgo y por el gobierno de Panamá- se haría cargo de una oficina creada ex profeso para desde ahí instruir al gabinete de seguridad. Para el segundo de abordo en el gobierno estatal, el nombramiento era coordinador de seguridad, pero para el Fiscal Miguel Ángel Pech, sería un asesor con experiencia como para darles algunas indicaciones que seguramente se atenderían. Sin embargo, hasta ahora, nada de nada. Ni en una posición extraordinaria, ni en la coordinación, ni asesorando.

Sin embargo, y dada su experiencia en asuntos ligados a la inteligencia, ya sabe de la operación de las mafias, de los enfrentamientos por las plazas, de aquellos cuyas acciones se realizan engañando con su pertenencia a conocidos grupos delincuenciales pero que en realidad son ajenos a ellos y operan por cuenta propia. Sabe de las extorsiones realizadas desde la Ciudad de México hacia diferentes comercios e inclusive a personas. Su asombro no se ha hecho esperar pues no pensó que un lugar visto desde otros puntos como paradisiaco ya padeciera de una presencia severa y criminal de delincuentes.

La pregunta en el aire gira en torno a su falta de actividad, a lo notorio de una nula presencia y determinaciones en situaciones en las cuales lo sobrado es la experiencia. La respuesta se encuentra en el círculo hecho en torno al gobernador para evitar el General exponga lo grave de la inseguridad, quienes están manejando las áreas de incumbencia sobre este delicado renglón han hecho un cerco para inmovilizar al militar, para dejarlo fuera, para impedir, en su caso, ser descubiertos en los afanes mostrados para generar un entorno en extremo difícil para quien les dio el nombramiento, el cargo desde el cual operan con una deslealtad más que vista.

Vienen acicateando un entorno en el cual prevalece la venganza y no la justicia. Y lo primero, al parecer, es sentimiento de muchos, ha estado acumulándose durante los últimos años y ahora con una posición dentro del gabinete estatal se lanzan al desquite. Dicen quienes de esto saben, es prácticamente imposible no esté enterado el gobernador de las acciones emprendidas, de cada error cometido, de los odios acumulados en el curriculum de sus operadores, así como de la mala fama de la que varios de ellos gozan, causante de la decepción de muchos por considerar no es con personajes con semejantes trayectorias que pueda avizorarse un cambio.

En fin, lo anterior es apenas si un par de ejemplos dentro de una constante realidad, la de dormir con el enemigo o lo que en términos literales sería tenerlos, mantenerlos y dejarlos provocar los mayores daños.

DE LOS PASILLOS

Ante la incertidumbre que prevalece en la economía nacional e internacional y mostrando sin igual cinismo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no descarta implementar nuevos recortes al gasto. “Si tuviéramos que ir haciendo ajustes los iremos haciendo, pero al día de hoy los datos que tenemos de enero y febrero van bastante en línea con lo que requerimos para darle apoyo al presupuesto que nos fue aprobado”, dijo el titular de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña…

La SHCP confirmó: la deuda del sector público federal creció a un ritmo de 3 mil 580 millones de pesos diarios en los pasados 12 meses, hasta alcanzar un récord de 9 billones 817 mil 223.6 millones de pesos. El año pasado, el endeudamiento del gobierno federal y de entidades bajo su control se elevó un billón 306 mil 485 millones de pesos, de acuerdo a los datos contenidos en el Informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública…

El PRI llega este sábado a su 38 aniversario en un momento crítico: está ubicado en el tercer lugar de las preferencias electorales, con una aprobación mínima histórica del Presidente Enrique Peña Nieto, un desgaste por escándalos de corrupción y la irritabilidad ciudadana por el gasolinazo y las incrementos a la energía eléctrica. Aunque mantiene el poder en Los Pinos, los descalabros electorales han dejado al PRI con sólo 15 de las 32 gubernaturas del país.

