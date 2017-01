Estado de los ESTADOS

Your Rating User Rating : 0 ( 0 votes )

Lilia Arellano

“El asunto es el problema; la forma, la solución”: Friedrich Hebbel

• Trump y doña Lety, protagonistas

• Ante desmantelamiento de TLC, silencio de CSG

• Racismo y xenofobia no es nuevo en EU con DT

• Mentiras en SHCP; firmes próximos gasolinazos

• Trump y Peña Nieto, presidentes muy diferentes

• “Calma” pide Luis Videgary ante embates de EU

• Gobierno itinerante emprende Carlos Joaquín G.

Enero 30, 2017.- El inicio de este año ha marcado pautas muy importantes para el futuro de la Nación y sus habitantes. Los efectos negativos están a punto de convertirse en auténticas oportunidades basadas, inclusive, en la reflexión y en las determinaciones ciudadanas que habrán de tomarse el próximo año, cuando se ponga en blanco y negro de manera oficial, cuál debe ser el rumbo a seguir. Hacer presentes los valores nacionales y con ellos marcar límites en la realización de tratados como el de TLC, fue calificado en su tiempo de “producto de mentes retrógradas, patrioteras”. Al tiempo ha quedado demostrado el profundo daño causado, similar o visto como antecedentes de lo hecho por las reformas dictadas por Peña Nieto y aprobadas por los legisladores.

Habrá de estar ciertos de la rudeza de la desmitificación. Ante los anuncios de cancelación del TLCAN, el silencio de Carlos Salinas de Gortari dice más que cualquier discurso o presentación de queja. Resultó a vistas del gobierno estadounidense no resultó benéfico ni para ellos. El desmantelamiento del campo, de la industria nacional, fue el resultado de tal acuerdo y el ex presidente no parece dispuesto a dar la cara. Al igual de lo registrado con las reformas, en ese sexenio se habló de los resultados en integración global con una gran carga de ingresos para lograr un desarrollo basado en la productividad para vernos integrados a un primer mundo. El único integrado a ese grupo fue el empresario Carlos Slim, el socio de la red telefónica con millones de clientes cautivos y un flujo de caja millonario todos los días.

No puede ni debe considerarse a Salinas de Gortari el operador tras telones de la política en México, como tampoco es para enaltecer esos años en los cuales la Presidencia de la República cambio de partido en el poder, pero siguieron presentes las mismas y peores actitudes y mañas. Es ahora cuando se lanzan gritos y lágrimas ante un muro cuya construcción se inició hace más de una década y durante las gestiones de Vicente Fox y del propio Felipe Calderón. Ninguno hizo absolutamente nada por impedir la colocación de la primera piedra o lámina o base para empezar la barda, lo tomaron a la ligera y hasta ocultaron el ritmo de avance hasta llegar a la suma de más de mil kilómetros.

Al mismo tiempo permitieron se saturara la frontera con equipos para “cazar” a quienes intentaban el cruce. Siguieron sumándose por cientos los asesinados tanto por particulares como por uniformados y no presentaron ninguna queja ni exigieron investigaciones, por lo tanto, no ha habido culpables de todos esos crímenes y mucho menos ciudadanos de EU castigados o encarcelados. La era Trump no es tan novedosa como se pretende hacer creer. El muro no es de su autoría, tampoco la persecución o las extradiciones; Obama, sabido y conocido es, envió de regreso a México a 3 millones o más de indocumentados y durante los últimos cuatro años de mandato, tiempo en el cual convivió con Peña Nieto, nada se dijo, no hubo protestas sino silencio.

Y esa es la misma receta a seguir: dejar todo callado. Ahora públicamente a través de esa comunicación tan de moda pero carente de seriedad y de respeto hacia los ciudadanos, acuerdan, después de dizque una hora de conversación vía telefónica de Trump con el mexiquense, no tratar el tema del muro en público. Insisten ambos personajes y muchos de quienes los rodean en hacer ver y hacer creer lo más importante es quién va a pagar la construcción y no es así, lo importante tiene mucho para verse junto con lo indignante. Justamente aquellos calificativos de “patrioteros” endilgados a quienes vieron con mucha lucidez lo ocurrido en el presente, hacen uso de un nacionalismo oportunista y mediático con el cual pretenden recobrar un poco de los apoyos y respaldos perdidos.

Tan se toma ya por un terreno en el cual todo se vale dentro de las declaraciones que surgió la posibilidad de analizar sean los cárteles de la droga quienes financien el seguimiento de la construcción. Con ello tal vez la pretensión sea justificar el quedarse con las fortunas y todo lo decomisado a los narcos, como si solamente EU fuera el perjudicado, sin tomar en cuenta a las verdaderas víctimas de esta actividad, los cuales suman a los adictos con las familias en orfandad ante la ola de crímenes cometidos. Porque de cada expresión habrá de buscarse el fondo mientras las cosas sigan en la penumbra y se mencione, incluso, la posibilidad de multar a los migrantes. ¿A la llegada o a la salida? Porque quienes van huyendo del país lo hacen por necesidades totalmente económicas, por lo tanto, de no pagarse semejantes sanciones ¿serán encarcelados y tratados como delincuentes?

Contrario a lo registrado en México, los Estados Unidos tienen un plan de gobierno, esté o no de acuerdo la comunidad internacional con él. Porque lo cierto es lo incierto del nuevo esquema internacional, de la alteración a lo registrado hasta el presente. Un orden totalmente diferente en el cual las grandes potencias mantienen y mantendrán la batuta está por venir y no se sabe cuál será la posición futura e inmediata del país. La migración se ha convertido en un severo problema para el vecino del Norte, pero también para Europa. Hacia las formas fuera de todos los derechos occidentales ejercidas en China, pocos quieren acudir.

Senadores y republicanos se lanzan en críticas sobre Trump, en tanto otros hacen la defensa advirtiendo el cumplimiento de las promesas de campaña. En ambos surge el pago del muro como tema principal y no lo indignante de su construcción. Los beneficios, coinciden, se buscan para los ciudadanos estadounidenses y ante ello, lo demás sale sobrando. De ahí se presente la oportunidad para hacer lo debido en nuestro territorio. Aunque cabe la posibilidad de aceptar apuntalar a Peña Nieto y a su partido para salir airosos en el 2018, retractándose Trump de seguir avanzando con el muro, las alertas están lanzadas y el gobierno debe trazar un rumbo con certidumbre, dedicar esfuerzos extraordinarios a combatir la corrupción, dejar atrás la serie de impunidades y avanzar con una educación de calidad, garantizando para los menores una alimentación adecuada y los servicios de salud correspondientes. Tenemos ya suficientes generaciones perdidas cómo para seguir por la misma ruta.

CHIMOLTRUFIOS EN HACIENDA

En la Secretaría de Hacienda están acostumbrados a escuchar de sus titulares un día una instrucción y en menos de 24 horas otra, empecinados solamente en aquellas con tintes eminentemente recaudatorios en las cuales no hay marcha atrás así provoquen manifestaciones y marchas continúas. En el caso de las gasolinas, de los combustibles y sus alzas, determinaron ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión mantenerse en la aplicación de ajustes tanto el 4 como el 11 de febrero y no dar marcha atrás sea a partir del 18 se determine diariamente el precio a pagar por cada litro, basados en los precios de referencia internacional, los costos de la logística y comercialización así como de los impuestos que habrán de aplicarse de acuerdo a otras recaudaciones en donde, pese a ser cautivas, no vean resultados en el pago.

Las amenazas se multiplicaron a partir de este determinante anuncio y se llegó a expresar: “si Peña Nieto no da marcha atrás a un nuevo incremento, entonces la gente saldrá a las calles a gritar ¡no al muro, no a Trump! Pero igual ¡no al gasolinazo, no a Peña Nieto! porque estarán ambos actuando contra el bienestar de la gente”. Ayer, desde por la mañana, se especulaba sobre la marcha atrás planteada por el propio José Antonio Meade, vista solamente como posibilidad. Sólo que no se trata solamente de impedir los próximos aumentos a los combustibles, hay todo un arrastre de asuntos a solucionar tan importantes como esta cancelación que, para los hombres del campo, para los desempleados, para la estabilización del tipo cambiario y hasta para las cotizaciones en la Bolsa, no tiene esta visión única y sobrada en jerarquía.

Empezaron el caos con las reformas. La falta de planeación y las determinaciones tributarias y presupuestales basadas en la petrolización pusieron otra gran piedra; los incrementos en precios y la decisión de unos devaluados pesos de aumento a los salarios mínimos frente a una importante pérdida del poder adquisitivo, han ido formando la gran cadena en la cual se ha visto el cierre de empresas, de industrias pequeñas y medianas, el cierre de muchos comercios muy pequeños y de otros prestadores de servicios acorralados también por Hacienda. Donald Trump y sus intenciones vieron a ser las cerezas de un pastel debidamente cocinado en los últimos años.

El magnate inmobiliario y ex presentador en la televisión no es el enemigo, ni el monstruo, ni tampoco el villano del presente. Quien reúne estas características y está empeñado en interpretar muy bien esos papeles hasta llevarlos a su personal éxito, está en casa, dormimos con el enemigo y hasta le pagamos todos sus gastos.

TRUMP Y DOÑA LETY

El presidente de los Estados Unidos y la ex uniformada conocida como doña Lety, son personajes centrales de una obra que tiene lugar en Quintana Roo. La primera ha sido seleccionada como la gran “capa”, la causante de todo aquello que tiene relación con crímenes, ejecuciones, narcotráfico, secuestros, etcétera, etcétera, y en ello han invertido suficiente para captar la atención y desviarla hasta dejar sin culpabilidad a los responsables de la seguridad, a las autoridades encargadas de imponer el Estado de Derecho, a quienes ahora se ven más preocupados por proteger sus instalaciones que por el patrimonio familiar o la vida de los ciudadanos.

Pero si de doña Lety pueden hablar tanto, más lo harán de Donald Trump si, como revela en su decálogo, es un hombre hecho y derecho para las venganzas. En esta entidad se vería el desquite por su fallida inversión en Cozumel y por lo que significó la cancelación del concurso hecho por años nominado Miss Universo, de lo cual culpa al empresario yucateco y fraccionador Rodolfo Rosas Moya. Según el ex presentador de televisión, Rodolfo Rosas no le cumplió con las liquidaciones correspondientes y por ello tuvo que cancelar el desfile de féminas en Cancún, lo demandó y el asunto aún no está terminado. Dijo en relación con el desarrollo inmobiliario y hotelero e emprender llamado Punta Arrecifes Resort en Cozumel, fue víctima de chantaje para su autorización por parte del entonces alcalde, Gustavo Ortega Joaquín, primo del actual gobernador.

Los involucrados se han encargado de dar la otra versión del mismo caso. El primero argumenta nunca hubo nada firmado ni siquiera un arreglo en concreto, aunque es conocido popularmente se contaba hasta con apoyos económicos por parte del gobierno del estado, y el segundo señala surgió la negativa a raíz de conocerse la contaminación generada por estas edificaciones al lanzar sus desechos directamente al mar y de, justamente, no aceptar la propuesta de entregar varios millones de dólares a cambio de la autorización correspondiente con todo y las alteraciones provocadas al POEL.

Entre las peras y las manzanas, por aquellos días nos recuerdan lo escrito por Trump: “El sistema de justicia mexicano es corrupto. No quiero nada que ver con México excepto construir una pared impenetrable y detenerlos para que no vengan a quitar dinero de Estados Unidos”. O sea, alertas hubo suficientes solamente que, cuales quejas de ciudadanos mexicanos, ninguna autoridad quiso escuchar, solamente oyeron y como es costumbre, dejaron de hacer y permitieron pasar. Todavía falta para esta tierra el huracán DT y, en tanto no se decidan en qué hacer con doña Lety, habrá más giras de seguridad itinerantes, aunque dada la situación en Chetumal, más parece una gubernatura con esas características, las de no poder permanecer en el centro de donde emana el poder.

ANÁLISIS CIUDADANO

En las ya famosas redes se encontró un texto rescatable, el cual de ninguna manera se trata de alabar o darle protección a Donald Trump sino de establecer una diferencia dolorosa pero tan cierta que me lleva a incluirla en estas líneas. El texto va dirigido a Peña Nieto:

“1. Trump está defendiendo a su país, y Usted no hace nada para terminar con la corrupción.

2. Trump se preocupa porque los empleos crezcan en Estados Unidos, usted provoca que la gente huya de México por la falta de empleo.

3. Trump está recortando el 60% de los trámites burocráticos del gobierno, y reduciendo la nómina gubernamental, usted ha creado un viacrucis para todos lo empresarios con sus cada día más costosos trámites y requisitos fiscales, y lejos de eficientarse y adelgazar la nómina del gobierno, está haciendo todo lo contrario.

4. Trump tiene un plan agresivo para reducir la delincuencia en su país, México cada día está peor.

5. Trump sabe que dependemos de Estados Unidos en cuestión de alimentos del campo, usted ¿qué ha hecho para arreglar el terrible retraso que tiene el campo mexicano? ¿Cuándo vamos a ser autosuficientes en alimentos? ¿Cuándo?

6. Trump está tomando acciones concretas para que el poder adquisitivo del americano suba, usted cada día lo destruye más.

7. Trump dice que Estados Unidos será grande otra vez, ¿y usted…? ¿Por qué por lo menos no le copia algún plan? ¿Cuándo México será grande otra vez?

8. Trump va a recortar el déficit del su país, usted sigue subsidiando miles de cosas, todo lo que usted administra representa un gasto que no nos beneficia a nadie más que a los que reciben sueldo del gobierno. Opere su gobierno más eficientemente, ¿qué no sabe cómo?

9. Trump le va a dar contratos del gobierno sólo a compañías americanas, usted le está dando todos los contratos del gobierno a compañías españolas, americanas y europeas, ¿por qué?

10. Trump bajará impuestos para que las empresas produzcan más y creen trabajos, Usted sube los impuestos.

Todavía tiene tiempo señor Peña Nieto, haga algo que valga la pena y…

No se enojen con el Señor Trump… Él va a gobernar su país, hará reformas, impulsará cambios, sacará a las personas que considere un peligro para su nación,

sacará a los indocumentados, ¿por qué nos enojamos?… Ese señor es nacionalista,

velará y cuidara a su gente… a su país… No señores, no hay que inconformarnos con él… Hay que inconformarnos con los Presidentes que hemos tenido….!!!!!, con los políticos que nomás saquean a México, a sus Estados, a sus Municipios. Vamos a enojarnos con estos líderes sindicales corruptos que hacen grandes fortunas a costa de sus agremiados…

Hay que enojarnos con los ineptos que establecen el salario mínimo que no alcanza ni para darle una sola comida a la familia. Hay que enojarnos con el titular de la Sagarpa, con el de Agricultura, con los que están al frente de las Secretarías de Estado y no hacen nada para generar empleos… No hay que buscar enemigos fuera del pais, aqui los tenemos, aqui están, ¿saben dónde los encontramos? Están durmiendo en sus curules en el Congreso de la Unión, en las Cámaras de Diputados y Senadores, ahí están aumentándose

el sueldo y fijándose bonos por cualquier cosa, ahí están nuestros enemigos; que no nos quieran decir que es Donald Trump, por favor ¡Despierta México!”.

DE LOS PASILLOS

Ante senadores del PRI, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, al referirse a las relaciones bilaterales con Estados Unidos, aseguró que aún con los vecinos y amigos, México sabrá poner limites en sus negociaciones. Por lo tanto, pidió serenidad y tranquilidad, pues actuarán como nación soberana que tiene principios y objetivos claros, así como limites establecidos, durante cualquier negociación con el vecino país. Añadió se intensificarán las negociaciones para definir acuerdos con países de América Latina, Europa, Asia y África, incluido Estados Unidos, con la finalidad de que estos accedan a producir más empleos y mejor remunerados en el territorio mexicano… Por su parte, Édgar Elías Azar, presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia (Conatrib), aseguró que los órganos jurisdiccionales de las 32 entidades federativas se encuentran listos para dar la “batalla” que se puede presentar por las decisiones que tome el gobierno de Estados Unidos. Los poderes judiciales no pueden tener sumisión, dijo Elías Azar, por lo que llamo a la unidad para defender los intereses de México.

Quienes confiaron en la posibilidad de ver actuaciones de primera en la Función Pública a cargo de la ex procuradora Arely Gómez, van a quedarse con un palmo de nariz. Mientras en Estados Unidos destapan otro gran fraude y acciones de corrupción realizadas por funcionarios de Pemex, en este suelo no pasa nada y tanto la autoridad del ramo como la dirección de la petrolera y hasta la misma PGR no pasan de seguir investigando a los causantes de otro escándalo. Odebrecht es la constructora brasileña señalada por cometer actos de corrupción al entregar en el 2013 sobornos a funcionarios de Pemex en el tiempo en el cual Emilio Lozoya Austin la dirigía. Confiesa la empresa brasileña entregó más de 10 millones de dólares para obtener contratos por cerca de 40, es decir, aplicaron una cuota del 25 por ciento para dar las autorizaciones… Las operaciones de esta constructora en Colombia, Panamá, Argentina, Venezuela, Perú y Dominicana, fueron similares y en esos países ya se giraron órdenes de aprehensión y detenciones… Con el apellido Lozoya y su cercanía con Los Pinos, se duda de actuaciones de nivel, van por pececillos…

Mañana inicia el periodo ordinario de sesiones en el Congreso y desde ahora se sabe no hay ninguna línea para llevar a discusión la necesaria reforma político-electoral y menos aún se irán de lleno para abordar el tema de los millonarios financiamientos a los partidos políticos y su necesario ajuste… En veremos solamente aparecen los salarios y el número de curules… Nadie cree se darán pasos importante en estos temas, y la razón se basa en la necesidad de Peña Nieto de contar con apoyos, con seguidores tanto del PRI como de sus organizaciones satélite y esos no se logran disminuyendo sus ingresos ni sus canonjías… En el terreno de la política resultó plausible la determinación de la Asamblea Constituyente de crear el derecho a solicitar la revocación del mandato de los funcionarios electos por el voto popular. La demanda de solicitud ciudadana debe contener al menos el 10 por ciento de firmas de la lista nominal de electores y en la consulta debe participar por lo menos el 40 por ciento… Con esto pueden incentivar la participación a votar a manera de vía alterna lo cual no está nada mal…

Desacuerdos, desmentidos y aclaración de interpretaciones se dieron cita en el caso Netanyahu, aunque detrás exista la barrera contra palestinos y no se revelara la reunión de Trump con la comunidad judía en Estados Unidos, puntal económico del buen funcionamiento de la Bolsa y de muchas inversiones conjuntas. En México abundan los capitales libaneses… Aunque lo dicho por el ministro del interior israelí no sea sino un reflejo del alejamiento de cualquier relación hitleriana en los actos del ocupante de la Casa Blanca…

El Comité Ciudadano Anticorrupción fue electo. Los cinco miembros del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) son Mariclaire Acosta, Alfonso Hernández, José Octavio López, Manuel Pérez de Acha y Jacqueline Peschard, quien presidirá a este grupo. “El Comité es una pieza clave en el funcionamiento del Sistema, no sólo representa la instancia que tendrá activos los vínculos entre el Sistema y el ciudadano, sino que al presidir el Comité Coordinador su labor será toral en el desempeño del Sistema”, señaló Pedro Salazar, director del Instituto de Ciencias Jurídicas.

