Estado de los ESTADOS

Lilia Arellano.

“No encuentres la falta, encuentra el remedio”: Henry Ford.

• Frontón México: corrupción a flote

• Los Cosio, los toros, el futbol, el jai “alai”

• Violentan una huelga iniciada hace 20 años

• Pemex-Odebrecht: funcionarios salpicados

• “Desaparece” Hacienda $134 mil millones

• Senado: opaco reparto de $1,200 millones

Ciudad de México, 20 de Febrero de 2017.- Después de la tomadura de pelo sobre la reducción al precio de las gasolinas en dos centavos un fin de semana cuando el aumento suma varios pesos, todo puede esperarse, cualquier intento, acción, determinación o descubrimiento en el cual salgan a relucir lo mismo errores que abusos o corruptelas. Por hoy nos ocuparemos de una muy especial al enmarcar la huelga más larga de la historia del país, una padecida por los trabajadores por 20 años, una en la cual está implícita una actividad deportiva que ha pasado a ser también de espectáculo y en la cual las mafias empiezan a entronizarse.

Una de las zonas consideradas como emblemáticas de la capital del país es la Plaza de la República, en la cual se encuentra el monumento a la Revolución. En ese punto se han llevado a cabo los actos políticos con los cuales se llegaron a sellar etapas ahora sujetas al juicio de la historia, también ha sido escenario de manifestaciones de protesta, de reuniones en donde llevan la batuta los ciudadanos. En una de las contra esquinas está otro punto de encuentro: el restaurante La Soldadera y, por supuesto, el inmueble que durante años ha albergado al Frontón México.

Resultaba todo un espectáculo ver llegar los autos de lujo a estacionarse frente al Frontón, por ahí desfilaban todos los personajes de moda; durante muchos años se constituyó en un centro de reunión en el cual se realizaban negocios de todo tipo. Su dueño, Antonio Cosio, contaba además con la Plaza de Toros México y el Estadio Azul. Esta familia tiene sus orígenes en la rama textilera, son propietarios de la fábrica de Toallas La Josefina, las por entonces anunciadas: “sí secan desde nuevas”.

La construcción del inmueble data desde 1929 con un estilo muy marcado en esa época, el cual ha sido modificado al pretender la empresa comandada por el grupo de Antonio Cosio, reabrir el lugar luego de una inversión reportada por mil 500 millones de pesos. Hasta aquí todo podría parecer muy simple, sin problemas, pero… existe una huelga de trabajadores que ha durado ya 20 años, cuyo reconocimiento legal se dio a las tres de la tarde del 2 de octubre de 1996 en contra de la empresa Operadora de Espectáculos Real México, S.A. de C.V. Han resistido todo este tiempo pese a saber de la muerte de 3 de los ex trabajadores cuyas familias quedaron en total desamparo.

El expediente es el 3-3828/96 en la Junta Especial 14 de la Federal de Conciliación y Arbitraje. Con las conexiones existentes de la familia Cosio –por más denuncias presentadas no les cierran ni la Plaza ni el Estadio-, se dieron a la tarea en el 2013 de abrir de nuevo el Frontón, con todo y banderas y expedientes y huelga sin revolver. En esta intentona de pasar por encima de las leyes y los derechos de los trabajadores participaron varios funcionarios: los de la Unidad de Manifestaciones y Licencias de Construcción; el subdirector de Control y Gestión de Obras; el subdirector de Desarrollo Urbano; el director general de Obras y Desarrollo Urbano; el jefe delegacional Ricardo Monreal; Salvador Chertorivski, titular de Desarrollo Económico; Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno; Luis Felipe Cangas Hernández, director general de Juegos y Sorteos de Gobernación; Ana Carla Rodríguez López, adjunta de la misma dependencia federal y la organización sindical caracterizada como brazo armado del gobierno, la CROC, bajo la tutela de Isaías González Cuevas.

En esta red de complicidades armaron todo un tinglado en el cual no consideran las presencia de ex trabajadores, de huelguistas no solamente mexicanos sino de origen Vasco-francés y Vasco-español. En su nombre, el líder de la CROC, sin mediar ninguna de las aprobaciones de los ex trabajadores consideradas dentro de la ley, se dio a la tarea de presentar un escrito en la Junta manifestando la no existencia de trabajadores a representar además de dar por prescritos sus derechos, por lo tanto, deberían dictaminar tal huelga como inexistente y mandarla al archivo, asegurando no se registran afectaciones en contra de quienes prestaron sus servicios a Operadora de Espectáculos Real de México, S.A. de C.V.

Lejos de presentar una lucha en la cual se dieran legalmente por concluidos los reclamos a la empresa de los Cosio, se generó toda esta trama corrupta con el objetivo de reabrir nuevamente el Frontón México. Para este fin ya llevaron a cabo contrataciones de pelotaris –jugadores de pelota vasca cesta punta, también conocida como jai alai-, quienes desconocen totalmente la situación que priva en el lugar en donde supuestamente van a desempeñarse. La labor de esquiroles llevada a cabo por activistas de la CROC, pretenden sea exitosa y marcan el 10 de marzo como fecha de reapertura del lugar.

Como en todo lo que tiene que ver con los grandes negocios, existe una hebra política. En este caso se habla de la permuta de la Plaza de Toros a cambio de una reapertura sin cargo laboral del Frontón México. Sabido es existen presiones del Partido Verde para la cancelación de las corridas de toros y han encontrado en el toma y daca la solución a la cual se ha prestado Isaías González Cuevas desde enero del 2013 al dirigir una misiva a Inmobiliaria Cosgo –tercer afectado y también bajo la dirigencia de los Cosio- haciendo una entrega formal del inmueble.

En ese documento señala no reservarse el derecho de hacer gestiones ante autoridades laborales, mercantiles, civiles o de cualquier otro tipo. Para apuntalar tal ilegalidad, el 19 de marzo del mismo 2013, el croquista autoriza a la empresa a ingresar al inmueble para realizar todas las remodelaciones que se requieran. Ante tales componendas los huelguistas deciden unirse a la Federación de Sindicatos de Trabajadores de México, bajo la siglas del Sindicato Nacional de Trabajadores Especializados en la Industria Alimentaria, Servicios y Comercio en General, Similares y Conexos de las República Mexicana, SEIA.

La CROC no presentó, desde la fecha de estallido de huelga, ningún respaldo a los trabajadores, de ahí buscaran representación en otras organizaciones sindicales en virtud de no poder representarse individualmente. Dentro del sindicato hoy al frente está el abogado Manuel Sanciprián, quien manifiesta el deseo de los huelguistas de denunciar a Isaías González por simular la defensa de los derechos de los ex trabajadores e infligir daños de difícil reparación. Los intereses en juego son políticos y económicos y aunque se han llevado a cabo reuniones con un personaje de nombre Carlos Andrade, vinculado con los Cosio, el tejido de complicidades no logra desbaratarse.

En breve el asunto aparecerá en los diarios españoles al estar siendo contratados pelotaris para laborar en una empresa en conflicto la cual, para peores y mayores referencias, ya cometió sus primeros abusos en contra de sus paisanos a quienes les ha negado la indemnización correspondiente por los servicios prestados y de los cuales los Cosio obtuvieron magníficas utilidades. En esta tierra habrá que seguir destapando corruptelas abonando a las actitudes por las cuales son tan despreciados y despreciables los líderes charros.

CORRUPCIÓN ODEBRECHT-PEMEX

La corrupción carcome a la administración del presidente Enrique Peña Nieto, como lo demuestran las auditorías ejecutadas por la ASF (Auditoría Superior de la Federación) y reduce sus posibilidades de triunfo en las elecciones este año y las presidenciales del próximo. El caso Odebrecht es tan sólo la punta del gigantesco iceberg de este cáncer de la clase política mexicana y día a día se revelan los nombres de los funcionarios involucrados en los millonarios sobornos de la firma brasileña, por un total de 10.5 millones de dólares, de los cuales 6 millones fueron para un alto funcionario de Pemex, los cuales golpean más a una gestión ya muy desprestigiada encabezada por el mexiquense.

El 25 de enero de 2017, Pemex presentó una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de quien resulte responsable por posibles actos delictivos ocasionados en su contra por Odebrecht. En el caso está involucrado Miguel Tame Domínguez, quien era el responsable de Pemex Refinación desde 2009 y cuando firmó contratos con la constructora brasileña. En febrero de 2014 Pemex firmó un contrato de obra pública con Odebrecht para la refinería Miguel Hidalgo, en Tula, el cual vencía en agosto de 2015, reportó la ASF. Y en noviembre de 2014, también le dio otro contrato anual para obra pública en la refinería de Salamanca.

Tras la reconfiguración de Pemex, Tame Domínguez siguió en la petrolera y en septiembre de 2015 quedó como director de producción de Pemex Transformación Industrial (TRI). A propuesta de Emilio Lozoya Austin, entonces director general de Pemex, en septiembre se le dio el cargo a Alejandro Martínez Sibaja, como director de Pemex TRI, quien renunció en febrero de 2016, tras la salida de Lozoya. Y en Noviembre de 2014, cuando los contratos seguían vigentes, se nombró a Leonardo Cornejo Serrano subdirector de proyectos en Pemex Refinación y en septiembre de 2015 tomó la Dirección de Proyectos.

El contrato para el acondicionamiento del sitio para un proyecto en la Refinería Miguel Hidalgo, de Tula, Hidalgo, inició el 17 de febrero de 2014 y concluyó el 10 de agosto de 2015 con un costo de mil 436 millones 399 mil pesos. Pemex era dirigida por Emilio Lozoya. Ante el Departamento de Justicia de EU, Odebrecht aceptó sobornar a un alto funcionario de la paraestatal, que no fue identificado, con 6 millones de dólares, entre diciembre de 2013 y finales de 2014. Dos contratos más, entre 2005 y 2008, de Odebrecht con Pemex Refinación fueron para obras en las plantas de hidrodesulfuradora de gasóleos y recuperadora de azufre de la Refinería de Minatitlán. También participó en la construcción del gasoducto Los Ramones II, tramo Norte, con una inversión de mil millones de dólares.

La investigación parece no llegará a buen puerto pues está en manos de la cuestionada ex titular de la PGR, Arely Gómez González, actual titular de la Secretaría de la Función Pública. En una reunión con integrantes del Colegio de Ingenieros Civiles de México, la funcionaria advirtió los resultados no se pueden esperar “de un día para el otro”. Explicó: “lo que estamos haciendo es investigar la responsabilidad administrativa de cómo se otorgó el contrato y todo esto es un tema muy reservado que no se puede decir, pero estamos trabajando”.

Doña Arely, para variar, intenta tapar el sol con un dedo. No hay reservas en este caso, la propia empresa reconoció ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos haber pagado cerca de 800 millones de dólares en sobornos a políticos de Latinoamérica y solamente en Perú entregó 29 de ellos, por lo tanto 6 millones para los mexicanos resulta una cifra ridícula. En Perú ya está demandado el ex presidente Alejandro Toledo, con quien se inició la relación con la empresa, a la cual no le hicieron ningún feo sus sucesores: Alan García y Ollanta Humala. Demandan pague la constructora y los involucrados en la corrupción 61 millones de dólares para reparar los daños.

A su vez, la Procuraduría General de la República (PGR) investiga la posible comisión de delitos, es decir, el probable hecho de recibir sobornos. Las sumas también son muy importantes. La magnitud de las posibles de realizar y llevadas a cabo en otros países no tienen comparación con las ejecutadas en México y si la cifra de sobornos alcanzó 8 centenas de millones de dólares, habrá que ir al fondo y dar cuenta exacta de lo sucedido. El remate petrolero, la situación a la cual llevaron a Pemex, tiene suficiente plataforma en esa corrupción e impunidad reinantes durante muchos sexenios dentro y fuera de la paraestatal, incluyendo obviamente a su célebre sindicato y a su no menos reconocido líder.

“DESAPARECEN” $134 MIL MILLONES

La Secretaría de Hacienda y Crédito Pública (SHCP) desapareció más de la mitad de los ingresos excedentes del país en 2015, reveló la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el análisis de la Cuenta Pública de ese año. La dependencia a cargo entonces de Luis Videgaray, fue incapaz de demostrar el destino de 134 mil 26 millones de pesos, equivalentes al 54.7 por ciento de los ingresos excedentes en 2015, durante las reasignaciones que hizo del presupuesto.

La ASF solicitó el destino por clave presupuestaria de la totalidad de los ingresos excedentes por 244 mil 907 millones de pesos en 2015. Sin embargo, la SHCP informó disponer sólo de los importes de las ampliaciones al gasto con cargo a ingresos excedentes por 64 mil 943 millones de pesos, explicó la ASF. Así, la dependencia federal sólo contó con información suficiente y detallada para explicar el destino de apenas 26.5 por ciento de los ingresos excedentes de ese año. Del resto de los recursos, la SHCP no justificó el destino del dinero.

Por otro lado, tampoco aparecen 700 carros tanque que en 2013 Pemex compró a un proveedor para el transporte de hidrocarburos de exportación, los cuales, hasta agosto de 2016, no habían sido entregados, detecto la ASF. En un inicio se había programado como fecha límite para entrega el 30 de septiembre de 2015 y 31 de octubre de ese mismo año, pero la fecha se ha ido alargando. Pemex entregó un anticipo por más de 27 millones de dólares (358 millones de pesos de entonces), equivalentes al 30 por ciento del contrato.

Ahora ya sabemos de los renglones afectados, de los miles de millones de pesos de los cuales no existe documentación probatoria de su aplicación, de desvíos de programas, de sumas extraordinarias en el limbo, pero la pregunta una vez tomada en cuenta toda esta información sería simple y corta: ¿y? Porque de todas las auditorias y presentaciones de desvíos hechas por la ASF no existe ninguna referencia en alguna mesa ministerial, no hay responsables directos sino citas sobre quienes encabezan dependencias o los propios Poderes, por lo tanto, sirva lo anterior para saber por dónde le entra agua a este nutrido coco o migajones a los bolillos de las autoridades. Nada más.

También esta información permite saber porqué le dan tantas vueltas al nombramiento del fiscal anticorrupción, entre otros.

OPACIDAD EN EL SENADO

Una vez más, la Auditoria Superior de la Federación (ASF) denunció la opacidad con la cual el Senado de la República maneja más de mil 200 millones de pesos destinados a las bancadas, lo cual representa casi la tercera parte del presupuesto anual. Los legisladores se han negado a entregar la documentación que comprueba el uso de los recursos públicos de la partida 39903 de “Asignaciones a los grupos parlamentarios”.

El Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 señala el Senado no cumplió con las disposiciones legales y normativas vigentes. “La limitada transparencia de los recursos que se destinaron a conceptos de actividades legislativas propició que no se proporcionara la información que sustenta la aplicación de los recursos por un monto de mil 202.92 millones de pesos”, señaló la ASF.

Tal situación se registra lo mismo en el Senado que en la Cámara de Diputados, justo en los sitios en donde se hacen y modifican leyes cuyos contenidos también van encaminados a la aplicación de castigos a quienes delinquen ya sea en solitario o bajo el formado de una delincuencia organizada en la cual, todo apunta, se instalan los legisladores para aparecer en primera fila. Es de exigirse sean quienes marquen ejemplos de transparencia y rendición de cuentas pero como primero son ellos, después el partido y finalmente el país, nada podemos seguir esperando que no sea una aniquilación total.

DE LOS PASILLOS

Las compras de armas de México en el mercado internacional creció 331 por ciento en el periodo 2011-2015, comparado con el periodo 2006-2010, de acuerdo al más reciente reporte del Instituto Internacional de Estudios para la Paz en Estocolmo (SIPRI). En el periodo 2012-2016, México elevó sus importaciones de armas en un 184 por ciento… Estados Unidos y Rusia son los mayores exportadores de armas y juntos dominan el 56 por cinto del mercado. En tercer lugar se encuentra China, con un 6.2 por ciento. En cuarto se ubica Francia, con un 6 por cinto de las exportaciones de armamento, mientras que Alemania se posiciona quinto con un 5.6 por ciento… Habría que seguir la pista para saber quien posee tal armamento, si los buenos o los malos, aunque primero tendremos que encontrar a quien tiene la sabiduría de distinguir en donde están unos y en donde los otros…

Jorge Winckler Ortiz, fiscal general del estado de Veracruz, reportó el aseguramiento de una bodega en el municipio de Córdoba, en la cual se localizaron documentos y obras de arte presuntamente propiedad del ex gobernador prófugo de la justicia, Javier Duarte de Ochoa, y su esposa, Karime Macías de Duarte. Los bienes, incluidos obras de arte y objetos de valor, fueron asegurados. El gobernador panista, Miguel Ángel Yunes Linares, precisó entre los documentos se encuentran diarios de la ex primera dama y varias libretas donde ella anotaba de puño y letra y de forma detallada, cuentas bancarias así como propiedades en México y en el extranjero. También se encontró una relación de las propiedades que tenían alrededor del mundo y un mapa donde están ubicadas. Yunes Linares afirmó toda la información se pondrá a disposición de la PGR, a fin de ayudar en las labores de localización y detención del ex mandatario veracruzano…

Tal vez la cara más cruda de la administración de Peña Nieto es el hecho de que al menos uno de cada ocho niños mexicanos menores de cinco años de edad, 1.4 millones aproximadamente, tienen desnutrición crónica, como lo confirma la Encuesta de Niños y Niñas y Mujeres (ENIM) 2015. El promedio nacional de esta condición originada por la carencia de alimentación adecuada o por tener enfermedades recurrentes o crónicas, es de 12.7 por ciento, pero en el sur del país se eleva a casi 17 por ciento de los infantes. El estudio fue realizado por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y financiado por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef)… En un tiempo algunas de las “primeras damas”, de las esposas de los presidentes, se daban a la tarea de intentar por lo menos poner en marcha paliativos para evitar llegar a extremos en desnutrición infantil… En el presente no hay ni siquiera la intención, esas tareas no son para famosas…

