Estado de los ESTADOS

Lilia Arellano.

“Lo que la mente no entiende, se adora o se teme”: Alice Walker

• Mexicanos duermen con el enemigo

• Exhibición de las carencias de representatividad social

• Trump dice estimular a México a modificar su economía

• Probable recesión y mayor inflación, advierten analistas

• EU: provocan temor permanentes redadas contra ilegales

• DT ofrece a Canadá construir puentes; a México, el muro

Ciudad de México, 13 de Febrero de 2016.- Los estrategas de Los Pinos cada vez se encuentran más desesperados y, tal como se ve, ya ni siquiera pueden ocultar sus errores, menos aún lo equívoco de cada campaña emprendida. Se dieron a la tarea de hacer llamados para “defender a México”, a través de una unidad concebida para apuntalar o mejor dicho tratar de lograr el repunte en simpatía y aceptación hacia el titular del Ejecutivo federal. El escenario era contra Donald Trump y sus dictados. Sin embargo, han sido millones los ausentes, los críticos, los mexicanos ciertos del daño hecho a todos aquellos necesitados de emigrar para lograr aspirar a un futuro.

Grupos alineados con el gobierno y encabezados lo mismo por intelectuales que por quienes en el pasado se consideraron víctimas de la violencia y la inseguridad y ahora se desgarran las vestiduras señalando la necesidad de darle la suficiente fuerza al mexiquense para que pueda llegar a negociaciones favorables con su homólogo de los Estados Unidos. El muro y las deportaciones encabezan su irritación, seguida por los sesudos análisis de economistas en los cuales se advierten daños irreparables, incalculables, si se toca el Tratado de Libre Comercio.

Sin embargo, sus voces no se escucharon cuando se inició esa construcción; nada dijeron en su oportunidad sobre la forma en la cual se expulsaba a los mexicanos de su tierra, se desintegraban las familias, se enviaba la fuerza de trabajo joven a labrar otros campos, a generar riqueza en otras fronteras. No hubo reclamos hacia quienes, con dictados económicos equivocados, iban generando pueblos fantasma. Aplaudieron el ingreso del país hacia un primer mundo avalado por reformas que daban entrada a la iniciativa privada nacional y extranjera a renglones en donde se sustenta el desarrollo, en los estratégicos, en los que ahora sólo llaman cómodamente “prioritarios”-

Industria y campo han sido bombardeados. Los primeros fueron desapareciendo uno a uno al no poder enfrentar una competencia desleal en precios, pero carente de calidad. Los jugueteros fueron sustituidos y su producto resultó, inclusive, dañino para la salud de los infantes al comprobarse el alto contenido de plomo. Las cadenas de jugueterías se esfumaron y así hay referencias de muchos otros renglones, de ese derrumbe permanente de fatales consecuencias visibles en el presente. El campo dejó de producir y se ha creado una dependencia alimentaria no vista en el pasado. Pobreza y miseria fueron creciendo a pasos agigantados, tanto o igual que las fortunas de los funcionarios públicos y de empresarios favorecidos por los gobiernos en turno.

Se hizo necesario ir en contra de Trump porque está cierto de lo inmensamente rico de nuestro país, tanto en recursos humanos como naturales. En su momento, en una entrevista, advirtió sobre el famoso muro: “se construirá para obligar al gobierno mexicano a trabajar en serio”. Nada difícil le resultará investigar origen y fortuna de muchos de esos políticos y no se duda sean exhibidos en cuanto dejen de obedecer y esa es la debilidad presentada por Peña Nieto y su equipo de aprendices de negociadores. Encierran una gran verdad esas referencias: la riqueza existente en México convierte en aberración la migración de sus ciudadanos.

La doble moral con la cual se acompañan muchos actores de la mala obra gubernamental ha servido para darse cuenta de hacia donde deben ir los reclamos, las exigencias, la defensa de la dignidad. Nadie vería con malos ojos la incautación de las fortunas mal habidas y el cese de los absurdos.

SINGULAR MARCHA

Si quienes pretenden ayudar a Peña Nieto se centraran en lograr tener cinco minutos de cordura, de sentido común, de análisis, hubiesen procurado acciones muy diferentes a la de convocar a marchas, mítines, incluso a llegar al momento de entonar el himno nacional. Algunos advirtieron esta concentración era en contra de Donald Trump y ¿el objetivo? Es seguro al magnate le importa muy poco si los ahí reunidos están o no de acuerdo con las deportaciones. No hay papeles y, por lo tanto, salvo recurrir a despertar sentimientos no vistos cuando la gente cruzaba desiertos y el Bravo exponiéndose a perder la vida, no se ve ninguna otra reacción.

La marcha #VibraMéxico del domingo vino a reconfirmar las crisis existentes en el país, tanto la referente de una negativa representación política, como la de la carencia de auténticos representantes de la sociedad. Un centenar de organizaciones de la “sociedad civil” apenas lograron convocar a unos cuantos miles de ciudadanos. Pero no es esa la cuestión de fondo. A largo plazo lo importante es la construcción de un nuevo modelo económico, frenado por la clase política.

Dentro de la coyuntura internacional actual y con la presidencia de Estados Unidos en manos del magnate Donald Trump, México está ante la oportunidad histórica de cambiar y conformar un nuevo modelo económico, menos dependiente de su vecino del norte, el cual pueda responder más adecuadamente a los requerimientos de su población en general y no sólo de las élites económicas. La política proteccionista del gobierno estadounidense puede empujar a México a volcar la mirada hacia adentro e invertir para fortalecer la economía interna.

Cancelar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) puede ser una buena noticia para el país, si se toma en cuenta que el crecimiento anual del PIB desde su implementación ha promediado 2.5%, frente a 4.2% durante las dos décadas anteriores en las cuales ya se advertía un declive. La riqueza generada fue especulativa y contribuyó enormemente a elevar los niveles de pobreza en los últimos 20 años hasta alcanzar grados de miseria.

El gobierno de Donald Trump ha abandonado el Acuerdo Transpacífico; confirmado está habrá una renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con México y Canadá; en la práctica inmediata, reprendió y amenazó con sanciones a compañías estadounidenses que invirtieron en el extranjero y las forzó a reorientar sus planes de expansión; y acusó a algunos países de manipular el tipo de cambio para sacar ventaja comercial. Los controles de migración más estrictos y las posibles deportaciones tendrán efectos significativos en los flujos de remesas. “El tono agresivo de la nueva administración estadounidense no presagia un fácil periodo de negociación ni sugiere que haya mucho margen para el compromiso”, advierte Fitch Ratings.

Analistas internacionales coinciden: el presidente estadounidense representa “un riesgo de escala global para las condiciones económicas”. México es uno de los países que más problemas afronta ante las políticas de Trump por la relación comercial con EU, el flujo de capitales desde esa nación –desde 1999, EU ha representado 46% de la inversión extranjera directa en México- y las remesas. Los cambios radicales de las relaciones comerciales implementadas por el nuevo mandatario estadounidense, la diminución de flujos internacionales de capital, los limites a la migración, los cuales afectan las remesas, y la confrontación entre líderes políticos y funcionarios estadounidenses “contribuyen a la volatilidad de los mercados financieros”, destaca Fitch Ratings. Estos riesgos afectan el crecimiento económico y presionan a las finanzas públicas de México.

El cambio de “estable” a “negativa” en la perspectiva de calificación de la deuda de México, en diciembre pasado, “reflejó en parte una mayor incertidumbre económica y la volatilidad de los precios de los activos financieros tras la elección estadounidense” del 8 de noviembre. Antes de esos comicios, Citibanamex pronosticó que el PIB crecería 2.3% en 2017. Desde entonces ese banco ha reducido dos veces sus previsiones, primero a 1.8% y recientemente a 1.2%, por la incertidumbre sobre la relación comercial y de inversión con EU. Citibanamex predice la inversión bruta en México se contraerá 0.8% este año, después de subir 4.6% en 2015. En los primeros nueve meses de 2016, la inversión extranjera directa cayó 24% frente al mismo lapso del año anterior.

DINERO CARO

Un factor adicional el cual merma el crecimiento es el alza de las tasas de interés: el banco central de México ha elevado las tasas seis veces en el último año ante el debilitamiento del peso y las consecuentes presiones inflacionarias. El último incremento de 50 puntos base a las tasas de interés y los bajos niveles históricos de la confianza empresarial y de los consumidores pueden tener un efecto negativo en las decisiones de inversión y consumo. Este año es probable una recesión en el país, advierten economistas de PNC Financial Services Group. La preocupación está ligada a la dependencia de México de las exportaciones, las cuales representan un tercio de su actividad económica. Alrededor de 80% de esas exportaciones van a EU. México está obligado a diversificar su comercio. Ya aceleró negociaciones para lograr la expansión de acuerdos comerciales con la Unión Europea y empezó negociaciones con Argentina y Brasil sobre la posibilidad de comprar maíz, trigo y soya a los productores sudamericanos, a fin de aliviar su dependencia del grano estadounidense.

Con una ceguera total acuden a mercados extranjeros a los cuales deberán liquidar con dólares cada vez más caros ante la debilidad del peso, pero no se dan el tiempo para planear de manera inmediata se reaviven las cosechas nacionales, se deje en el olvido esta importación de alimentos innecesaria cuando se cuenta con grandes extensiones de tierra y miles de kilómetros en litorales. La oportunidad es histórica pero puede perderse ante la cerrazón y la ignorancia prevaleciente en el gobierno federal.

El mexiquense sostuvo México y Estados Unidos deben mantener una relación de colaboración, que es histórica y de crecimiento y la cual no debe ser alterada por sus respectivos gobiernos. Durante un diálogo interactivo con familias beneficiarias de Sedesol en Huejutla de Reyes, Hidalgo, Peña Neto aseguró su administración ha mostrado avances económicos en temas como combate a la pobreza y generación de empleo, por ello pidió no hacer eco de quienes advierten un mal panorama de nuestro país. De nueva cuenta y como sucede en prácticamente todos los foros, Peña Nieto vive en su galaxia, en el país de la fantasía, en el creado por su mente y abanicada su inexistente realidad por quienes amasan a diario grandes fortunas.

Para lograr retornar al fortalecimiento, México está obligado a resolver el gran tema, el de las acciones de la delincuencia organizada, el débil estado de derecho, la educación de bajo nivel y, sobre todo, la corrupción política. Asimismo, debe resolver la amplia economía informal, donde los trabajadores y empresarios no pagan impuestos, y los consumidores tienen una existencia precaria. El mercado interno, hasta ahora el principal motor de crecimiento de la economía, está afectado por la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores: el aumento de 9.6 por ciento del salario mínimo aprobado para este año ya equivale “a menos de la mitad del incremento inicial”, debido a la inflación generada por las alzas a los precios de los combustibles, las cuales seguirán a lo largo de este año, destaca el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (Ceesp).

En su análisis económico semanal, el Ceesp destaca: “el incremento de los precios de combustibles a principios de año propició que la inflación anual se elevará hasta 4.7 por ciento en enero, porcentaje que, además de salir del rango establecido por el Banco de México, fue el más alto desde septiembre de 2012. El panorama deja entrever que los combustibles seguirán aumentando de precio, a consecuencia de un alza de los precios del petróleo y la volatilidad del tipo de cambio, de tal manera que ello ha llevado a ajustar los pronósticos de inflación para todo 2017 a niveles de 5.25 por ciento, según especialistas del sector privado”.

Con ese nivel de inflación, “la ganancia real” del salario mínimo, el cual de manera histórica se incrementó 9.6 por ciento o 7 pesos para llegar a 80.04 pesos por día, quedó a menos de la mitad del aumento inicial. Con los índices inflacionarios esperados, el alza de 3.9 por ciento autorizada para los salarios profesionales significará “una pérdida del poder adquisitivo” al finalizar el año.

TEMOR POR REDADAS

A pocos días de asumir la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump firmó una orden ejecutiva en la cual dejo claro que casi todo extranjero sin permiso de residencia podría ser detenido. El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) inició una campaña de detenciones de “rutina”, presuntamente bajo los lineamientos seguidos durante el gobierno de Barack Obama de buscar las personas con antecedentes penales o varias infracciones a las leyes de inmigración. Trump se ha ufanado de la campaña en Twitter: “Las medidas contra delincuentes ilegales cumplen mi promesa hecha durante la campaña”.

El temor y la confusión se han apoderado de las comunidades de inmigrantes sin permiso de residencia tras correrse la voz de que agentes federales estaban deteniendo a cientos de inmigrantes en todo el país. No está claro el alcance de la campaña. Agentes de inmigración de Estados Unidos detuvieron la semana pasada a 680 migrantes en la primera tanda de redadas de la presidencia de Trump.

En los estados de Illinois, Indiana, Wisconsin, Kentucky, Kansas y Misuri fueron detenidos 235 migrantes; 163 tenían condenas criminales previas. Las redadas abarcaron a casi 200 personas en las dos Carolinas y Georgia, más de 160 en Los Ángeles y unas 40 en Nueva York y 28 en Texas, según confirmó el servicio de inmigración.

De acuerdo a las autoridades, entre los detenidos figuran un pandillero salvadoreño y un traficante de drogas brasileño. Muchos inmigrantes tienen miedo de enviar a sus hijos a la escuela y de ir a la iglesia, al trabajo o a un hospital. Se propagan rumores que meten miedo mucho más rápido que las acciones de las autoridades.

Para muchos estadounidenses, partidarios de las políticas inmigratorias de Trump, las detenciones son buena noticia. “Lo más importante es dejar saber que se están haciendo cumplir de nuevo las leyes de inmigración”, opinó Mark Krikorian, director ejecutivo del Center for Inmigration Studies, grupo de estudios a favor de mayores controles de la inmigración.

TRUMP CON TRUDEAU

Mientras la política migratoria y comercial de Trump, así como sus exigencias de que México pague un muro fronterizo en proyecto de seguir su construcción, llevo al presidente Enrique Peña Nieto a cancelar su visita a la Casa Blanca, después de haberse enterado que el magnate se le adelantó rechazando recibirlo, el mandatario estadounidense se reunió ya con el primer ministro japonés Shinzo Abe y a la jefa de gobierno británico Theresa May. Inclusive este lunes recibió al primer ministro canadiense, Justin Trudeau, para abordar el futuro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Trudeau dijo debatiría “el hecho de que millones de buenos puestos de trabajo a ambos lados de la frontera dependan de un tráfico fluido de bienes y servicios” entre ambos países, facilitado por el TLCAN. Más del 75% de las exportaciones canadienses fueron a Estados Unidos en 2016. También manifestó su intención de debatir aspectos en los cuales ambos líderes disienten, como el decreto de Trump con el cual suspendió el programa de refugiados y prohibió entrar al país a ciudadanos de siete naciones de mayoría musulmana. La orden está actualmente suspendida por decisión judicial.

Trump ofreció construir puentes con Canadá, su vecino del norte, en una aparición conjunta con Trudeau. “Estados Unidos es muy afortunado en tener a un vecino como Canadá. Esta es una oportunidad para construir puentes, puentes de cooperación, puentes en comercio”, dijo Trump al inicio de una conferencia de prensa en el Salón Este de la Casa Blanca. Lenguaje totalmente contrastante con el empleado para referirse al vecino del Sur, a las relaciones con México. “Tenemos una muy sobresaliente relación comercial con Canadá. Vamos a hacer arreglos, vamos a estar haciendo algunas cosas que beneficien a nuestros dos países. Es una situación menos severa que está teniendo lugar en la frontera sur (con México)”, expresó en la rueda de prensa con Trudeau.

“En la frontera sur (con México) por muchos años, la transacción no fue justa para Estados Unidos. Fue una transacción extremadamente injusta. Trabajaremos con México. Lo volveremos un acuerdo justo para las dos partes. Pienso que nos vamos a llevar muy bien con México. Ellos entienden y nosotros entendemos”, añadió el presidente estadounidense.

DE LOS PASILLOS

El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, informó su administración recuperará una tercera parte del lujoso rancho Las Mesas, construido por el ex gobernador Javier Duarte, en Valle de Bravo, en el Estado de México, el cual está asentado en 92 hectáreas y cuyo valor está calculado en 223 millones de pesos. “El Fiscal del estado estará recibiendo posesión del rancho, pero sólo una parte será propiedad del gobierno”, dijo al mandatario panista. “Las otras dos terceras partes la PGR está haciendo todo por recuperar la propiedad de valor millonario”. También reportó: además de los 422 millones de pesos que han sido recuperados en efectivo, este mismo lunes podrían sumarse otros 300 millones de pesos decomisados al ex priísta. Yunes reconoció existen reclamos de la sociedad para concretar la captura de Duarte, pero aclaró que la responsabilidad está en manos del gobierno federal…

Representantes de transportes colectivos, corredores y líneas de Metrobús presionan a las autoridades de la Ciudad de México para concretar un aumento a las tarifas de transporte. Un total de 52 organizaciones de microbuses, corredores viales y Metrobús conformaron un frente para exigir un incremento “urgente” a su tarifa de 3 y 4 pesos, y de 2 pesos en el pago por kilómetro, respectivamente. El gobierno de la capital de la República no ha incrementado los costos a usuarios pero sí los pagos por insumos, denunciaron en conferencia de prensa. Ese ajuste de 75 y 70 por ciento, en el caso de los dos primeros servicios, permitiría “apenas” hacer frente al aumento de los costos de operación, señaló Nicolás Vázquez Figueroa, integrante de la línea 2 del Metrobús. La posibilidad de otra alza en los combustibles “colapsaría al sector, corriéndose el riesgo de dejar sin servicio a nuestros usuarios, por la imposibilidad de adquirir los insumos necesarios para seguirlo prestando” subrayó. Autoridades confirmaron se reunirán con ellos para abordar sus peticiones.

