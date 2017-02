Estado de los ESTADOS

Your Rating User Rating : 0 ( 0 votes )

Lilia Arellano.

“¿Qué queda cuando se ha perdido el honor?”: Publio Sirio

• Suben de nivel las amenazas

• Megagasolinazo: sadomasoquismo de la SHCP

• Repudio general a aumentos en combustibles

• Super endeudados con EPN: son $10 billones

• Crece registro de violencia durante este enero

• En Q. Roo abren puerta a los deseos de Trump

Ciudad de México, 2 de Febrero de 2017.- La conducta adoptada frente al nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha biselado con exactitud las dimensiones del presidente mexicano Enrique Peña Nieto: no tiene las cualidades de líder nacional, es sólo un burócrata y carece de la mínima estrategia para lidiar con el búfalo estadounidense y sus arremetidas contra el país. “El diálogo” telefónico con el magnate, en donde fue “humillado” según versiones periodísticas, ilustran las carencias del mexiquense y, sobre todo, de su equipo de comunicación social. A pesar de negarlo rotundamente la Presidencia mexicana, un funcionario de la Casa Blanca confirmó este jueves: Trump le dijo a Peña Nieto podría mandar militares estadounidenses a enfrentar a los “bad hombres de ahí” si el Ejército mexicano no lo hace. Según ese empleado no identificado, el comentario fue en sentido “coloquial” y en referencia a la cooperación entre ambos países para combatir a los cárteles de las drogas.

De acuerdo al extracto de la conversación conseguida por la cadena CNN, la propuesta de Trump de enviar tropas a México tenía como fin ofrecer ayuda, pero al mismo tiempo resaltar la fallida lucha del gobierno mexicano contra los cárteles de la droga: “tienen ustedes hombres bastante malos en México, por lo que tal vez necesiten ayuda. Nosotros estamos dispuestos a ayudarlos en grande, pero hay que ponerlos fuera de combate. Ustedes no han hecho un buen trabajo poniéndoles fuera de combate”, le dijo el magnate al mexiquense, según CNN. De acuerdo al funcionario, quien habló con la condición de no ser identificado, “esos comentarios fueron informales y formaron parte de una discusión sobre cómo Estados Unidos y México podría colaborar para combatir a los cárteles de la droga y otros elementos delictivos y hacer la frontera más segura”.

Esas versiones confirman las falsedades de Presidencia de la República, la cual insiste en desmentir que en la llamada telefónica al presidente Enrique Peña Nieto, el viernes pasado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya amenazado con enviar tropas a México. Eduardo Sánchez, vocero de la Presidencia, insiste: “es absolutamente falso”, y además señala en ningún momento el presidente Peña Nieto fue motivo de humillación o maltrato por parte del empresario republicano.

La relación de México y Estados Unidos está en riesgo y es el fondo de las amenazas de Donald Trump, quien insiste en apurar las conversaciones para renegociar o reemplazar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). “Me gustaría acelerarlo si es posible. Ustedes son las personas que pueden hacerlo”, dijo Trump en la Oficina Oval, donde se reunió con legisladores republicanos y demócratas del Senado y la Cámara de Representantes. El secretario de Comercio, Wilbur Ross, liderará las negociaciones sobre el tratado con México y Canadá. “Estamos trabajando muy duro y será muy pronto, tan pronto como tengamos el visto bueno. Tenemos el período de 90 días para analizarlo”, dijo el mandatario estadounidense. Bajo la ley de EU, el Congreso tiene 90 días para revisar los acuerdos comerciales antes de su firma.

Durante una reunión con líderes religiosos, Donald Trump defendió sus “duras llamadas telefónicas”. “Créanme, no se preocupen cuando escuchen sobre las duras llamadas telefónicas que estoy teniendo. Simplemente no se preocupen”, afirmó sin referirse a ninguna en concreto. “Virtualmente todas las naciones del mundo se están aprovechando de nosotros. Eso no va a pasar más”, aseguró.

SADOMASOQUISMO

Sólo un sentimiento sadomasoquista llevará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a cargo del presidenciable José Antonio Meade Kuribreña, a aplicar un segundo gasolinazo el próximo sábado, cuando se incrementan los reclamos sociales en las ciudades del país en su contra y los principales actores sociales, incluidos los gobernadores, solicitan al primer mandatario no aplicar el aumento de febrero a los precios de las gasolinas y el diesel que se vende en territorio nacional. Con base en los parámetros delineados por el gobierno mexicano para definir los costos, el nuevo incremento en el precio de las gasolinas sería de alrededor de 10 por ciento. La medida tendrá un fuerte impacto social no obstante, de acuerdo a los especialistas, el gobierno tiene margen de maniobra y condiciones de mercado para mantener el precio de los combustibles. Si se mantienen los precios –Magna 15.99 pesos por litro; Premium $17.79; y diesel, $17.05- no tendrá gran impacto en las finanzas públicas.

El principal líder opositor del país, Andrés Manuel López Obrador, insistió en modificar la Ley de Ingresos para bajar el precio de las gasolinas. A través de un video difundido en Facebook, señaló no se trata sólo de que el 4 de febrero ya no haya un incremento más al costo de los combustibles, “porque el golpe ya está dado” con el aumento que se dio al inicio de enero. “Nosotros ya no queremos que haya más aumentos, pero no estriba sólo en eso; ahora hasta los presidentes de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) están hablando de que no habrá aumentos (el 4 de febrero), aunque ya dieron el golpe, el incremento mayor al precio de las gasolinas, de manera injustificada”

Un gran negocio está atrás de esas medidas: la privatización en la distribución de las gasolinas, en el contexto de la llamada reforma energética, destacó el político tabasqueño, quien subrayó: Peña Nieto “entregó permisos de importación, básicamente a dos empresas trasnacionales, que son las que van a comercializar las gasolinas en el país. Es un negocio de 20 mil millones de dólares al año, con una utilidad de 3 mil millones de dólares”. El acuerdo que “hicieron lleva consigo el compromiso del aumento en el precio de las gasolinas para que la utilidad, las ganancias de estas empresas sea mayor, desde luego a costa del sufrimiento del pueblo de México”, sostuvo. López Obrador insistió en la necesidad de bajar el precio de los combustibles, y que “se termine ese negocio corrupto de la importación de las gasolinas, que en México son más caras que en otras partes del mundo”.

Por otro lado, Yeidckol Polenvjsky, secretaria general de Morena, confirmó que en 9 días, el presidente nacional de Morena comenzará una serie de visitas exprés a Estados Unidos como parte de su estrategia para defender los derechos de los connacionales en territorio estadounidense de las políticas antiinmigrantes del gobierno de Donald Trump y la creación de un frente cívico contra la xenofobia.

AMEGAS SE QUEJA

Hasta la Amegas (Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros) se sumó al clamor popular de no aplicar el sábado otro gasolinazo a los bolsillos de todos los mexicanos al pedir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público recorra un mes el incremento. No hay condiciones para un nuevo aumento al precio de los combustibles y mucho menos para los cambios de precio diario, previstos a partir del 18 de febrero, advirtió Pablo González, presidente de Amegas. “Lo recomendable sería hasta el día 28 de febrero cuando se dé el siguiente aumento y así en marzo y abril hasta que existan las condiciones”, mencionó en entrevista.

Las casi 12 mil estaciones de servicio todavía no cuentan con la infraestructura para informar los precios al consumidor, como les exige la Comisión Reguladora de Energía (CRE), admitió González y explicó los tableros electrónicos que han cotizado oscilan entre los 50 mil y 200 mil pesos. “Esto no se va a hacer de la noche a la mañana, empezar así el 19 cuando va a variar cada día el precio (…) y cómo lo vamos a cambiar si no tenemos la infraestructura electrónica”, lamentó. El representante de los gasolineros hizo un llamado a que los cambios de precios de la gasolina sean mensuales, como ocurría en años anteriores, y esperar a aplicar los cambios diarios hasta 2018. González advierte del fuerte impacto social de un segundo gasolinazo: “puede ocurrir que si lo hacen (el aumento) haya el riesgo de una reacción social que cada día crece más, de movimientos y sobre todo el riesgo de que en las estaciones de servicio ocurran siniestros”.

La Amegas exigió a la Secretaría de Hacienda publicar en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la estructura de los precios, es decir, cuánto se destinará a impuestos, logística, margen, entre otros, y les restituya el margen comercial del año anterior, el cual era de 6.5 por ciento, mientras que este año sólo es de 91 centavos por litro de Magna. En este renglón resalta lo registrado en Tamaulipas en donde a los propietarios de las estaciones de servicio pretendían obligarlos a vender la gasolina a un precio mucho más bajo que el que ellos liquidaban por cada litro. Ante esta presión decidieron cerrar y las inconformidades por la escasez del combustible no se han hecho esperar.

Por otra parte y una vez establecido el sistema diario de cotización de las gasolinas, ignoran los propietarios de las estaciones de servicio la manera en la cual PEMEX llevará a cabo el registro, porque pueden estar comprando a un precio y vendiendo a otro en el cual sus comisiones sean mayores, pero también puede suceder a la inversa y se requeriría entonces de un reporte diario de los excedentes en sus depósitos y la elaboración de un estricto reporte de ventas encuadrado a la perfección. Para todo ello también requieren de un tiempo de capacitación y preparación para el personal en virtud de que si bien se elabora este tipo de información los márgenes de error existentes no les provocan pérdidas económicas lo cual puede suceder fácilmente con la cotización diaria, a menos que se tenga un precio base de compra y sobre el trabajen ya de manera más ordenada.

PAREN GASOLINAZO: GOBERNADORES

El martes pasado, los gobernadores del país se unieron para pedirle al presidente Enrique Peña Nieto no aplicar el aumento de febrero a los precios de las gasolinas y el diesel de venta en el territorio nacional; el mexiquense respondió no es un asunto político sino un problema de finanzas. En particular, según Javier Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, expusieron el problema en los estados de la frontera, y el inquilino de Los Pinos se comprometió a revisarlo en estos días y dar noticias de acuerdo con el estudio que realiza la SHCP.

Bueno, hasta los partidos políticos se han manifestado en contra del megagasolinazo, a pesar de que conocían su aplicación desde que aprobaron la Ley de Ingresos correspondiente a 2017. Encabezados por Enrique Ochoa Reza del PRI, Ricardo Anaya del PAN y Alejandra Barrales del PRD, los dirigentes partidistas ahora se rasgan las vestiduras y con gran cinismo exhortan a la SHCP a no aplicar el segundo gasolinazo, cuando fueron ellos quienes instruyeron a sus legisladores aprobarlo, mientras el “comprensivo” José Antonio Meade Kuribreña, dice que intentará suavizar el martillazo.

Analistas consultados consideran Hacienda puede sacrificar el IEPS y absorber el costo fiscal temporal ahora que el tipo de cambio se ha apreciado y que no han subido los petroprecios. “El gobierno puede optar por no subir precios en febrero debido a las condiciones del mercado”, admitió Guillermo García, presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Para Luis Andrade Muñiz, subdirector de Análisis de Vector Casa de Bolsa, Hacienda tiene cierto margen con el IEPS que cobra por litro. “Si Hacienda quisiera no subir el precio en febrero, quizás lo puede hacer, pero hay un costo y es fiscal, que va a la recaudación del IEPS”.

Según Mario Correa, economista en jefe de Scotibank, si las autoridades perciben que los precios del petróleo han bajado y que el tipo de cambio puede regresar a niveles más bajos, la presión sobre las finanzas públicas es menor y no habrá necesidad inmediata de mover los precios. Sobre ello la mayoría espera se genere un anuncio en el cual se hablará de un incremento menos y se argumentará lo representativo de un sacrificio hacendario de esta magnitud. Lo seguro, advierten, es el hecho de seguirla incrementando de poner en marcha la cotización diaria, lo que equivale a darle un adiós a la petición: “tanque lleno”, para solicitar en pesos lo que pueda adquirirse conforme al precio del día.

MEGA ENDEUDADOS CON EPN

La administración de Enrique Peña Nieto ha incrementado 67 por ciento (casi 4 billones de pesos) el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público (SHRFSP), es decir, el indicador de lo que se adeuda, de acuerdo a datos de la Secretaría de Hacienda en el documento “Informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública” correspondiente al cuarto trimestre de 2016. Durante el gobierno del mexiquense el saldo de la deuda crece a pasos agigantados y roza la cota de los 10 billones de pesos, y supera el 50 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Tan sólo el año pasado, la deuda pública creció la extraordinaria cantidad de un billón 533 mil millones de pesos (incremento cercano a 20 por ciento) a pesar de que el inquilino de Los Pinos se había comprometido a “no endeudar más al país” en 2016. El gobierno peñanietista contrató deuda a razón diaria, en promedio, de 4 mil 200 millones de pesos, es decir, 175 millones por hora, o casi 3 millones por minuto.

En dicho endeudamiento global destacan dos mega rescates financieros realizados por el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León: el bancario (Fobaproa-Ipab) y el carretero (Farac). Al llegar Peña Nieto a la Presidencia del país, el saldo oficial del Fobaproa-Ipab ascendía a 827 mil 762.2 millones de pesos; cuatro años después y, por supuesto, sin dejar de pagar un solo día, llegó a 892 mil 184 millones de pesos, casi 65 mil millones de pesos más.

Respecto al rescate carretero, en el cual un buen número de los caminos “rescatados” por el erario fueron devueltos a los empresarios que procuraron la “quiebra” y solicitaron la tabla de salvación, el saldo reconocido en 2012 ascendía a 141 mil 379 millones de pesos, y al cierre de diciembre de 2016, llegó a 215 mil 269 millones de pesos, un incremento cercano a 74 mil millones de pesos.

Lo grave es el costo del financiamiento de dicha deuda: más de medio billón de pesos de intereses a los prestamistas anualmente, el cual es el costo financiero de una deuda cercana a los 10 billones de pesos. El país no puede seguir siendo endeudado por el gobierno de Enrique Peña Nieto por lo cual urge imponer un limite a la administración federal a través de una reforma constitucional. A nivel de las entidades de la República, también urge poner limites.

Se desconoce el porcentaje de intereses marcado en esos renglones, al igual no se sabe si existe un cumplimiento efectivo de pago tanto de éstos como del capital pactados con el fin de no pagar intereses sobre intereses o ¿era ese el gran pastel por el cual se aprobó el anatocismo?

DE LOS PASILLOS

La ola de violencia en el país sigue creciendo: un total de 832 personas fueron ejecutadas en enero de este año en crímenes presuntamente vinculados con delincuencia organizada, un promedio de uno cada hora, de acuerdo al recuento de un diario de la capital de la República. En Guerrero, Chihuahua, Colima, Morelos, Michoacán, Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Veracruz, Jalisco, Guanajuato y Zacatecas, tuvieron lugar 579 ejecuciones, 69.5 por ciento del total…

La estrategia seguida por el gobierno federal de utilizar las fuerzas armadas para contener la violencia no da resultados. No obstante, se insiste en ella. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, justifica que mientras se termina de legislar el mando policial o mixto, la Federación construye un acuerdo nacional con estados y municipios para fijar plazos específicos de regreso de las tropas a sus cuarteles, una vez que los gobiernos locales hayan profesionalizado o construido sus policías. Concluido el plazo, pactado con los gobiernos locales, habrá un diagnóstico de cumplimiento y el que no haya concretado la profesionalización sólo tendrá una oportunidad más, antes de que se le retiren las tropas federales. El plazo será de un año, trascendió en la plenaria de los senadores del PRI…

El secretario estadounidense de Seguridad Interior, John Kelly, estimó en dos años el plazo para terminar el muro fronterizo entre Estados Unidos y México. El general retirado dijo a la cadena Fox News, la protección de la frontera sur se llevará a cabo con “un acercamiento a varios niveles” que incluirán barreras físicas así como “captores tecnológicos”. La construcción podría comenzar en unos meses, dijo el funcionario. El costo del muro fronterizo podría estar entre 27 mil 40 mil millones de dólares, según el MIT Technology Review…

Es cierta la afirmación sobre la explosión de una situación guardada dentro del peligro y relacionada directamente con la seguridad de los quintanarroenses. Explotó una bomba ya existente. Sólo que se habló de la presencia de grupos delincuenciales desde hace mucho tiempo y muy particularmente durante la campaña por la gubernatura, las alcaldías y el Congreso local, con el objetivo de generar conciencia de la situación real y empezar a planear estrategias que debieron ser puestas en marcha desde el primer día de los nuevos mandatos. Sin embargo, se dejaron pasar cuatro meses, tiempo suficiente para lograr terminaran de cuajar los planes de las mafias y se hicieran presentes los enfrentamientos. Ahora, el gobierno estatal y los municipales se llevan entre los pies al federal, corriendo el telón en donde se ponen de manifiesto las incapacidades de los miembros de las fuerzas armadas en la localidad, de los de la gendarmería, de los federales (PGR), al igual que de los judiciales estatales, de los uniformados a cargo de la Secretaría de Seguridad de la entidad, de los municipales, de los auxiliares. Transcurren los días y pese a contar con elementos del FBI y de otras agencias de los EU, nada se tiene en concreto sobre las investigaciones relacionadas con los hechos vividos en Playa del Carmen y Cancún, con las ejecuciones, con los eventos sangrientos en plazas y comercios, como tampoco se sabe de la detención de cabecillas de estos grupos mafiosos. Eso sí, la inactividad o inoperancia estatal logró hacer presente la incursión de la “avanzada” de Trump. Si se aceptó con Fox la llegada de estos grupos de investigación; si Calderón los autorizó incluso para andar armados y contar con retenes en el aeropuerto; y si a Peña se le está haciendo bolas el engrudo y recibe la amenaza de hacerle llegar a uniformados militarmente de aquél país, ya la autoridad quintanarroense se significó por darles, abrirles la puerta de ancha entrada.

