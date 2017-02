Estado de los ESTADOS

Your Rating User Rating : 0 ( 0 votes )

Lilia Arellano.

“El infierno está empedrado de buenas intenciones”: Walter Scott

• Incertidumbre

• EPN genera desconfianza; la agudizan los factores externos

• Fallas políticas, económicas y de seguridad alejan inversión

• Sin estrategia para repeler embates del gran magnate de EU

• Impera opacidad en negociaciones México-EU de seguridad

• Empate técnico en Edomex; PRI en riesgo de perder elección

• Fallan fuerzas armadas en combate a narcotráfico, dice PRD

• Ordena Trump intensificar deportación de indocumentados

Ciudad de México, 21 de Febrero de 2017.- Impera la incertidumbre en México por las políticas, acciones y amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Las recientes redadas de indocumentados causan gran preocupación; la indefinición en la política comercial tiene congelados los planes de inversión de empresas extranjeras en México; y la retórica del magnate sobre el muro fronterizo le pega a la economía, la cual decrecerá este año, advierten grupos financieros. Ante un presidente mexicano titubeante, los migrantes mexicanos resienten y resisten una cacería con policías convertidos en agentes de “la migra”, una amplia campaña de odio en su contra y el arranque de deportaciones masivas.

Enrique Peña Nieto advirtió se incrementará en los próximos días la incertidumbre por factores externos: las variaciones en el precio del petróleo, los movimientos en el tipo de cambio y la relación bilateral con Estados Unidos, en la cual se incluye la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Pero el inquilino de Los Pinos olvido señalar el principal factor de incertidumbre: su propio gobierno, el fracaso de su política económica la cual lleva al país a una franca recesión; los gasolinazos, detonantes de la inconformidad social expresada en marchas, mítines, toma de carreteras y de instituciones de gobierno; las fallas de su estrategia de seguridad con la militarización de la misma y los consecuentes daños colaterales: violaciones de derechos humanos denunciados por activistas y organizaciones civiles; y el crecimiento incesante de la pobreza y la miseria en el país.

En reunión con periodistas, asegura compartir la molestia de los ciudadanos por el alza en el precio de los combustibles; sostiene falazmente que construir refinerías en el país no garantizaría una reducción en el costo de éstas y justifica la ausencia de inversión pública en esa materia; informa los precios de los combustibles dependerán ahora de la referencia internacional y el tipo de cambio, con lo cual se lava las manos ante los próximos aumentos a los carburantes y se exculpa por adelantado de la volatilidad a generarse en los próximos días. Fue el director de Pemex, José Antonio González, quien informó: la estadounidense Walmart abrirá 200 estaciones expendedoras de gasolina en México; lo mismo hará la también estadounidense Exxon. He ahí dos ganadores de la reforma energética de Peña Nieto. Todos los consumidores nos ubicamos del lado de los grandes perdedores.

La incertidumbre y la volatilidad se generan en el mismo gobierno, quien busca salidas falsas a la crisis de credibilidad en la cual está hundida la administración de Peña Nieto y lo llevará a sonadas derrotas electorales. Los factores externos alimentan esta crisis de gobernabilidad. Por su puesto, hay preocupación entre los empresarios, los grupos de inmigrantes y los residentes de la zona fronteriza, la cual se agudizó con la firma, el 25 de enero pasado, del decreto que ordena la construcción de un muro fronterizo y que expande la deportación de indocumentados. En sus tuits, Trump insiste: “México pagará el muro, de una u otra forma”. Ante la hostilidad del magnate, Peña Nieto se paralizó en la peor crisis diplomática de México en décadas. El presidente estadounidense deterioró la relación bilateral y Peña Nieto responde de manera tardía y sin contundencia ni estrategia. Prevalece la opacidad y se evita informar sobre los temas específicos de las negociaciones de la delegación mexicana en Washington, encabezada por el aprendiz de canciller, Luis Videgaray, y el titular de la Secretaría de Economía, Idelfonso Guajardo.

“Ni sumisión ni confrontación” es el ambiguo mensaje de la Presidencia mexicana frente a la agresividad del mandatario estadounidense. El plan de política exterior delineado en Los Pinos a representantes de todos los sectores proclama la defensa de los connacionales, una diversificación de relaciones y la construcción de “una nueva etapa de diálogo y negociación” con Estados Unidos. En un corto mensaje a la Nación, Peña Nieto lamentó y reprobó la decisión de extender el muro fronterizo, reiteró México no lo pagará y anunció medidas para apoyar a mexicanos en el exterior.

El odio de Trump hacia México es evidente, pero no ha clarificado su proceder con nuestro país en cuanto a la relación comercial, donde Estados Unidos mantiene déficit. No se sabe aún si será a través de aranceles o vía un ajuste fiscal fronterizo. Cualquiera de los dos deberá tener su réplica por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto, quien se ha mostrado con el magnate titubeante, medroso y asustado. Todavía no se sabe si el Congreso republicano este dispuesto a romper el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). La estrategia de Trump ha sido hostigar y sobornar a las compañías estadounidenses a no mudar empleos e inversiones a México.

Trump montó una amplia estrategia mediática: asocia la migración con la criminalidad, fomenta el odio y el miedo hacia los indocumentados. Paralelamente, ordenó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicar cada semana una “lista exhaustiva” de las acciones criminales perpetradas por indocumentados. Además, ordenó la creación de una oficina en el DHS para proveer asistencia a “las víctimas de crímenes perpetrados por migrantes indocumentados”, así como a sus familiares. Esa oficina elabora reportes trimestrales sobre los efectos de la victimización por migrantes criminales presentes en Estados Unidos. Otra medida, responsabiliza a la DHS y a la Procuraduría General a recolectar datos sobre la población en las cárceles y publicar reportes acerca de la situación migratoria de la población encarcelada en el país.

El mandatario estadounidense nombró a la activista antimigrante Julie Kirchner en la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), instancia de la DHS que controla el acceso al territorio de EU, persigue la migración irregular y tiene a su cargo la Patrulla Fronteriza. Kirchner es seguidora del supremacista John Tanton, quien cree en la superioridad genética de los blancos, apoya la eugenesia y fustiga la “arremetida latina” contra Estados Unidos.

Por todo lo anterior podría suponerse Donald Trump es en verdad todo un peligro para México, para los mexicanos en su tierra y los expulsados o migrantes. Sin embargo, cada paso dado por el mandatario estadounidense revela la concentración de fuerzas para dar pasos adelante. Proteger inversiones y empleos para su país, cerrar las fronteras, etcétera, debe contar con la aprobación no sólo de una mayoría partidista, sino de población nacida en ese país. Los verdaderos enemigos de los ciudadanos y de esta nación han sido los gobernantes corruptos y abusivos, cortos de entendederas y sin proyecciones para fomentar crecimiento y desarrollo. Han hecho todo lo contrario hasta logra poblar con millones otros territorios.

Son duras las críticas y los adjetivos dedicados al magnate, sin embargo en la frontera sur mexicana se han instalado auténticos campamentos de diversas bandas criminales de Centro y Sudamérica y, como puede apreciarse, poco o nada se hace para fomentar la inversión nacional y si se congratulan, inclusive, de la llegada de otras marcas extranjeras en la venta de las gasolinas. Es inexistente la protección laboral, ni siquiera se perciben plataformas de mejores salarios, han cancelado prestaciones, se ve la llegada de una vejez en pleno desamparo.

Se está en el momento justo de ver la paja en el ojo ajeno sin contemplar la viga que se trae cargando.

¿Y LA SEGURIDAD?

También se desconocen los planes de Trump en relación con la seguridad transfronteriza, donde México ha desempeñado un papel de contención a la migración centroamericana, y de socio estratégico en la producción y distribución de drogas a la creciente población consumidora de estupefacientes a lo largo y ancho del territorio norteamericano, en donde por cierto ningún capo del narcotráfico ha sido detenido. Y sea cual sea la determinación del magnate, los servicios prestados al vecino del Norte son verdaderamente vergonzosos. Haber permitido constituirse en el cinturón de seguridad en la parte Sur de ese país, fue una decisión tomada por gobernantes sin una pizca de conocimiento sobre el significado soberano y esa “sociedad” respaldada por las drogas en la cual unos han puesto los cadáveres y los otros reciben ganancias, no debería ni siquiera ser un referente.

El panorama será más claro tras la visita de los secretarios de Seguridad Nacional John Kelly, y de Estado, Rex Tilerson, este jueves, a México, donde se reunirán con el presidente Enrique Peña Nieto, el canciller Luis Videgaray y los secretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; de Hacienda, José Antonio Meade; de Defensa, general Salvador Cienfuegos, y de Marina, almirante Vidal Francisco Soberón.

Los temas serán los asuntos de seguridad transfronteriza, la cooperación en cuestiones de seguridad, cooperación policial y comercio.

Es de esperarse no se presenten más inclinaciones de cérvix y se tengan cuentas claras sobre los envíos de la llamada Iniciativa Mérida, de otra forma todavía nos falta otra cadena de enrojecimientos y la obligación de aceptar los adjetivos endilgados por la simple razón de tener razón.

EMPATE TÉCNICO EN EDOMEX

En Los Pinos se siente el temor a perder el Estado de México en la próxima elección para gobernador. Los focos rojos están prendidos al registrarse un empate técnico entre los aspirantes del PRI, Alfredo del Mazo Maza (19.8%), PAN, Josefina Vázquez Mota (19.6%) y Morena, Delfina Gómez Álvarez (17.8%). De ahí la ridícula, manipulada y mediática decisión de mantener la política de los precios de la gasolina. Este martes, el combustible se vendía de uno a dos centavos por debajo de su precio del fin de semana en las 90 regiones del país, según los datos publicados por la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

El diésel no sufrió modificaciones, por lo que su precio se ubica entre 16.39 y 17.66 pesos por litro. En cambio, la tarifa máxima al publico de la Magna quedó entre 15.30 y 16.56 pesos por litro, según la región. La Premium está entre 17.08 y 18.38 pesos por litro, dependiendo de la ciudad donde se consuma el combustibles. A partir del miércoles los precios de las gasolinas y el diésel cambian diariamente, a excepción de sábado a lunes, cuando permanecerán las tarifas. Como puede observarse los argumentos para los priístas en su intentona de ganar simpatías a través de esta medida resultarán inválidos por la simple y sencilla razón de haber aumentado pesos y andar promocionando centavos. A la panista no le quedará otra que bajar la cabeza, su partido fue quien saltó primero que ninguno y con mucho orgullo alardeando la paternidad de la maléfica reforma energética.

Desde el pasado 18 de febrero, Hacienda ajustó la fórmula con la cual se determinan los precios máximos de los combustibles para evitar cambios abruptos. Antes, la fórmula trasladaba completas las variaciones en el precio en pesos de la gasolina de Houston, antes de la carga fiscal. Tras los cálculos políticos, ahora sólo se refleja una parte mínima de estos movimientos al alza o a la baja en el precio en México. Y ahí andan circulando las versiones sobre el dinero captado por los precios de los combustibles con el cual se pagará la costosísima campaña del terruño presidencial.

Y es que el horno no está para bollos en el Estado de México. De acuerdo a una encuesta de un diario capitalino, en los careos entre candidatos se registra un incómodo empate técnico. Causa alarma a los jerarcas priístas la evolución de las preferencias electorales y el crecimiento de Morena, que podría llevar al triunfo a su candidata, dado que al mismo tiempo se registra una drástica caída del PRI, a pesar de sus alianzas con el PVEM y PES. En el último trimestre, el PRI perdió alrededor de siete puntos, los cuales son considerados como delicados en términos electorales. En cambio Morena ganó cinco puntos. Como los del Verde aseguran el compromiso de aliarse con el tricolor está basado en su relación con Peña Nieto y están dispuestos a cumplir a cualquier costo el pacto, serán éstas las últimas elecciones en las cuales aparecerán juntos. Para el 2018 ya EPN no está en juego y, por lo tanto, se dirán adiós y no de la mejor manera.

A la pregunta sobre el sentido de su voto a los entrevistados, el PRI obtendría 15.6%; el PAN, 13.3%; Morena, 11.6%; mientras la alianza PRD y PT tendría 11.5%. Resalta la caída del PRI en las preferencias, pues en noviembre pasado contaba con 22.2%, es decir, 6.6 puntos más que ahora. En una sociedad tan lastimada como la mexiquense no parecer conviertan en realidad la cosecha de votos a través de las clásicas despensas, de las entregas en efectivo, de las promesas de becas o de la apertura 24 horas de las farmacias de la familia González con surtido gratuito de recetas.

INEFICIENCIA DE FUERZAS ARMADAS

Para el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Francisco Martínez Neri, la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de narcotráfico no ha sido efectiva. “La intervención de las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico no ha sido tan efectiva como se hubiera deseado; no descalificamos la labor del Ejército y la Marina, pero reprobamos las violaciones a los derechos humanos que se registran desde que los sacaron de sus cuarteles”, señaló.

El legislador perredista calificó como “inadmisibles” las presiones del gobierno federal para emitir la Ley de Seguridad Interior, la cual involucra aún más al Ejército y a la Marina en las tareas de seguridad, por lo cual reiteró su bancada continuará pugnando por la profesionalización de las policías estatales. “El problema de inseguridad en el país sólo se resolverá fortaleciendo las instituciones de seguridad pública”, sostuvo.

Martínez Neri reiteró: el fracaso de la estrategia diseñada por el gobierno federal es un claro indicador de que la alternativa está en mejorar la coordinación del mando civil. “Si ya existe una minuta sobre mando mixto o coordinado, que cuenta con amplio consenso, no hay razón para detenerla. Es en esa materia donde debe legislarse sin regateos y con prontitud, para encarar el problema de fondo. Es insoslayable hacer más eficientes las acciones e instituciones civiles, con el objetivo de no depender de las acciones militares de forma permanente”, concluyó.

La Cámara de Diputados aplazó la discusión y aprobación de la Ley de Seguridad Interior, tras la petición del titular de la CNDH, Luis Raúl González, y especialistas en derechos humanos de posponer la aprobación de dicha ley, al considerar que un aval apresurado podría poner en riesgo los derechos humanos. Activistas rechazan dicha ley debido a casos de violaciones de los derechos humanos, como los ocurridos en Tanhuato, Michoacán, y Tlatlaya, Estado de México. Los legisladores acordaron que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se reúna con la Jucopo el 1 de marzo, para tratar este tema.

En la Cámara baja, la fracción parlamentaria del PRD acusó que con la Ley de Seguridad Interior se busca legalizar la violación de los Derechos Humanos, por lo cual descartó aprobarla. “Lo que se quiere hacer es legalizar el error que han estado cometiendo y entonces, tener elementos para decir: “está en la ley”, afirmó Cristina Gaytán.

DE LOS PASILLOS

Al establecer las nuevas directrices para llevar a cabo las deportaciones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump determinó acelerar el proceso legal, dar más capacitación a los agentes y eliminó las exenciones aplicadas previamente por la administración de Barack Obama. No sólo se perseguirá a los inmigrantes indocumentados con cargos criminales violentos, sino también a aquellos que hayan “abusado” de los beneficios públicos o que, “a juicio de un agente de inmigración, puedan suponer un riesgo para la seguridad pública y seguridad nacional”…

El gobierno de Cuba no le permitió el ingreso a la isla al ex presidente de México, Felipe Calderón, a donde asistiría al homenaje por el aniversario luctuoso de Oswaldo Payá. El propio político panista escribió en su cuenta de Twitter que inmigración de Cuba no le acreditó el ingreso a la isla, por lo cual no pudo completar su documentación. El ex mandatario pidió al gobierno cubano rectifique “este absurdo” y le permita el ingreso para recordar al activista… El ex presidente de Chile, Sebastián Piñera, escribió en la misma red social que Cuba también impidió que Mariana Aylwin viajara a la isla…

El Banco de Pagos Internacionales acordó retrasar dos meses, hasta diciembre, la fecha de inicio en su nuevo cargo de gerente general a Agustín Carstens, actual gobernador del Banco de México. Según Reuters, el presidente Enrique Peña Nieto pidió a Carstens permanecer en su cargo hasta fines de noviembre, en medio de la incertidumbre sobre las políticas del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la economía mexicana. La bueno está en el efecto de la permanencia, lo cual no le causa ninguna delgadez al funcionario y menos aún le quita el sueño… Además de saberse lo esperan en el nuevo empleo, si es que en verdad lo tiene…

Durante el operativo efectuado en Nochixtlan, Oaxaca, en julio de 2016, los policías estatales y federales estaban armados, confirmó la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ante integrantes de comisiones de la Cámara de Diputados, el ombudsman Luir Raúl González señaló se ha documentado hubo elementos de las corporaciones estatales, quienes acudieron armados al inicio de la acción. En total, informó, ocho hombres fallecieron, siete por arma de fuego y uno por cohetón el día siguiente de los hechos. Hubo 190 personas heridas, de las cuales 122 fueron civiles y 68 policías.

