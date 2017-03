Estado de los ESTADOS

Your Rating User Rating : 0 ( 0 votes )

Lilia Arellano.

“No hay mejor aguijón que la necesidad”: Homero

• Fiasco económico

• Sexenio de decepciones y aún no se toca fondo

• Incumple Peña Nieto sus promesas de campaña

• Reformas estructurales no detonan crecimiento

• Bajan hasta 1.5% del PIB estimación para 2017

• Urge redefinir modelo de desarrollo de México

• Reforma energética: reparto a Chevron e Inpex

• Hendricks y Moreira planean conveniente retiro

Ciudad de México, 28 de Febrero de 2017.-Nuevamente la clase política impone la nota y sacan a relucir los negativos de sus organizaciones y lo nefasto de sus líderes. Aunque al juego de las perversiones han entrado también los tecnócratas, los responsables de los dictados económicos. José Antonio Meade no resultó mejor ni peor que su antecesor Luis Videgaray por la simple y sencilla razón de cumplir con los mismos objetivos y obedecer a una sola voz, la cual no despacha en Los Pinos sino en otra Casa Blanca. Por lo pronto ya existen elementos para ponerse a temblar. En esa insistencia por conservar el TLCAN, ya llegan hasta el próximo año generando fuertes dosis de incertidumbre y poniendo sobre la mesa todas las interrogantes generadoras de desconfianza de los inversionistas.

Otra de las formas de ocultar hasta donde llega la dependencia y obediencia del gobierno mexicano hacia los dictados de Estados Unidos se dejó ver muy claramente en la postura del encargado de la Secretaría de Economía, Idelfonso Guajardo. Muy cierto de la rigidez de sus expresiones sostuvo: “si en Estados Unidos deciden imponer aranceles de 20 por ciento a carros, me levanto de la mesa”. Habría de cuestionársele en un primer lugar: ¿de cuál mesa? ¿En la que no han sido invitados? A lo anterior agrega su gran preocupación porque se trata de un margallate fiscal “muy difícil de instrumentar porque implica una locura de controles en cuestión de origen de mercancía e insumos”. O sea, en EU están en pañales en los renglones tecnológicos o de creación de programas. Cierra con broche de oro al señalar se tienen acuerdos con 40 países y con ello deja asentado que todos juntos no hacen la balanza comercial reportada con uno solo, con el del muro.

El fracaso económico de la administración de Enrique Peña Nieto no ha tocado fondo y se ampliará este año, advirtió el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, ante lo cual urge un cambio de modelo económico sobre todo ante la hostil política del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Antes de iniciar el segundo bimestre de 2017, el funcionario panista y ahora neopriísta disminuyó la expectativa de crecimiento para el país de 2.5% del PIB a entre 1.5 y 1.7%, muy lejos de las promesas de campaña de 5.0% si se aprobaban las reformas estructurales del mexiquense. Todas fueron avaladas por el Congreso y el crecimiento anual promedio apenas si alcanza el 1.9%, un rotundo fracaso el cual aún se ampliará más, con las adversas consecuencias para los mexicanos, particularmente los 63 millones de pobres reconocidos oficialmente.

Durante su campaña a la Presidencia de la República, Peña Nieto prometió, si aprobaban sus reformas estructurales, un crecimiento económico del 5% del PIB, lo cual permitiría hacer frente a las necesidades del país. A través del Pacto por México, el cual desplazó la negociación política en el Congreso y anuló la división de podres, las reformas estructurales le fueron aprobadas al mexiquense, pero los resultados, año tras año, son totalmente desalentadores en materia de crecimiento económico. Para el 2013, los funcionarios priístas encabezados por el entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, prometieron un crecimiento del PIB de 3.9 por ciento, pero sólo alcanzaron el 1.1%. Para el 2014, prometieron un crecimiento similar de 3.9%, pero la realidad los ubicó en tan sólo 2.1 por ciento.

Con las reformas aprobadas y en operación, para el 2015 estimaron un crecimiento de 3.7%, pero éste apenas llegó a 2.5%. Para el año pasado, los tecnócratas de Hacienda pronosticaron un crecimiento de 3.6 por ciento, pero sólo se alcanzó el 2.3%. Para este año, como ya se señaló, se disminuyó la expectativa de crecimiento entre 1.5 y 1.7%, aunque especialistas del sector privado y extranjero y grupos financieros lo ubican cuando mucho en 1.3% y contando hacia abajo ante las adversas condiciones internacionales, encabezadas por la administración de Donald Trump.

De hecho, la nueva administración federal de Estados Unidos es el principal problema de la economía mexicana. La política proteccionista de Trump representa una oportunidad histórica para modificar el modelo económico de México de maquilador exportador hacia el mercado estadounidense por uno nacionalista con prioridad a la atención de los requerimientos de su población. Pero es seguro la administración de Enrique Peña Nieto desperdiciará la coyuntura pues su posicionamiento ha sido esperar las directrices de Washington y plegarse a ellas.

Pero el problema tiene un fondo mayor. La relación comercial de México con Estados Unidos se habrá de complicar más en los próximos meses. Los funcionarios mexicanos han señalado que si se cancela el TLCAN se cobijarían en las reglas de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en la relación con su vecino del norte. Sólo que el gobierno de Trump analiza las opciones para eludir la autoridad de la OMC. Los funcionarios entrantes solicitaron a la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) elaborar una lista de mecanismos legales que Washington podría utilizar para aplicar sanciones unilaterales contra China y otros países (México incluido). Su objetivo es encontrar la manera en la cual la nueva administración pueda eludir el sistema de disputas de la OMC. DT se prepara para poner a prueba el orden mundial que sus predecesores ayudaron a construir y defender.

La intención de Trump afectará todo el sistema multilateral de intercambio, y especialmente a México, explicó Luis Enrique Zavala, vicepresidente de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana. Estados Unidos tiene el 14 por ciento de las importaciones a nivel mundial y el 9 por ciento de las exportaciones, lo cual lo hace el mayor jugador de comercio internacional, señaló el experto. “Estados Unidos tiene la capacidad de mantenerse al margen de OMC si lo quiere. Incluso, en la práctica viola constantemente las previsiones de la institución como ha sido en los casos del acero y el atún”, explicó. Por esa razón, difícilmente algún país podrá rehusarse a hacer comercio con ellos, aun cuando no estén en la institución.

Para México este escenario es grave. De los 118 casos en los cuales México ha estado involucrado en alguna disputa en dicha organización, sea como demandante, demandado o tercera parte, en 50 de ellos han sido casos con Estados Unidos, según información de la OMC. El cambio de las reglas del juego preocupa a México, cuando más del 80 por ciento de su comercio va hacia Estados Unidos.

REDEFINIR MODELO ECONÓMICO

De ahí la importancia de redefinir un nuevo modelo económico para México. Los primeros esfuerzos ya se realizan en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en donde especialistas de diferentes materias consideran urgente redefinir el modelo de desarrollo del país. Congregados en el Grupo de Desarrollo, 21 expertos –entre ellos Rolando Cordera, Ciro Murayama, Jesús Silva Herzog Flores y Eugenio Anguiano- elaboraron el documento “En Defensa del Interés Nacional. Ante la coyuntura crítica. ¿Qué hacer?”, el cual fue presentado por Cuauhtémoc Cárdenas, ex candidato presidencial y fundador del PRD.

Su planteamiento consiste en dos aspectos fundamentales: el fortalecimiento productivo del país y lograr que las familias mexicanas tengan mayores ingresos. Se busca tener una economía con crecimiento en el largo plazo, generación de empleo formal, y educación para garantizar la universalidad de la cobertura. “Que se decida a combatir a fondo la corrupción, la impunidad, la delincuencia, entendiendo que no son fenómenos aislados”, dijo Cárdenas en un acto celebrado en el Claustro de Sor Juana. Lo anterior, añadió, ayudaría a México a tener una mayor fortaleza para enfrentar los embates del presidente de Estados Unidos.

Cárdenas también criticó la posición pasiva del gobierno de Enrique Peña Nieto, quien no ha hecho ningún pronunciamiento por las agresiones de Trump contra migrantes mexicanos y potenciales inversores en México. “Tendríamos también que tener una política del Estado mucho más firme de defensa y promoción de nuestros intereses frente a Estados Unidos”, dijo. Pidió organizar la defensa jurídica de los migrantes para frenar las expulsiones a generarse en Estados Unidos, como ha amenazado el magnate.

REPARTO DE LA RIQUEZA PETROLERA

De acuerdo con el cozumeleño Pedro Joaquín Coldwell, secretario de Energía, la reforma energética del presidente Enrique Peña Nieto va viento en popa. Tras la firma del primer contrato de licencia para la exploración y extracción de hidrocarburos en aguas profundas del Golfo de México, ganado durante la cuarta licitación de la Ronda Uno por Pemex Exploración y Producción en asociación con las petroleras Chevron (Estados Unidos) e Inpex (de Japón), el funcionario resaltó es de “enorme relevancia en la consolidación de la industria energética del país y particularmente para Pemex”, y recordó que antes de dicha reforma la empresa no tenía la posibilidad de aliarse para acceder a recursos y tecnología.

El contrato de referencia tiene una vigencia de 30 años, pero puede prorrogarse hasta en dos ocasiones, la primera por 10 y la segunda por cinco años, precisó el director general de Pemex, José Antonio González Anaya. Se trata de un contrato para la exploración y extracción de hidrocarburos bajo el modelo de licencia en un área de mil 687 kilómetros cuadrados ubicado frente a las costas de Tamaulipas, detalló el comisionado presidente de la CNH, Juan Carlos Zepeda Molina, quien señaló: al ser exitoso el proyecto representará una inversión de poco más de 2 mil millones de dólares.

Shuhei Miyamoto, representante de Inpex México, destacó que el país es estratégico para Japón y externó su confianza en las habilidades de Chevron como operador del proyecto. Asimismo, Clay Neff, presidente de Chevron África y América Latina para exploración y producción, felicitó al gobierno mexicano por aprobar la reforma energética, la cual, señaló, “es un signo de que el futuro de México es nuestro futuro”.

Las expresiones de los encargados de las empresas petroleras de referencia son suficientemente reveladoras de las riquezas que se poseen y de la inutilidad de los funcionarios encargados tanto del renglón energético en su totalidad como de los responsables del funcionamiento de la petrolera. Desde fuera se saborean los grandes negocios y las utilidades por recibir. Dentro, soportamos incrementos al precio de los combustibles, los reportes de quiebra, los rescates pagados con impuestos de menos de la cuarta parte de mexicanos con capacidad para reportar tributo. ¿Exitosa la venta, el remate? Llegamos al punto menos deseado, al del cinismo total.

POLACOS ENREDADOS

Se presenta con gran claridad la forma de actuación de los gobernadores electos 20 años atrás y sus sucesores. Cada seis años el llegado pretende hacer más dinero que el acumulado por quien se va. Al retiro se levantan las voces señalando las corrupciones detectadas y luego llega el olvido, si acaso se recuerda a manera de anécdota alguna de las actuaciones con las cuales se lograron un número mayor de críticas o de inconformidades, aunque también se van a lo chusco, a lo familiar, a lo acontecido con las o los cónyuges. Por ahora la moda es anunciar salirse del partido que los llevó al poder estatal por no estar de acuerdo con los dirigentes, o porque dicen ya se desvió el partido, o por intentar otras posiciones dentro de organizaciones consideradas en su tiempo como opositoras. Si como dicen: quien ya bailó que se siente, no parece ser un ordenamiento a seguir por Humberto Moreira o por Joaquín Hendriks, ex mandatarios de Coahuila y Quintana Roo, respectivamente, mismos vistos de reojo en el PRI ante su amenaza de renunciar.

Al respecto, es para reproducirse, por lo menos parcialmente, un análisis aparecido en la revista dirigida por Hugo Trejo, también ex colaborador de los Diarios Por Esto!, lo cual tiene un gran peso para su credibilidad: Al exgobernador Joaquín Hendricks se le ha identificado como socio en grandes proyectos empresariales del magnate de origen libanés, Isaac Hamui. Y, de hecho, hay quien asegura que los más grandes proyectos de inversión de Hamui se deben a esa sociedad. Porque ocurre que su fortuna se multiplicó y se disparó hasta convertirse en un verdadero imperio inmobiliario, hotelero, portuario y turístico, durante los seis años del Gobierno de Hendricks y los seis siguientes de Félix González Canto, a quien legó el poder con un albedrío tan libre y absoluto como el que ningún otro gobernador del Estado tuvo nunca, y como no lo tuvo casi ningún otro en el país y apenas muy pocos otros gobernantes de su tiempo. Y fue así merced a que todas las condiciones lo favorecieron. Para empezar, Hendricks asumió el cargo –en abril del 99- sin compromisos con nadie.

Había sido elegido por su antecesor, Mario Villanueva, a última hora y sólo como último recurso sucesorio propio, cuando éste se convirtió en un perseguido de la justicia, instrumentada como arma de escarmiento político, y apenas en la víspera de que el partido de ambos, el PRI, perdiera en el 2000 la Presidencia de la República; una derrota providencial que, sin embargo, celebrarían en su fuero interno los gobernadores priístas que tenían suficientes años de ejercicio por delante. Con ella pudieron desplegar en sus entidades el autoritarismo que la democracia les quitaba a los “jefes máximos” del país.

Apenas asumir Hendricks la gubernatura en 1999 le fue concesionado a Hamui el Muelle de Cruceros de Majahual, el segundo más importante del país, después del de Cozumel. El título original de la SCT era por veinte años; pero en julio de 2011, ya en la gestión estatal de Roberto Borge Angulo (heredero de González Canto en la misma línea de sucesión suya: con un mandato presidencial panista negociador y políticamente acotado en la entidad, y cumplidos a plenitud los compromisos con Hendricks como el gran elector y tutor político de González Canto), la concesión del muelle fue renovada por otros treinta años, hasta el 2059.

Tres décadas más de explotación privada, entonces, de la zona marítima, sobre el argumento de que los huracanes Wilma y Dean, del 2005 y 2007, durante el sexenio de Félix González, afectaron las instalaciones portuarias y su recuperación requería de tanto como ese lapso de uso comercial. Medio siglo, pues, de rentabilidad segura.

En el mismo primer año de su gestión, Hendricks obra también la entrega del Centro de Convenciones de Cancún, propiedad del Estado –cedido por el Fondo Nacional de Turismo, el Fonatur, a principios de los noventa-, a Hamui, para que una de sus empresas lo opere durante un siglo en condiciones muy desproporcionadas de beneficio en términos de ganancias particulares y contraprestaciones públicas. (Hamui, por ejemplo, tendría un 40 por ciento de acciones y un 93 por ciento de ingresos, contra un 60 por ciento de acciones del Gobierno y sólo un 7 por ciento de ingresos).

Y con la autorización del Cabildo de Benito Juárez del cambio de uso de suelo requerido, comprada al presidente municipal de ese tiempo aunque el Plan de Desarrollo Urbano y los límites de densidad inmobiliaria en la Zona Hotelera lo prohibieran, el gobierno municipal, en la administración de Gregorio Sánchez Martínez, recibió tres millones de pesos en concepto de “donativo” por parte del grupo del empresario Isaac Hamui y Joaquín Hendricks Díaz, para aprobar el proyecto del hotel del Centro de Convenciones. Dentro de sus instalaciones, el entonces gobernador, Roberto Borge Angulo, inauguró el Hotel Aloft, propiedad de un grupo de inversionistas encabezados por Isaac Hamui Abadi, presidente del Consejo del Grupo Grand Costa Maya, propietario del muelle de Mahahual y socio de negocios del ex Gobernador Joaquín Hendricks Díaz. Fue construido con una inversión de 25 millones de dólares en medio de una polémica por la sobredensificación de la zona.

En un conocido diario estatal tuvo lugar la primera incursión del exgobernador en la industria de la comunicación. Luego vendrían el Periódico Espacio de Quintana Roo y la emisora radiofónica cancunense Q FM, respecto de cuyos medios algunas versiones señalan de manera inequívoca la presencia empresarial, “indiscutible y decisiva”, del exmandatario quintanarroense, a través de su hijo, Edgard Hendricks Rubio, y la separación, en torno del control de la emisora, del presidente de ese grupo de medios, desde cuyas instalaciones ha transmitido “La Q”. Pero dos notas de prensa, con apenas poco más de mes y medio de diferencia, son un tanto desconcertantes en lo relativo a la sociedad de intereses de Hendricks con Hamui y a un posible nuevo giro en la naturaleza de las inversiones del exitoso exgobernador.

Los Gutiérrez, padre e hijo, concesionarios de una estación de radio, dicen que en la licitación respectiva del Instituto Federal de Telecomunicaciones no pudieron adueñarse de una señal radiofónica más en FM asignada a Cancún y por la cual la empresa periodística Reporte Índigo habría pagado 86.5 millones de pesos. José Gabriel Gutiérrez Lavín y Pablo Gutiérrez Fernández afirman, con sosegada felicidad: somos quintanarroenses, llevamos 28 años viviendo aquí, y ahora desde Quintana Roo se va a generar una señal nacional, la cual demostrará que los empresarios quintanarroenses queremos generar otro tipo de empresas y otro tipo de imagen para que las bondades de Quintana Roo tengan una voz y presencia nacionales. Grupo Acustik Media quiere hacer escuela y que los jóvenes quintanarroenses tengan otra visión.

Más allá de todo eso, de los pitos que tocan De Swaan y Bauer en el nacimiento y la expansión de la poderosa cadena radiofónica que se anuncia, ¿cuáles son los que toca Joaquín Hendricks? Quienes saben del tema aseguran que Edgar Hendricks, el hijo del exgobernador, es socio de Pablo Gutiérrez Fernández, el hijo de José Gabriel Gutiérrez Lavín, presidente del Grupo Acustik Media, y de Multimedia Tulum (M2T), que opera en la Riviera Maya, en alianza con Cable & Wireless Networks (C&W), el Hotel Akumal Bay, promocionado por ambas empresas como “el primer hotel digital de México”. Entienden que la sociedad de ambos es hija de la sociedad de sus papás; lo que no saben es quién es más socio que quién en ellas, hasta dónde llegan las sociedades y a quiénes más incluyen.

Hendricks hijo y Gutiérrez hijo operan ahora las emisoras radiofónicas Q FM 104.3 y Acustik 95.3. José Gabriel Fernández Lavín ocupó diversos cargos municipales en Tulum; primero como director de Turismo durante la gestión de Víctor Mas Tah al frente de la entonces Alcaldía, y luego como contralor, ya en la Presidencia Municipal de Marciano Dzul, y como secretario técnico en la del interino Martín Cobos. Hasta aquí la información aparecida en la revista Estos Días de Hugo Trejo.

A lo anterior se suma la relación con otra empresa televisiva de promociones turísticas la cual celebra contratos con diversos gobiernos estatales para difundir el potencial en este terreno con el que cuentan. Ya con un gran capital económico, al parecer lo importante es mantener el político porque de ahí surgen los apoyos necesarios para conservar la pagadora en apogeo y vender las franquicias necesarias, aunque éstas lleguen nada más a Puebla y tengan en el presente otros objetivos a cumplir.

DE LOS PASILLOS

El crédito bancario a estados y municipios se redujo 3.7 por ciento real anual en el primer mes de este año, en comparación con el mismo mes de 2016, reportó el Banco de México. Esta reducción es la más importante desde abril de 2008, cuando fue de 9.89 por ciento. Desde julio de 2016, el crédito bancario a estados y municipios comenzó a reducirse cada mes y desde noviembre presenta tasas de crecimiento negativas…

Con recursos de los contribuyentes mexicanos se blindaron 70 autos de jueces y magistrados del país, para enfrentar la ola de inseguridad provocada por la delincuencia organizada que aqueja a la Nación. Se trata de camionetas SUV cuyo valor unitario promedio es de 2.3 millones de pesos y que, en conjunto, suman 163 millones de pesos. Hace unos meses, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) había reportado contar con 69 camionetas blindadas. De ellas, 20 estaban valuadas en 1.4 millones de pesos cada una; otras 20 estimadas en 1.3 millones; 19 cotizadas en 1.1 millones y 10 más con un costo aproximada de un millón de pesos cada una. El CJF ha protegido con autos blindados, vigilancia especial y otras medidas a jueces y magistrados que llevan asuntos penales de alto riesgo, pero eso no ha evitado del todo los atentados…

Organizaciones de la sociedad civil advirtieron: a cuatro meses de cumplirse el plazo de un año para que tengan listas sus normas anticorrupción, sólo dos estados han reformado su Constitución y promulgado su ley en la materia: Chiapas y Nayarit. Emitieron, inclusive, una norma anticorrupción, mientras hay nueve estados –Campeche, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Tabasco y Tamaulipas- que todavía no modifican su Carta Magna, lo cual es el primer paso para iniciar el proceso de la creación del Sistema Local Anticorrupción (SLA)…

Un comando armado se enfrentó con las fuerzas de seguridad federales y estatales en el Fraccionamiento Villa Rica, en el norte de la ciudad de Veracruz, con un saldo de dos presuntos delincuentes muertos. En el tiroteo participaron elementos del Ejército, Fuerza Civil, Seguridad Pública y Fiscalía Estatal. El enfrentamiento generó incertidumbre entre la población que en estos días celebra el Carnaval…

Ya se van agotando los recursos en contra de las verificaciones y los ordenamientos para no circular determinados días en la capital del país. Sólo queda esperar al momento en el cual los responsables y el mismo gobernador se sienten a pensar un poco en la forma utilizada para convertirse en responsables directos de la contaminación existente. Las aprobaciones hechas para la construcción sin límite de grandes torres de departamentos sin antes ampliar las vialidades provocan grandes estacionamientos en diversos puntos de la Ciudad. En la zona de Polanco, por ejemplo, quien abandone la zona vehicular puede durar hasta una hora para salir del edificio y enfilarse en la primera avenida. Y no son nada más las vialidades, también está el drenaje. El ex DF apesta y feo, a mierda…

Veloces cual saetas, los senadores aprobaron la Ley para revalidar los estudios de mexicanos hechos en el extranjero. Para que no se diga están paralizados ante las deportaciones… Una vez comprobado volverán los partidos a meter a sus representantes en el Consejo General del INE, puede asegurarse habrá más y más cochupos y fraudes electorales llamados pomposamente “acuerdos”… Para quienes tuvieron un rato sexual agradable, ocasional, no habrá pensión, una vez fallecido el autor de la sonrisa o tal vez hasta de un hijo o hija. No habrá dinero, pero el buen rato ¿quién se los quita? ¿Serán los integrantes del Poder Judicial Federal ajenos a estos encuentros en donde la palabra “amante” lo dice todo? O solamente le hacen al gallego.

