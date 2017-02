Estado de los ESTADOS

Your Rating User Rating : 0 ( 0 votes )

Lilia Arellano.

“Nuestra sociedad ha llegado a un momento en que ya no adora al becerro de oro, sino al oro del becerro”: George Bernard Shaw

• Manipulación de gasolinazos

• Cálculo político detiene aumentos a combustibles

• PRI perdería las tres gubernaturas y 270 alcaldías

• Total opacidad en las investigaciones de Odebrecht

• Un total fracaso la cruzada contra el hambre: ASF

Ciudad de México, 17 de Febrero de 2017.- Con elecciones en puerta en el Estado de México, Veracruz, Coahuila y Nayarit, donde habrán de renovarse tres gubernaturas, dos congresos locales y 270 municipios, un cálculo político primario cuando la intención del voto está totalmente en contra del PRI y sus aliados, es dejar de aplicar el gasolinazo previsto para este sábado y posponer la liberación de los precios de los combustibles, aunque sea sólo unos días. El chispazo para encender el enojo ciudadano y generar protestas, marchas, mítines, toma de carreteras y edificios gubernamentales, así como una catarata de votos en contra es precisamente el aumento a los combustibles gasolinazos los cuales, además, disparan el índice inflacionario a niveles no vistos desde finales del siglo pasado.

Los precios de las gasolinas Magna y Premium, así como el diésel, se van a mantener prácticamente en el mismo nivel al que se venden desde el 1 de enero. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinó que los precios al público de ambos vigentes al 18 de febrero disminuirán dos centavos por litro, con lo cual el precio promedio de la gasolina Magna será de 15.97 por litro, el de la Premium de 17.77 y del diésel de 17.03. La siguiente actualización se hará para los precios del martes 21 de febrero. “Durante el periodo comprendido de las 4:00 horas del 18 de febrero de 2017 y hasta el 24 del mismo mes y año, el estímulo fiscal aplicable por tipo de combustible a que se refiere el artículo Primero del Decreto por el que establecen estímulos fiscales en materia del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a los combustibles”. Es la segunda ocasión en el año en el cual la SHCP decide congelar los precios de combustibles.

Ese 21 de febrero, sujeto de nuevo a las actualizaciones en precio de combustibles será la sesión del Consejo Nacional del PRI con miras a emitir las convocatorias para renovar las dirigencias de los sectores campesino, de su movimiento territorial y de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP). Los priístas pretenden fortalecer su estructura nacional con miras a las elecciones en los estados de México, Nayarit y Coahuila, y a partir de ahí, emprender la ruta electoral, para la elección presidencial del año 2018, en la cual sus aspirantes cada vez se retrasan más y, en estos momentos, un gasolinazo es lo menos adecuado para sus fines electorales según puede apreciarse muy claramente.

Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, pidió este viernes al presidente Enrique Peña Nieto no aumentar el precio de la gasolina. Durante su discurso en la inauguración del Espacio Sí, Sistema de inclusión de la delegación Iztapalapa, el mandatario capitalino destacó el aumento al precio de los combustibles afecta a la población mexicana. “Confío en que el presidente haya dado las instrucciones para que no tengamos un disparo en el precio de la gasolina porque lo resiente todo el país”, dijo Mancera. Las oportunidades mediáticas las utilizan los políticos con gran habilidad, y en ello no influye el color de su partido o la auto consideración de ser “independientes”.

Tras el gasolinazo de enero, el cual disparó durante un mes la inconformidad ciudadana la cual evitó la aplicación de los aumentos a combustibles programados para el 4 y 11 de este mes, y ahora el del 18, en el cual habría de aplicarse la “liberación plena” de los precios, con modificaciones cada 24 horas, el gobierno de Enrique Peña Nieto optó nuevamente por manipular los precios políticamente. No obstante, la administración federal se ha seguido embolsando alrededor de 500 millones de pesos por día (sólo por Magna y Premium) como efecto del cobro del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS). El calendario previo a la liberación elaborado por la Comisión Reguladora de Energía indica que a partir de este sábado los precios máximos de las gasolinas tendrían que cambiar cada 24 horas, hasta la liberación por zonas la cual inicia el 30 de marzo. Pero se optó por cambios a esta disposición para extenderlo en un tiempo más amplio.

Actualmente la Secretaría de Hacienda tiene margen de maniobra. Desde su nivel máximo reportado en enero pasado, los precios de la gasolina en la Costa del Golfo de Estados Unidos, los cuales toma la dependencia como una de sus referencias para determinar el costo de la Magna y la Premium en México, disminuyeron 9.85 por ciento al mayoreo. El indicador conocido como USGC, por sus siglas en inglés, pasó de 9.25 pesos por litro en la semana del 6 al 13 de enero de 2017, a 8.34 pesos por litro en la última semana reportada del 3 al 10 de febrero. Este precio estuvo afectado por una apreciación del tipo de cambio, que en el mismo periodo pasó de 21.66 a 20.32 pesos por dólar, en donde la moneda mexicana ganó seis por ciento. De acuerdo con los especialistas, esta baja en el precio de combustibles de EU, así como un menor tipo de cambio de la última semana, son favorables para que los precios de las gasolinas y el diésel en México puedan bajar de precio.

Tras una reunión entre miembros del gabinete en la residencia oficial de Los Pinos, desde el jueves por la noche la SHCP adelantó: los precios de las gasolinas Magna y Premium, así como el diésel, se van a mantener prácticamente en el mismo nivel al que se venden desde el 1 de enero. Los precios máximos aplicables en cada una de las 90 regiones del país no se modifican. Al respecto debe subrayarse, los precios de las gasolinas deberían reflejar una baja, pues el precio por galón de gasolina ronda los 1.6 dólares en EU, y hay un tipo de cambio de 20.41 pesos por dólar, considerando que los costos por logística se mantengan igual. Los precios de los combustibles deben ir a la baja si se consideran los parámetros que usa Hacienda: el tipo de cambio y el precio de los combustibles en el Canal de Navegación del Houston, el mercado de referencia.

ABRE PEMEX INVESTIGACIÓN POR ODEBRECHT

Tras los señalamientos hechos por el Departamento de Justicia de EU de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht a un alto funcionario de Pemex, la petrolera informó abrió una investigación interna. Dicha constructora es acusada de corrupción en diversos países, incluido México, en los cuales habría sobornado a funcionarios del gobierno con 10.5 millones de dólares, entre ellos un alto funcionario de Pemex, el cual habría recibido seis millones de dólares. Odebrecht está involucrada en el mayor escándalo por sobornos en Brasil y requiere vender activos para reducir sus abultadas deudas.

“La Unidad de Responsabilidades de Pemex, dependiente de la Secretaría de la Función Pública, inició investigaciones para determinar si el soborno fue realizado a funcionarios de esta empresa productiva del Estado y, en su caso, sancionar a los responsables”, señaló Pemex. El pasado 25 de enero presentó ante la PGR denuncia de hechos en contra de quien resulte responsable.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló en su reporte de la Cuenta Pública 2015 algunas inconsistencias durante el proceso de contratación de Odebrecht en proyectos como la modernización de la planta residual de la Refinería de Tula. La ASF revisó la compra de un predio que se utilizó para llevar a cabo los trabajos de modernización, el cual estaba aprovechado sólo al cinco por ciento. Pemex, indicó la ASF, no exigió a la contratista (Odebrecht) la información económica y legal de las empresas subcontratistas que permitiera evaluar estaban en condiciones de realizar los trabajos, los cuales incluían acondicionamiento del sitio, movimiento de tierras y conformación de plataformas.

En concreto, el órgano auditor señaló dos contratos otorgados por asignación directa por Pemex a Odebrecht para ejecutar obras en las refinerías de Tula y Salamanca, precisamente en el periodo en el que la compañía brasileña ha confesado que pagó sobornos en México. Al revisar el contrato PXR-OP-SILN-SPR,-CPMAC-A-4-14, correspondiente a obras de aprovechamiento de residuales en la refinería de Tula, la ASF encontró un pago injustificado por 120 millones de pesos realizado a la empresa brasileña. El contrato asciende a un total de 1,436 millones de pesos. Obedrecht recurrió a subcontratistas improvisados para ejecutar las obras que Pemex le había otorgado por asignación directa.

Y en la revisión del contrato DCPA-SO-SILN-SPR-GPAC-A-4-14, correspondiente a obras en la refinería de Salamanca, los auditores encontraron irregularidades en los sueldos del personal contratado por Odebrecht, como un pago injustificado por 822 mil dólares. Este contrato fue adjudicado el 6 de noviembre de 2014, por un monto de 1,160 millones de pesos, con un plazo de ejecución de 360 días, el cual Pemex amplió por 120 días más, hasta marzo de 2016.

A fin de conformar equipos conjuntos y multilaterales para investigar los presuntos delitos de corrupción de los directivos y empleados de Odebrecht y Braskem, y recuperar los recursos por los daños ocasionados, la PGR pactó cooperar con 10 países para conformar equipos conjuntos y multilaterales. El procurador Raúl Cervantes encabezó a una delegación de funcionarios de la PGR quienes participaron el miércoles en un encuentro convocado por la Procuraduría de Brasil, en al ciudad de Brasilia, al cual acudieron procuradores y fiscales generales de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú, Portugal, República Dominicana y Venezuela.

En el caso mexicano, la prensa internacional ha señalado que Odebrecht habría pagado un presunto soborno de 10.5 millones de dólares a funcionarios de Pemex, a cambio de contratos. La identidad de los funcionarios no se ha dado a conocer.

DE LOS PASILLOS

Siguen los enfrentamientos entre militares y presuntos integrantes de organizaciones criminales en Tamaulipas. Combates entre uniformados y convoys de camionetas con hombres armados se reportaron en diversos puntos de Reynosa, los cuales habrían dejado 10 muertos. Los enfrentamientos tuvieron lugar en las colonias: Lomas Sección Las Fuentes, Cañada, Puerta del Sol, Villa Esmeralda, Rancho Grande y Bulevar Morelos, a la atura de puente El Anhelo, y en la colonia Renacimiento…

La Asociación de Universidades Públicas de Estados Unidos (APLU, por sus siglas en inglés) se pronunció en contra del intento del presidente Donald Trump de prohibir la entrada de inmigrantes de diversos países del mundo a su territorio. “La dimensión de esta decisión va más allá de su impacto inmediato”, señaló Peter McPherson, presidente de la APLU. “Las universidades de nuestro país se enriquecen y fortalecen con el talento, visión y cultura de los estudiantes, académicos e investigadores internacionales”, destacó…

La Cruzada contra el Hambre opera prácticamente en medio del caos de acuerdo a las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para la cuenta pública 2015, año en el cual no se le asignaron recursos y sólo se reportó el gasto de los programas participantes; aunque la población objetivo fue de 6 millones de personas no se atendieron a 2.4 millones sin explicar razones y no se fijó una meta de reducción de pobreza alimentaria para ese lapso. En 2015 –último año bajo la gestión de la ex secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles- “la información reportada por Sedesol fue insuficiente para evaluar el cumplimiento de objetivos de Cero Hambre”, además de que en nueve de las 15 variables de medición no se identificó a la población objetivo para analizar la factibilidad de la instrumentación de las medidas…

Tras el hallazgo de cerca de 4 millones de pesos en un vehículo bajo su responsabilidad, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) separó de su cargo a Francisco Javier Pérez Maqueda, titular de la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento del órgano. El CJF informó cinco servidores públicos fueron cesados, incluido Pérez Maqueda, e inició una investigación administrativa en la Contraloría del Poder Judicial de la Federación y se denunciaron los hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR)… Las dirigencias del PAN y PRD exigieron a la PGR investigar a fondo el hallazgo de ese dinero. “Es un asunto muy delicado, es un órgano encargado de combatir los actos de corrupción dentro del Poder Judicial. Si ese hecho es grave en cualquier dependencia de gobierno, lo es más aún en las que están encargadas de velar por la honestidad pública, por la transparencia y la rendición de cuentas”, señaló el portavoz del PAN, Fernando Rodríguez Doval.

