Estado de los ESTADOS

Lilia Arellano.

“Sólo pensar en traición es ya una traición consumada”: Cesare Cantú.

• AMLO firme a la Presidencia en 2018

• Encuestadoras colocan a líder de Morena con ventaja

• Videgaray, desleal a México y colaborador de Trump

• El canciller deberá rendir cuentas al Senado: Barbosa

• En Quintana Roo, despegó superhéroe a la estratósfera

• Compra de insulina china, gran negocio en Guanajuato

• Abate Armada al H2, líder del cartel de Beltrán Leyva

Ciudad de México, 10 de Febrero de 2017.- Mientras al canciller mexicano Luis Videgaray se le acusa de “colaboracionismo” con el gobierno del presidente de EU, Donald Trump, y la administración de Enrique Peña Nieto externa su miedo y sumisión al magnate, diversas casas encuestadoras ubican como puntero, con una amplia ventaja en la carrera por la Presidencia de la República en 2018, al principal líder opositor en México, Andrés Manuel López Obrador, quien realiza una gira de trabajo por distintos puntos de la República Mexicana, la cual concluirá el domingo 12 de febrero en la ciudad de Los Angeles, California, Estados Unidos, donde explicará como el mandatario estadounidense le falta al respeto a los migrantes, quienes tienen la protección de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En su recorrido por localidades de Nayarit y Baja California el político de izquierda difunde el Acuerdo Político de Unidad por el Renacimiento de México.

De acuerdo a la encuesta más reciente de Consulta Mitofsky, el fundador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) ha consolidado su ventaja sobre el resto de posibles aspirantes, a poco más de un año de las elecciones presidenciales de 2018. El político de izquierda se ubica en primer lugar con entre 25.8 y 27.2% de la intención del voto en los sondeos donde se toma en cuenta una contienda entre cinco posibles candidatos presidenciales. Tras López Obrador, se ubica a la esposa del ex presidente Felipe Calderón, Margarita Zavala, con 23.7%; y después al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, con 14.7%. En otro escenario, con una posible candidatura presidencial del líder del PAN, Ricardo Anaya, éste alcanzaría 19.8% y Osorio Chong 15.1%.

El ex jefe de gobierno de la Ciudad de México también aventaja frente al gobernador del PRI del Estado de México, Eruviel Ávila, quien cuenta con 13.3% de intención de voto por debajo del dirigente nacional panista, quien tendría 19.9% de las preferencias. Si el PRI postulara al canciller Luis Videgaray, obtendría 12.8% de los sufragios; Margarita Zavala contaría con 23.5%, pero el dirigente de Morena se mantendría con 27.1%. En todos los escenarios, según Consulta Mitofsky, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, y el gobernador del Estado de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, ocupan el cuarto y quinto lugar, respectivamente.

También una encuesta realizada por el diario capitalino El Financiero, destaca a Andrés Manuel López Obrador como beneficiado por el descontento popular generado por el aumento de productos básicos como la gasolina, el diésel y el gas LP, rumbo a las elecciones presidenciales del próximo año. De acuerdo a ese sondeo, el fundador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) tiene 33% de la intención del voto; mientras, Margarita Zavala, quien aspira a la candidatura del PAN, cuenta con 27%; Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, alcanzaría por el PRI 20% de las preferencias electorales. Y Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, y Jaime Rodríguez Calderón El Bronco, alcanzarían 10% de los votos. Influye sin duda el apoyo brindado por los ciudadanos a todo lo antisistémico y, el tabasqueño lleva más de una década representándolo.

“COLABORACIONISMO”

En el Senado de la República, el coordinador de la bancada del PRD, Miguel Barbosa, aseguró el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, pudo incurrir en una deslealtad o colaboracionismo con el gobierno de Estados Unidos, al haber participado en la redacción del discurso de Donald Trump. “De ser cierto lo que se revela, habla de un colaboracionismo del canciller mexicano hacia el gobierno de Trump. ¿Qué mejor colaborador pude tener Trump que alguien del país con el que tiene una tensión”, cuestionó.

Luis Videgaray “tendrá que rendir cuentas ante el Senado y ante el Estado Mexicano”, advirtió Barbosa. El hecho de que el canciller haya colaborado en la redacción del discurso de Trump tras firmar la orden ejecutiva para construir el muro fronterizo demuestra que el funcionario es en realidad un colaborador del mandatario estadounidense, sostuvo el diputado Agustín Basave, secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores de San Lázaro. Esto, agregó, comprueba el nombramiento de Videgaray como titular de la Cancillería fue una designación a modo para satisfacer a Trump.

El ex dirigente del PRD sostuvo: “estamos en una época de confrontación con el gobierno de Estados Unidos, eso ya nadie lo duda, que estamos en una era de hostilidades y que estamos enfrentando esa guerra con un general designado por el enemigo, que trabaja con el enemigo, que le ayuda a redactar discursos. Que se haya metido o influido en matizar un discurso de Trump lo único que demuestra es la cercanía que tiene nuestro Secretario de Relaciones Exteriores con el enemigo”, dijo Basave en entrevista con un diario capitalino.

INNOVACIONES PELIGROSAS

En afanes ubicados en el colmo del protagonismo, de presentar novedades, de hacerse presentes con promesas de soluciones a las cuales no se les fija tiempo para verlas hechas realidad, los nuevos gobernadores se guían por relacionar los daños mayores, obviamente todos ellos heredados, para ofrecer cualquier migaja mitigante de las angustias generadas en sus exposiciones. En semanas anteriores se vio la rendición de un informe estatal a través de las redes sociales, con lo cual su difusión se limitó a unos cuantos. Se da cumplimiento al mandato, pero no se da la cara a quienes depositaron con su voto la confianza. Ahora se da a conocer una “nueva” forma de acercar al gobierno con el pueblo: con preguntas elaboradas para contar con auditorio y cuestionamientos a modo, para lucirse y presentar a los integrantes del gabinete como si en realidad tuvieran experiencia y conocieran a fondo antecedentes y problemática de la función que ocupan.

Con un mal llamado Plan de Desarrollo Estatal de Quintana Roo, presentado en las instalaciones de la Universidad del Caribe, en un espacio en el cual caben poco más de 100 personas, el mandatario estatal hizo su entrada señalando un 90 por ciento de actividad turística –nada nuevo- y otro 10 por ciento correspondiente al impulso al desarrollo de otros sectores el cual está en el olvido; se ocupa, gracias al burocratismo existente, el lugar 25 en facilidades para hacer negocios; el 50 por ciento de los habitantes económicamente activos se encuentra en la informalidad, sin seguro social; se cuenta con un honrosísimo último lugar en transparencia presupuestal.

El 36 por ciento de la población es pobre y la riqueza natural contrasta con esa pobreza. Otro 20 por ciento de ciudadanos no tiene acceso a la alimentación. Según la OCDE, Quintana Roo ocupa el lugar 22 en inversión dentro del sector salud, nacionalmente el sitio es el 27. Se cuenta con un médico por cada 115 derechohabientes. De cada 100 mil habitantes, mueren 283; el sector educativo carece de infraestructura adecuada por lo que el 19 por ciento de los inmuebles no cuentan con agua potable, el 50 por ciento carece de instalaciones deportivas, el rezago escolar es alto y el 40 por ciento no tiene acceso a la educación. Existe una sobre explotación de los mantos acuíferos. El estado ha crecido 17 veces más de lo proyectado, en la desigualdad, sin participación ciudadana y sin transparencia.

Este es el diagnóstico del gobierno estatal actual y el remedio, dicen, surtirá efecto en los próximos 10 meses y estará bajo las normas establecidas en cinco denominados “ejes rectores”. En general existe una gruesa capa de la población inconforme por el incumplimiento de escenarios algunas veces propuestos y otros simplemente esperados cuando se abandonó el lugar de origen y se llegó a la entidad a formar un nuevo patrimonio, una vida más agradable y llena de bienestar. Cuando se habla de un crecimiento ¡diez y siete veces! superior a lo proyectado, no se está revelando cualquier cantidad de necesidades a cubrir, de servicios a brindar, de vialidades, de escuelas, de hospitales, de un desarrollo económico en el cual puedan otorgarse los empleos para todos los provenientes de otras entidades.

Si al estilo Trump se decidiera por sacar del territorio a quienes vieron aquí la luz por vez primera, Quintana Roo sería, al igual que Zacatecas, una entidad fantasma. Si tan encarrilado estaba don Carlos Joaquín en su exposición, debió abordar el caciquismo existente, el ejercido por una cuantas familias enriquecidas al infinito, desarrollando sus fortunas en las actividades generadoras de mayores ganancias y gozando de una serie de beneficios a los cuales no tienen acceso medianos y pequeños empresarios y comerciantes. Ni siquiera en lo referente a la compra-venta de tierras existe trato igualitario y esto se ha presentado con mayor rigor a partir de la conversión a Estado de este territorio. En este renglón no existe freno, constituyendo la tierra el mejor negocio especulativo.

Sobre el tema denominado Desarrollo y Diversificación Económica con Oportunidades para Todos, encontramos es la igualdad de género en el empleo una de las más sesudas soluciones, extendida al otorgamiento de créditos. Se habla de incrementar la inversión en los sectores industriales y agropecuarios, particularmente en el Sur y, al abordar el tema de falta de competencia económica la referencia no es clara, sobre todo si se trata de regular el mayor mal: el Todo Incluido. Por tres milésima ocasión hace su graciosa aparición la nunca alcanzada simplificación administrativa en la apertura de negocios y va de nuevo al papel, que todo lo aguanta, la cadena de buenos deseos.

Punto por punto de los cinco presentados, chocan con la realidad, con la aplicada antes de finales de septiembre y con la regida en la actualidad. Cuando se habla de cuidado al medio ambiente, el silencio del gobierno estatal es denso, no se escucha ni media palabra, no hay un pronunciamiento que fije posiciones y, por supuesto, las promesas del futuro, tampoco.

A la exposición le siguió una serie de preguntas y respuestas. Algunas las contestó el mandatario estatal, otras fueron dirigidas a miembros de su gabinete. En general ninguna dejó satisfecho al auditorio, pero una de ellas sí que marcó el “Plan Puebla” quintanarroense.

A la titular de la Secretaría de Salud se le olvidó el nombre del nuevo hospital y su solución a la falta de la unidad de oncología infantil siguió sustentada en el traslado de estos pacientes a los hospitales de Yucatán y Campeche, con los cuales, aseguró, ya se ha firmado convenio. En tanto, dijo, acondicionarán un espacio en el inmueble sin inaugurar, sin operar y cuyo inicio de construcción tuvo en su haber la colocación de 3 primeras piedras para atender a los muy pocos infantes con ese mal y, en la misma área a los adultos. Sobre la seguridad todo apunta a noches de insomnio para la delincuencia al afirmarse “se promoverá el incremento del estado de fuerza del gobierno estatal e impulsaremos su certificación –la de los elementos policiacos-“. Tiemblan los malos al pensar en la combinación “tecnología e inteligencia policial”, más aún cuando ya se tiene el # 911.

En fin, lo serio, lo realizable en el corto, mediano y largo plazo estuvo ausente. Dentro de esto resalta la permanencia de los escándalos, lo cual no tardará los 10 meses marcados como plazo por el actual mandatario estatal para dar resultados. Al dar cabida, anunciar y respaldar toda clase de denuncias ciudadanas sin la comprobación correspondiente y, en los casos de surgir éstas en torno a los considerados “enemigos”, es claro el resultado a obtener es negativo y por lo tanto se abren de par en par las puertas para generar la desconfianza, para acrecentar la percepción de complicidades sin fin.

Las grandes ausencias son también reveladoras de desacuerdos internos permanentes. Una de ellas se centra en Julián Ricalde y la manera de negarse a presentarse ante el campesinado iracundo al saberse víctima, una vez más, de corruptelas y robos de su dinero.

Si en tan corto tiempo ya tuvieron necesidad de hacer remociones –algunas como la del argentino ficticias- ¿habrá quien permanezca en el convoy hasta el final del viaje? De acuerdo con el panorama en el cual se desenvuelve la vida diaria de casi millón y medio de habitantes, se requiere de un supersupersupuer héroe para salvarse y ese no aparece en ninguna fotografía hasta ahora vista, se desconoce el rostro porque tampoco se ha acercado los reflectores televisivos alguna persona con esas características y, por supuesto la voz también es desconocida.

Diría en un tono nada festivo sino más bien candente el fallecido Juan Gabriel… ¡pero qué necesidad…! Contando con tiempo más que suficiente si se trabaja con vigor, entrega, pasión, papelitos y declaraciones sobran ante el viejo refrán: “obras son amores y no buenas razones”. Total, se quería conocer si había rumbo, hoy ya sabemos a qué atenernos, ¿o no?

INSULINA CHINA CHAFA

En un escándalo de proporciones mayúsculas en el cual resalta la penetración de un partido político en otras organizaciones también representadas en las curules federales, se ven envueltas las entregas de insulina china y el Verde Ecologista. Al igual que en el estado de Veracruz, en donde el gobierno estatal del ahora prófugo Javier Duarte ha sido acusado de la adquisición de supuestos medicamentos piratas para tratar cáncer y pruebas de detección del VIH Sida, en Guanajuato, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Procuraduría General de la República (PGR) y la Procuraduría General de Justicia de Guanajuato, deben ir hasta el fondo en las investigaciones sobre los proceso de licitación y adjudicaciones directas del gobierno guanajuatense para la compra de insulina blonglixan, pues desde el 2013 se detectó la compra de insulina “china” y de mala calidad.

A pesar de ello, las autoridades locales continuaron adjudicándole contratos a las empresas Intercontinental de Medicamentos S. A. de C. V. y Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico S. A. de C. V. Vista la trayectoria de estas empresas distribuidoras pero también importadoras de medicamentos, resulta ser llevaron primero el nombre de Phoenix Farmacéutica, S. A. de C.V. Posteriormente fueron conocida nacionalmente como Farmacias Fénix del Centro hasta terminar con los nombres mencionados. ¿Ya sabe usted cual es el partido político incluido en estas firmas? Nada más y nada menos que EL VERDE ECOLOGISTA, la familia González Torres, la “protectora” de los enfermos, la que también vende similares, la que factura cientos de vales de medicamentos de los cuales se carece en el ISSSTE, en el IMSS, dentro de los beneficios del Seguro Popular.

Ligado a estas operaciones farmacéuticas con respaldo de partido, aparece también el ex secretario de Hacienda, Guillermo Ortiz Martínez, alias La Perica de quien algunos medios de comunicación y analistas políticos aseguran limpio mucho dinero producto de la venta de paraestatales a través de formar una sociedad con Víctor Gonzáles Torres, quien perdiera una hija en situaciones familiares muy lastimosas. Todo apunta a llevar las investigaciones sobre este y otros medicamentos a Oaxaca, Puebla y Veracruz, entidades seleccionadas por el cartel de “cuello blanco”.

En los hospitales públicos de Guanajuato aplican a pacientes una insulina que no cumple con las cualidades necesarias para llevar a cabo tratamientos médicos, denunciaron diputados del PRI por Guanajuato, encabezados por Bárbara Botello, quienes presentaron ya un punto de acuerdo para solicitar a la ASF audite dichos procesos de licitación y adjudicación directa y demandaron que la PGR y la PGJG realicen las investigaciones correspondientes en relación a la probable comisión de irregularidades, en el suministro de insulina inservible de origen chino no autorizada a pacientes con diabetes. El diputado Ricardo Ramírez Nieto aseguró se están adquiriendo medicamentos a sobreprecio, se fingen procedimientos de licitación pero se hacen adjudicaciones directas en beneficio de esas empresas.

La compra de insulina china habría ocurrido en 2013 durante el gobierno de Miguel Márquez. El Comité de Adquisiciones de Guanajuato descalificó a las dos empresas que fueron elegidas como proveedoras: Intercontinental de Medicamentos y Distribuidora Internacional de Medicamentos, durante el proceso de licitación debido a que no cumplían con los requisitos solicitados. Sin embargo, la Secretaría de Finanzas de Guanajuato, encabezada por Martín Solís, decidió entregarle contratos de manera directa a esas dos empresas, a pesar de la opinión del comité. La forma convincente de operar de los González Torres no conoce límites ni fronteras, tampoco nacionalidades y menos aún mantiene algún tope al momento de invertir en negocios redituables inmediatamente y a futuro, por lo menos durante los siguientes cinco o seis años de mandatos estatales.

El Órgano Interno del Control del Instituto Mexicano del Seguro Social emitió el 1 de noviembre de 2010 un oficio para que instituciones federales y locales se abstuvieran de aceptar propuestas o celebrar contratos con la empresa Intercontinental de Medicamentos. No obstante, la Secretaría de Salud de Guanajuato siguió comprando medicamento a esa compañía. Tras una investigación, la Secretaría de Transparencia de Guanajuato determinó que las empresas señaladas cambiaron la insulina autorizada sin previo aviso y derivado de la diferencia de precio obtuvieron una ganancia adicional de 5 millones 578 mil pesos. Cuando en ese tiempo se cuestionaba la calidad de los medicamentos distribuidos por éstas empresas, el argumento de defensa giraba en torno a “enemigos políticos. Quieren evitar la fuerte alianza con el PRI y, obviamente la llegada de ambos a la presidencia”.

En enero de este año, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios adjudicó de manera directa el contrato de distribución de medicamentos a las empresas Intercontinental de Medicamentos S. A. de C. V. y Distribuidora Internacional de Medicamento y Equipo Médico, S. A. de C. V., quienes surten las medicinas desde hace dos años. El contrato es por más de 4 mil millones de pesos, así que solamente considerando el consabido diezmo, entran al reparto 400 millones de pesos. Ambas empresas fueron sancionadas por incrementar los costos en los medicamentos, y aunque su primer contrato del 2013 venció en mayo de 2014, el gobierno estatal les otorgó prórrogas de tres meses para continuar abasteciendo medicinas. Obviamente mediante su comisión, aunque Moreno Valle puso de moda el “pásenle por la de Puebla”.

Quienes comenzaron la investigación fueron los propios médicos del sector salud y concluyeron que la insulina aplicada no reunía las características de cualidad y calidad y, como consecuencia, los procesos de los pacientes estaban siendo anormales y no estaban dando los resultados que se esperaban con la aplicación de ese medicamento. Los diputados panistas, a través de Alejandra Gutiérrez Campos respondieron es falsa la compra de medicamentos pirata en la entidad gobernada por el PAN. Argumentó la Cofepris (Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios) ha dado validez a esos medicamentos desde hace muchos años. Incluso, sostuvo que el IMSS a nivel federal compró la misma insulina.

Exhibió documentos donde se demuestra el pago de millones de pesos por el mismo producto. En 2015, el IMSS adquirió 787 mil 260 ámpulas de insulina glargina de la empresa Comercializadora de Productos Institucionales S. A. de C. V. El monto del contrato fue de 94 millones 471 mil 200 pesos. Esta defensa no hace sino comprobar la carencia de color partidista del dinero, más aún cuando se trata de la organización experta en “moches”.

En los hospitales donde deberían de llegar los medicamentos comprados a esas dos compañías se reporta desabasto. “Son las que casi nunca tenemos o tenemos en abasto muy pequeño. Si necesitamos 200 insulinas, nos mandan 20. Nos mandan 30”, denunció un médico del Sector Salud de Guanajuato, quien pidió permanecer en el anonimato por miedo a represalias. Eso sí, la facturación habla de cientos de miles en productos y en pesos.

DE LOS PASILLOS

La Secretaría de Marina confirmó que el jueves por la noche fue abatido el líder del cártel de los Beltrán Leyva en el estado de Nayarit, a quien identificó como Juan Francisco “N” (Patrón Sánchez), alias “El H2”, “durante un intercambio de disparos entre Fuerzas Federales y presuntos infractores de la ley”. De acuerdo al comunicado de la Armada, “el enfrentamiento se originó tras el seguimiento coordinado de Fuerzas Federales a presuntos infractores de la ley, en inmediaciones de la colonia Lindavista, de Tepic, Nayarit, el cual derivó en una agresión directa con armas de alto poder de los presuntos infractores contra las fuerzas federales que los perseguían”, las cuales repelieron la agresión con apoyo de disparos disuasivos desde un helicóptero. “Esta acción permitió que las Fuerzas Federales en tierra controlaran la agresión resultando de dicha acción que fallecieran ocho presuntos infractores de la ley, entre ellos Juan Francisco “N”, quien era cabeza de una organización delictiva que opera en todo el país, específicamente en el estado de Nayarit”…

Los integrantes de la Junta de Gobierno del Banco de México buscan ser lo más moderado posible con los incrementos de la tasa de interés clave para anclar las expectativas de inflación, aseguró Agustín Carstens, jefe del banco central de México. El jueves pasado, Banxico aumentó en 50 puntos base su tasa de interés referencial al 6.25% para contrarrestar el contagio de la depreciación de la moneda y las alzas de las gasolinas al resto de los precios…

Tras la pretensión oficial de justificar la ilegal actuación de Tomás Zerón de Lucio, ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), estuvo a punto de romperse la reunión entre los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el procurador general de la República, Raúl Cervantes Andrade. Zerón de Lucio fue señalado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes por obstruir las investigaciones de la desaparición de los estudiantes normalistas, además de cometer una serie de irregularidades en el desarrollo de la misma y eventualmente “sembrar evidencias”.

