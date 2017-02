Estado de los ESTADOS

Your Rating User Rating : 0 ( 0 votes )

Lilia Arellano.

“Tu desconfianza me inquieta y tu silencio me ofende”: Miguel de Unamuno.

• Engaños, mentiras y hartazgo

• Pactaron conversación y traicionaron a DT

• Sin eco, llamado a la unidad de Peña Nieto

• Protestas, manifestaciones e inconformidad

• En aprietos la distribución de combustibles

• México debe diversificar economía: Stiglitz

• De moda en Q. Roo: “la vida no vale nada”

Ciudad de México, 6 de Febrero de 2017.- No se había visto en el pasado desgaste mayor al sufrido en el presente por Enrique Peña Nieto. Esto se refleja no solamente a lo interno sino también en el exterior en donde una oculta, silenciada, conversación telefónica ha logrado correr el telón con el cual se pretendía mantener fuera de la visión la forma en la cual el mexiquense está llevando sus conversaciones con Donald Trump. El magnate no dudó un solo segundo en abordar el tema del envío de tropas durante una entrevista con la cadena televisiva CNN. Reiteró la voluntad de hacer presente en México a sus uniformados bajo la consigna de “ayudar” a combatir mafias de narcotráfico ante el fracaso de nuestras autoridades y por el daño causado con el envío de la droga a sus ciudadanos.

Se habla cada vez más fuerte de un pacto para revelar el contenido de la conversación, el cual fue alterado en Los Pinos. Los primeros comunicados dados a conocer por ambos gobiernos son coincidentes prácticamente en su totalidad. Pero, y ahí viene el pero, en México los hacedores de boletines presidenciales decidieron incluir que “ya no se volvería a hablar del muro y su costo en público”, lo cual fue considerado como una auténtica traición por el equipo de Donald Trump ya que lo hacía aparecer como si diera marcha atrás, reculara de una decisión tomada y anunciada de manera casi permanente. De ahí decidieran dar una voltereta en contra de EPN y se tocara el tema narcotráfico y la incapacidad mostrada para combatirlo. De nueva cuenta todo apunta a que los errores provienen de quienes deciden a nombre de los mexicanos y no del ex presentador de televisión. Por cierto, la redacción de los comunicados sobre las conversaciones son de la autoría de Relaciones Exteriores, en donde tal como anunciara, están aprendiendo.

Por otra parte, y en el mismo día, se notó no tuvo ningún eco el llamado a la unidad de los mexicanos para encontrar soluciones a los desafíos externos y retos internos, del presidente Enrique Peña Nieto, por una sola razón: el hartazgo. La actual administración federal es la responsable de la delicada situación económica, social y política interna. De los externos no tiene ningún control y mucho menos un plan para enfrentarlos. La crisis económica, los gasolinazos, las reformas estructurales, la entrega de los recursos de la nación a trasnacionales mineras y petroleras, la ola de violencia, el crecimiento del crimen organizado, la corrupción y la impunidad imperante, son responsabilidad del actual gobierno. De ahí la incredulidad de la población a los llamados del mexiquense.

En cuanto a los retos externos, es clara la ausencia de capacidad política e intelectual entre los integrantes del gabinete peñista para hacer frente no sólo a las adversas condiciones económicas del mundo, sino a los desafíos impuestos en tan sólo unos días por el gobierno de Donald Trump. La buena noticia es que se abre la oportunidad a México para cambiar su modelo económico totalmente dependiente de la economía de Estados Unidos, pero se corre el riesgo de desperdiciar esta coyuntura histórica. De hecho, la cancelación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con Estados Unidos y Canadá, podría beneficiar a México en el mediano y largo plazo.

Sobre ese punto, el Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, indicó: “incluso si el TLC desaparece, ustedes regresan a la Organización Mundial de Comercio y Naciones Más Favorecidas”, y los aranceles de éstas son muy bajos, como de uno por ciento, dos o tres por ciento. “Eso significa que la diferencia en el tipo de cambio compensa esto. Entonces, desde el punto de vista de intercambio, el fin del TLCAN no es tan importante”. La mejor forma de resistir las embestidas de Trump, agregó, es que México tenga una economía diversificada y reduzca la dependencia del mercado estadounidense. “Deben diversificarse, dependen demasiado de los Estados Unidos. Se pueden culpar por depender demasiado de los Estados Unidos, pero también el mundo entero dependió de Estados Unidos como el pilar del crecimiento de la posguerra. Entre más fuerte sea su economía más resistentes podrán ser”, sentenció.

A nivel interno, la situación es más delicada para Peña Nieto, un mandatario totalmente desacreditado y desprestigiado, quien acumula repudio social día tras día. Apenas este domingo, continuaron las protestas contra el gasolinazo decretado por su administración. En distintos puntos del país, ciudadanos, trabajadores sindicalizados y campesinos salieron a las calles para protestar contra los incrementos a los combustibles. Las movilizaciones populares de las últimas semanas en todo el país lograron que el gobierno decidiera no aplicar un nuevo aumento en los combustibles.

Pese al anuncio del gobierno federal para congelar por quince días un nuevo amento al precio de las gasolinas y el diésel, programados para este mes de febrero, las movilizaciones de repudio a los ajustes continuaron en ciudades como Acapulco, Puebla, Chihuahua, Cancún, Cuernavaca, Chilpancingo, Hermosillo, Saltillo, Morelia, Pachuca, Oaxaca, San Luis Potosí, Tijuana y Veracruz. Incluso en Querétaro, donde tuvo lugar la ceremonia oficial por el Centenario de la Constitución, un nutrido grupo de manifestantes caminó de la Plaza Fundadores al Centro Histórico para protestar con el gasolinazo y las reformas estructurales de Peña Nieto.

El grito generalizado en las manifestaciones –y en redes sociales- fue: “¡Fuera Peña!, ¡Fuera Peña!”. Las marchas fueron “controladas” por policías, como hicieron en Querétaro a unas cuatro calles del Teatro de la República, donde el mexiquense encabezó el acto por la Carta Magna. En Guadalajara, capital del Estado de Jalisco, más de cuatro mil manifestantes, atendieron un llamado en redes sociales y se congregaron en La Minerva, Fuente Olímpica, Plaza de la Bandera y Plaza Juárez, para trasladarse hasta la Plaza de la Liberación. En la capital de la República, integrantes de la Asamblea Nacional de las Resistencias Ciudadanas marcharon del Ángel de la Independencia al Zócalo. La manifestación en la cual participaron la disidencia magisterial, el Sindicato Mexicano de Electricistas y simpatizantes de los padres de los 43 normalistas desaparecidos, fue vigilada en todo momento por la policía.

La ciudad de Puebla también registró manifestaciones. Cientos de personas marcharon y realizaron un mitin en el Centro Histórico para exigir la renuncia de Peña Nieto. Pobladores tomaron la caseta de cobro del municipio poblano de Amozoc y dieron paso libre a los autos en ambos sentidos. En Pachuca, Hidalgo, activistas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y del Movimiento de Ixquilpan marcharon contra las reformas estructurales del gobierno federal y el incremento a los combustibles. Maestros, estudiantes y transportistas protestaron también en Tapachula, Chiapas, frente a la planta de almacenamiento de Pemex. Los inconformes, integrantes de la autodenominada Coordinadora Ciudadana Regional se pronunciaron contra las llamadas reformas estructurales.

AFECTAN DISTRIBUCIÓN DE GASOLINA

Tras la serie de bloqueos a la Terminal de Almacenamiento y Despacho de Combustibles en Ciudad Madero, Tamaulipas, entre 10 y 15 municipios de esa entidad, Veracruz y San Luis Potosí enfrentan problemas de abasto de combustible. Regularmente, la TAD de Ciudad Madero distribuye 11 millones de litros de diferentes tipos de combustibles. Al respecto es más que sospechoso el silencio del titular de Energía, Pedro Joaquín Coldwell. Hasta ahora sus apariciones han requerido del respaldo de otros miembros del gabinete. Solo, dicen, no dará la cara ni siquiera en estos asuntos en los cuales se hunde quien está en la silla presidencial.

Como medida de protesta contra el incremento al precio de la gasolina y diésel, integrantes del Congreso Nacional Ciudadano (CONACI) en la zona sur de Tamaulipas se apostaron en el exterior de esa instalación estratégica de Pemex, prohibiendo el acceso y salida de las unidades responsables de la distribución de combustibles. Encabezados por Sandra Lara Kelly, dirigente estatal de CONACI, Jorge Gual y José Lugo, dirigentes de esa organización en Tampico y Madero, respectivamente, los inconformes no permiten el flujo de pipas distribuidoras de los hidrocarburos.

Los municipios afectados son Tampico, Madero, Altamira, Mante, Xiconténcatl y Llera, en Tamaulipas; Pueblo Viejo y Pánuco, en Veracruz; y Valles y toda la zona de la huasteca de San Luis Potosí. Las acciones de protesta continuarán durante los próximos días con el fin de exigir a las autoridades federales recapaciten en torno al aumento a los combustibles y se preocupen por el bienestar de las sociedad.

INSURRECCIÓN CIVIL

Algunas entidades evidencian un hartazgo ciudadano frente a sus gobernantes más acentuado. Por ejemplo, en Mexicali, Baja California, no fue el gasolinazo lo que enardeció a los ciudadanos, sino una serie de agravios y corruptelas del gobernador Kiko Vega, lo que los sacó a marchar a las calles para exigir su renuncia. En particular, causaron repudio total los negocios turbios con el agua –se le permitió a una cervecera extranjera aprovecharse del líquido, tan escaso en la península- y con un basurero de desechos tóxicos, los cuales ponen en riesgo a millones de habitantes de esa zona fronteriza. Se acusa al gobernante panista de tener vínculos con grandes negocios inmobiliarios y dejar el estado fronterizo en bancarrota.

En Chihuahua, habitantes de varios municipios, agobiados por al crisis económica y los gasolinazos, el saqueo realizado por las compañías mineras extranjeras y amenazados por el crimen organizado, salieron a las calles para exigir dialogo y soluciones al nuevo gobernador Javier Corral. Tomaron casetas de peaje y algunas instalaciones estatales y federales (como oficinas de Pemex) y bloquearon vías de ferrocarril. La respuesta del mandatario panista fue netamente represiva: envió a la policía estatal para desalojar las instalaciones tomadas por los inconformes en los municipios.

UN VISTAZO A QUINTANA ROO

El hartazgo de la sociedad por la corrupción e impunidad vigente, está resultando en Quintana Roo un arma de doble filo. Por una parte, las manifestaciones de inconformidad vistas y presentes a través de las redes, en marchas, por medio de las declaraciones en los sondeos realizados por los medios de comunicación, van reflejando la ingobernabilidad existente, lo cual pone a todos en grave riesgo. Pero no menos peligroso está siendo la aparición de organizaciones con la pretensión de convertirse en partidos políticos. Las decisiones que adopte la autoridad electoral en el estado serán fundamentales en las elecciones del 2018, cuando deban renovarse de nueva cuenta once Ayuntamientos. Detrás de los personajes responsables de cada organización política existe un político y no precisamente de los que gozan de buena fama, si es que existen. Un ejemplo lo encontramos en el dentista ex director de salud en Benito Juárez, Jesús Elizalde, quien cuenta con el respaldo de Gregorio Sánchez, ex alcalde y regidor incómodo para los del Verde, además de aspirante de nueva cuenta a candidato a gobernador. Como se ha paseado por todos los partidos, ahora pretende el propio para usarlo como plataforma de lanzamiento y por lo menos contar con armas para seguir “negociando” desde sentencias a favor como prebendas imposibles de conseguir para los ciudadanos comunes y corrientes.

Es ese llamado “polo de desarrollo turístico”, en donde se concentran todos los males adolecidos por municipios con Siglos de existencia. Tales males se han regado por todo el estado hasta llegar a afectar a importantes porcentajes de ciudadanos. Sin embargo, el mayor mal se encuentra en la inseguridad. Desde el púlpito y en diversos foros se advierte la necesidad de no provocar temor, alarma, por todo el daño que puede sufrir el destino ubicado dentro de los 10 más visitados del mundo y puntal de la actividad turística nacional. Se pretende acallar lo que es una triste realidad. La magnitud de la situación hace imposible colocar una cortina para intentar, siquiera, tapar los hechos violentos registrados a diario. Con notas escandalosas sobre las administraciones gubernamentales anteriores se pretende desviar la atención ciudadana, sin embargo nada de esto puede lograrse cuando ya se tiene registro de alteraciones en las propias instalaciones de la autoridad, cuando en su entrada se dejan restos humanos, cuando la aparición de amenazantes mantas está presente, cuando se convierten las plazas comerciales en centros de ejecución.

Las jornadas violentas transitan de Cancún a Playa del Carmen y llegan hasta la mismísima capital estatal. A esto se agrega las pésimas condiciones en las cuales laboran los cuerpos policiacos reflejados éstos en la ventaja presumida por las mafias. La falta, inclusive de condición física, los imposibilita para corretear a los asaltantes o a los asesinos. Porque no se trata de señalar con índice de fuego a quienes están pasados de peso, sino en vigilar tengan suficientes ingresos económicos para garantizarse una alimentación sana, deben proporcionarles instalaciones para su preparación física, para la capacitación en el uso de las diferente armas. Existe muy poca diferencia entre las cárceles y la famosa e inservible Academia de Policía, las carencias, insalubridad y las prácticas corruptas se ven extremadamente similares.

Transcurre el tiempo y no se presenta el escenario sobre el cual transite el gobierno de Carlos Joaquín González. Un llamado por aquí, otro por allá, una entrega obligatoria magnificada un día, una promesa otro y su equipo como manguera desatada, regándola por todos lados. Sus seguidores, los que le quedan, en una auténtica defensa revelan no está enterado de todo lo hecho por quienes están en el gabinete, sin embargo pocos creen esta versión. Resulta del todo dudoso no se reclame la aparición del responsable de la producción en el campo, de los pagos de seguros, del titular del área cuando se han presentado manifestaciones, cierres y bloqueos de carreteras en demanda de pago, en algunos casos, y solicitando atención inmediata en otros. El ex alcalde de Benito Juárez, cabeza de ese sector, no asoma ni la nariz. Contribuye al hundimiento del mandatario actual, tal vez con esperanzas a corto plazo, con las basadas en una amenaza supuestamente planeada por personajes del pasado.

Van de error en error y otro de ellos es presentarse en contra de una naviera, de Barcos del Caribe, para proteger a otras y que en el centro aparezca solamente la animadversión personal, los deseos de venganza y desprestigio. Han puesto a girar a dos titulares de dependencias federales: Economía y la SCT. En la primera, al basar sus presunciones en incumplimiento a la Ley de Competencia Económica, lo cual según se dice en esas oficinas no está suficientemente fundamentado, es inexistente. La segunda puede ser mucho más peligrosa al mencionar dentro de “cochupos” y favoritismos a la SCT, cuyo titular forma parte del círculo más íntimo del presidente de la República. Estos últimos han presentado una denuncia por daño moral en contra de una empresa, de Rivada Networks, por llevar a cabo una campaña de desprestigio en contra de la Secretaría por lo que, inclusive, exigen una importante indemnización. Es esta la primera ocasión en la cual una dependencia federal emprende una acción de esta naturaleza y, todo apunta, habrá una segunda con base en lo divulgado en Quintana Roo.

Así las cosas, en tanto es obligación revisar y presentar resultados o lo que proceda sobre la administración anterior basados en comprobaciones y no en permanentes declaraciones escandalosas, en donde los supuestos y las irregularidades no son fácilmente comprobables y, por lo tanto, habrá quienes las juzguen inexistentes, en tanto otras les otorguen credibilidad, lo importante para los ciudadanos no es ya conocer cuándo, cuánto, cómo, porqué y de dónde se desviaron los contenidos de las arcas públicas, tanto en el estado como en sus municipios, sino preservar la vida, rescatar la seguridad para evitar la quiebra del destino, requieren garantía de gobernabilidad y de estrategias para la detección y rumbo a darles a quienes provenientes de Centro y Sudamérica no realizarán una completa trayectoria hacia el suelo estadounidense y, por lo tanto, existe la certeza de que inundarán esta entidad… Esos son los despojos del futuro y de ellos son responsables tanto la federación como las administraciones estatales y resulta inválido aventarse la bolita.

DE LOS PASILLOS

El llamado a la unidad del presidente Peña Nieto fue criticado en varios foros por diversos actores políticos. En el evento “Por México Hoy”, organizado por Cuauhtémoc Cárdenas, el ex candidato presidencial criticó el llamado a la unidad del gobierno federal frente a las presiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra México. “Los embates del exterior no los va a resistir un país puesto de rodillas, doblegado y sometido por los gobernantes del neoliberalismo entreguista y excluyente”, señaló y consideró: “hablar hoy de unidad nacional es referirse a la defensa del país, no de la unidad en torno a una presidencia decadente y ajena al interés nacional”…

Hace unas semanas anduvo por Cancún Arne Aus Den Ruthen Hagg, armó alborotos violentos dizque en forma de protesta en contra del gobierno, sin que supiera cuál. También fue quien arremetió a jitomatazos –como si tal alimento estuviera barato- contra el chaparrito mexiquense que intenta justificar su salario como diputado de la misma manera como lo hizo cuando ocupó la gubernatura del Estado de México, César Camacho. Como el panista –¿o en verdad ex panista?- requiere de llamar la atención a cualquier costo y en vista de ya estar inmerso en la mala fama, se dio a la tarea de atacar de lleno, aunque no de frente, a la actriz Carmen Salinas. Los calificativo aplicados hablan del concepto que semejante sujeto guarda de las féminas, del poco respeto que le merecen quienes cuentan con edad y trayectoria suficiente para no caer en provocaciones de quienes ya llegaron al fondo, habitan en el subsuelo, se alimentan de desperdicios. Por cierto, ¿tiene Arne mamá?…

Dice Rafael del Pozo, hijo de Rafael del Pozo Alcalá, reconocido en Benito Juárez por su honestidad, trayectoria y profesionalismo, presentará hoy catorce denuncias en contra de funcionarios de la pasada administración estatal. Se dijo aparece entre éstas el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, el órgano fundado por Pedro Joaquín Coldwell, en su etapa dentro de la gubernatura. La dependencia apenas cumplió años y las reuniones permitieron recordar la etapa de su fundación, el decreto no cumplido y por supuesto anécdotas en las cuales sobresalen las menciones de quien hoy dirige ese órgano de comunicación gubernamental. Éstas giraron sobre el carácter, la conducción personal y, al parecer, dieron fe de la vigencia: “genio y figura, hasta la sepultura”. Por lo pronto, de las presuntas corruptelas cometidas en el pasado surgen los pases de charola para difundir las actividades municipales de hoy, el despido injustificado y sin cubrir las liquidaciones de ley de quienes han laborado en esas instalaciones durante varios años. Ya denunciaron a doña Marta Silva hasta de “terrorismo laboral”, sin embargo el nudo gordiano no está ahí, sino en otras áreas en las cuales han laborado parientes políticos… Ya se verá y sabrá a detalle…

Persiste la violencia en diversas entidades del país. En Ciudad Juárez, Chihuahua, en diferentes hechos, cinco hombres fueron ejecutados y cuatro más resultaron heridos, reportó la Fiscalía General del Estado… Por otro lado, en el Estado de Guerrero, cuatro personas fueron asesinadas a balazos entre la noche del domingo y la mañana del lunes, en dos hechos separados, informó la Secretaría de Seguridad Pública estatal. Tres personas fueron asesinadas en el Fraccionamiento El Paraíso, en la Ciudad de Iguala. Una más en Acapulco, la cual fue ultimada a balazos en la colonia 16 de marzo… Mientras y, al estilo de Hollywood, doña Angélica Rivera asistió a la salida del buque escuela Cuauhtémoc, ahora con el nombre Centenario de la Constitución, con la representación de su esposo, de Enrique Peña Nieto. ¿También están aprendiendo quienes manejan protocolos? Paralizado quedó el titular de Marina cuando le avisaron y rápidamente se dieron a la tarea de esconder cualquier botella de champagne, ante la posibilidad de confusión de “la gaviota”…

Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) revela: México ocupa el segundo lugar en América Latina y el Caribe en cuanto a costos del crimen y la violencia. Con cifras del 2014, el organismo aseguró la delincuencia le costó al país 41 mil 295 millones de dólares ese año, cifra superada sólo por Brasil, que fue de 124 mil 351 millones de dólares. Esa cantidad reportada para México, representa 1.5 veces el monto de remesas que enviaron los connacionales en Estados Unidos durante 2016, o cinco veces el costo que tendrá el eventual muro que el presidente Donald Trump planea construir en la frontera…

Generados por actividades ilícitas, en un año salieron de México 48 mil millones de dólares, cantidad equivalente a 55 por ciento de la deuda externa del gobierno, revela un reporte de la Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe). De acuerdo con el estudio Flujos Financieros Ilícitos en América Latina y el Caribe, el total de éstos ascendió a 101 mil 600 millones de dólares en un año, y el primer puesto le correspondió a México; en segundo lugar se ubica Brasil con 17 mil 830 millones de dólares, seguido de Costa Rica, con 7 mil 773 millones de dólares, y Chile, con 6 mil 830 millones de dólares…

La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) reportó: el cáncer y tumores concentran más de la tercera parte de las coberturas de seguros que son contratadas en México. De sus 33 compañías asociadas que operan el ramo de seguros médicos y salud, pagaron alrededor de 40 mil millones de pesos por las enfermedades y accidentes ocurridos durante un año… Ya quedaron oficialmente establecidas las nuevas normas sobre Trabajo. Las reformas a los artículos referentes al pase de las Juntas de Conciliación al sistema Judicial cubrieron todos los trámites y su puesta en marcha es inminente e inmediata.

