Estado de los ESTADOS

Lilia Arellano

“No basta tener buen ingenio; lo principal es aplicarlo bien”: René Descartes

• Trump cambia tono, no intenciones

• Empuja muro fronterizo y la reforma migratoria

• Luis Videgaray, inseguro y falso ante senadores

• Fracasa militarización, estrategia federal de EPN

• Osorio Chong empuja Ley de Seguridad Interior

• Confrontación de cárteles por las plazas turísticas

• Gran vacío en el periodismo: Juan José Morales

Ciudad de México, 01 de Marzo de 2017.- La falsedad ha convertido al discurso de Donald Trump en mucho más peligroso que las expresiones fuertes vertidas en el pasado reciente. Y sus dichos frente a los senadores de su país ni se parecen y mucho menos encontraron respuesta en la otra aparición, en la de Luis Videgaray frente a los legisladores mexicanos. Llamó la atención de muchos el tono, mismo calificado de “conciliador”, aunque ateniéndose a su contenido bien podría ser el ejemplo de las tibias palabras del titular de Relaciones Exteriores: no es necesaria la estridencia “que no se confunda con la falta de estrategia”. El magnate no sólo tiene la disposición de llevar a cabo una reforma migratoria, sino la certeza de su aprobación al contar con la mayoría senatorial y desde ahora señala cuáles serán las condicionantes, las disposiciones marcadas para lograr estar, trabajar, permanecer en los Estados Unidos, advertidas éstas desde el terreno exclusivo de la productividad, de los aportes hechos para lograr siga creciendo ese país.

En el contexto habló del sur y algunos funcionarios mexicanos manifestaron sentirse más tranquilos al evitar la referencia a México. Es esa otra de las formas seguidas por ejemplares de nuestro gobierno para no dejar ver la realidad. No se requiere hablar del país por su nombre cuando se cita al muro fronterizo; al respecto refirió de nueva cuenta: “pronto empezaremos la construcción de un gran muro a lo largo de la frontera sur. Se empezará antes de lo programa y, cuando sea terminado, será un arma eficaz contra la droga y el crimen”. Suavecito, muy diplomático, como dicen, hizo poner de pie a los asistentes a este su primer discurso calificado de serio al señalar: “en estos momentos se está eliminando a los pandilleros, narcotraficantes y criminales que amenazan a nuestras comunidades y se aprovechan de nuestros ciudadanos. Los malos están saliendo mientras hablo esta noche y como he prometido”.

Para hacer mucho más clara la diferencia de su relación con México a la llevada con Canadá, ejemplificó en el principio bajo el cual tienen entrada inmigrantes en su frontera con el norte: “aquellos que buscan entrar en un país deben ser capaces de sostenerse financieramente. Sin embargo, en Estados Unidos no hacemos cumplir esta regla, agotando los recursos públicos de los que dependen nuestros ciudadanos más pobres. El sistema migratorio le cuesta miles de millones de dólares a los contribuyentes cada año”. Con este ejemplo se iniciará, seguramente, el texto de su iniciativa de reforma migratoria al establecer solamente serán admitidos aquellos en donde exista garantía de productividad, de trabajo en distintas ramas con el cual se hagan aportaciones al crecimiento de ese país. Las manos jóvenes para el campo y otras tareas en donde la instrucción no resulta requisito; puertas abiertas para intelectuales, investigadores, “cerebros”.

Lució a las empresas como Ford, Fiat-Chrysler, General Motors, Sprint, Softbank, Lockhedd, Intel, Walmart y “muchas otras”, como resultado de su exigencia de retorno tras señalar “hemos gastado billones de dólares en el exterior, mientras nuestra infraestructura en casa se ha desmoronado gravemente”; citó los millones de empleos para los estadounidenses reiniciando el motor de la economía y haciendo más fácil para las empresas hacer negocios en ese país. Los puntos sobre los cuales habrá que reflexionar y en su caso envidiar se centran: “mi trabajo no es representar al mundo. Mi trabajo es representar a los ciudadanos norteamericanos”; en cuanto a la reforma migratoria: “es posible siempre que nos enfoquemos en tres objetivos: mejorar los trabajos y los salarios de los estadounidenses, reforzar nuestra seguridad nacional y restaurar el respeto por nuestras leyes”. Si nos atenemos a las presiones ejercidas sobre DT a través de manifestaciones y severas críticas en medios de comunicación impresos y televisivos, sin lograr cambiar el fondo de su política, puede tenerse la certeza llevará a cabo todo lo expresado.

En ello hay otros dos terrenos para atender: “hemos perdido más de una cuarta parte de nuestros empleos en la industria desde que se aprobó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y hemos perdido 60 mil fábricas desde que China se unió a la Organización Mundial de Comercio…”, o sea que, de una renegociación como la pretendida por los titulares de la SRE y de Economía, mejor ni hablar, no habrá chance para Guajardo y su bravuconada de levantarse de la mesa si se imponen aranceles y tampoco para Videgaray y su pretendido “acuerdo”. El otro se refiere a las drogas sobre las cuales también extendió el muro para combatirlas aunque nunca mencionó la rehabilitación de sus drogadictos y mucho menos evitar el lavado de dinero realizado en sus bancos, o el destino de las incautaciones hechas a los capos de centro y sudamérica.

Estará muy aplaudido el tono, pero las intenciones son las mismas y la realidad se verá con mucha mayor crudeza.

EL OTRO LADO DE LA MONEDA

Un Luis Videgaray inseguro, tímido y falso –tanto que hasta habló de la posibilidad de elevar los salarios olvidando ya no tiene la responsabilidad, oficialmente, de ser el titular de Hacienda-, compareció ante los senadores el martes próximo pasado. En un tono bajo, “suavecito”, habló de los afanes de Enrique Peña Nieto: dejar establecidos los límites de la relación bilateral y los puntos no negociables; impedir se violen los derechos humanos de los mexicanos que viven en EU; aplicación de decretos extraterritoriales que afecten a México. Sobre estas expresiones surgen todo tipo de interrogantes, dudas, incredulidades. ¿Cuáles son los puntos no negociables y a qué límites se refiere? ¿Cómo va a impedir la aplicación de las leyes en ese país a sabiendas de ser quienes tienen acumulado el mayor número de violaciones a los derechos humanos y además a la vida de los inmigrantes? ¿Bajo cuáles argumentos le podrían hacer válida la exigencia de no dar entrada en México a los deportados de otros países cuando la entrada la realizaron por este territorio?

Débilmente el mal llamado “canciller”, intentó defenderse de los señalamientos hechos por Manuel Barttlet en su exigencia por dejar atrás la mansa actuación del gobierno mexicano, rechazando el señalamiento al tiempo de señalar se “debe mantener el nivel de diálogo que nos ha caracterizado”. Dolores Padierna centró su exposición en la necesidad de prepararse para enfrentar todos los escenarios futuros ante la beligerancia de las acciones y declaraciones de DT, las cuales van en aumento. Es imposible, dijo, que Trump sea amigo de México, por lo tanto debe suspenderse la colaboración migratoria en la frontera sur de México y no permitir más la presencia de agentes aduanales o de la DEA en esas instalaciones.

Según Gabriela Cuevas, el gobierno mexicano está frente a una negociación que no será fácil y México no sólo sufre las consecuencias de un presidente lleno de odio como es Trump, sino también de las omisiones del gobierno de Peña Nieto. Solicitó sean los senadores quienes acompañen las decisiones en materia de política exterior tomadas por el gobierno y no se limiten a esperar los informes de la Cancillería. Frente a todas esas críticas y señalamientos, Videgaray no tuvo respuestas firmes aunque sí el respaldo de Marcela Guerra del PRI y Gerardo Flores del Partido Verde, lo cual es en extremo lógico, poco deseable y muy dañino en el contexto actual en el cual hacen falta ideas y no absurdas unidades.

NI PARA QUE NEGAR

Una vez informado de lo expresado por el presidente de los EU de frente al Senado con relación al TLCAN, a Peña Nieto, al parecer y de acuerdo a las formas hasta ahora seguidas y debidamente demostradas, no le quedó otro remedio que guardar armas y señalar que las negociaciones –si es que se dan- con Estados Unidos para el TLC serán complejas y se llevarán su tiempo. Dijo que será a partir del mes de junio cuando “podamos sentarnos a la mesa a hacer una revisión y negociación integral de todos los aspectos que involucran la relación con los países de Norteamérica y muy particularmente con los Estados Unidos”. El mexiquense se remonta al sexto mes del año cuando Trump ha dado muestras de cumplir en plazos muy breves todas las promesas, tanto las de campaña como las hechas ya como habitante de la Casa Blanca y, de entre ellas, el Tratado está en sus prioridades.

Buscaremos, prometió el Ejecutivo federal mexicano, disipar la incertidumbre lo antes posible –para eso tuvo tiempo suficiente antes de la llegada de DT al máximo poder en EU y lo único visto fue esperar a conocer los resultados de una elección no hecha por quienes, ahora se ve, hemos resultado los perjudicados-. Lo bueno según el mexiquense es haber conocido a la contraparte con la que habrán de negociar, lo cual es otra gran mentira. Le ven el rostro y conocen sus declaraciones pero lo cierto es que no conocen ni al magnate ni el pensamiento de los estadounidenses a los cuales sólo han visto como patrones.

Y para muestra de la tibieza, EPN sostuvo que pese a los ataques mediáticos en contra de los mexicanos las vías de comunicación están abiertas y los canales institucionales funcionando. Para variar y como ha quedado demostrado en múltiples ocasiones, el toluqueño no puede dar respuesta a los planteamientos hechos por sus interlocutores a quienes les dedica exposiciones totalmente ajenas a las planteadas. Así, a los de la CAINTRA en Nuevo León, quienes demandaron mayor seguridad en las calles, mandar más recursos a la entidad, bajar el gasto burocrático en las dependencias federales y darles mayor apoyo a las micro y medianas empresas, se les respondió con las menciones de todas las bondades de las reformas estructurales.

En la inauguración de la planta de Nemak ubicada en el municipio de García y en el arranque de una central eléctrica en Pesquería, mejor lo dejaron hablar solo y centraron lo oficial a las clásicas alabanzas. No más.

MÁS RESPUESTAS

Se publicitó con suficiente tiempo la participación de Astrid Silva como representante de los Dreamers dando respuesta a lo dicho por Donald Trump ante el Congreso de EU. Sus expresiones tuvieron una fuerte carga de bondad, de calificativos favorables para ese país, sostenidos con su militancia demócrata, cuyos integrantes de mayor nivel, los ubicados en el Senado, se pusieron de pie en varias ocasiones para aplaudir a quien ya ven, ahora sí, como su Presidente. Hizo una serie de referencias sobre las acciones ya emprendidas haciendo hincapié en estar basadas en anteriores promesas señalando: “el presidente Trump nos está regresando a las épocas más obscuras de nuestra historia, criminalizando a cualquiera que es diferente, poniéndonos en contra los unos de los otros y mandando el mensaje equivocado al resto del mundo, así ayudando a fomentar el enojo y odio de grupos terroristas hacia nuestro país”.

El escenario se desperdició al significarse por elevar al Partido Demócrata, al surgir las preferencias partidistas por encima de lo grave de una situación en la cual DT y nadie más que DT aparece como responsable y único con facultades para decidir rumbos y destinos.

VIOLENCIA FUERA DE CONTROL

La ola de violencia se salió de control de la administración de Enrique Peña Nieto y prácticamente canceló las posibilidades de Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, de alcanzar la candidatura del PRI a la Presidencia de la República. El reciente homicidio de 11 personas en la zona conurbada de Veracruz –Boca del Río-; la violencia desatada en Ciudad Juárez, Chihuahua, con 81 homicidios en tan sólo el mes de febrero; o la disputa de plazas entre los cárteles de la droga, como ocurre en Los Cabos, Baja California Sur, son sólo botones de muestra de la magnitud de las operaciones del crimen organizado en el país, ante la impotencia de las autoridades federales. El pasado mes de enero se registró la tercera peor cifra de homicidios en el sexenio, con mil 69, tan sólo considerando los asesinatos relacionados con la delincuencia organizada.

Las explicaciones de las autoridades locales y federales son insuficientes y no sirven para justificar la situación de inseguridad resentida en diversas regiones del país. La estrategia del gobierno federal no es visible a más de cuatro años de haber iniciado el mandato de Enrique Peña Nieto y lo observado es la aplicación de la misma ejecutada durante el gobierno de Felipe Calderón: la militarización. La gestión federal actual empuja la legalización de la presencia de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública, por medio de la Ley de Seguridad Interior, una estrategia que fehacientemente no ha dado resultados. Evidencias empíricas y los resultados de los pasados 10 años en la lucha contra el narcotráfico demuestran la solución a los problemas de seguridad y justicia no está en la participación de las fuerzas armadas en tareas que no les corresponden y para las cuales no están preparadas ni formadas.

Osorio Chong se reunió la mañana del miércoles con integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, para abordar la Ley de Seguridad Interior. El funcionario ha insistido en la necesidad de aprobar esa ley para regular la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. Ha aclarado esta ley no significa militarizar la seguridad ni dejar a militares y marinos en las calles de manera permanente. En la reunión a la que llegó acompañado del subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos, Felipe Solís Acero, participaron coordinadores y vicecoordinadores de los partidos, además de la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara, Guadalupe Murguía.

La propuesta es rechazada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y diversas organizaciones de la sociedad civil. El fondo del asunto no es conformar un marco normativo que dé “certezas jurídicas” a la acción del Ejército en las calles, una función completamente anticonstitucional, cuya flagrancia se pretende cubrir, sino encontrar la forma de fortalecer a las instituciones civiles de seguridad pública, las únicas constitucionalmente facultadas para ese fin. Para Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, la adopción de dicha ley “sería un retroceso” y un “grave riesgo” para el respeto de las garantías fundamentales, además de que el término “seguridad interior” corresponde a regímenes autoritarios. Su oficina está preocupada por la adopción de la ley de seguridad interior, porque va en contra de la necesidad de salir del paradigma militar, de reconstruir las corporaciones policíacas y de adoptar otro modelo de seguridad distinta a la militarizada.

Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, al participar en la mesa de debate Seguridad y Derechos Humanos, precisó nadie en estos momentos está por el retiro inmediato del Ejército de las calles, pues en muchas zonas del país juegan un papel importante para la seguridad de la ciudadanía. Sin embargo, destacó, si es necesario establecer un programa de retiro programático, gradual y verificable de las fuerzas armadas de estas tareas, hecho que pasa justamente por el fortalecimiento de las instituciones civiles y por la depuración de las policías. Desde su perspectiva, después de 10 años de utilización de las fuerzas armadas en estas tareas, la pregunta no debería ser “si merecen respaldo de una ley”, sino “si deberían continuar ejerciendo estas funciones”. También advirtió que de aprobarse esta ley, “podría operar como desincentivo” para la profesionalización de las instituciones civiles, incluso por sus posibles efectos presupuestales, pues se darán mayores recursos a las fuerzas militares que a las civiles dedicadas a la seguridad pública.

CUADRUPLICAN TORTURA

El número que quejas por tortura se cuadruplicó en el último año, al pasar de 50 a 216 casos que actualmente son atendidos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, reportó Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH. Tan sólo en el primer mes de este año se han recibido 18 denuncias. De acuerdo a datos del Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos de la CNDH, en 2015 se recibieron 663 quejas por tratos crueles, inhumanos y degradantes, mientras que en 2016 esta cifra fue de 528 denuncias.

El informe de seguimiento que sobre México presentó el relator especial contra la tortura, Juan Méndez, concluye a dos años de su visita a México, la situación en el país “no ha cambiado”, y a la tortura se suma un contexto de grave impunidad. La tortura y los malos tratos siguen siendo generalizados en México. La tortura, la cual incluye en alarmantes ocasiones el uso de la violencia sexual, se utiliza para castigar o extraer información o confesiones, advierte el informe de Méndez.

En ese contexto, el titular de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, alertó también de las violaciones a los derechos humanos padecidos por la población migrante en el país. Pidió a los gobiernos de todos los niveles, organizaciones civiles y a la sociedad en su conjunto no dejar de ver los hechos en la frontera sur de México, con los miles de migrantes centroamericanos cruzando el territorio nacional buscando llegar a los Estados Unidos.

“LAVADO DE MANOS”

Frente a los problemas de violencia en diversas regiones del país, las autoridades locales han optado por “lavarse las manos”, eludir sus responsabilidades, trasladar éstas a la autoridad federal y brindar explicaciones que lo único que hacen es comprobar la inacción de sus atribuciones. En Xalapa, el gobernador panista, Miguel Ángel Yunes Linares, justificó el asesinato de 11 personas en Boca del Río forma parte de un enfrentamiento entre bandas de la delincuencia organizada. “No es una guerra contra el gobierno del Estado. Es un enfrentamiento entre cárteles de la delincuencia organizada”, explicó y definió el hecho como una barbarie que preocupa a los veracruzanos y a su gobierno. El mandatario estatal vinculó estos hechos a la agresión que la madrugada del martes sufrieron elementos de la Marina en el fraccionamiento Villa Rica, en donde dos civiles perdieron la vida, y un elemento de la armada resultó herido.

Para hacer frente a la ola de violencia en Veracruz, elementos de la Gendarmería Nacional fueron trasladados a la entidad, en donde al arrancar este año se recrudeció la incidencia de homicidios, aunque su presencia no ha servido de mucho. “El 70 por ciento de los homicidios en Veracruz está vinculado a ejecuciones que forman parte de la batalla entre grupos de la delincuencia”, insistió Yunes Linares.

En esa entidad, en medio de la discusión de la Ley de Seguridad Interior, marinos son acusados de ejecutar a dos civiles y desaparecer a tres más en el Puerto de Veracruz, apenas en enero pasado. El caso ya fue presentado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos ante el Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU, el cual ya emitió una petición de acción urgente al Estado mexicano, en la cual pide realizar todas las medidas necesarias para localizar a las víctimas y dictar medidas cautelares para sus parientes.

Los hechos se verificaron a partir del pasado 30 de diciembre, cuando la familia Ramírez Bravo y algunos amigos, originarios de Huajuapan de León, Oaxaca, decidieron pasar el año nuevo en Veracruz. Los hermanos Jaciel Ramírez Ramírez, Levi Ramírez Ramírez y Rafael Ramírez Bravo, junto con su primo Hugo Ramírez Bravo y Luis Ortega, un amigo de la familia, decidieron verificar si las carreteras estaban cerradas y ponerle gasolina a una de las camionetas, una Escalade, Cadillac, 2008. Nunca regresaron.

En un medio local se enteraron de la tragedia: los cuerpos sin vida de Hugo, de 35 años, y Luis, de 26 años, fueron localizados en una gasolinera y alrededores. En una foto de un diario local se ve a uno de los asesinados; al fondo dos patrullas municipales con marinos, aparentemente sometiendo a otra persona, en la gasolinera, cuyas cámaras de vigilancia fueron borradas. A Jaciel, de 18 años; Levy y Rafael, de 28 años, no se les ha vuelto a ver, aunque sus familiares acusan que los tiene la Marina. La camioneta apareció en un corralón a cargo de la Marina.

CONFRONTACIÓN DE CÁRTELES

Ciudad Juárez, Chihuahua, es otra entidad donde se resiente la ola de violencia. Con la ejecución de un hombre frente a su hijas, ocurrida en las últimas horas del mes de febrero, sumaron 81 homicidios el mes pasado, además de la localización de 19 osamentas en la ciudad el Valle de Juárez, reportó la Fiscalía General del Estado de Chihuahua en la zona norte.

Durante el mes de febrero, un total de ocho mujeres y 73 hombres, tres de ellos menores de edad, fueron asesinados en Ciudad Juárez, de acuerdo a los datos de la Fiscalía. En 58 casos fueron utilizadas armas de fuego y en 4 armas blancas, en 14, las víctimas fueron golpeadas y en 5 asfixiadas. De las 19 osamentas, seis fueron halladas en Ciudad Juárez y 13 en el Valle de Juárez, perteneciente al municipio de Guadalupe.

El enfrentamiento entre el Cártel de Sinaloa y el denominado Cártel de Tijuana Nueva Generación, ha dejado hasta el momento 40 muertos en Los Cabos, Baja California Sur, revela un reporte de inteligencia federal. El Cártel de Tijuana Nueva Generación, conformado por una alianza de los remanentes de la banda de los Arellano Félix con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), empezó a adelantar sus líneas de operación desde la recaptura de Joaquín El Chapo Guzmán, el 8 de enero de 2016. Las hostilidades se desataron con el asesinato de Guadalupe Acosta López, El Javi, operador del Cártel de Sinaloa en Los Cabos, el 7 de julio del año pasado.

De acuerdo a ese reporte: “en Baja California Sur, la confrontación la protagonizan grupos de narcomenudistas alineados a la organización Pacífico (Cártel de Sinaloa) y células afines a la alianza Arellano Félix-CJNG, cuyo integrantes se disputan el control de los municipios de Los Cabos, La Paz y Mulegé, El aumento de los homicidios se vincula a las confrontaciones territoriales entre estos grupos. El CJNG está tratando de arrebatarle el control de Baja California Sur a la organización Pacífico”.

Los Cabos, uno de los principales destinos para practicar golf y pesca deportiva, recibe al año 1.7 millones de turistas, 70 por ciento de los cuales son extranjeros y generan una derrama económica cercana a los mil millones de dólares.

DE LOS PASILLOS

Todo indica será una realidad para Elba Esther Gordillo permanecer en su domicilio en tanto se sigue el juicio en su contra. Ya solicitaron sus abogados a la Secretaría de Hacienda les devuelvan en depósito su departamento en la colonia Polanco, una de sus más antiguas propiedades con el fin de darle mantenimiento y dejarlo disponible para ser habitado… Los perredistas en filas contra “chuchos”, buscarán disminuir a Jesús Ortega para evitar los acercamientos sostenidos hasta ahora con Ricardo Anaya y con el PAN. Al negarse a seguir apoyando a este grupo todo indica se sumarán también a las filas de Morena…

No es el momento de temas electorales, dijo muy enfática la lideresa perredista Alejandra Barrales en relación con la situación de Miguel Barbosa, su coordinador en la Cámara de Senadores, quien sostuvo públicamente apoyará a AMLO en sus aspiraciones presidenciales… Por cierto, el senador también muy enfáticamente sostuvo: “es un honor estar con Obrador”… Habrá que ver si el tal Juan Carlos Mendoza, nombrado director del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, es capaz de poner en blanco y negro los asuntos relacionados con la entrega de recursos a la candidata panista por la gubernatura del Estado de México, Josefina Vázquez Mota, ¿o también se hará el occiso?…

Los fallecimientos, las ausencias que llevará tiempo asimilar, se sienten y recienten. En lo particular la de Juan José Morales deja vacíos en muchos renglones dentro del periodismo, de los dedicados a informar a todos, incluyendo a los del mismo gremio, lo mismo sobre las pretensiones fantasiosas de remedios curalotodo, que respecto a los daños ambientales, al perjuicio generado a la naturaleza. Y, si bien estos renglones fueron abordados en los últimos tiempos, nadie olvida sus incursiones en la política, en la parte referente a las luchas, a los enfrentamientos en contra de gobiernos represores. Saberse durante años como el único periodista científico debió haber sido muy grato, sin embargo las grandes satisfacciones provenían de su combate a las supersticiones, a la charlatanería, a la ignorancia. Abrir los ojos de quienes tuvieran en sus manos los textos era un objetivo muy claro. En el ámbito de la cultura es también reconocido su paso, su labor, su difusión bajo una sentida admiración hacia todas las etapas de la historia. JJM merece más que uno o varios homenajes, merece se conozca de su nombre y trayectoria por generaciones. Los espíritus combativos siempre están presentes, quienes los sobrevivimos no los dejaremos descansar en paz.

