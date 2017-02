Estado de LOS ESTADOS

Your Rating User Rating : 0 ( 0 votes )

“La sola idea de que una cosa cruel pueda ser útil es ya de por sí inmoral”: Marco Tulio Cicerón

• Tic, tac…

• Bombas de tiempo fronteras norte y sur, avisa CFN

• Iniciativa Mérida está en fase terminal, asegura SG

• Lábaro rasgado en ceremonia el Día de la Bandera

• Unidad en torno a México, pide Enrique Peña Nieto

• Exhibe Donald Trump xenofobia y racismo en CPAC

• Viola Estados Unidos derechos humanos, dice ONU

• JPMorgan baja a 1.3% estimación del PIB para 2017

Ciudad de México, 24 de Febrero de 2017.- No todo es malo dentro de los efectos de la peor crisis diplomática entre México y Estados Unidos. Sin duda, para los mexicanos son buenas noticias que la Iniciativa Mérida o Plan México, el operativo militar impuesto a Felipe Calderón por los Estados Unidos para presuntamente combatir el narcotráfico y el crimen organizado, el cual deja decenas de miles de muertos cada año en territorio nacional, “está en su fase terminal”, como lo aseguró el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Aunque el hecho no se deriva de una decisión soberana del gobierno mexicano, sino de la orden ejecutiva del presidente estadounidense Donald Trump para construir el muro fronterizo, en la cual pidió a los gobiernos de cada estado y dependencias federales informes de qué tipo de apoyos han dado a México. Está claro, es para retirárselos.

Es lamentable en la confrontación con Estados Unidos el presidente Enrique Peña Nieto se encuentre solo, clamando por unidad no en torno a su persona o su gobierno, al cual ya prácticamente nadie apoya, sino en torno a los valores nacionales –los eliminados de los libros de texto desde hace tiempo, lo cual festinan en el presente-, para enfrentar los desafíos externos e internos. Rodeado sólo de miembros de su gabinete y la cúpula del Ejército y la Armada de México, el mexiquense conminó a dar el mejor esfuerzo frente a los desafíos que enfrenta el país entero. A su petición, el dios del viento respondió rasgando la Bandera luego de que el inquilino de Los Pinos oprimiera el mecanismo instalado en el asta para elevar el lábaro. La bandera ondeó rasgada durante toda la ceremonia en el Campo Marte de la Ciudad de México.

Las arremetidas de Trump contra México han hecho reflexionar a muchos sectores de la sociedad mexicana sobre los términos de la relación con los Estados Unidos, al cual muchos se sentían muy integrados. Por ejemplo, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cossío, consideró: “la forma en que se está comportando Estados Unidos, no sólo respecto de México sino de distintos países, la forma en que perviven algunas dictaduras en el mundo, me parece que nos lleva a reflexionar sobre aquello que habíamos pensado como dado, no estaba”. Ante estudiantes de preparatoria reunidos para celebrar la XIV edición OLINMUN 2017, Cossío dijo que frente a la nueva política que está desarrollando Estados Unidos, los mexicanos deben repensar su posición frente al país vecino.

Y los hechos son contundentes: las dependencias estadounidenses contaron con 30 días, los cuales este viernes se cumplieron, para cuantificar los recursos a México en los últimos cinco años mismos que forman parte de tratados bilaterales y multilaterales, además de ayuda económica, humanitaria y militar. La principal asistencia de Estados Unidos a México es precisamente bajo la Iniciativa Mérida, la cual canaliza 2 mil 600 millones de dólares a respaldos en seguridad, recursos que, dicho sea de paso, se regresan a empresas militares de Estados Unidos, a quienes se compra armamento y equipo miliar y se les contrata para brindar asesoría en la materia. O sea se entregan para después recogerse.

Según Osorio Chong, México no necesita ayuda financiera de Estados Unidos para seguridad y si quiere retirar los recursos que entrega al país no habría problema. Finalmente se los dan debidamente etiquetados para verlos regresar y no contribuir a los patrimonios personales. Antes, México tenía una dependencia estrecha con Estados Unidos, pero ahora se han movido capacidades en materia de seguridad y migración. Si este recurso (Iniciativa Mérida) pudiera ser algún tema de presión, dijo, “de verdad no tenemos ningún problema”. Hace dos años, reveló en una entrevista radiofónica, Washington presionó a México precisamente con la suspensión de los recursos en mención, bajo el argumento de que nuestro país incumplía con preceptos en materia de derechos humanos, a lo que el gobierno mexicano respondió que estaban en libertad de hacer lo que consideraran conveniente. Esto podría considerarse una posición adecuada de no ser por las inclinaciones a convertir en negocio todo lo llevado a las arcas gubernamentales mexicanas.

Por otra parte, el secretario de Gobernación aseguró en la reunión con los secretarios estadounidenses de Seguridad y de Estado, John Kelly y Rex Tillerson, respectivamente: México no puede ser una antesala para quienes piden refugio en Estados Unidos. “No sabes cuantas veces, desde que soy secretario de Gobernación, han pedido que los que piden refugio en Estados Unidos sean remitidos a México y después puedan pasar en su proceso hacia los Estados Unidos. “Nosotros les decimos, en refugio recibimos solamente a los que piden refugio para México, no podemos ser una antesala con los que quieren llegar a los Estados Unidos”. Aunque, merced a un inútil y corrupto Instituto Nacional de Migración, el territorio se ha convertido, en efecto, en el paso nada seguro de migrantes quienes aquí mismo han encontrado la muerte. Tuvieron la oportunidad de mencionar a los ilegales norteamericanos pero… no lo hicieron.

Esa declaración hace referencia a una de las directrices de deportación publicadas por el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos, la cual señala se deportará a México a migrantes no sólo mexicanos. Osorio Chong sentenció: “no podemos recibirlos y no los vamos a recibir. No los pueden dejar en los limites. No hay posibilidad de que sean recibidos por México” ni cuando en Estados Unidos lleve a cabo el proceso legal para que sean devueltos a sus países de origen. Ya se verá, tal y como lo señala el refrán: el movimiento se demuestra andando, la existencia y capacidad para solicitar documentos mexicanos, registrarlos, negar la entrada a quienes no los porten y mandarlos ¿a dónde? De no ser por la seriedad del asunto, se recuerda esa pataleta de los Verdes sobre los animales en los circos. Una vez aprobada su iniciativa no había ningún lugar acondicionado para recibirlos, por lo que, algunos ex dueños tuvieron que pagar y adoptarlos.

FRONTERAS: BOMBA DE TIEMPO

En una verdadera bomba de tiempo se han convertido en estos momentos las fronteras norte y sur del país, por los problemas agravados por la presión creciente de la llegada de cientos de migrantes decididos a quedarse en México y el arribo también de cientos de deportados de la Unión Americana originarios de otros países, así como una violencia al alza y altos números de desocupación e informalidad. En los últimos años, el crecimiento de la economía en la frontera norte se ha desacelerado, aún más que en el resto del país.

En el mediano plazo el problema se agudizará, advierten académicos del Colegio de la Frontera Norte, como Leticia Hernández. Y explican: Mexicali y Tijuana, Baja California, albergan a un 30 por ciento de los casi 4 mil migrantes buscadores de asilo en Estados Unidos, los cuales tienen la esperanza de hallar empleo y establecerse. Su situación no es halagüeña pues la entidad cuenta con 37 mil personas desocupadas y más de 38% de población económicamente activa en el sector informal.

Ciudad Juárez, Chihuahua, tiene 39 mil 529 personas sin empleo y un 35 por ciento de su PEA está en la informalidad. Los albergues para migrantes están al borde del colapso y sus directivos aseguran no han recibido fondos de las autoridades locales, estatales ni federales. Tanto en Tijuana como en Ciudad Juárez la violencia arrecia por los enfrentamientos entre organizaciones de la delincuencia organizada. En Chihuahua, las denuncias por homicidio doloso subieron 57% en enero con respecto al mismo mes del año pasado.

Y en la frontera sur, en ciudades como Tapachula, Chiapas, cientos de migrantes están varados, pues no se les otorgan salvoconductos, que hace unos meses les permitían cruzar México sin ser molestados para llegar a Estados Unidos. A eso se suman los efectos de un “pacto antimaras” firmado en agosto por El Salvador, Honduras y Guatemala, el cual está orillando a decenas de jóvenes integrantes de esas pandillas a internarse en México. Tan sólo en los últimos 10 días, más de 200 jóvenes identificados como “pandilleros” por las autoridades chiapanecas fueron detenidos en redadas en Tapachula. Diversos hechos delictivos como asesinatos, asaltos y enfrentamientos han sido vinculados a esos grupos en los últimos meses en municipios colindantes con Guatemala.

Directivos de la iniciativa privada han externado su preocupación por la reaparición de pandilleros de la Mara Salvatrucha en la frontera sur de México, quienes han asaltado diversos comercios, especialmente en Tapachula. “Es lamentable que se haya permitido que este tipo de personas empiecen a ganar terreno de nueva cuenta”, dijo Fidel Gómez López, presidente local de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra). Esas bandas se están organizando y agrupando en la región, aseguró Carlos Murillo Pérez, presidente local de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco). Hay reportes de agremiados víctimas de la violencia, por lo cual se han iniciado las denuncias respectivas, reportó el dirigente empresarial.

XENOFOBIA Y RACISMO DE TRUMP

El presidente estadounidense Donald Trump estuvo este viernes en el núcleo duro del conservadurismo: la Conferencia de la Acción Política Conservadora (CPAC), a las afueras de Washington, DC. A los asistentes les reiteró: “vamos a construir ese muro, comienza pronto, mucho antes de lo programado. Comenzará muy rápido. El general Kelly está haciendo un gran trabajo”. Y justificó: “recuerden: estamos sacando a los malos. Pondremos freno a las drogas que entran a la nación y envenenan a nuestros jóvenes. Recibimos la droga y ellos el dinero, recibimos el problema y ellos el dinero. Si frenamos el flujo de migración ilegal, tendremos muchos menos problemas impositivos, porque los dólares que perdemos son mucho más de lo que se pueden imaginar, son dólares de impuestos que pueden servir para reconstruir nuestros cascos urbanos”.

Trump siguió su argumentación: “también salvaremos innumerables vidas estadounidenses. En estos momentos los oficiales de inmigración están encontrando a los extranjeros narcotraficantes y los están expulsando de nuestro país y no les permitiremos que vuelvan a entrar”. Durante muchos años, sostuvo el magnate, Estados Unidos se gastó miles de millones de dólares en el extranjero mientras su infraestructura se caía a pedazos. Nuevamente arremetió contra los Tratados de Libre Comercio, especialmente al TLCAN, al cual calificó de “subdesarrollo económico”. El magnate celebró que los empleos están volviendo a territorio estadounidense y afirmó es obra suya incluso antes de asumir oficialmente la Casa Blanca.

El presidente alentó al público asistente al CPAC, un promedio de 10 mil personas entre políticos, personalidades de medios y autores famosos promotores de las causas de la derecha, al decirles que su victoria es única y nadie la podrá parar. “Nuestra victoria fue una victoria como nadie ha visto jamás. Estoy aquí para luchar por ustedes y lo seguiré haciendo”, afirmó y añadió: “tenemos que definir qué es este gran movimiento sin precedentes y qué representa. Nuestra principal convicción es que somos una nación que pone a sus ciudadanos primero y lo seguirá haciendo”.

Ofreció reforzar las fuerzas militares y realizar una de las mayores reconstrucciones militares de la historia, y advirtió nadie va a volver a cuestionar el poderío militar de EU. Insistió en la necesidad de impedir que terroristas puedan entrar en el país, en una referencia a su veto migratorio frenado por los tribunales y que está reescribiendo para volver a imponerlo.

VIOLA EU DERECHOS HUMANOS: ONU

En Ginebra, Suiza, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACDH), denunció: algunas de las órdenes y memorandos sobre inmigración presentadas por el gobierno estadounidense podrían incumplir las normas sobre las libertades fundamentales del país. ”Estamos preocupados porque la implementación de las órdenes y memorandos emitidas esta semana podrían infringir las obligaciones internacionales sobre derechos humanos en Estados Unidos, explicó la portavoz de ACDH, Ravina Shamdasani.

El martes, la administración de Trump estableció nuevas directrices para realizar el control migratorio, con un agresivo plan que incluye acelerar el proceso de deportación de inmigrantes indocumentados y contratar a 15 mil nuevos agentes. “Como ha dicho en varias ocasiones el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra´ad al Hussein, existe una muy peligrosa tendencia en Estados Unidos y en el mundo de usar a los inmigrantes como chivos expiatorios”, afirmó la portavoz en conferencia de prensa.

Los inmigrantes irregulares son detenidos, deportados, criminalizados, subrayó Shamdasani y explicó: si bien los estados tienen el derecho legítimo de implementar políticas migratorias y controlar sus fronteras, tienen que hacerlo respetando los derechos humanos de los inmigrantes. En ese sentido, sostuvo, los inmigrantes irregulares no deberían ser detenidos y sus derechos deberían ser protegidos, sin tener en cuenta si son nacionales o no.

DE LOS PASILLOS

Ante la gran exposición de México a una política comercial más proteccionista de Estados Unidos, el agrio sentimiento para los negocios y la inflación por arriba de lo esperado, JPMorgan redujo su estimado de crecimiento económico de México para 2017 a 1.3 por ciento desde el 1.8 por ciento que pronosticaba un mes atrás y para el 2018 lo recortó a 2.2 desde 2.4%. El peso que tienen las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos –equivalente a una cuarta parte del PIB-, la expectativa del ingreso de menores flujos de inversión extranjera directa –a 22 mil millones de dólares esta año comparado con los 30 mil millones de los dos años atrás- y el repunte de la inflación –a un nivel de 5.4 por ciento desde 3.4 por ciento en 2016-, son parte de los factores que explican el menor crecimiento económico esperado para este 2017, explico JPMorgan.

