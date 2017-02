Estado de los ESTADOS

Your Rating User Rating : 0 ( 0 votes )

Lilia Arellano.

“El dinero siempre está ahí; solo cambian los bolsillos”: Gertrude Stein.

• A la pepena del narcodinero

• Cocina la Cámara una reforma “caza-fortunas”

• Blanqueo: de 15 a 50 mil millones de dólares

• Videgaray regaló a El Chapo a Estados Unidos

• Peña pidió a Trump parar tráfico de armas: ES

• Oaxaca: “luna de miel” de Murat con magisterio

• Q. Roo: cuestionan 4 donaciones de particulares

Ciudad de México, 7 de Febrero de 2016.- ¿Hasta dónde ha sido el retroceso? La interrogante merece irnos a diversos renglones del diario acontecer y por cuál empezar es todo un reto. A raíz de la discusión llevada a cabo ayer en la Cámara de Diputados, se agrega otro tema: el dinero de los narcotraficantes. Y, casualmente, surge justo cuando Hacienda habla de la repatriación de capitales sin grandes averiguaciones, dando confianza “a la palabra” y cargando un 8 por ciento de impuesto, nada más. Sobre este asunto, el pasado mostraba una primera entrega de bienes a la vista, en el momento del arresto de los delincuentes, llamado: “botín de guerra”. Así, joyas, dinero e incluso estupefacientes pasaban a manos del grupo policiaco encargado de la operación.

Se lucía en grandes mesas la incautación de armas, joyas y cierta cantidad de dinero. Muy poco efectivo en diversas monedas, principalmente dólares y pesos. Una vez dada a conocer la noticia del arresto y de los decomisos, se pasaba a la etapa del secreto y nadie sabía nada más; si acaso algún boletín oficial enviado posteriormente hablaba de la entrega a resguardo de la PGR. Con Zhenli Ye Gon creció la suma y se convirtió en multimillonaria, sin embargo el camino a seguir fue exactamente el mismo, con una fuerte dosis de propaganda para hacer ver a la población que: Primero.- no contaban con maquinitas para contar tantos billetes y, por lo tanto, era menester se realizara este conteo en Estados Unidos; 2.- Se le entregó semejante fortuna al Ejercito para su resguardo; 3.- En trailers y con un seguro adquirido en millones de dólares, los billetes verdes llegaron a la tierra de Trump; 4.- La permanencia en ese país era limitada pues se utilizaría para el sector salud. Ahí concluyó la gira de la billetiza y lo único que se vio fue el escándalo por las declaraciones del chino-mexicano en contra de quien hoy es parte del gabinete de Peña Nieto:

Ranchos, mansiones, haciendas, dólares, euros, empresas, autos, avionetas, joyas, piezas de arte, de todo se ha decomisado y las cifras por la venta de algunos artículos en subastas organizadas por Hacienda son verdaderamente ridículas y no han alcanzado ni los 100 millones de pesos o su equivalente en menos de 5 millones de dólares. La iniciativa enviada para recuperar “legalmente” estas fortunas viene a darle un cerrón completo a lo antes incautado. Y ese es un primer punto en el cual también deben centrar sus esfuerzos quienes reclaman debe quedarse ese dinero en México, en donde se cometen los delitos, en el país utilizado por los narcos como trampolín de sus actividades y al cual le han hecho mucho daño al sembrar de cadáveres el territorio. Si los mexicanos ignoramos todo lo relacionado con estas quitas en este suelo, más aún se carece de información sobre los bienes con los cuales se queda el vecino del Norte.

Existen antecedentes para analizar si ese llamado a repatriar capitales no será el envío de una “sugerencia” para quienes, con un módico 8 por ciento, convierten a la legalidad cualquier suma. Porque la desconfianza existente en las autoridades mexicanas no permite aceptar tan abiertamente sean quienes han logrado amasar alguna cantidad a base de trabajo, de esfuerzo, de ahorros, los que atiendan ese tipo de llamado, más aún cuando no se ofrecen incentivos para su inversión sino todo lo contrario, se ejerce, una vez más, una decisión recaudatoria y después… ya veremos. La información revelada a continuación da cuenta de las grandes fortunas en las cuales no se ha participado y se les ha dejado todo el pastel a quienes hoy reclaman por “el abuso” contra los Estados Unidos.

De acuerdo a un estudio de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, “del primero de enero de 1994 al 30 de abril de 2016 se efectuaron mil 90 extradiciones de delincuentes a Estados Unidos –sin contar a Joaquín El Chapo Guzmán- y de sus riquezas no se ha recuperado un centavo y aún no se sabe nada”. Tan sólo la fortuna personal del capo sinaloense se estima en 21 mil millones de dólares, a lo cual habría de sumar la riqueza combinada de otros jefes del narcotráfico en México como Alfredo Beltrán Leyva, El Mochomo, Vicente Zambada Niebla, Sandra Ávila, La Reina del Pacífico, Osiel Cárdenas, Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, Jorge Eduardo Costilla Sánchez, El Coss, y Benjamín Arellano Félix, entre otros criminales.

La estrategia de seguridad seguida durante la actual administración federal dio prioridad a la captura o caza de 122 blancos del crimen organizado, de los cuales se han detenido o abatido a 106. Estos narcotraficantes realizaron operaciones con las cuales generaron recursos ilícitos, tanto en Estados Unidos como en México. Sin embargo, a nuestro país nunca le fueron entregadas las ganancias confiscadas en Estados Unidos a estos integrantes del crimen organizado, o por lo menos no existe reporte alguno de retribución por parte del gobierno de Estados Unidos. Hasta ahora es cuando la Cámara de Diputados trabaja en una propuesta de reforma “caza-fortunas” de los narcotraficantes, incluida en el paquete de seguridad, el cual aprobarán en este periodo de sesiones. Se presenta otra interrogante: ¿a cuál dependencia serían entregados los decomisos? ¿Hacienda y su opacidad a la cual después pueden catalogar como “información de seguridad nacional?

La dimensión de esos recursos financieros es extraordinaria si se toma en consideración que en México cada año son blanqueados entre 15 mil y 50 mil millones de dólares, principalmente mediante el sistema financiero, de acuerdo a estimaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Procuraduría General de la República (PGR). De acuerdo a las dependencias que se encargan de la inteligencia financiera, las ganancias tan sólo por el lavado de dinero oscilan entre los 10 mil y 25 mil millones de dólares para los cárteles mexicanos, quienes obtienen ingresos brutos superiores a los 250 mil millones de dólares, es decir, el 10 por ciento. Una medición del Instituto Nacional de Estadística y Geografía del 2013 determinó que el lavado de dinero en México alcanza un monto equivalente a 1.6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), es decir unos 340 mil millones de pesos a valor actual, unos 18 mil millones de dólares. La consultoría Statfor, especializada en temas de seguridad, calcula que las organizaciones criminales envían a México entre 19 mil y 39 mil millones de dólares producto de actividades ilegales.

Todas estas cifras son reveladoras de la información existente y de la negativa a usarla en contra de los narcotraficantes. Si saben cuántos millones se blanquean, en dónde y hasta existe una relación de empresas ¿por qué lejos de actuar dándole un fuerte golpe a sus finanzas permiten las masacres, las ejecuciones y hasta provocan la corrupción en las instituciones de mayor respeto? El reclamo se le ha hecho a Forbes al incluir en su lista, por ejemplo, a El Chapo y para calcular su fortuna debieron recurrir a las inversiones empresariales y a las posesiones, ¿o no?

Los flujos financieros ilícitos también se dan de México hacia el exterior. En un año salieron de México 48 mil millones de dólares generados por actividades ilícitas, cantidad equivalente a 55 por ciento de la deuda externa del gobierno y que ubicó al país a la cabeza de América Latina y el Caribe en la transferencia de ese tipo de fondos, de acuerdo a un reciente reporte de la Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe). Esta salida tiene diversos canales entre los cuales el envío a los paraísos fiscales está más que presente.

Otro ejemplo se presenta en el caso de Benjamín Arellano Félix, quien fue extraditado a Estados Unidos. En ese momento poseía una fortuna de alrededor de 650 millones de dólares y a quien, en 2012, una Corte de aquel país le obligó a pagar una multa de 100 millones de dólares, por lo cual el delincuente se vio obligado a trasladar al gobierno de esa nación dinero, propiedad y valores en México a fin de saldar la sanción. La extradición de Benjamín Arellano representó una recuperación para EU de una cantidad importante de dinero, sin que México pudiera ver ni un centavo de esas entregas de bienes y valores.

En tan sólo tres estados: Jalisco, Sinaloa y Baja California se ubican 163 de las poco más de 200 empresas fichadas por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en los últimos 15 años. Los negocios de la llamada “lista negra” estadounidense se concentran en Guadalajara, Culiacán y La Paz. Dentro de las denuncias relativas al lavado de dinero de la PGR en 2014, éstas se aglomeran en Sinaloa, Baja California, Sonora, Tamaulipas y Jalisco. Junto a esas entidades, Chihuahua, Colima, Nuevo León y la Ciudad de México es donde más se registran las más de 2 mil 800 acciones fiscales y financieras fuera de norma y que pudieran encajar en el lavado de dinero, desde 2007 a la fecha, según información de la SHCP.

Los blanqueadores de dinero hacen gala de creatividad, al apoyarse en transferencias electrónicas, giros en efectivo, o depósitos en tarjetas de prepago en tiendas de conveniencia, pero el método más recurrente es la compra de pólizas de seguro, recientemente la adquisición de los llamados “tiempos compartidos” es la mejor forma de hacerse de propiedades durante muchos años sin tener que pasar por el registro de notarios y por ende sortear las leyes anti-lavado. “Las aseguradoras no te piden un respaldo, o saber de dónde proviene el dinero; hay otros giros que se prestan, como el restaurantero, el hotelero, y que decir de los casinos”, destaca Alfredo Ceja, investigador de la Universidad Panamericana.

A la fecha, existe un vacío legal el cual no contempla que el Estado mexicano pueda hacer exigible la repartición de las fortunas de los capos o cualquier otro delincuente extraditado. “En ese contexto y tomando en consideración la cantidad estratosférica de recursos, tanto humanos como materiales que nuestro país está gastando para detener el flujo de drogas al principal consumidor de estupefacientes, que es Estados Unidos, es menester asegurar que parte de los bienes o recursos económicos incautados a estas mafias también sean entregados al gobierno federal mexicano”, señala la propuesta legislativa.

Para Federico Döring Casar, diputado del PAN, quien presentará una propuesta para que el gobierno federal “pelee” la fortuna de Joaquín El Chapo Guzmán con Estados Unidos, la administración nacional “ha incumplido a su palabra”, pues “juro ante la ley que negociaría los bienes del capo y falló a su palabra”. Su iniciativa tiene la finalidad de que un capo mexicano no sea extraditado “sin antes se le asegure, como mínimo, la mitad de bienes que posee”. Lo asegurado, explicó, se utilizaría para diversos servicios públicos pendientes en la agenda corriente.

Es un agravio, dijo el legislador, que Luis Videgaray Caso, secretario de Relaciones Exteriores, les haya regalado a El Chapo: con lo decomisado hasta financiarían el muro fronterizo. “No es un hecho consumado que no regrese dinero a México, pero eso debía negociarse antes”. Si algo así se repite, destaca en su propuesta, sea causal de la destitución del canciller Videgaray. “Si el canciller no conoce su rubro (…) ya perdimos millones de dólares”. El dinero de El Chapo es reclamado por dos cortes de Estados Unidos.

Mal hicieron en pretender iniciar una negociación en condiciones de absoluta desventaja. Tener al capo en este país podría significar contar con un decomiso importantísimo en dólares, independientemente de estar abastecidos de suficiente información sobre los métodos usados en EU para mantener resguardada la corrupción, además de saber nombres y apellidos de quienes aprovechan sus posiciones para inundar a ese país de droga, porque para eso está la frontera y en esa división, lo acontecido del otro lado es responsabilidad del vecino.

ENREDADOS

Según el vocero presidencial Eduardo Sánchez, el presidente Enrique Peña Nieto rechazó un eventual envío de tropas de Estados Unidos para combatir el narcotráfico, pero le pidió a Donald Trump actuar para evitar el tráfico de armas a México. El funcionario señaló no hay grabación ni transcripción de la llamada, pero aseguró que Peña dijo a Trump que Estados Unidos “tiene que hacer algo concreto” para evitar sigan pasando armas hacia México. Durante una entrevista televisiva, Sánchez destacó la Constitución mexicana no admite la operación de tropas extranjeras en México. A pregunta expresa sobre el desempeño del mandatario mexicano, Sánchez señaló: “la firmeza no está peleada con las buenas maneras, la firmeza se demuestra en la mesa de negociación”.

Abundó sobre las primeras versiones que circularon referentes a la conversación entre los dos mandatarios: “no podemos permitir que nadie nos divida, mucho menos para debilitarnos; el peor error es bebernos el veneno de la desconfianza”. Sostuvo en las relaciones con mandatarios extranjeros se es muy respetuoso y aseguró no se graban las conversaciones telefónicas del presidente, remarcando: “por eso tenemos la confianza de los países con los cuales se han firmado tratados comerciales; nada se graba”. De no ser por la gravedad hasta causarían risa sus afirmaciones. Primero, deberían tener en cuenta el renglón seguridad; segundo, cuando los idiomas son diferentes bien vale la pena repasar las conversaciones y eso sólo puede hacerse escuchándolas de nuevo; tercero, el que en Los Pinos pasen por alto todo lo anterior no quiere decir que en EU hacen lo mismo; y cuarto, ¿de cuándo acá tanta decencia y honestidad no vista durante todos los años que lleva en diferentes poderes EPN?

Los esfuerzos de la oficina de comunicación social de la Presidencia son barridos por las propias declaraciones de Donald Trump. Un día antes, el estadounidense declaró a Fox News que México es quien debe decidir si acepta que Estados Unidos ayude a combatir el narcotráfico. “El señor presidente (Enrique Peña) Nieto de México está abierto a la posibilidad de Fuerzas de Estados Unidos ayudándolo a combatir a los cárteles de la droga?”, preguntó Bill O´Reilly, presentador de Fox News, en una versión extendida de su entrevista con Trump. “Como el buen hombre que es él (Peña Nieto) y por ser alguien a quien respeto, yo preferiría que él respondiera eso. Pero yo digo que ciertamente le ofrecí ayuda a derrotar a los cárteles de la droga”, respondió Trump, aludiendo a la llamada telefónica con el mandatario mexicano.

La ventaja es el desconocimiento de Bill y del propio Donald de los refranes mexicanos. Uno de ellos señala: “mujer coqueta, tira a p…; hombre bueno, a pen…”. Y, como en las peleas de gallos, México no necesita uno bueno sino al fregón que le gane.

EN Q.ROO SE LANZAN SIN PARACAIDAS

La entrada que el gobierno estatal, al igual que los municipales, emanados de la alianza anti natura, ofrece a quienes tengan cualquier dato sobre el cual les permitan levantar un escándalo ya no conoce de respeto y mucho menos de legalidades. El centro de otra serie de calumnias tiene como sede Solidaridad y, antes de llegar al presente nos dimos a la tarea de echarnos un clavado al pasado. El propietario de una gran extensión de terrenos, Humberto Camargo Medina, nombró lo que podría llamarse como dos grupos de herederos: por una parte: Matilde Medina Linares cónyuge, determinó fuera Matilde Camargo Medina, heredera y albacea testamentaria; Areli Camargo Chávez, Sául Camargo Chávez y Humberto Camargo Chávez, quedando como albacea y también heredera Hermelinda del Carmen Chávez Guarneros. Por la otra: Mildred del Socorro Vivas Anduze y Julio Humberto Camargo Arjona. Nombres y apellidos dan cuenta de los matrimonios e hijos reconocidos por don Humberto Camargo Medina.

Legalmente y haciendo lo debido frente al Registro Público de la Propiedad, los herederos ponen fin a un litigio de sobra conocido cuando se trata de cuantiosas herencias. La extensión de tierra denominada SMYRNA le fue entregada al capitán Humberto Camargo Campos, mediante un título de propiedad expedido por la Secretaría de la Reforma Agraria el 9 de enero de 1993. Una vez concluidos los enfrentamientos por los bienes heredados viene una subdivisión que de igual manera es manejada legalmente, quedando en propiedad de los herederos del capitán Camargo: Mildred del Socorro Vivas Anduze y Julio Humberto Camargo Arjona, una parte del terreno. Otra siguió teniendo como propietarios a la primera familia Camargo. Se realizaron ventas y donaciones. El lugar conocido como la Guadalupana, pertenecía al gran predio en cuestión y se le vendió a Carlos Gosselin.

En el año 2014, doña Mildred y el hijo de su finado marido, Julio Humberto Camargo, decidieron llevar a cabo la venta de sus terrenos a una empresa denominada: Agrupación Patrimonial Yukatax, S de RL de CV. La superficie de estos suma 262 mil 231.55 metros cuadrados y está dividida en lotes según consta en el Registro Público. La forma de pago se distribuyó en 15 entregas las cuales concluían el 22 de agosto del 2019 o sea dentro de más de tres años.

Por motivos familiares y diversos, en enero del año pasado los compradores de doña Mildred y Julio Humberto, los de la Agrupación Patrimonial Yukatax, decidieron incluir a Legión Integral de Consultores, S de RL de CV en calidad de compradores, sabedores de que tal operación se realizaba con gravamen, reconocimiento de adeudo y ratificación de garantías hipotecarias en primer lugar y constitución de garantías hipotecarias en segundo lugar. Los herederos del capitán Camargo aparecen como “acreedores hipotecarios en primer lugar”, sabedores de los compromisos a favor contraídos en julio del 2015.

Todas las operaciones se llevan con absoluta conformidad según consta en los documentos vistos en el Registro Público. Ya en ese punto debe hacerse referencia a dos operaciones efectuadas. Una de ellas responde a la donación del terreno en el cual se construyó la Universidad Tecnológica y la segunda es una expropiación para el campus de la UQROO en Playa. La donación quedó debidamente escriturada en el tiempo en el cual el actual gobernador, Carlos Joaquín González se desempeñaba como alcalde en Solidaridad.

Años más tarde, siendo presidente municipal Mauricio Góngora Escalante se registraron tres donaciones más al municipio con la finalidad de construir la vialidad que cruza los lotes y va de la avenida Universidades hasta llegar al predio Cristo Rey, propiedad de Chano Toledo. Las donaciones las hacen todos los mencionados en esta información, incluida la Agrupación Patrimonial Yukatax, S de RL de CV. Cada una de estas operaciones está debidamente documentada y cuenta con los antecedentes requeridos por la ley.

Como puede observarse la familia Camargo ha cometido el gran delito de donar tierras para la UQROO y para la realización de trazos carreteros necesarios para mantener la viabilidad en esa amplia zona, de ahí no pueda observarse con buenos ojos se planteen situaciones en las cuales ven empañadas sus acciones. La denuncia presentada por el señor Carlos Mimenza deja entrever la existencia de irregularidades no encontradas en documentos referentes a los predios e inclusive a los fondos utilizados para la construcción de la carretera ya que, en efecto, el dinero proveniente de los recursos federales debe ser aplicado a obras de infraestructura, entre las cuales se incluye: agua, drenaje, electrificación, banquetas y vialidades.

Sobre la adjudicación de la obra vial a empresas constructoras de cualquiera de los funcionarios mencionados –Juan Pablo Guillermo o Mauricio Góngora-, habrá el demandante de presentar las pruebas de rigor. Y es precisamente la búsqueda de antecedentes, datos, etcétera, lo que se sabe en este momento es investigado. Aunque lo que no se retrasó mucho tiempo, debido a indiscreciones de los participantes, es la forma en la cual obtuvieron terceros, ajenos a los del festival mortal, BPM, el permiso durante 10 días para llevar a cabo, fuera del horario autorizado a los responsables del evento, un “after party”.

La conveniencia de los “clavados” en las escandaleras prefabricadas es como el beis-bol: no acaba, hasta que acaba. Por cierto y en el mismo asunto, aunque usted no lo crea, ¿alguien sabe para qué sirve el litio?

DE LOS PASILLOS

El magisterio de Oaxaca disfruta de una luna de miel con el nuevo gobierno estatal encabezado por el priísta Alejandro Murat. Gracias a un acuerdo con la administración de la entidad, la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció a sus agremiados que, a partir del martes, serán contratados todos los egresados de las escuelas normales. A través de un oficio enviado por Gersaint Ángel Filio Cruz, secretario de Trabajo y Conflicto de Primarias de la Sección 22, y fechado el 4 de febrero, se solicitó a los supervisores y a los secretarios generales de cada delegación entregar sus plantillas de personal, “toda vez que el martes se realizará la contratación de los normalistas”. En otro oficio, suscrito por el profesor Porfirio Gutiérrez Nicolás, secretario técnico de la Sección 22, se pide además hacer caso omiso a las notificaciones que el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) realiza a los maestros para que se presenten a la Evaluación de Desempeño. “Hagan caso omiso a las convocatorias que hace el espurio IEEPO sobre la evaluación punitiva de la mal llamada reforma educativa”, señala el escrito… Por otro lado, un juez declaró la libertad definitiva a los seis ex dirigentes de la Sección 22 de Oaxaca, quienes fueron acusados de los delitos de lavado de dinero, intento de homicidio y robo. Rubén Núñez, Francisco Villalobos Ricardez, Aciel Sibaja Mendoza, Efraín Picaso Pérez, Othón Nazariega Segura y Heriberto Magariño López, consiguieron que el juez segundo penal declara el fin de semana procedente su liberad definitiva por desvanecimiento de datos…

Contrario a lo prometido durante su campaña a la presidencia de la República, la administración del presidente Enrique Peña Nieto incrementó en 50 por ciento el despliegue de soldados en tareas de vigilancia durante el combate al crimen organizado. Al arrancar su gestión, el mexiquense indicó disminuiría el número de elementos el Ejército para evitar exponer a las fuerzas armadas y federales a las confrontaciones con grupos armados. El sexenio priísta redujo los 49 mil 650 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en operaciones anticrimen en 2012 a 34 mil 529 efectivos, una reducción inmediata del 30 por ciento de tropas. En 2013 se utilizaron 35 mil 636 efectivos militares y en 2015 subieron a 37 mil 142. Pero en 2016, el año más violento reportado en la actual administración, el número de efectivos se incrementó a 51 mil 994 soldados, casi los mismos utilizados por Felipe Calderón en 2011 (52 mil 690) en el apogeo de la guerra contra el narco. Para este primer semestre de 2017 la cifra se mantiene…

En Culiacán, Sinaloa, un enfrentamiento entre presuntos delincuentes y Fuerzas Armadas dejaron como saldo seis muertos, entre ellos un elemento de la Armada de México, en el fraccionamiento Villas del Real… De acuerdo a los primeros reportes sobre este hecho, los elementos de la Marina Armada fueron sorprendidos por la presencia de varias camionetas, en las cuales presuntamente sus ocupantes resguardaban un inmueble utilizado para la comisión de actividades ilícitas…. En Nuevo León, un fiscal fue ejecutado frente a su domicilio, ubicado en la colonia Contry Las Águilas, en Guadalupe. Uno de los asesinos fue capturado.

