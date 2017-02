Estado de los ESTADOS

Your Rating User Rating : 0 ( 0 votes )

Lilia Arellano.

“El hombre más peligroso es aquel que tiene miedo”: Ludwig Börne

• Ultima llamada para Peña Nieto

• Hoy, medición de fuerzas entre los gabinetes

• Seguridad, migración y narcotráfico a debate

• Defensa de migrantes en la ONU el propósito

• Guerra contra narco; es sangrienta e inútil: AI

• Frenar a centroamericanos, trabajo sucio a EU

• Diarios estadounidenses cuestionan a D. Trump

Ciudad de México, 22 de Enero de 2017.- Dentro y frente a un panorama internacional inédito en el cual y desde diversas perspectivas se demuestra el material del cual han estado ”fabricados” los presidentes de las últimas tres décadas, se dará una reunión iniciada con la cena ofrecida anoche, tras la búsqueda de encontrar, por parte de los mexicanos, renglones “amistosos” o, en otras palabras, hacerse simpáticos, caer bien y lograr así reducir calificativos hacia formas y motivos sobre los cuales se sustenta la salida de millones de mexicanos a territorio estadounidense. Negarle la entrada a un ex presidente de México en Cuba y la información no oficial de estar siendo investigado por el vecino del Norte; exhibir con la excusa de presentar disculpas a tres mujeres indígenas acusadas de violar a federales –ellos con metralla y ellas con el metate-; el anuncio de devolver a los migrantes “por donde entraron”, más los asuntos pendientes auguran un final de encuentro nada halagador.

En las próximas horas el presidente Enrique Peña Nieto tendrá una oportunidad más de demostrar si en algún momento albergó la esperanza de ser un digno dirigente de México, cuando se confronte con los secretarios estadounidenses de Estado, Rex Tillerson, y Seguridad Interior, John Kelly, con quienes abordará los temas bilaterales relacionados a la seguridad fronteriza, la inmigración y el libre comercio, en momentos en los que el presidente Donald Trump detonó la guerra contra los indocumentados en todo el territorio estadounidense. Los mexicanos esperan del inquilino de Los Pinos, firmeza, dignidad e inteligencia en la defensa de los intereses de México y de los connacionales en EU. Hartos están de sus titubeos, su temor y su sumisión frente al magnate. Esperan al menos mantenga el posicionamiento de que el rompimiento del Tratado de Libre Comercio de América del Norte dejará sin incentivos la colaboración de México con EU en temas como seguridad y migración.

El tema de la seguridad es vital y estratégico en la relación de México y Estados Unidos. Al iniciar el mandato de Felipe Calderón, impuesto por la oligarquía mexicana tras un escandaloso fraude electoral, Estados Unidos impuso a México el Plan México, Plan Mérida o Iniciativa Mérida, un tratado internacional de seguridad para, por un lado, darle legitimidad al michoacano y, por el otro, combatir el narcotráfico y el crimen organizado. El argumento fue: México es la ruta principal por la cual transita cocaína y otras drogas destinadas al consumo en los Estados Unidos y el gobierno estadounidense calcula los narcotraficantes mexicanos lucran unos veintitrés mil millones de dólares al año. El plan fracasó en su objetivo fundamental porque los gobiernos estadounidenses han sido incapaces de frenar el consumo de drogas en su territorio, el cual es el principal problema de salud en ese país. La Encuesta Nacional sobre Salud y Consumo de Drogas elaborada por el gobierno de Barack Obama en 2014, establece que hace dos años EU tenía unos 914 mil consumidores tan sólo de heroína y en ese mismo periodo hubo 437 mil muertos por sobredosis.

Tillerson y Kelly discutirán con los principales funcionarios del gobierno mexicano los esfuerzos del gobierno de Trump para combatir la migración ilegal en las conversaciones que mantendrán esta semana, adelantó la Casa Blanca. Explicarán al gobierno mexicano los dos memorandos sobre inmigración los cuales incrementan el universo de indocumentados deportables desde Estados Unidos. “Estas son reuniones importantes sobre la agenda del Presidente para mejorar la calidad de vida de ambos pueblos de México y Estados Unidos al combatir a traficantes de drogas, encontrar formas de impulsar nuestras economías en una relación más amplia que promueva el comercio y la inmigración legal”, señaló el vocero presidencial Sean Spicer.

ACUDIRÁ MÉXICO A LA ONU POR MIGRANTES: VIDEGARAY

Al referirse a las nuevas órdenes ejecutivas del gobierno de Donald Trump en materia migratoria, las cuales prevén entre otras cosas, la deportación al país de cualquier migrante independientemente de su nacionalidad, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, afirmó: México no aceptará disposiciones que de manera unilateral un gobierno le quiera imponer a otro. “Eso no lo vamos a aceptar, porque no tenemos por qué hacerlo y no es interés de México”, expuso el canciller mexicano al dar a conocer que la administración federal acudirá a los organismos internacionales, como la ONU, para defender conforme a derecho internacional, los derechos humanos y que se siga el debido proceso a favor de los mexicanos en Estados Unidos.

El titular de Relaciones Exteriores ignora pueden darle una respuesta para dejarlo totalmente frío y con la cabeza gacha ante una realidad inocultable: por nuestro territorio han desfilado millones de Centro y Sudamericanos en busca de ingresar a los EU y en México las autoridades migratorias han sido lo suficientemente corruptas como para permitir, inclusive, estancias ilegales. De ahí se encuentre en el sureste grupos de pandillas asesinas como los Mara Salvatrucha y otros. Con un objetivo totalmente diferente pero finalmente respaldado en la iniciativa de López Obrador de acudir a la ONU, el funcionario da muestras de no aprender en su nuevo encargo. Por lo pronto el tabasqueño les está fijando la agenda a los del gabinete de Enrique Peña Nieto.

AMLO tiene semanas señalando en diversas plazas del país y en Estados Unidos, la necesidad de acudir a la ONU para defender los derechos humanos de los mexicanos de la misma manera en que Estados Unidos recurre a organismos internacionales cuando hay violaciones a los derechos de sus ciudadanos. Exposiciones de orden diplomático totalmente contrarias a las emitidas por el ex de Hacienda y en las cuales, al exigir respeto, también se brinda reconociendo no intervenir en decisiones adoptadas por otros gobiernos de manera directa, sino sujetándolas al escrutinio internacional.

Como es costumbre entre los funcionarios modernos, los discursos, exposiciones, boletines informativos se pretende lo aguanten todo. “El gobierno va actuar por todos los medios jurídicamente posibles para defender a los migrantes en el país del norte”, señaló Videgaray antes de comparecer ante diputados. Eso, dijo, implica un despliegue sin precedentes de información a los paisanos, para que conozcan sus derechos, sepan cómo actuar ante posibles violaciones a su dignidad y derechos humanos. Se actuará por la vía jurídica, con absoluto respeto al estado de derecho de los Estados Unidos, y acudiendo tanto a las instancias jurisdiccionales en casos individuales y colectivos, dijo el canciller.

Por otro lado, en el Senado de la República, el secretario de Economía, Idelfonso Guajardo Villarreal, destacó la posición de México para la renegociación del TLCAN será de transformación propositiva y constructiva y lleva implícitamente la estrategia de diversificación comercial con países como Brasil y Argentina para reducir la dependencia y vulnerabilidad de México. “No veo la intención de abrir la caja arancelaria por parte de sus próximos homólogos, lo que he considerado abrir la Caja de Pandora a intereses proteccionistas, pues se nos formarían en los tres países filas interminables y esto sería una regresión hacia el pasado (sic) y no un paso al futuro”, dijo el funcionario en la inauguración del Foro Internacional sobre Mejora Regulatoria.

La renegociación del TLCAN empezaría, una vez haya sido ratificado el secretario de Comercio de Estados Unidos por el Senado de ese país y que presente la solicitud de renegociación. “Fácilmente pude llevarnos entre 90 y 100 días hacia delante, probablemente estemos iniciado la renegociación en el mes de junio”, dijo Guajardo. Y así, la incertidumbre durará todavía un tiempo, mientras tanto los medios utilizados por el gobierno se empeñan en “informar” la negativa de Canadá a dejar a tras una negociación tripartida, lo cual es una soberana mentira. El joven primer ministro también busca defender sus inversiones y economía y, México le queda muy lejos.

GUERRA SANGRIENTA E INÚTIL

En México, a diez años del inicio de la llamada “guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado”, la violencia en el país “sigue siendo generalizada”, en medio de una impunidad “casi absoluta” para castigar las múltiples y diversas violaciones de derechos humanos, acusa Amnistía Internacional (AI) en su informe anual 2016/17. La tortura y los tratos crueles e inhumanos, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias, son una práctica cotidiana en el país, donde varias de las leyes en la materia siguen sin resolverse en el Congreso de la Unión, señala AI, organización global que trabaja en más de 150 países y territorios para poner fin a los abusos contra los derechos humanos.

Luego de una década de esta “guerra contra el narco”, hay un aumento en el número de soldados y marinos desplegados en operaciones de seguridad en todo el país, pero los índices de violencia y de violaciones a los derechos humanos también están en aumento. Las autoridades registraron 36 mil 56 homicidios el año pasado hasta el final de noviembre, la cifra más elevada desde el inicio del mandato de Peña Nieto, frente a los 33 mil 17 reportados oficialmente en 2015. Ante la magnitud de esta tragedia las autoridades han decidido por tercer año consecutivo no publicar las cifras de personas muertas o heridas en enfrentamientos con la policía y las fuerzas militares.

AI reseñó las numerosas denuncias de palizas, semiasfixia con bolsas de plástico, descargas eléctricas, violaciones y agresiones sexuales durante las operaciones policiales y militares. Tan sólo a nivel federal, la PGR “revisa” 4 mil 715 expedientes de investigación de casos de tortura. En su reporte, presenta los principales temas violatorios de los derechos humanos, y repasa los más recientes casos como Nochixtlán, Tanhuato, Tlatlaya, Apatzingan, Atenco y Ayotzinapa. En la síntesis, da cuenta que México recibió hasta octubre de 2016 un total de 6 mil 898 solicitudes de asilo, la cifra más alta de su historia, la mayoría de ellas de personas que huyen de la violencia en El Salvador, Honduras y Guatemala. En cuanto al tema de la violencia contra las mujeres, reportó ésta “seguía siendo endémica” y que se declararon alertas de violencia de género en los estados de Jalisco y Michoacán.

México hace el trabajo sucio de Estados Unidos para contener el flujo de indocumentados al aumentar las deportaciones de centroamericanos, confirmó Erika Cuevas-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI). El año pasado hubo un aumento de hasta 200 por ciento en las deportaciones de personas de El Salvador, así como de 150 por ciento en el caso de guatemaltecos y hondureños. “México se ha convertido en el patio trasero de Estados Unidos, haciéndole el trabajo rudo”, subrayó. La agudización de la violencia en los países centroamericanos provoca la salida de un gran número de personas, las cuales huyen hacia el norte. “La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca el 20 de enero sólo agudiza la crisis que ya era dramática para miles de personas que no están huyendo de la pobreza, sino de la violencia de los grupos del crimen organizado”, indicó Cuevas-Rosas.

Las presiones del presente se gestan con todo y ese calificativo de “patio trasero”, lo cual hace ver hasta donde ha llegado la sumisión, la entrega del país a las decisiones adoptadas por EU. Se cae de nuevo en cuenta: el enemigo no es el vecino, ni los republicanos, ni los demócratas, han sido priístas y panistas operando desde la Presidencia a favor de otros intereses ajenos a los nacionales con la complicidad de perredistas, verdes, aliancistas, petistas, etcétera, ubicados en el Congreso, en las gubernaturas, en los municipios. Toda una red de complicidades ha cumplido su objetivo.

AUMENTA OLA DE VIOLENCIA

Dentro de esta “guerra al narco”, México sigue poniendo los muertos y los estadounidenses las narices. En enero de este año, el homicidio doloso aumentó en 25 estados del país, en comparación con el mismo mes del año pasado, de acuerdo a las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). En términos de porcentaje, la entidad con el mayor incremento (500%) fue Baja California Sur, la cual pasó de 7 asesinatos dolosos en enero del año pasado, a 42 el mes pasado. Le siguen Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Colima, Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

Las entidades que sumaron la misma cantidad de asesinatos son Nayarit, con 4 en ambos meses; y Quintana Roo, con 13. Las entidades donde se redujo el homicidio el mes pasado con respecto a enero de 2016 son Campeche, de 13 a 8; Coahuila, de 21 a 19; Edomex, de 179 a 165; y Nuevo León, de 48 a 44.

El repunte de la violencia es reflejo de la falta tanto de una estrategia de seguridad como del compromiso de los gobiernos locales por fortalecer a sus policías. El plan para reducir el homicidio en los 50 municipios más violentos del país es “más de lo mismo” y no ha tenido efectos demostrables en la reducción del delito, señala Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano.

MEDIOS CONTRA TRUMP

Los influyentes diarios estadounidense The New York Times y The Washington Post criticaron con dureza las políticas del presidente Donald Trump. El diario neoyorkino apuntó en un editorial publicado este miércoles: las políticas migratorias del presidente Donald Trump, contenidas en los lineamientos difundidos la víspera por el gobierno federal, representan un ataque a los valores estadounidenses y abrirán la puerta a injusticias. Dichos lineamientos convierten a todo inmigrante indocumentado en sujeto de deportación, alteran profundamente y hacen retroceder políticas concentradas en expulsar criminales y personas que amenazan la seguridad. Son notables en hacer “la maquinaria de deportación más extrema y espantosa (y costosa), en detrimento de los valores estadounidenses profundamente arraigados”, manifestó el diario, quien lamentó ignoren principios legales básicos como la proporcionalidad de la pena, la discreción en la aplicación de la ley, la posibilidad de que algunas convicciones sean injustas y principios de reforma de justifica penal.

“Los nuevos lineamientos son una receta para abusos de la policía y para el perfil racial”, subrayó The New York Times, al recordar los indocumentados susceptibles de ser deportados ni siquiera tendrían que haber sido sentenciados por una falta administrativa, sino simplemente acusados de un delito o que un agente de migración considere que podría enfrentar cargos por cualquier motivo. Si el Congreso concede las enormes sumas requeridas para contratar a 10 mil oficiales de inmigración y cinco mil agentes de la Patrulla Fronteriza, esto no funcionaría para “combatir eficazmente la delincuencia y mantener a las comunidades seguras”, pero sí hará que los inmigrantes no autorizados teman y eviten a la policía. El rotativo criticó que estos nuevos lineamientos representan la traducción “en frío lenguaje burocrático” de la retórica de Trump acerca de los “bad hombres”.

Para The Washington Post, las nuevas directrices migratorias de la administración del presidente Donald Trump, abren la puerta a “deportaciones masivas” y constituyen un acto de “crueldad” contra las comunidades de inmigrantes. El rotativo estadounidense calificó como “infundadas” las afirmaciones del secretario de Seguridad Nacional (DHS), John Kelly, sobre la existencia de un “repunte” de la inmigración indocumentada desde México. Dichos lineamientos son un mensaje de miedo a muchas comunidades de inmigrantes en Estados Unidos, no sólo a los 11 millones de inmigrantes no autorizados, sino a sus esposas, a sus niños y a otros parientes viviendo legalmente en Estados Unidos. Las políticas de la administración Trump dividirán a las familias y perjudicarán a las personas que viven pacíficas”, subrayó el rotativo.

El planteamiento de que los solicitantes de refugio procedentes de América Central sean deportados a México para esperar las audiencias de sus procesos de asilo, fue destacado por The Washington Post. Sin embargo, explicó, eso dependerá de la coordinación con las autoridades mexicanas, “una cooperación que puede verse atenuada por la hostilidad del señor Trump y su insistencia de que México pague por un muro que vehementemente rechaza”.

También Amnistía Internacional (AI) criticó la “retórica venenosa” del presidente Donald Trump en su reporte anual. “La retórica venenosa de la campaña de Donald Trump refleja una tendencia global hacia una política más divisiva y furiosa”, dijo en un comunicado en París. El mundo se ha convertido en un “lugar más oscuro e inestable” con la aparición de discursos de odio contra refugiados en Europa y Estados Unidos, destacó. “Los primeros indicios sobre Trump sugieren que su política exterior minará de manera significativa la cooperación multilateral e iniciará una nueva era de mayor inestabilidad y sospecha mutua”, sostuvo AI.

DE LOS PASILLOS

De acuerdo a los reportes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la economía mexicana entró en una fase de desaceleración, aún antes de la entrada del nuevo gobierno en Estados Unidos, quien replanteó una relación comercial vigente durante los últimos 24 años… El PIB, la medida más amplia del desempeño de la economía, creció 2.3 por ciento en 2016, menor al 2.6% de 2015. Para este año, los analistas privados calculan un crecimiento de sólo 1 por ciento…

Se están peleando los productores de cine y televisión la contratación de Miguel Ángel Yunes, lo quieren, inclusive, antes de terminar su gestión en Veracruz. Sus escenografías, dicen, son inigualables, cuida detalles como el acomodar las fotos de la pareja Duarte, poner las plumas acomodadas, mostrar un supuesto diario abierto y con páginas casi llenas y, siendo una bodega, aparecer recientemente visitada. Mejor, imposible, y si a esto se le agrega el montaje del gobierno y las señales de cambiar información por pesos para acallar deudas, advierten se cuenta con material para toda una serie de varias temporadas en la cual, paradójicamente, no es Javier Duarte el protagonista, menos aún cuando se toque el tema de los medicamentos.

