Estado de los ESTADOS

Lilia Arellano.

“El ejecutivo del Estado moderno no es otra cosa que un comité de administradores de los negocios de la burguesía”: Karl Marx

• Desastre económico

• Corrupción carcome y desprestigia a panistas

• Zavala, Calderón, Fox, Anaya, son señalados

• México enfila a recesión, advierte Moody´s

• Empeora clima de negocios en país: Banxico

• Políticas económica y fiscal de EU, un riesgo

• Desgarra Veracruz disputa entre los cárteles

Ciudad de México, 02 de Marzo de 2017.- Todo parece indicar la administración federal del presidente Enrique Peña Nieto dejará un desastre en materia económica como resultado de las políticas aplicadas durante el presente sexenio, caracterizado por el traslado de la riqueza del país a manos privadas, particularmente extranjeras, a través de la aplicación de las reformas estructurales, cuyos costos en su totalidad han asumido los contribuyentes mexicanos. A estas alturas, la sombra de una recesión planea sobre la economía mexicana. De acuerdo con la firma calificadora Moody´s Analytics, la desaceleración de la actividad observada en el último trimestre de 2016 y la incertidumbre asociada a las decisiones de inversión debido a las políticas impulsadas por el nuevo gobierno de Estados Unidos enfilan a una contracción de la economía.

En tanto, se presenta de nueva cuenta un “ajuste” a la alza a las tarifas de energía eléctrica, se encuentran anomalías por millones de pesos en el Instituto Nacional de Migración y, para no variar y mucho menos perder la costumbre, los gobiernos estatales del “cambio” se sacuden ante la ola de violencia, de crímenes cometidos en los últimos cuatro meses. Todo ese panorama negativo no puede ocultarse por más escandalera existente entre los partidos políticos y los pronósticos de triunfos en las tres entidades en donde habrá próximamente elecciones.

Aunque las palmas se las lleva el Partido Acción Nacional. Su aspirante Margarita Zavala de Calderón anda detrás de los talones de Ricardo Anaya, su líder nacional, y recorre algunas ciudades de Estados Unidos en franca promoción para la contienda presidencial. Se olvida del número de mexicanos expulsados del país ante la inseguridad reinante unida a la falta de empleo y de respaldo al campo, a la industria, al comercio medianos y pequeños, presente durante la administración de Felipe Calderón, su esposo, marido, compañero. Pequeños grupos la han escuchado y su conocimiento sobre México y el ejercicio presidencial no han convencido a nadie.

A ese escenario dramático para la organización en donde descansa la derecha, se ha unido Vicente Fox con su aparición en un programa cómico en el cual se dio el lujo de “masticar” un idioma, el inglés, con acento norteño o gabacho, o inteligible acompañado de una seña brutalmente vulgar. Al término no pudieron los panistas evitar expresar su propia extrañeza por haber creído en algún momento en un sujeto con esa nula preparación, educación, caballerosidad, pudiera realizar el cambio esperado y por el cual hicieron hasta lo imposible por capturarle un número de votos incuestionable para otorgarle el triunfo. Y siguen imparables para esa organización las interrogantes a lo interno.

Otra de ella gira en la nunca recibida petición de hacerse responsables por la reforma energética, misma causante de un malestar ciudadano en el cual inevitablemente están incluidos. Las determinaciones tomadas en el incremento al precio de los combustibles, del gas y recientemente de la energía eléctrica, los coloca en la plataforma más rechazada nada más y nada menos que por comerciantes, industriales, amas de casa y hasta ayuntamientos y gobiernos estatales. Independientemente de verse también agregados al grupo de remate de las zonas petroleras en vista de no ser socios directos de ninguna de las empresas extranjeras ahora poseedoras de semejantes concesiones. No consideran equitativas las comisiones recibidas a cambio de semejante desgaste político.

El reporte emitido por la Secretaría de la Función Pública sobre la recuperación de 31 mil millones de pesos en la última década, involucra directamente a funcionarios panistas entre los cuales destacan los del sexenio de Felipe Calderón, por lo cual se impusieron ciento once mil sanciones contra 50 mil 632 surgidas del mandato de Enrique Peña Nieto. Las causas van desde el incumplimiento o falsedad de las declaraciones patrimoniales, a los resultados de investigaciones sobre denuncias ciudadanas, de las hechas por otros servidores públicos y un porcentaje más como resultado de auditoría realizadas por esa dependencia o por algunos otros órganos de control interno.

En este orden solamente la exposición de Ricardo Anaya en una Universidad en Washington ha logrado un punto en favor de los blanquiazules al hacer una defensa sobre el país basada en datos, en números, en consideraciones incluso de orden cultural. Aunque habrá de tomarse en consideración el líder panista es un conocedor a fondo del pensamiento estadounidense, maneja un inglés perfecto y su asistencia a ese país es frecuente al encontrarse semana tras semana con sus hijos a quienes mantiene estudiando en esas tierras.

RUMBO A LA RECESIÓN

Según el refrán de grano en grano llena la gallina el buche, pero en cuestiones de porcentajes de crecimiento, de uno en uno ya vaciaron el buche de la gallina. El insuperable, insustituible, indispensable, único, excepcional Agustín Carstens, sostenido a fuerza de deseos presidenciales en el Banco de México, ya volvió a ser el transmisor de las peores noticias que puedan tenerse, las enterradoras de mejor futuro, las desesperanzadoras, las sin salida: bajó el rango de crecimiento económico no solamente para este año sino también para el siguiente. En éste lo dejó en el 1.3 a 2.3% cuando ya había calculado del 1.5 al 2.5%, ambos insuficientes para considerar la existencia de una economía sana.

Para el 2018, la reducción es todavía mayor al revelar solamente del 1.7 al 2.7 por ciento de crecimiento cuando el cálculo hecho hablaba del 2.2 a 3.2%. La culpa de estos porcentajes nada tiene que ver con los encargados del gabinete económico del mexiquense, sino son debido a la incertidumbre prevaleciente en materia comercial y fiscal originada en Estados Unidos, en las decisiones del nuevo gobierno de ese país, de los que decida Donald Trump, para ser más claros. Todo eso ha influido -dijo el personaje capaz de comerse media vaca- en la confianza de los consumidores y de las empresas nacionales.

Va a disminuir el empleo y aumentará la inflación, dijo don Agustín, quien no se irá sino hasta noviembre, el último día de ese mes, porque tiene el deber de enfrentar el reto por el cual atraviesa el país ante la presente crisis haciendo hincapié en la entrega sin sacudidas del cargo desempeñado actualmente. Para quien tiene percepciones salariales de la talla de las fijadas al gobernador del BM, son muchos los renglones sin mayor importancia abordados públicamente con gran tranquilidad, como quien está dando a conocer triunfos, condiciones óptimas de desarrollo, reportes de recuperación económica, de deudas saldadas, con esa cara dura nos dicen seguimos en picada y todavía ellos no ven fondo.

Pero lo datos duros ahí están: durante 2016, la economía mexicana creció 2.3 por ciento anual. En el último trimestre de ese año, el Producto Interno Bruto (PIB) creció sólo 0.7 por ciento, respecto al trimestre inmediato anterior, de acuerdo con datos oficiales. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Banco de México se vieron obligados a revisar a la baja sus expectativas de crecimiento económico para este año.

El director para América Latina de Moody´s Analytics, Alfredo Coutiño, advirtió: “existe una alta probabilidad de que la economía reporte una contracción en el primer trimestre y si la incertidumbre se prolonga hacia mediados del año, México entraría en una recesión aún considerando que Estados Unidos podría no desacelerarse”. Únicamente considerando la inercia del crecimiento del año pasado, la economía mexicana se enfila a una contracción en el primer trimestre del año, con respecto al trimestre anterior, explicó el especialista.

A lo anterior habrá de agregarse el efecto negativo de la incertidumbre sobre las decisiones de inversión, por lo cual se espera la economía entre en recesión técnica en el segundo trimestre e incluso avanzar hacia un estancamiento. Una economía entra en recesión después de acumular dos trimestres consecutivos con tasas negativas. “La incertidumbre y la volatilidad que enfrenta la economía desde finales del año pasado han generado condiciones para un menor crecimiento en el primer trimestre de este año, sobre todo por la posposición de planes de inversión en el país, tanto de nacionales como de extranjeros”, subrayó Coutiño.

Incluso en el “remoto caso” de que el PIB del primer trimestre de este año tuviera un crecimiento similar al del cuarto de 2016, la economía reportaría una contracción de 0.1 por ciento en el primer trimestre de 2017, con respecto del trimestre anterior. Si reporta una tasa menor, entonces la contracción en el primer trimestre podría ir de 0.5 a 1 por ciento, de acuerdo con el análisis de Moody´s.

La incertidumbre proveniente del exterior se alargará hasta al menos a mediados del año, cuando inicien las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN); la afectación sobre las decisiones de inversión se extenderá y posiblemente agravará en el segundo trimestre. Esto ocasionará que se presente un segundo trimestre de contracción del crecimiento, ubicando al país en recesión técnica, puntualizó Coutiño. Con todo lo anterior, el crecimiento de la economía en 2017 podría ser cercano a cero, delineando un panorama de estancamiento con alta inflación para el país.

PEOR CLIMA DE NEGOCIOS

La mayoría de los analistas del sector privado (64 por ciento) consultados por el Banco de México consideran va a empeorar en los próximos meses el clima de negocios en el país, de acuerdo con los resultados de una muestra correspondiente a febrero, divulgados este jueves.

En la encuesta, elaborada por el Banco de México entre el 17 y 18 de febrero y en la cual se tomó en cuenta la opinión de 34 grupos de análisis del sector privado nacional y extranjero, los analistas mantuvieron en 1.49 por ciento su previsión de crecimiento del PIB, el mismo pronóstico del mes de enero, pero para 2018 ajustaron a la baja, de 2.17 a 2.09 por ciento.

Para este año, el pronóstico de inflación fue ubicado en 5.39 por ciento, con un intervalo de variación de un punto porcentual hacia arriba o abajo. Para 2018, los analistas esperan que regrese al rango objetivo del banco central, al prever una inflación de 3.86 por ciento.

RIESGOS PARA LA ECONOMÍA

Los riesgos más importantes para la economía de México son la incertidumbre en torno al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), las nuevas políticas comercial y fiscal de Estados Unidos, las cuales pueden afectar las remesas y los flujos de inversión, el crecimiento de nuestras exportaciones, y la confianza del consumidor y las empresas, y una reducción en la calificación crediticia, la cual afectaría los flujos de inversión, advirtió el Banco de México.

Estos riesgos cobran mayor importancia ante el reto que está enfrentando México como consecuencia de la agenda económica de Estados Unidos. “Debemos insistir en incrementar la competitividad, esto no nada más porque tiene un efecto positivo sobre la oferta agregada, el crecimiento económico y la inflación, sino que nos prepara mejor ante escenarios complicados por ciertas tendencias proteccionistas que han surgido alrededor del mundo”, estableció Banxico.

También debe ponerse atención a la procuración del Estado de derecho y una mayor seguridad jurídica, porque sin duda hará más atractiva la inversión. En su informe, Banxico urgió que independientemente de lo que suceda en el exterior, hay que trabajar en la parte interna para ser un destino más atractivo para la inversión. Ante la posibilidad de que Estados Unidos implemente políticas proteccionistas que obstaculicen el comercio internacional, se requieren estrategias que aumenten la productividad y competitividad, expuso Banxico.

Consideró debe persistir el compromiso de la correcta y oportuna implementación de las reformas estructurales, continuar reduciendo el gasto, no endeudarnos más y robustecer la microeconomía, así como mantener la solidez macroeconómica.

VERACRUZ VIOLENTO

El presidente Enrique Peña Nieto visitó Veracruz este jueves, entidad sumida en una ola de violencia y gobernada por el panista Miguel Ángel Yunes, a quien todo parece indicar el crimen organizado le declaró la guerra. La madrugada del miércoles, fueron localizados 11 cadáveres -8 hombres y 3 mujeres- en Boca del Río, municipio gobernador por el hijo del mandatario estatal, junto a una narcomanta en la cual augura más hechos de violencia. En una entrevista radiofónica, el mandatario informó ya habían sido identificados los cuerpos, aunque sólo trascendieron los nombres de dos: Shantal J. S., de 24 años, y Antonio V. C., de 18 años, quienes tenían tres días desaparecidos.

Cifras oficiales y reportes periodísticos documentan casi 200 homicidios dolosos en lo que va de este año en territorio veracruzano. Tan sólo durante el mes de enero, Veracruz reportó 102 denuncias por homicidio intencional, según las cifras oficiales. De esta violencia ni las autoridades se salvan. El 28 de enero fueron localizados los cadáveres de cuatro policías plagiados durante un patrullaje en Las Choapas y tres elementos de la Marina fueron levantados por un grupo armado. Aún siguen desaparecidos.

El envío de fuerzas federales y la coordinación estatal con la Gendarmería no ha logrado reducir la ola de violencia. Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, acudió esta semana a la entidad a anunciar más estrategias anticrimen, las cuales hasta el momento no han dado resultados.

En Veracruz operan Los Zetas, el Cártel Jalisco Nueva Generación, células del Cártel de Sinaloa, La Familia Michoacana y el Cártel del Golfo, de acuerdo a los reportes ministeriales de la Procuraduría General de la República (PGR). Los distintos cárteles se disputan el control del narcomenudeo y trafican combustible ordeñado a Pemex, migrantes y autos robados.

Desde el año pasado se incrementó el número de homicidios dolosos en la entidad, los cuales registraron un alza de 123% con relación a 2015, al pasar de 565 a mil 258. “El principal problema de seguridad en Veracruz y el repunte de la violencia se debe a conflictos internos entre grupos del crimen organizado”, sostiene un informe de la PGR sobre la evolución del narcotráfico en México. La violencia se debe a las pugnas entre Los Zetas y CJNG, principalmente, pero hay un grupo más causando estragos: los Zetas Vieja Escuela, integrado por los fundadores de Los Zetas aún libres, aliados con el Cártel del Golfo.

La disputa, reflejada en la constante aparición de ejecutados con narcomensajes, colocó a Veracruz, en 2016, como la segunda entidad más violenta del país. Los municipios considerados como focos rojos por este enfrentamiento son Coatzacoalcos y Poza Rica, así como el Puerto de Veracruz y su zona conurbada, que incluye Boca del Río.

DE LOS PASILLOS

Hace un par de años, en el 2015, informan, en desayunos, comidas, cenas, box lunch y alimentos para lactantes se gastaron los del Instituto Nacional de Migración la nada despreciable cifra de 163 millones de pesos, es decir, 446 mil 575 pesos con 34 centavos diariamente para alimentar a extranjeros en tránsito o mexicanos deportados. Si de ese tamaño es la cifra “empleada o gastada” en un rubro no existente según lo revela el cúmulo de quejas sobre la forma de actuación del INM, negándoles hasta un vaso de agua, hace dos años, no alcanza la imaginación para calcular las erogaciones por el paquete entregado en la frontera y en el aeropuerto a los deportados en el cual incluyen: pingüinos Marinela de Bimbo, emparedado, botella con agua, gel, tarjeta telefónica, agenda, boleto de transportación terrestre foránea. Y si nunca se han dado a la tarea de presentar una relación de quienes se comen tantos millones de pesos, menos la sabremos ahora con los millones que pretenden regresarnos, nacidos en México o no…

Bastante tiempo les dio AMLO a los perredistas para regresarse al redil y no contaminarse al grado de recibir el rechazo de quienes antes les otorgaron el lugar de segunda fuerza política nacional. Su retiro fue calificado por muchos de los dirigentes de las corrientes simpatizantes a los “chuchos” como intrascendente, le abrieron las puertas y le dijeron adiós. Pero la realidad ha demostrado ese fue el inicio del resquebrajamiento, de las fracturas de esa organización las cuales se agudizan en el presente ante el llamado del senador Barbosa a crear un solo frente de izquierda comandado por Morena, por el partido que ha ido vaciando, dejando sin militantes al Sol Azteca… Aunque en esto de las crisis se incluye al PRI con todo y sus aliados quienes sufren fuertes embates y cuestionamientos y ni que decir de los panistas y su soledad; se va perfilando el 2018…

La corrupción golpea con fuerza al Partido Acción Nacional (PAN). La Comisión Anticorrupción del PAN recomendará a su Comité Ejecutivo Nacional (PAN) la disolución del Comité Estatal de Yucatán por la práctica de “moches” en la cual han incurrido varios de sus integrantes, entre ellos el actual dirigente y ex diputado federal, Raúl Paz. La investigación, la cual lleva al menos ocho meses de iniciada, involucra a decenas de legisladores de Acción Nacional, quienes han formado parte de varias legislaturas y se han favorecido de las disposiciones del controvertido Ramo 23 asignado a la Cámara de Diputados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En el caso de Raúl Paz se ha acreditado estuvo involucrado en la práctica de los “moches” como diputado federal en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión.

Primero dijeron que sí, que había capacidad, que abrían totalmente la puerta a los estudiantes deportados. En cuanto se aprobó la ley en materia educativa para reconocer los estudios hechos en el extranjero, tanto la UNAM como el Politécnico resulta ambos reconocen no tener capacidad para recibir a los cerca de 400 mil jóvenes requeridos de matricularse para continuar sus estudios. “El país no tiene esa capacidad económica y aunque se tuviera, no se construirían universidades al vapor, que no nos quede duda, el crecimiento en la educación en los próximos diez años deberá ser atendido a través de la educación a distancia”… Esa, ¿cuál será?…

Estar en la izquierda es un buen negocio y no hay necesidad de preguntarles a los integrantes de esa corriente en Quintana Roo, los cuales están más que bien pagados ante lo nulo de sus acciones y, por ende, los nunca beneficios recibidos por los ciudadanos cuyos impuestos son utilizados para pagarles prerrogativas, dietas, salarios, comprarles auto, adquirir boletos de avión y hospedaje en viajes de trabajo o de placer familiar o extra familiar, etcétera. Basta con checar a Barbosa, Delgado Robledo, Beristaín, Cuellar, Salazar, Demédicis, Ríos Piter o Encinas, todos ellos senadores, para percatarnos del éxito económico de esa corriente: 900 mil pesos para asesores: 624 mil pesos para “gestión territorial”; 360 mil pesos para capacitar a sus trabajadores y dieta de un millón 404 mil pesos. Para gasolina les entregan 180 mil pesos; para el celular, 60 mil; para comer bien, 67 mil 200; prima vacacional extra de 29 mil; estímulo anual de 156 mil pesos; y otros 156 mil de aguinaldo. Cada uno de los mencionados suma a su cuenta, a su chequera, 3 millones 936 mil 200 pesos, aunque ya extraoficialmente por los cargos dentro de las comisiones tienen una sobre dieta de 200 mil pesos mensuales… Sigamos preguntando, ¿para qué nos sirven estos legisladores: los de izquierda, derecha, centro y los sin lugar?…

Antes de verse rebasado, el gobernador de Michoacán, entidad permanentemente sacudida por la delincuencia, el narcotráfico, el contrabando, etcétera, se destapa como aspirante perredista a la candidatura presidencial… Cuando durante años se han hecho de la vista gorda en la Cámara de Diputados para emprender juicios políticos, lo más sano es desechar los que ya prescribieron. Y no es por exceso de trabajo que se llegara a esta situación de dejar pasar el tiempo sino por la voluntad política de quien da la orden de persecución o perdón. Mal se verían citando, por ejemplo, a Mario Marín o a Eduardo Bours, o a Ulises Ruíz o a Fernando Moreno Peña. Hace años dejaron el gobierno. Aunque a decir verdad tal eliminación les permitió incluir a otros cuyos casos están vigentes… Cuando la inseguridad ha rebasado muchos límites, ¿los gobernadores carecen de responsabilidad? ¿Cómo se ve su actuación en las respectivas Cámaras? ¿Les da igual?…

Al escribir estas líneas se cocinaban cambios en la dirigencia nacional del PRI, específicamente en la Secretaría de Organización, Secretaría General y la Fundación Colosio. Por la mañana del jueves, el senador jalisciense, Arturo Zamora, renunció a la Secretaría de Organización, para registrarse como candidato único a la dirigencia del sector popular priísta. El ex gobernador de Oaxaca, José Murat, declinó a favor del jalisciense y se perfilaba para dirigir la Fundación Colosio. La ex canciller Claudia Ruiz Massieu es mencionada como la nueva secretaría general del CEN del PRI, para lo cual antes sería designada secretaria de Organización.

