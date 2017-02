Estado de los ESTADOS

Your Rating User Rating : 0 ( 0 votes )

Lilia Arellano.

“Dejemos el pesimismo para tiempos mejores”: Pitágoras.

• Perder-perder

• D. Trump arremete nuevamente contra México

• Tillerson y Kelly intentan acercamiento con EPN

• No habrá deportación masiva ni uso de militares

• Gobernación pide una repatriación ordenada a EU

• Largo camino para construir acuerdos: Videgaray

• Renegociación del TLCAN tardará, indica Mnuchin

• EPN empobrece más a mexicanos, reporta el Inegi

Ciudad de México, 23 de Febrero de 2017.- En medio de la peor crisis diplomática en décadas entre México y Estados Unidos, el presidente Donald Trump arrojó más gasolina al fuego, mientras sus secretarios de Estado, Rex Tillerson, y de Seguridad Interior, John Kelly, intentaron acercar posturas con el gobierno de Enrique Peña Nieto, quien sigue mostrándose titubeante y temeroso ante el gobierno estadounidense. El magnate sugirió no le importa que la relación con el vecino del sur no sea buena si es la única forma de conseguir lo que quiere en materia económica y migratoria. Además, defendió las deportaciones de indocumentados que su administración lleva a cabo y dijo están centradas en criminales, por lo cual ejecutó “una operación militar” para expulsarlos del país.

En la residencia oficial de Los Pinos, una hora permanecieron los funcionarios de Estado y de Seguridad Interior de Estados Unidos, encabezados por los secretarios Rex Tillerson y John Kelly, quienes, tal y como llegaron, provistos de un aparatoso convoy de seguridad, salieron rumbo al aeropuerto para regresar a su país. A las 14:20 horas llegaron a su cita con el presidente Enrique Peña Nieto, quien estuvo acompañado por el canciller Luis Videgaray y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, entre otros funcionarios del gobierno federal. Los temas de fondo de la relación México y Estados Unidos siguen en la opacidad. A su salida, ni los funcionarios estadounidenses ni los mexicanos brindaron detalles de la reunión. Al escribir estas líneas se esperaba un comunicado de Presidencia de la República donde se diera cuenta de los temas y acuerdos alcanzados.

En tanto, ciudadanos estadounidenses protestaban frente a la Embajada de su país, en donde pretendían entregar una carta al Secretario de Estado Rex Tillerson. En la misiva señalaban: “Enfáticamente solicitamos que el Presidente de los Estados Unidos y su Administración cesen inmediatamente de utilizar una retórica hostil y de diseminar mentiras”. Las organizaciones Democrats Abroad, The Women´s March, Bridges to Understanding y Concerned Citizens Living in México firman la misiva en la cual señalan como absurda la idea de crear el muro fronterizo, pues impulsa los sentimientos racistas en EU y erosiona la credibilidad de su gobierno; y explican que el TLCAN es vital para ambas economías y que interrumpirlo tendrá efectos negativos en la industria del país vecino. “Recomendamos mayor cooperación con México para manejar los problemas bilaterales y esperamos ver más serias propuestas de política en el futuro”, agregan.

Temprano iniciaron su jornada los funcionarios estadounidenses. La Embajadora de EU, Roberta Jacobson, salió del Hotel Presidente Intercontinental a las 9:32 horas Le siguieron Rex Tillerson y John Kelly, secretarios de Estado y de Seguridad Interna. Las camionetas con funcionarios, personal de seguridad, staff y periodistas estadounidenses partieron en medio de un importante dispositivo de seguridad encabezado por la Policía Federal.

ERRORES DIPLOMÁTICOS

Las autoridades mexicanas repiten sus errores diplomáticos en torno al mandato de Donald Trump y a lo largo de las reuniones con los funcionarios estadounidenses sólo se limitaron a expresar su preocupación por la integridad de los mexicanos en aquel país. El responsable de la política interior de México, Miguel Ángel Osorio Chong, pidió un esquema de repatriación de manera ordenada, ante el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly. “Hemos puntualizado que toda acción que nuestros países en materia de seguridad regional hayan decidido, tiene efectos que trascienden fronteras, por lo que tienen que ser dialogadas y en medida de lo posible consensuadas”, dijo el hidalguense.

Por su parte, Kelly señaló: “quiero dejar muy claro que no habrá deportaciones masivas, el Departamento de Seguridad Nacional actuará conforme a derecho, respetando los derechos humanos”. No se usará el Ejército en operaciones migratorias, aclaró el funcionario, lo cual contrasta con las declaraciones de su jefe. Contrario a lo señalado por Donald Trump, Kelly subrayó: “no habrá deportación masiva, todo lo hacemos será de acuerdo a las leyes de Estados Unidos, (las deportaciones) serán de acuerdo a nuestro sistema legal, criminales que han llegado a Estados Unidos, todo se hará en coordinación con México”.

TRABAJO SUCIO

El aprendiz de canciller mexicano, Luis Videgaray, incluso adelantó seguirán haciendo el trabajo sucio a Estados Unidos para contener la migración desde Centroamérica. En los próximos meses, dijo, convocarán a una cumbre con países de América Central y Sudamérica para abordar, de manera integral y corresponsables, el fenómeno migratorio de la región. El fenómeno migratorio es muy distinto al de hace algunos años, pues México ha dejado de ser un país de origen de migrantes para convertirse en uno de tránsito.

Videgaray subrayó: “hemos acordado que debemos asumir, los gobiernos de México y Estados Unidos, una responsabilidad compartida, con un enfoque que no solamente se limite al control migratorio, sino que atienda las verdaderas causas del fenómeno, como son el desarrollo y la estabilidad de estas naciones”. El funcionario admitió será un largo camino para construir acuerdos con EU, “pero hoy dimos un paso importante”.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores admitió: hay “diferencias públicas y notorias” entre México y Estados Unidos y se vive un “momento complejo” en la relación bilateral. Señaló México ha reiterado que el diálogo y la negociación con EU debe tener enfoque integral para tratar todos los temas. En materia migratoria, mencionó la responsabilidad debe ser compartida no sólo en limitar los controles migratorios, sino en trabajar por el desarrollo y estabilidad regional en Centroamérica.

En ese tema, Rex Tillerson, secretario de Estado de EU, reconoció la cooperación existente entre ambas naciones para enfrentar el fenómeno de la migración irregular, tanto para garantizar la seguridad en al frontera sur de México y al apoyar los esfuerzos de Guatemala, Honduras y El Salvador, como para reducir la violencia y estimular las oportunidades económicas en la región.

En una conferencia conjunta con el secretario de Estado, Rex Tillerson, Kelly destacó por su parte la enorme relación entre México y Estados Unidos a raíz de temas en común como la es la economía, la seguridad y la migración. Aseguró la intención del presidente Trump es hacer de la frontera más cruzada de todo el planeta una frontera segura y ordenada.

ARREMETE TRUMP CONTRÁ MÉXICO

En Washington, durante un encuentro con directivos de empresas manufactureras en la Casa Blanca, Trump advirtió: “con México tendremos una buena relación, y si no, no”, tras recordar el déficit comercial de EU con México se acerca a los 70 mil millones de dólares. “No podemos dejar que ocurra”, dijo tras arremeter una vez más contra el TLCAN, al que responsabilizó de la pérdida de un tercio de los puestos de trabajo manufactureros en Estados Unidos.

En una reunión con empresarios, argumentó: “estamos sacando fuera del país a los tipos realmente malos. A un ritmo que nadie ha visto antes. Y son los realmente malos. Y es una operación militar”. Trump se refirió a diferentes redadas alrededor de territorio estadounidense que sólo la semana pasada detuvieron a más de 680 personas de las que el Departamento de Seguridad Interna reconoció que no tenían antecedentes criminales graves.

El mandatario estadounidense aplaudió a su secretario de Seguridad Interna, John Kelly, quien apenas hace dos días publicó dos memorándum sobre control migratorio y seguridad fronteriza, que según críticos expandieron el universo de indocumentados deportables a millones, incluso a personas con crímenes menores como una infracción de tránsito.

TARDARÁ RENEGOCIACIÓN DEL TLCAN

Al menos en el corto plazo, la administración del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no prevé acciones para la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), según el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin. De acuerdo con la Autoridad de Promoción Comercial que rige hoy, la Administración Trump debería notificar de manera formal al Congreso estadounidense al menos 90 días antes sobre sus intenciones de entrar en negociaciones con México y Canadá sobre el TLCAN, algo que hasta el momento no ha hecho hoy.

Durante una entrevista con la cadena Fox Business, Mnuchin señaló no estar preocupado por las relaciones comerciales con México. “Pienso que hay un resultado de “ganar, ganar” para nosotros en México en esto (el tema comercial). Tenemos que hacer cosas que sean buenas para nosotros y buenas para ellos”.

Sus declaraciones contradicen las promesas de Trump, quien en su campaña prometió renegociar el TLCAN desde el inicio de su gobierno acusando a México de robar empleos a los estadounidenses y condenando el déficit comercial con México de 63 mil millones de dólares hoy.

Por su parte, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, precisó: fijar aranceles a productos de Estados Unidos es un “Plan B” de México en caso de que falle una renegociación del TLCAN con beneficios para todos los socios. Estados Unidos, Canadá y México se aprestan a renegociar el TLCAN vigente desde 1994, tras las criticas de Donald Trump, quien busca más beneficios para su país o abandonarlo.

En una entrevista televisiva, Guajardo dijo espera que las negociaciones inicien en el verano y concluyan a finales de este año. “Nada pasará en términos de negociación específica sobre el TLC hasta el verano (boreal) aproximadamente”, aseguró. El funcionario dijo realiza consultas con el Senado mexicano y con empresarios locales en preparación para las negociaciones. México envía alrededor de un 80 por ciento de sus exportaciones a Estados Unidos y el comercio bilateral ronda los 500 mil millones de dólares anuales.

CAMBIO COMERCIAL, EL MAYOR RIESGO: MOODY´S

Moody´s redujo de 1.9 a 1.4 por ciento su previsión de crecimiento del PIB de México para este año y de 2.3 a 2.0% para 2018, en su segunda revisión a la baja desde noviembre pasado, cuando Donald Trump ganó la elección presidencial en Estados Unidos.

Los cambios en la política comercial del nuevo gobierno estadounidense representan “una preocupación importante” para el crecimiento de la economía mexicana y la calificación de solvencia del país, explicó Moody´s. “Aun en el peor de los escenarios, que implica una cancelación del TLCAN, México no enfrenta el riesgo de perder el grado de inversión” para la calificación de la deuda avalada por el Estado, dijo Jaime Reusche, analista soberano para México de esa firma calificadora.

Los escenarios contemplados por Moody´s son cuatro: en el primero, “toda la retórica proteccionista es sólo ruido y no habrá un cambio en las políticas comerciales de Estados Unidos”; en el segundo, el TLCAN será renegociado en algunos aspectos, como los relacionados con los temas laborales, pero sin afectar el flujo de exportaciones. Aquí las exportaciones se contraerían ligeramente, en torno a 5 por ciento, y llevaría el crecimiento de la economía debajo de 1 por ciento. Un tercer escenario es que EU imponga aranceles o un impuesto fronterizo a las exportaciones desde México. Esto provocaría una contracción de las exportaciones en torno a 10 por ciento y una “recesión muy leve este año”.

El cuarto y peor escenario es una cancelación total del TLCAN, lo cual golpearía fuertemente las exportaciones y provocaría una recesión profunda, con una caída del PIB de 3 por ciento, lo cual impactaría las finanzas públicas y una caída de los ingresos tributarios.

EPN EMPOBRECE A MÉXICO

La administración de Enrique Peña Nieto empobrece al país: el Producto Interno Bruto (PIB) por habitante en México fue de 8 mil 541 dólares (159 mil 662 pesos) en 2016 –el más bajo en los últimos siete años-, cifra 10.1 por ciento inferior a la registrada un año antes, revelan datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Esta caída fue consecuencia de la fuerte depreciación del peso frente al dólar, de 17.8% en promedio, así como el menor dinamismo de la economía nacional durante el año pasado, cuyo avance fue apenas de 2.3%, inferior a 2015, cuando se expandió 2.6%. “Este dinamismo refleja un estancamiento o un crecimiento muy débil de la generación de riqueza de la economía”, explica José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC).

La generación de la riqueza en México no alcanza a compensar la depreciación cambiaria, es decir, no permite mantener la capacidad de compra de los mexicanos a escala internacional. La diferencia del PIB por habitante entre México y sus principales socios comerciales se acentuó durante el año pasado. Lo que le corresponde a cada mexicano corresponde a 14% de lo que es el PIB per cápita de un ciudadano estadounidense, que asciende a 57 mil 294 dólares, y 20 por ciento del canadiense, que es equivalente a 42 mil 319 dólares.

A escala regional, México se ubica por debajo de Uruguay (15,864 dólares), Panamá y Chile (13 mil 515 y 12 mil 910 dólares), Costa Rica (11 mil 749 dólares) y Brasil (8 mil 587 dólares).

DE LOS PASILLOS

Tras las declaraciones de Steven Mnuchin, secretario del Tesoro de Estados Unidos, el dólar se vendió en 19.7105 y se compró en 19.7005, es decir, 19.98 centavos menos que el miércoles, al mayoreo. Los valores en los que se negocia el dólar tocaron sus puntos más bajos desde el día de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, el 8 de noviembre pasado…

El Senado de la República ratificó a Gerónimo Gutiérrez como Embajador de México en Estados Unidos. Con 80 votos a favor, cinco en contra y una abstención, el diplomático rindió protesta ante el Pleno de la Cámara Alta. Los legisladores pidieron a Gutiérrez defender los intereses de México y los derechos de los connacionales frente a las amenazas del gobierno de Donald Trump. El coordinador del PT, Manuel Bartlett, lamentó se haya elegido a un perfil como el de Gutiérrez. “Teniendo diplomáticos de carrera, con peso político real, se optó por un compañero de escuela de Luis Videgaray”, criticó el legislador…

Ante la falta de respuestas por parte de la Procuraduría General de la República, a casi dos años y cinco meses de la desaparición de sus hijos, los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa definieron nuevas acciones: los días 25 y 26 de febrero realizarán la Quinta Convención Nacional Popular, en la sede de la Sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Al concluir la convención, el 26 de febrero, realizarán una marcha del Antimonumento de los 43, en Paseo de la Reforma, al Hemiciclo a Juárez…

