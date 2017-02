Estado de los ESTADOS

Your Rating User Rating : 0 ( 0 votes )

Lilia Arellano

“La necesidad nunca hizo buenos negocios”: Benjamín Franklin

• EPN, estrategias fallidas

• Fallan las estrategias para despuntar su imagen

• De papel, la defensa oficial de migrantes en EU

• A toda marcha expulsión de mexicanos por DT

• Mentira, la duración de la llamada EPN-Trump

• Europa se prepara contra el embate del magnate

• López Obrador acelera rumbo a la Presidencia

Ciudad de México, 01 de Febrero de 2017.- Se hacen cuantiosos y costos esfuerzos por reposicionar a Enrique Peña Nieto, se le hacen presentaciones en donde pretenden hacerlo aparecer casi como un héroe, como ellos mismos se han encargado de elaborar una similitud: David contra Goliat. Y puede ser que los reportes entregados al mexiquense le hablen de una considerable elevación de los porcentajes de apoyo ciudadano a su gestión a raíz de la forma en la cual ha manejado las relaciones con Donald Trump. Sin embargo y más allá de deseos, de planes, de argumentos, de visiones equivocadas está, para el inquilino de Los Pinos, la cruda realidad y ésta revela según lo registrado en la marcha de ayer, el rechazo avanza conforme pasa el tiempo y suma absurdos a sus declaraciones, intenta poner cortinas de humo, hace como se retracta para, finalmente, aplicarnos las mismas medidas, sin evitar con todo ello sigan mintiendo y cada vez más descaradamente.

Una treintena de gobernadores, fila a la que se sumó Miguel Ángel Mancera, estuvieron en Los Pinos. Salvo el mandatario de Aguascalientes, todos acudieron a una reunión de cuatro horas y en ella cerraron filas con el Ejecutivo Federal para la defensa de los migrantes. Esta concentración demostró varias realidades: Primero.- Se apoya a los débiles y en ese carácter vieron al mexiquense, como un personaje debilitado, gastado, con un rechazo marcado en las encuestas de quienes no cobran en el gobierno cada vez mayor hasta alcanzar la cifra de 8 mexicanos por cada 10; Segundo.- A raíz de las persecuciones en contra de ex gobernadores, hicieron presencia para evitar les alcancen los reflectores y, quienes están a punto de partir se vean involucrados con investigaciones. Un cambalache de apoyos; Tercero.- Unieron fuerzas para seguirse viendo en la más grande de las inutilidades, ninguno de ellos tiene una estrategia definida para poder aliviar el viacrucis de quienes serán deportados, ni espacios para ofrecerles empleo, ni programas de apoyo suficientes y reales para quienes habitan en sus territorios y para los llegados próximamente.

Hablaron de una defensa jurídica férrea y de las negociaciones a partir de todo lo aportado por México para el engrandecimiento de los EU, pero nada mencionaron del hundimiento propio. Acordaron sean el 23 y 24 de febrero cuando se lleve a cabo la reunión de los gobernadores del Estado de México, de Guanajuato y de Morelos, con la representación oficial de la Conago, con sus homólogos en Estados Unidos. De esta selección no parece los mexicanos tendríamos que sentirnos seguros y mucho menos orgullosos. Eruviel Ávila tiene a los mexiquenses hasta el cuello de deudas, tanto propias como las adquiridas por él para el manejo gubernamental dispendioso que ha tenido; Graco Ramírez ha marcado definitivamente a Morelos al proliferar la delincuencia organizada, con el registro de secuestros, crímenes, asaltos, comercio de droga al por mayor; el guanajuatense sacó del marco del atractivo turístico a una entidad a la cual se agregaba a esta actividad bien desarrollada con atractivos culturales como el Festival Cervantino, una productividad tanto en el campo como en la industria muy significativa.

En este escenario se hicieron presentes las grandes mentiras. Según Miguel Ángel Osorio Chong, a quien le han ocupado el campo en materia de seguridad –no asomó un solo ojo en la extradición de El Chapo-, asegura están preparados para recibir a los migrantes, el gobierno cuenta con la posibilidad, inclusive, de darles empleos dignos. La pregunta obligada gira en torno a esa declaración al conocerse el porcentaje de desempleados de quienes han permanecido en el país; se contempla a los pueblos fantasma en entidades como Zacatecas en donde el número es muy alto; no se han generado los estímulos al campo como para poder afirmar encontrará la mano de obra de gente joven el punto para labrar la tierra, para dedicarse a la cría de aves o de ganado. Muy severo hacia los pronunciamientos de DT, sostuvo apenas son 25 mil los mexicanos en las cárceles, por faltas administrativas y no delincuencia, por lo cual descalificó el calificativo de delincuentes endilgado de dos y medio millones de mexicanos.

Contrario a sus afirmaciones, se sabe llegan a la Ciudad de México, diariamente, tres aviones cargados de migrantes expulsados, han salido de ese país sin recibir ningún apoyo de los consulados como se había dicho, tampoco se les han otorgado el mínimo de seguridades, han sido humillados y las autoridades mexicanas siguen planeando, lanzando discursos, buscando apoyarse entre sí para ocultar el gran tamaño de sus incapacidades. A lo anterior se suma el hecho de ir siguiendo los movimientos de Donald Trump, de tocar para esa orquesta y no para el pueblo de México. Otra prueba está en la pretendida iniciativa para proteger remesas, si es llevada al Congreso para evitar se lancen sobre esos fondos los funcionarios mexicanos parecería correcta, pretender salvaguardar lo que primero se encuentra en los escritorios de EU, es una falacia, en aquellas tierras tienen este dinero entre los blancos destinados para el pago de la terminación de obra del indignante muro.

Otro de esos documentos para enviar a la aprobación de diputados y senadores será lanzado para revalidar los estudios de los repatriados. Será de las llamadas “preferentes” a fin de encontrar una rápida bendición. ¿Bajo cuál programa de estudios harán esa revalidación? Tal vez sea de unos cuantos porque no parecen en los EU muy dispuestos a enviar de regreso a quienes tienen estudios superiores y, por lo tanto, dentro de los esquemas de consideración benéfica para ese país, habrán de laborar ahí para devolver en trabajo la capacitación recibida. Si a lo anterior agregamos no ha sido exterminada la corrupción de las filas de la SEP, y se lanzan este tipo de iniciativas sin contar con todo lo necesario para ponerlas en práctica, desde exámenes, papelería, garantía de aceptación en los grados y escuelas a las cuales asistirían, ¿es o no otra nocturna invención?

Graco Ramírez dijo: “se destinarán todos los recursos para pagar abogados, vamos a ir a Nueva York, a todos lados para demostrar que no es posible seguir aceptando una política inamistosa, unilateral y de agresión a nuestro país”. ¿No sería mejor se pusieran a trabajar, elaboraran una lista de las posibilidades de producción, de comercio, de infraestructura con la cual cuenta cada entidad para llevar a cabo una estrategia de protección primero y de desarrollo después, a fin de enfrentar con los pies sobre la tierra, con realidades, cualquier etapa o sacudida proveniente del exterior? Todos han estado muy puestos para la foto, para lo que significa asumir su responsabilidad, no se ve igual disposición.

NI TARDO NI PEREZOSO

En esta humilde opinión, la referencia a la duración de una hora en la charla sostenida por la vía telefónica entre Peña Nieto y Trump, es una gran mentira. No imagino al hiperactivo Donald colgado durante 60 minutos del aparato, lo cual es aceptable cuando se trata del mexiquense ya que, según dicen sus amigos cercanos, más tiempo duraban sus charlas con la “gaviota” durante la etapa del convencimiento, que no del enamoramiento. En fin, dicen es verdad todo ese tiempo en virtud de la participación de intérpretes, uno no habla español y ni siquiera lo intenta y el inglés del otro es escaso y, por lo tanto, prefirió irse a lo seguro y no mal interpretar.

Sin embargo, no da la imaginación para visualizar la cara del mexiquense cuando el magnate de la gran silla le dijo que no necesita a México y le sugirió que si las fuerzas armadas mexicanas son incapaces de combatir al narcotráfico, quizá tenga que enviar tropas estadounidenses para que asuman la tarea. Según la periodista Dolia Estévez, Peña Nieto acordó con DT dejar a sus equipos negociar. La periodista señala como información de sus fuentes, el tono del mandamás de EU fue “humillante y amenazante”: “no necesita a los mexicanos, no necesito a México. Vamos a construir el muro y ustedes van a pagar, quieran o no, les guste o no”. Veremos si no sale el clásico boletín presidencial señalando una mala interpretación o traducción de lo dicho por el vecino.

¿Les informarían a los de la Conago sobre esta “amena” charla telefónica? ¿Cuál será la reacción hacia ProyectoPuente, en donde la Estévez hizo la publicación?

HABLÓ EL PADRE DEL TLC

Según Carlos Salinas de Gortari, Trump, Peña y Trudeau deben ponerse a trabajar para reforzar el TLC, no para desacreditarlo. Aunque no hay mucho por hacer cuando el mismo ex presidente de México reconoce son miles los empleos surgidos en Estados Unidos a raíz de este Tratado, pero guarda un ominoso silencio sobre el desempleo causado en México, sobre la desmantelación de las industrias, de los comercios, la ruina del campo y los sacrificios en los litorales. Alega se llevaron en su tiempo pláticas fluidas, civilizadas, maduras, reveladoras de la consideración de ser aliados y no adversarios para, finalmente, “convertirnos en socios para conseguir la ratificación”.

Y de nuevo surgen las preguntas: ¿puede un país con una moneda permanentemente devaluada, sin ninguna cercanía con la de los socios, entrar en una plataforma de “sociedad”? Con un dólar pueden hacerse diversas adquisiciones, con un peso no se logra comprar absolutamente nada. Como si en verdad estuviera cierto de sus propias palabras, Salinas sostuvo que después de 23 años de entrada del TLC “la mayoría de los mexicanos valora cada vez más los beneficios que ha traído a la economía de nuestro país” ¿En verdad no se dan cuenta de la realidad, de lo que del gobierno se dice en las manifestaciones, de lo puesto con uso de todo el vocabulario en las redes sociales?

Lo que parece rebasar cualquier línea de comprensión se encuentra en la frase: “Hoy en día esos flujos –migratorios- son negativos, regresan más mexicanos de los que se van”. Si, nos devuelven millones de deportados, sin duda. Ahora que, en la reciente aparición sin presentar la cara sino a través de la pluma, se miden los conceptos del ex mandatario sobre la autonomía, la soberanía nacional: “toda nación quiere salvaguardar su soberanía, pero en negociaciones internacionales el ejercicio de ésta consiste en encontrar un compromiso y aplicarlos internamente. Ambos socios pierden cuando no logran alcanzar un consenso en las reglas que deben aplicar”. Agrega: “Los mexicanos en nuestro país y los mexico-americanos difícilmente pueden concebir una división nueva e histórica entre dos grandes naciones, lo que iría en contra de la realidad”.

Después de esta lectura se comprende hacia donde buscaron la existencia del desarrollo y seguramente bajo un estúpido argumento, el de hacer crecer al de al lado para que nos lleve en el mismo burro. Sin duda, son visiones las expuestas de todo un estadista… de EU. Con esto, ya Trump no causa ningún asombro, ¿o si?

Y, tratándose de relaciones humanas, ya veremos como copian las acciones para ponerlas en marcha en la frontera Sur y alejarnos de la plataforma latinoamericana vista como la inutilidad de unir a los jodidos.

REUNIONES EUROPEAS VS TRUMP

Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, define el cambio de gobierno en Estados Unidos como una “amenaza externa” y advierte la necesidad de prepararse ante un escenario sombrío con la llegada de su tocayo Trump. Existen focos amarillos encendidos ante la asertividad china, la agresividad rusa y el islamismo radical, por lo tanto es necesaria, indispensable una reunión de los países de la Unión, la cual se llevara a cabo el próximo viernes. Asumen no será DT un presidente más en la historia estadounidense y se enumeran tres peligros para sus proyectos comunitarios: “nueva situación geopolítica en el mundo; sentimientos nacionalistas y crecientemente xenófobos y pérdida de fe en la integración política”.

Según el diario El País, la política de seguridad es una de las más amenazadas. Aunque la Euro-cámara no espera cambios a corto plazo en materia de cooperación antiterrorista, las declaraciones del presidente sobre el uso de la tortura, su posición sobre la vigilancia y algunos de sus nombramientos “podrían conducir a una renovada tensión trasatlántica”. Por lo pronto, se considera muy arriesgado el giro de los EU hacia Rusia y, según un documento del Parlamento, existe la posibilidad de intentar dividir a la Unión Europea tratando de forjar vínculos bilaterales con algunos de sus socios. Una primera pista de este riesgo se dio al convertir a la primera ministra británica Theresa May, en la primera dirigente extranjera en visitar la Casa Blanca y en los elogios al Brexit.

Sin duda, tales panoramas tendrían, deberían, obligarían a los gobernantes mexicanos a trazar las estrategias de sobrevivencia real y no usar todo el ensombrecido panorama para ocultarse y argumentar somos parte de ese mundo en vísperas de estar de cabeza.

DE LOS PASILLOS

Presentarse en Los Pinos a la reunión convocada por Peña Nieto, fue pretexto ideal de algunos gobernadores para llegar al cambio de poderes en Puebla. Rafael Moreno Valle se despide dejando una deuda visible de 35 mil millones de pesos. Algunos aseguran no es esta la cifra exacta, es mucho mayor, más abultada que la de Coahuila y los hermanitos Moreira, pero de una u otra forma, hay mucho, mucho dinero oculto. Lo reportado por el ahora ex mandatario poblano de manera oficial y ante Hacienda apenas alcanza los 8 mil 362 millones, sin embargo de las propias oficinas de finanzas estatales vino el desmentido… Este puede ser el argumento que le dé justificación a la llegada de tanto poblano a Chetumal, Quintana Roo: la falta de empleo y el hundimiento estatal… Aunque es mucho más aceptado el pago de facturas por las aportaciones hechas en pesos y centavos a la campaña del mandatario estatal quintanarroense… La pregunta lanzada por los desempleados chetumaleños y los damnificados en municipios versa sobre la posibilidad de restringir los gastos en esta tierra para solventar los de la campaña para ser candidato a la presidencia emprendida desde hace tiempo por Moreno Valle. Y es que: amor con amor se paga…

En esa campaña de recuperación de imagen del Ejecutivo federal, entra y muy bien la aparición del grupo de abogados de la Consejería de la Presidencia para enviar la controversia en contra de los dictados del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Solamente que “estos perros ya no están para esos huesos” –en referencia a los tundemáquinas y ex bulbos-, y lo visto no es una acción para aplaudir al presidente sino una vergonzosa reculada ante una iniciativa merecedora de todas las críticas, lanzada con ventajas y alevosía con la intentona siempre permanente de controlar a los medios de comunicación, de restringir la libertad de expresión, de salirse con la suya sin que exista un solo elemento o voz de crítica…

Todo lo anterior, más lo que se sume en los próximos días, meses y hasta llegar a junio del 2018 abona en favor de López Obrador quien de nuevo, en otra encuesta, toma clara ventaja frente al PAN, al PRI, al PRD y a los independientes. En una presentación muy completa sobre porcentajes relacionados entre partidos, dentro de una competencia en la cual participan varios candidatos, siguen manteniendo el tabasqueño con un 33 por ciento de aceptación, seguido por Margarita Zavala con una diferencia mayor a los 6 puntos y en tercer lugar, con apenas sí un 20 por ciento de aceptación aparece Osorio Chong. Aparece un escaso 10 por ciento para El Bronco. De ser otros los candidatos, la diferencia con AMLO crece y seguramente después de la gira a emprender en los EU para unir a los migrantes, captará el voto de quienes están de regreso lo cual hará más profunda la diferencia y, por lo tanto, aumentarán sus posibilidades de triunfo…

Los especialistas en economía del sector privado esperan una aceleración de la inflación así como menor crecimiento para el país al cierre de este año. Encuestados por el Banco de México, el estimado de inflación para 2017 lo ubicaron en 5.25 por ciento, desde una lectura previa en diciembre de 4.13 por ciento, cifra que se encontraría arriba del objetivo de inflación de Banxico ubicada en 3+/- un punto porcentual. Asimismo, los especialistas pasaron su estimación de la variación del Producto Interno Bruto a 1.49 por ciento, desde un previo de 1.60 por ciento. La inestabilidad política internacional, luego de la llegada de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos, desbancó a la debilidad del mercado externo y la economía mundial como el mayor riesgo para la economía mexicana, de acuerdo al sondeo con analistas del sector privado.

Durante el primer mes de 2017, el costo de la canasta alimentaria, la cual contempla los productos considerados indispensables para la despensa de un hogar, se encareció 3.1 por ciento. Según un levantamiento de precios realizado en la capital de la República, se necesito gastar 1,254 pesos el 31 de diciembre de 2016, cantidad que se elevó a 1,292 pesos con 50 centavos en un mes, tomando como referencia los precios de los mismos productos levantados el último día de enero, lo cual representó un incremento de 38 pesos con 50 centavos. Ese encarecimiento es casi igual a la inflación registrada en productos y servicio durante todo 2016, la cual se ubicó en 3.3% de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)…

De acuerdo con el Grupo BBVA Bancomer, las políticas planteadas por el nuevo gobierno de Estados Unidos “están teniendo un impacto negativo” en la confianza de los agentes económicos en México, en las inversiones y, por tanto, en el crecimiento. Carlos Torres Vila, director general de ese grupo financiero español, señaló: “es muy incierta la previsión” sobre el crecimiento económico de México, “en la medida en que hay incertidumbre por lo que pase con Estados Unidos”… BBVA Bancomer reportó resultados récord en 2016 tanto en el otorgamiento de crédito como en la generación de ganancias. El año pasado, Bancomer generó ganancias por 40 mil 787 millones de pesos, 18.3 por ciento más que un año antes. La subsidiaria de México aportó 46.7 por ciento de las utilidades que obtuvo BBVA en los diferentes países en que opera…

La tramitología trae en jaque a más de mil aeródromos. Según un reporte oficial de la SCT existen en el país mil 414 pistas y más de mil están sin funcionar por la lentitud de la burocracia… Se supone que la ley emitida en el 2014 simplificaría los procedimientos para la operación de los aeródromos, sin embargo deben presentarse 12 tipos de expedientes y estudios, en tanto en EU sólo se llena un formato con los datos del dueño, su localización, especificaciones del área de aterrizaje, un reporte básico de operación y lo más importante: no tiene costo… Por todo esto se consideran sobre-regulados e incluso hacen hincapié en la falta de un reglamento de operación… Para entidades como Quintana Roo, estas pistas aportarían una mayor fluidez turística al conectar, inclusive, a la península, no solamente a los diferentes municipios con atractivos diversos.

