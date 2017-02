Estado de los ESTADOS

Your Rating User Rating : 0 ( 0 votes )

Lilia Arellano.

“La única verdad es la realidad”: Aristóteles.

• EPN, disociación psicológica

• Multicrisis en México: económica, política, social, etc.

• Trabajadores mexicanos empobrecen, según el Inegi

• Disminuye más poder adquisitivo de los trabajadores

• Cita Senado a LVC por crisis migratoria y diplomática

• Lo Hecho en México, para desarrollar la fortuna ajena

Ciudad de México, 15 de Febrero de 2017.-Mientras una treintena de profesionales de salud mental en Estados Unidos alertan: la conducta y palabras del presidente Donald Trump sugiere una “grave inestabilidad emocional”, que lo hacen incapaz de fungir de manera segura como mandatario, en México, los especialistas no se han pronunciado por el evidente alejamiento de la realidad exhibido por el presidente Enrique Peña Nieto (disociación psicológica), quien insiste el país no enfrenta ninguna crisis económica, sino sólo “un momento de desafío”, cuando se resiente una crisis múltiple: económica, cambiaria, de confianza, de seguridad, de violencia, narcotráfico, diplomática, educativa, social y un largo etcétera, y se tienen como funcionarios a cargo a aprendices confesos como Luis Videgaray o Aurelio Nuño.

Lo cierto y palpable todos los días es que México no vive en jauja, no tiene prosperidad económica y, cuando de ella se habla se advierte sólo existente en los discursos de los funcionarios del gabinete peñanietista. La terca realidad insiste en desmentir al jefe del Ejecutivo pues más de la mitad de la población mexicana sobrevive en la pobreza (63 millones de mexicanos de acuerdo a los datos oficiales de Coneval), y el número crece año con año conforme transcurre la presente administración federal a cargo del mexiquense.

En esta gestión, el crecimiento económico del país no supera el 2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) promedio anual, el cual se mantiene desde hace tres décadas, cuando se impuso el neoliberalismo durante las administraciones de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari, con el consecuente desmantelamiento de la infraestructura económica y productiva a cargo del Estado, el cual ha continuado a lo largo de este sexenio y abarcado incluso el sector energético. Para enfrentar los requerimientos de la población, el PIB debería de aumentar a un ritmo de 6 por ciento anual, tal como lo prometieron los candidatos a la Presidencia de la República en los pasados procesos electorales.

Sin duda, el punto neurálgico del problema se encuentra en el bajo poder adquisitivo de los trabajadores mexicanos. Dos tercios de la población económicamente activa se ocupan en la informalidad (30 millones de trabajadores), con bajos ingresos, sin prestaciones, sin acceso al sistema de salud y sin derecho a pensionarse. En la economía formal, las plazas generadas y presumidas por el inquilino de Los Pinos: 2 millones 400 mil, son cada día más precarias y con salarios raquíticos, lo cual carcome su poder adquisitivo. A lo anterior se suma la permanencia ya legal de pagadoras en las cuales se cometen fraudes en contra de los trabajadores al registrar salarios mucho más bajos de los realmente percibidos, extendiéndose el engaño al pago de cuotas en el IMSS –otra razón más para reportar quiebra-, del Infonavit y por supuesto de un disminuido dos por ciento de nómina requerido en las entidades para su fortalecimiento recaudatorio.

La situación empeorará en el corto plazo. El próximo 18 de febrero, cuando se libere al ciento por ciento el mercado de los combustibles, con precios cambiantes todos los días, por lo regular a la alza, se golpeará aún más a los bolsillos de los consumidores a merced del “mercado”, lo cual reactivará las marchas, protestas y demás manifestaciones de repudio a la administración de Peña Nieto, quien acumula un índice de rechazo popular del 90 por ciento, es decir, 9 de cada 10 mexicanos reprueban su gestión. En breve se dará la orden a los gasolineros para dar a conocer la “cotización” de las gasolinas diariamente en los medios de comunicación y hacerla visible en los estaciones expendedoras. Como suele suceder tardará el precio en hacerse uniforme, primero vendrá la competencia para poder servirse con la cuchara grande en un plazo muy breve.

Al cierre del 2016 bajaron las tasas de desempleo e informalidad en México, pero los niveles de los ingresos de los trabajos que se crearon resultaron bajos, de acuerdo a los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo revela: casi la mitad de la población ocupada en el país sólo gana hasta dos salarios mínimos, es decir, 4 mil 802 pesos al mes, en el mejor de los casos. Una parte de este reporte puede considerarse verdadera, otra corresponde a los movimientos hechos por las pagadoras, empresas aprovechadas por los empresarios para disminuir un porcentaje de gastos y en algunos casos –que tampoco pueden justificar este tipo de despojos-, lograr sobrevivir, mantenerse operando. Justamente estas sociedades se convertirán muy pronto en la espada de Damocles sobre sus clientes. Ya llenaron bolsillos los recomendados, los fundadores y ahora viene el ajuste para no dejar rastro de semejantes fechorías.

Un total de 24.5 millones de trabajadores (45% de la población ocupada durante el cuarto trimestre del año pasado) ganan uno o hasta dos salarios mínimo. Al iniciar esta administración federal ese porcentaje era de 44.2% y entonces sumaban 21.5 millones. Del total de trabajadores con bajos ingresos, 3.4 millones no recibió ingresos por su actividad; 7.4 millones ganaban hasta un salario mínimo; y 13.6 millones percibieron más de uno y hasta dos salarios mínimos.

Contra la bonanza de los salarios de la clase política y empresarial cercana al círculo en el poder, el número de empleos con mayores ingresos reportan una disminución en el actual gobierno federal. El número de trabajadores que ganan más de tres salarios mínimos en el país pasó de 11.3 millones en el cuarto trimestre de 2012 a 10.3 millones al cierre de 2016. Su participación en la población ocupada bajo de 23.2% a 19.3 por ciento. Con todo lo anterior se deduce es solamente un aproximado a la cuarta parte de la población la que sustenta al país, la forzada a cubrir los Presupuestos programados en Hacienda y autorizados por los legisladores federales.

La precarización del empleo continuará hasta el final del sexenio y más allá. Para revertirlo se requiere un crecimiento económico mayor a las tasas actuales de 2 por ciento, lo cual no se verá en el gobierno de Peña Nieto.

CRISIS DIPLOMÁTICA Y MIGRATORIA

Los secretarios de Estado y de Seguridad Interna de Estados Unidos, Rex Tillerson y John Kelly, respectivamente, visitarán México la próxima semana para dar “continuidad al diálogo” entre los gobiernos de México y Estados Unidos, acordada en la cuestionada llamada telefónica entre los presidentes Enrique Peña Nieto y Donald Trump, el pasado 27 de enero, y que inició la semana pasada con la visita del canciller Luis Videgaray a Washington, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Expertos han destacado la importancia de las reuniones entre miembros del gabinete mexicano y el estadounidense para definir el futuro de la relación entre ambos países, en momentos en los cuales hay diferencia por temas como el muro fronterizo, las redadas de migrantes, y el arranque del inicio del proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Llama la atención la “retirada” de Videgaray y sus contactos con el vecino del Norte para irse a Alemania. En los acontecimientos del día a día, DT sigue recibiendo a medio mundo, menos al mexiquense, tal vez influya el saber no tiene en la realidad el apoyo para considerarlo homólogo y eso, por desgracia, no es una ofensa, es una vergonzosa verdad.

Por otra parte y tardíamente, Luis Videgaray, titular de la SRE, está citado a comparecer ante el Pleno del Senado de la República para explicar las acciones y el programa del gobierno mexicano ante la política migratoria del presidente Donald Trump, quien está deportando a miles de mexicanos y espera la suma sea de millones de residentes en ese país; los embates del magnate y las medidas que el gobierno instrumenta para atender a los mexicanos que son repatriados, forman parte de este paquete. Es de esperarse lo interroguen sobre el costo del paquete de “beneficios” entregado y consistente en un “Pingüino” de los fabricados por Bimbo, una botella de agua con marca, un emparedado, una agenda y un boleto de transportación foránea. Cuanto cuesta la entrega, a quien le compraron esos productos, la forma de asignación y de liquidación, sobre todo de los famosos pasajes de camión.

Ante la “política agresiva” del presidente de Estados Unidos contra México, más de 400 académicos e investigadores estadounidenses dieron a conocer un pronunciamiento de apoyo a la UNAM y a México. Firmas de 475 integrantes de universidades e instituciones de educación superior de aquel país avalan un documento titulado “Filósofos estadounidenses contra las políticas de Trump hacia México” (el cual se puede consultar en inglés en la página web del Instituto de Investigaciones Filosóficas (IIF)), en donde hacen un fuerte repudio de las políticas del actual gobierno estadounidense.

Los firmantes son miembros de importantes casas de estudios de Estados Unidos como el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y de las universidades de Harvard, Pittsburgh, Princeton, Yale y Nueva York, quienes expresaron: “esta política se basa en una retórica cada vez más xenófoba que distorsiona nuestros profundos vínculos históricos, económicos, culturales y académicos. Estamos profundamente preocupados por el hecho de que ya están en marcha planes para la construcción de un muro en nuestra frontera bajo la premisa de que los propios mexicanos pagarán por ello. Se trata de una amenaza inaceptable, un acto de profunda falta de respeto, y una agresión directa a uno socio económico histórico y a un querido amigo”.

Lo anterior independientemente del reconocimiento de la pésima educación con la que cuenta el vecino del Norte, la cual se ha enriquecido, según los estudiosos, justamente con la llegada de migrantes quienes han aportado conocimientos en todas las materias, han llevado a ese país a un lugar superior en materia tecnológica, lo han dotado de escritores, artistas, inventores, químicos, etcétera.

Por otro lado, en Facebook y Twitter circula un mensaje donde se convoca a un paro general de migrantes para este jueves, con la finalidad de demostrarle al presidente Donald Trump que sin la labor de estos trabajadores EU se paraliza. El aviso en redes se titula “Un día sin migrantes” y pide a “indocumentados, residentes, ciudadanos, inmigrantes de todo el mundo” que este jueves no vayan a trabajar, no hagan compras, ni manden a sus hijos a la escuela en señal de protesta. El llamado no lleva la firma de grupo alguno. Según activistas como Red Nacional de Jornaleros, NDLON, Full Rights for Inmigrants Colition y ANSWER, tiene conocimiento del texto, pero no son parte de esa campaña.

Además de esa convocatoria, ya existía un plan para celebrar “Un día sin inmigrantes” que movilizará a activistas y sindicatos: será a nivel nacional el 1 de mayo. Para el 17 de febrero, un grupo llamado Strike 4 Democracy convocó a una huelga general en defensa de la Constitución estadounidense. También se planea una caravana de protesta para el mes de marzo en California.

Este evento permite traer a la memoria una película filmada hace algunos años en donde el tema central era precisamente el escenario a enfrentar en Estados Unidos al quedarse 24 horas sin la mano de obra de los mexicanos. Sergio Arau recurrió y aplicó la imaginación en el 2004. Trece años después, Trump la convirtió en realidad.

CAE INVERSIÓN EXTRANJERA

La Inversión Extranjera Directa (IED) a México disminuyó un 5.8 por ciento en 2016 a 26 mil 739 millones de dólares, comparado con 28 mil 382 millones registrados en 2015, reportó la Secretaría de Economía.17.1 por cinto más que los 4 mil 891.4 millones de igual periodo del 2015. La inversión que se contabilizó en el último trimestre representó un incremento de 32.7% frente a la registrada en el tercer trimestre de 2016.

Durante el transcurso de 2015 se reportaron importantes transacciones extranjeras, como fueron los casos de AT&T y Vitro. Durante los primeros tres meses de ese año la firma telefónica realizó la compra de Unefon y Iusacel por un total de 2 mil 37 millones de dólares, mientras que en el tercer trimestre se reportó la venta de una de las líneas de negocio de la mexicana Vitro a otra empresa estadounidense; esta transacción ascendió a 2 mil 150 millones de dólares.

El año pasado, la operación más sobresaliente fue la venta a inicios del año del consorcio mexicano RIMSA a la empresa de origen israelí TEVA. Este negocio trajo un flujo de 2 mil 12 millones de dólares al renglón de nuevas inversiones. Las cuentas entre compañías concentraron 31.4% de la IED, en tanto que la reinversión de utilidades aportó 30.8 por ciento del flujo anual de inversión.

Una a una van desapareciendo las inversiones con sello nacional y, de estos nuevos fabricantes y prestadores de servicios, ¿también veremos la leyenda “hecho en México”? Tal vez, como también pueden darse el lujo de agregar: “por manos mexicanas”. Lo no visto será: “para ganancia y desarrollo de los extranjeros”.

DE LOS PASILLOS

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) interpuso por primera vez denuncias penales en contra de personas físicas por su participación en prácticas de colusión en el sector salud, las cuales causaron un daño por 381 millones de pesos. El titular de la autoridad investigadora de la Cofece, Carlos Mena, informó que las autoridades públicas de salud gastaron aproximadamente mil 233 millones de pesos en la adquisición de productos a través de licitaciones públicas realizadas entre los años 2009 a 2015. Por la probable colusión en estas licitaciones las instituciones públicas de salud pagaron sobreprecios de hasta 52 por ciento de los insumos adquiridos, lo cual causó un daño de por lo menos 381 millones de pesos… ¿Estarán la dinastía González Torres?…

Antes de su participación en la conmemoración del 50 Aniversario del Tratado de Tlaltelolco, el cual prohíbe el armamento nuclear en Latinoamérica y el Caribe, los cancilleres de Guatemala, Honduras y El Salvador pidieron a Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores de México, crear un grupo de alto nivel con representación de los cuatro países para velar por los derechos de migrantes en tránsito por nuestro país. Lo cual, dada la inseguridad reinante, es prácticamente imposible garantizar.

